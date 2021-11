–

(Se publican junto con los Comunicados del Sindicato de Oficios Varios de la CNT-AIT de Chiclana de la Frontera y C谩diz una recopilaci贸n de fotograf铆as sobre la huelga indefinida).

Cr贸nica primera jornada HUELGA INDEFINIDA Sector de las PYMES del Metal de C谩diz

Desde la Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT), adherida a la Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores (AIT), nos felicitamos por la participaci贸n del 100 % de trabajadoras y trabajadores en la primera jornada de huelga indefinida en el Sector de las PYMES del Metal de C谩diz. El d铆a de ayer ha sido una una gran victoria para los trabajadores. De nada han servido los intentos y amenazas de la Patronal. De nada han servido los intentos de la prensa burguesa al servicio del empresariado local, de se帽alar a determinados colectivos, sindicatos e incluso a trabajadores y trabajadores, tratando de criminalizarlos a ellos y a la lucha en las calles.

Era evitable y no ha podido ser. La irresponsabilidad de la Patronal (Femca) han puesto a trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones sindicales y a colectivos, contra las cuerdas. El sector del metal de la provincia de C谩diz, defendi贸 sus reivindicaciones y puestos de trabajo, con la lucha en la calle. Asi di贸 comienzo ayer martes la huelga indefinida tras no llegar a ning煤n acuerdo con la Federaci贸n de Empresarios del Metal de la provincia (Femca). Estos se escudan en condiciones inaceptables, ni dialogan, ni dan respuesta a las reivindicaciones de los trabajadores. En la capital gaditana hubo levantamiento de barricadas y cortes de carretera por parte de los trabajadores y trabajadoras a las puertas de Navantia. Fu茅 el punto de conflicto m谩s importante, convirti茅ndose la avenida de Astilleros en un verdadero campo de batalla con graves enfrentamientos con la polic铆a.

Los trabajadores y trabajadoras de la Auxiliar junto a los de de Navantia, se concentraron a las puertas del astillero de San Fernando. Ya cumplidas las doce horas de la medianoche, los primeros piquetes informativos se apostaron a las puertas de la factor铆a Isle帽a hasta la entrada del personal del astillero que pasado poco tiempo se unieron a los trabajadores y trabajadoras de las empresas Auxiliares

Juntos iniciaron una marcha hacia el Puente de Hierro donde se les cort贸 el acceso por parte de la polic铆a, respondiendo los trabajadores con una barricada. Los piquetes informativos se mantuvieron durante toda la jornada en los diversos pol铆gonos industriales de de San Fernando, Chiclana, C谩diz, el Puerto de Santa Mar铆a y Puerto Real y en la Planta de Dragados.

CNT-AIT C谩diz y CNT-AIT Chiclana de la Frontera

17 de Noviembre de 2021

CNT-AIT SE SUMA A LA HUELGA INDEFINIDA en el Sector de las PYMES del Metal de C谩diz. COMUNICADO

Desde la Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT), adherida a la Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores (AIT), secundamos la convocatoria de huelga indefinida en el Sector de las PYMES del Metal de C谩diz, convocada por los sindicatos UGT y CCOO, que da inicio este 16 de noviembre, despu茅s del fracaso de las negociaciones con la Patronal.

Una Patronal intransigente, que no ha tenido un m铆nimo de empat铆a, a lo que ellos llaman err贸neamente, sus trabajadoras y trabajadores. Unos patronos anclados en el pasado que les niegan a la clase trabajadora el pan y la sal. Son estos mod茅licos empresarios patrios, los que quieren que claudiquemos ante los empleos precarios y sueldos de miseria que nos ofrecen, y a煤n por encima que les estemos agradecidos por trabajar.

Compa帽eros y compa帽eras, al contrario de lo que pueda parecer, son ellos, la Patronal, qui茅nes dependen de nosotros para seguir adelante con sus empresas y su modus vivendi. Son ellos qui茅nes tienen que estar agradecidos, y no al contrario.

Los trabajadores y trabajadoras exigimos un Convenio Colectivo justo y digno, de obligado cumplimiento para todas las empresas del Sector. Exigimos la subida de los salarios en un 2% en este 2021, un 2,5% en 2022 y un 3% en 2023 acorde al 脥ndice de Precios al Consumo (IPC). Exigimos el pago del plus penoso, t贸xico y peligroso pues as铆 es el trabajo que desempe帽amos. Exigimos se nos mantengan las cuatro pagas extraordinarias, tal y como se recoge en el convenio colectivo. No m谩s p茅rdida del poder adquisitivo. No m谩s p茅rdidas de derechos adquiridos, No m谩s precariedad laboral.

Los trabajadores y trabajadoras del Sector del Metal, les plantamos cara los pasados d铆as 09 y 10 del corriente, con dignidad y unidad obrera, rechazando las condiciones de miseria y esclavitud que esta Patronal ofrece.

Compa帽eros, compa帽eras, 隆隆隆A la Huelga!!!

Confederaci贸n Nacional del Trabajo

Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores

Sindicato de Oficios Varios de Chiclana de la Frontera

Sindicato de Oficios Varios de C谩diz

Segunda jornada de huelga del Sector de las PYMES del Metal de la provincia de C谩diz.

