De parte de CNT-AIT Albacete September 22, 2021 202 puntos de vista





Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT queremos informar del conflicto sindical que hemos abierto contra el Restaurante Viterra Natural de Almansa, por despido, impagos y vulneración de los derechos de sus trabajadoras y trabajadores.

Tras un año de abusos generalizados en el sector de la hostelería contra toda la clase trabajadora y un empeoramiento de las condiciones de trabajo debido a la crisis económica, no son pocos los casos de trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos de sus puestos de trabajo con el fin de seguir apuntalando los beneficios de las empresas y de sus accionistas.

Este es otro caso más, el de una compañera de nuestro sindicato que fue despedida del Restaurante Viterra Natural, en el que trabajaba el pasado mes de julio.

Nuestra compañera comenzó a trabajar en el restaurante como ayudante de cocina con un Contrato Temporal Eventual por circunstancias de la producción el pasado día 17 de Julio de 2020, con la excusa, según la empresa, de cubrir el servicio de la terraza de verano. Sin embargo, nuestra compañera no solo trabajó durante esos meses, sino que su contrato se extendió durante más de un año, demostrándose que la actividad que nuestra compañera realizaba no era una actividad temporal, sino que su trabajo respondía a un servicio normal y esencial de la empresa.

El contrato de trabajo se encontraba en fraude de ley, tanto por superar la duración legalmente establecida, por no coincidir la razón por la que se firmó el contrato con el trabajo realizado, así como la causa y el carácter de la actividad de la empresa.

La empresa durante el tiempo en el que nuestra compañera se encontró trabajando, vulneraba sistemáticamente los derechos a toda la plantilla: contratación en fraude de ley, irregularidades en las nóminas y en los pagos, falseamiento sistemático del registro horario por parte de la empresa, impagos salariales en concepto de pluses, horas extraordinarias, plus nocturnidad, plus convenio, etc., y despidos injustificados. Todas estas irregularidades amparadas por la empresa Plaza Asesores.

Nuestra compañera, tras una baja por Incapacidad Temporal, informó a la empresa de que le habían dado el alta y que se encontraba dispuesta a reincorporarse inmediatamente en su puesto de trabajo, pero la empresa le dio largas y la despidió aludiendo que había finalizado su contrato de trabajo temporal, y dejándole adeudadas una serie de cantidades en diferentes conceptos.

Finalmente se presentó papeleta de conciliación con la empresa y el pasado día 14 de septiembre se celebró acto de conciliación contra la empresa en la que no se llegó a ningún acuerdo, ya que la empresa no reconoce ninguna de las cantidades adeudadas: ni horas extraordinarias, ni plus de nocturnidad, ni trabajo en festivos, ni vacaciones no disfrutadas, ni las diferencias entre los complementos salariales percibidos y a percibir (plus de convenio, bolsa de vacaciones, complementos por I.T.) y la diferencia entre el salario que la empresa le entregaba y el que aparecía en la nómina. Al mismo tiempo, se exige el reconocimiento de la relación laboral en fraude de ley, y la improcedencia del despido.

Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT tenemos muy claro que es necesario que la clase trabajadora nos organicemos y denunciemos estos abusos perpetrados por este tipo de empresas explotadoras que amasan sus beneficios a base de impagos salariales y de la explotación de las trabajadoras y trabajadores.

Por todo esto, hacemos pública la declaración de boicot contra este establecimiento hasta que la empresa respete los derechos de las trabajadoras y pague las cantidades adeudadas a nuestra compañera; y animamos a toda la clase trabajadora a que no acuda a consumir en este establecimiento.

¡RESTAURANTE VITERRA NATURAL NO RESPETA LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS Y NO PAGA LO QUE DEBE!