–

De parte de CNT-AIT Albacete February 20, 2022 94 puntos de vista





Pegatinas de la campa帽a Tragas o Luchas del Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT

Desde la Secci贸n Sindical de CNT-AIT en R贸denas y Rivera SA queremos informar a toda la plantilla de nuestra posici贸n ante la pasada reuni贸n del Comit茅 de Empresa con la direcci贸n, en la que supuestamente se habl贸 de la aplicaci贸n del XX Convenio Colectivo General de la Industria Qu铆mica.

Como siempre, una vez m谩s solo nos llegan rumores鈥 Pero es a lo que nos ha acostumbrado el Comit茅 de Empresa durante todos estos a帽os.

Tenemos claro que el Comit茅 de Empresa est谩 demostrando una incapacidad sistem谩tica, una falta de formaci贸n sindical y una falta de transparencia hacia la plantilla.

El Comit茅 se han acostumbrado a no dar ninguna explicaci贸n. Ni si quiera a redactar un acta de los debates y asuntos discutidos en las reuniones para conocimiento de los trabajadores.

De nuevo, la representaci贸n unitaria, no presenta informe de sus gestiones, y no anima a las trabajadoras y trabajadores a organizarse. Pareciera que est谩n m谩s interesados en apuntalar la paz social que a defender los intereses de la plantilla.

No entendemos c贸mo es posible que un Comit茅 de Empresa pretenda acudir a una reuni贸n para exigir la aplicaci贸n de un Convenio Colectivo -que supone mejoras salariales importantes- sin una posici贸n de fuerza. Como era de esperar鈥 la empresa se neg贸 a la aplicaci贸n del Convenio Colectivo sin presi贸n alguna.

Sin embargo, estamos seguros que no se puede generar una posici贸n de fuerza, si los trabajadores y trabajadoras no est谩n informados, si no estamos organizados, si no afrontamos de manera colectiva nuestros problemas.

El Comit茅 de Empresa ha demostrado una vez m谩s que no representa las aspiraciones e intereses genuinos de la plantilla. Sin embargo, como trabajadoras y trabajadores es nuestro deber estar informados, asumir nuestras responsabilidades sin delegarlas en Comit茅s, porque gracias a eso nunca se nos ha tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones.

Por esto, debemos organizarnos mediante asambleas, tomar nuestros propios acuerdos, y practicar la solidaridad y el apoyo mutuo entre trabajadoras y trabajadores.

Tenemos que luchar por una representaci贸n directa y constituir una asamblea donde podamos participar libremente todos los trabajadores y trabajadoras. Y en el momento en el que veamos que el Comit茅 de Empresa es un obst谩culo, sin dudarlo le revoquemos.

EN LA DEFENSA DE LAS ASAMBLEAS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

隆POR LA APLICACI脫N DEL XX CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE LA INDUSTRIA QU脥MICA!

隆ORGANIZATE Y LUCHA!

________

[COMUNICADO]El Convenio Colectivo General de Trabajo de la Industria Textil y la Confecci贸n y la actividad econ贸mica de R贸denas y Rivera SA

La Secci贸n Sindical de CNT-AIT en R贸denas y Rivera SA quiere informar a todos los trabajadores y trabajadoras, que la direcci贸n est谩 aplicando un Convenio Colectivo que no se corresponde con la actividad econ贸mica que realiza la empresa.

Como muchas de vosotras sabr茅is, la direcci贸n est谩 aplicando el Convenio Colectivo General de Trabajo de la Industria Textil y de la Confecci贸n, pero en realidad el que deber铆an aplicar es otro: el Convenio Colectivo General de la Industria Qu铆mica.

Este hecho se puede observar no solamente por las caracter铆sticas espec铆ficas de nuestro trabajo, por el tipo de material con el que trabajamos, con las categor铆as profesionales que nos presentan unos Convenios Colectivos u otros, por el C贸digo Nacional de Actividad Econ贸mica (CNAE) por el que se encuentra registrada la empresa (Fabricaci贸n de Envases y Embalajes de Pl谩sticos N潞 2222) y hasta con las organizaciones patronales que firmaron el Convenio Colectivo del Textil.

Desde la Secci贸n Sindical sabemos que el Comit茅 de Empresa se ha reunido con la direcci贸n para seguir discutiendo sobre el Convenio Colectivo, sin muchos resultados.

Sin embargo, desde nuestra Secci贸n Sindical tenemos muy claro c贸mo podemos hacer que esto cambie y se aplique el Convenio Colectivo de la Industria Qu铆mica sin que la empresa o el Comit茅 nos autorice a hacerlo.

La Secci贸n Sindical de CNT-AIT hacemos un llamamiento a todas las trabajadoras y trabajadores de R贸denas y Rivera que quieran organizarse y luchar por la aplicaci贸n del Convenio Colectivo de la Industria Qu铆mica -con todo lo que supone de mejoras para la plantilla-, que se ponga en contacto con nuestra Secci贸n Sindical para organizarnos.

rodenasyrivera@cntait.org

ORGAN脥ZATE Y LUCHA

SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI