El Sindicato de Oficios Varios de Chiclana de la CNT-AIT a trav茅s de su Secci贸n Sindical de CNT-AIT en Gaditana de Chorro y Limpieza S.L quiere informar a toda la clase trabajadora y, en especial, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la plantilla de GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA, de las irregularidades constatadas por Inspecci贸n Provincial de Trabajo y Seguridad Social de C谩diz. Las investigaciones se han llevado a cabo motivadas por una nueva denuncia presentada por nuestro sindicato contra la empresa, ya que existen antecedentes en la Inspecci贸n Provincial de Trabajo y Seguridad Social de C谩diz de actuaciones por el mismo asunto ahora investigado, que deriv贸 en ACTA DE INFRACCI脫N con firmeza en v铆a administrativa mediante Resoluci贸n de la Autoridad Laboral.

La Secci贸n Sindical de CNT-AIT, mediante denuncia ped铆a de nuevo actuaciones inspectoras, en GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA, a efectos de verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de vigilancia de la salud conforme al art. 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci贸n de Riesgos Laborales.

De las actuaciones realizadas por Inspecci贸n de Trabajo una vez revisado y examinado el conjunto completo de la documentaci贸n aportada por GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA, extraemos lo que nos afecta como trabajadores y trabajadoras y ante la denuncia interpuesta por este sindicato mediante su Secci贸n Sindical en la empresa:

La gesti贸n de la prevenci贸n de riesgos laborales la tienen concertada con un servicio de prevenci贸n ajeno, inclu铆da la vigilancia de la salud, para lo que realizan los reconocimientos m茅dicos, iniciales o peri贸dicos en las instalaciones del mismo en C谩diz, esto obliga a los trabajadores/as a desplazarse o bien desde su domicilio, bien desde el centro de trabajo. Se extrae tambi茅n que los reconocimientos m茅dicos iniciales se realizan antes del inicio de la relaci贸n laboral y los reconocimientos peri贸dicos, se realizan en d铆as de vacaciones solicitados al efecto, o bien en la jornada de trabajo desplaz谩ndose los trabajadores/as desde su centro de trabajo al servicio de prevenci贸n tras el reconocimiento m茅dico.

En este segundo caso, el acto del reconocimiento se engloba dentro de la jornada habitual de trabajo del trabajador/a, en el primero supone el consumo de un d铆a de vacaciones, a lo que la empresa alega que, mientras el CONVENIO COLECTIVO de la PYME del METAL DE LA PROVINCIA DE C脕DIZ, fija las vacaciones anuales en su art. 24 en 31 d铆as naturales, GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA tiene implantada la 鈥渃ondici贸n m谩s beneficiosa鈥 de disfrutar de 23 d铆as laborables (!).

La Inspecci贸n verifica que el desplazamiento requerido para la pr谩ctica del reconocimiento m茅dico se realiza, no en veh铆culo de la empresa, si no en el veh铆culo propio o por los medios de cada trabajador/a. Tampoco se desplaza unidad m贸vil al centro de trabajo para evitar estos desplazamientos. No existe compensaci贸n econ贸mica alguna en estos casos por los gastos originados como consecuencia del desplazamiento desde su centro de trabajo habitual a las instalaciones del servicio de prevenci贸n.

Repetimos que exist铆an antecedentes en la Inspecci贸n Provincial de Trabajo y Seguridad Social de C谩diz de actuaciones por el mismo asunto ahora investigado, que deriv贸 en ACTA DE INFRACCI脫N.

Concluye la Inspecci贸n de Trabajo:

a) La vigilancia de la salud se llevar谩 a cabo sin coste alguno para el trabajador/a, conforme a lo dispuesto en los art. 14.5 y 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10) de Prevenci贸n de Riesgos Laborales. (鈥)

b) GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA procurar谩 el desplazamiento del trabajador/a a tales efectos mediante unidades m贸viles, o compensar谩 el gasto generado por el desplazamiento del centro de trabajo habitual a otro por raz贸n de su trabajo, en este caso, por cumplir un deber de protecci贸n y una garant铆a de salud laboral impuesta legalmente a una empresa.

c) El tiempo empleado en el reconocimiento m茅dico ser谩 con cargo a la jornada legal del trabajador/a

隆Trabajadores/as, un铆os! La CNT-AIT es la herramienta m谩s adecuada para la lucha obrera! 隆Por las asambleas de trabajadoras y trabajadores! 隆Contra la explotaci贸n laboral: Organ铆zate y Lucha!

Secci贸n Sindical de CNT-AIT en Gaditana de Chorro y Limpieza

18 noviembre 2021