Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT informamos que finalmente hemos recibido noticias de la denuncia que nuestro sindicato present贸 contra la empresa Asishogar Albacete SL por su continuada vulneraci贸n de los derechos de las trabajadoras.

En este caso, Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social inform贸 a nuestro sindicato que debido a la denuncia que se present贸 contra la empresa, as铆 como de la documentaci贸n aportada por la misma, Inspecci贸n de Trabajo procedi贸 a la regularizaci贸n del alta periodo de una trabajadora que estaba afiliada a nuestro sindicato, as铆 como el abono y cotizaci贸n de los incrementos salariales dejados de percibir durante ese tiempo por la trabajadora. Recordamos que nuestra compa帽era estuvo trabajando durante una semana para esta empresa sin encontrarse de alta a la seguridad social. Esto es algo muy extendido entre la patronal, trabajar m谩s horas que las que aparecen en el contrato con el fin de ahorrarse cotizaciones.

Sin embargo, tenemos constancia que la empresa no act煤a de una manera aislada, sino que es un comportamiento empresarial que se repite de manera sistem谩tica contra la plantilla.

Por otra parte, fueron muchas las irregularidades que se denunciaron contra la empresa, entre ellas los contratos en fraude de ley, la mal aplicaci贸n de las Tablas Salariales, la mala aplicaci贸n del Convenio Colectivo, irregularidades en la distribuci贸n de la jornada en horarios que no respetaban el descanso entre jornada y jornada, jornadas a turno partido que se distribu铆an en tres fracciones diferentes, e irregularidades en relaci贸n a las altas en la Seguridad Social, etc.

Lo cierto es que, a pesar del conflicto que se mantuvo con la CNT-AIT, seguimos teniendo constancia de que la empresa sigue sin respetar los derechos de las trabajadoras. Tenemos constancia de que algunas trabajadoras han seguido siendo despedidas por parte de la empresa despu茅s de coger la baja m茅dica, o trabajar antes de que la empresa les diera de alta o les hiciera firmar contrato con fecha distinta del momento efectivo del comienzo de trabajar. Sabemos tambi茅n que la empresa cambia de actitud cuando las trabajadoras hablan de la CNT-AIT a la direcci贸n de la empresa, haci茅ndole cambiar de actitud ante los abusos.

Somos conscientes que la reincidencia de este tipo de empresas en estos abusos y en estas irregularidades y condiciones de explotaci贸n a las que est谩n sometidas las plantillas de estas empresas, solo se puede entender por dos cosas, por una parte, porque las trabajadoras y trabajadores no estamos lo suficientemente organizados para plantar cara y hacer respetar estos pocos derechos que todav铆a tenemos, y porque las empresas no tienen l铆mites a la hora de vulnerar sistem谩ticamente los derechos de la clase obrera. La 煤nica soluci贸n a todo esto es organizarse y denunciarlos p煤blicamente, es necesario que nos organicemos entre iguales y defendamos nuestros derechos y hagamos que estas empresas no solamente se vean obligadas a respetar nuestros derechos, sino organizarnos en nuestros puestos de trabajo y conquistar mejores condiciones de trabajo, salarios y jornadas, y convertir al sindicato, en una garant铆a de defensa y combate contra todas las empresas capitalistas.

La lucha est谩 en los tajos, sin Elecciones Sindicales, sin comit茅s de empresa, sin subvenciones, sin liberados. Por la organizaci贸n asamblearia y la acci贸n directa.

El Patr贸n solo entiende un lenguaje: boicot, huelga y sabotaje.

Los derechos se conquistan luchando