Comunicado

Desde la Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT), adherida a la Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores (AIT), valoramos como muy positiva la segunda jornada de huelga del Sector de las PYMES del Metal de la provincia de C谩diz.

Para la Anarcosindical y pese a qui茅n les pese, las movilizaciones han contado con la participaci贸n y seguimiento de m谩s del 95 por ciento del grueso de trabajadores y trabajadoras del Sector.

Los trabajadores y trabajadoras de las Auxiliares han demandado masivamente en las calles el desbloqueo del Convenio Colectivo, por parte de la Patronal, 煤nica responsable y culpable de esta situaci贸n.

Una Patronal que mantiene a las plantillas de trabajadoras y trabajadores, de las empresas que la engrosan, en total precariedad laboral, vulnerando constantemente los derechos adquiridos de los trabajadores, mermando las condiciones laborales teniendo como resultado la p茅rdida cada vez m谩s acentuada del poder adquisitivo de las familias obreras. Eso s铆 a cambio de grandes beneficios y buenos resultados en las cuentas del empresario.

Los trabajadores y trabajadoras han dicho basta. Basta ya de precariedad laboral, basta ya de abusos. El colectivo exige de una vez por todas un Convenio Colectivo digno, y a la vez, si se llegase a un acuerdo satisfactorio, que se cumpla, por todas las empresas sin excepci贸n.

El pr贸ximo d铆a 16 de noviembre, hay prevista una convocatoria de paro indefinido. Si esta Patronal no cambia de actitud, si no se llegase a un acuerdo que satisfaga las reclamaciones justas y razonables que piden los trabajadores y trabajadoras del Metal, desde la Confederaci贸n Nacional del Trabajo (AIT) seguiremos apoyando las movilizaciones, junto con los dem谩s sindicatos convocantes.

Por la aplicaci贸n de un Convenio Colectivo del Sector del Metal, justo y digno. No a las p茅rdidas de derechos adquiridos y a las mejoras laborales y salariales logradas tras tantos a帽os de lucha.

Confederaci贸n Nacional del Trabajo

Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores

Sindicato de Oficios Varios de Chiclana de la Frontera

Sindicato de Oficios Varios de C谩diz C谩diz

10 de noviembre 2021

S. Sindical CNT-AIT Gaditana de Chorro y Limpiezas S.L.

Comunicado

Ante la convocatoria de HUELGA de los d铆as 09 y 10 de noviembre en el Sector de las PYMES del Metal de C谩diz y ante las denuncias que nos llegan por diversos medios a los Sindicatos de Oficios Varios de C谩diz como al SOV de Chiclana, por compa帽eros que forman parte de la plantilla DE GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA S. L., hacemos p煤blico este comunicado:

La CNT-AIT, ha dejado bastante claro que se suma, apoya y secunda dicha HUELGA convocada por los sindicatos UGT y CCOO. La CNT-AIT hace un llamamiento a la HUELGA a todos los trabajadores y trabajadoras del Sector de las PYMES del Metal de la provincia de C谩diz, y por mucho que le moleste a la direcci贸n de la empresa, ah铆 est谩n los trabajadores y trabajadoras de GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA.

La CNT-AIT, mediante su Secci贸n Sindical constituida legalmente en GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA S. L., contin煤a en lucha contra el ambiente hostil, de injusticia e impunidad en la cual se ve inmersa la mayor铆a de la plantilla, y no vamos a permitir que se coaccione, se amenace o se vulneren los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ante la convocatoria de huelga, tal como se ha denunciado ante la Anarcosindical, como tenemos constancia.

La HUELGA comienza en pocas horas, es decir, a partir de las 24,00h de esta noche, NO HABR脕 RETENES, NO HAY SERVICIOS M脥NIMOS, y durar谩 48 horas, es decir, durar谩 hasta las 24,00h del mi茅rcoles, 10 de noviembre.

Compa帽eros y compa帽eras, la situaci贸n no es de broma, estamos SIN CONVENIO. La Patronal es consciente, y nos tienen donde ellos quer铆an. A partir de este punto si no se lo impedimos y no luchamos, podr谩n aplicar todo aquello que a ellos les den en gana: vulneraci贸n de los derechos de los trabajadoras y trabajadores, abusos generalizados y un empeoramiento de las condiciones de trabajo, y perdida del poder adquisitivo.

Dicho esto, la CNT-AIT, ante coacciones, amenazas o vulneraci贸n del derecho de los trabajadores y trabajadoras, ante la convocatoria de huelga, tal como se ha denunciado ante la Confederaci贸n, sea esta empresa u otra, vamos a dar repuesta con contundencia y sin dilaci贸n en el tiempo, con todas las herramientas de lucha y medios del cual disponemos la clase obrera.

Desde la CNT-AIT y sus Secciones Sindicales tenemos muy claro que es necesario que la clase trabajadora nos organicemos, luchemos y no dar un paso atr谩s.

Compa帽eros y compa帽eras, 隆隆隆 A LA HUELGA !!!

Confederaci贸n Nacional del Trabajo

Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores

C谩diz, 08 de noviembre, 2021