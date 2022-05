–

El Sindicato de Oficios Varios de la CNT-AIT de Albacete conmemor贸 el d铆a de la clase obrera en la localidad de Villarrobledo. Se trata de la primera convocatoria del anarquismo de clase en esta ciudad de la provincia de Albacete desde hace m谩s de 8 d茅cadas.

Con el nuevo n煤cleo de la CNT-AIT de Villarrobledo ampliamos el territorio hacia la comarca de La Mancha, para apoyar su consolidaci贸n en el SOV de la CNT-AIT de Albacete acordamos conmemorar el 1潞 de Mayo en esta localidad. Atendiendo a la realidad capitalista que somete y precariza cada vez m谩s a la clase obrera, creemos necesario la consolidaci贸n de referentes Anarcosindicales en cada vez m谩s lugares, ya que la difusi贸n de las ideas y herramientas del anarquismo de clase, son esenciales para combatir las consecuencias del capitalismo presente.

Con el apoyo de las compa帽eras y compa帽eros venidos desde distintos territorios de la provincia, comenzamos este d铆a lleno de calle, lucha, y reivindicaci贸n libertaria, con un piquete en las puertas del Restaurante de comida r谩pida Bruger King, donde hicimos visible la campa帽a de boicot a esta empresa motivada por un conflicto con uno de nuestros compa帽eros, conflicto que se resolvi贸 con sentencia favorable para nuestro compa帽ero, en relaci贸n a diferentes reclamaciones de cantidades e irregularidades en la contrataci贸n, pero que no se extendi贸 m谩s all谩 de su caso aunque quedo demostrado que el fraude en la contrataci贸n es una norma en esta empresa, la mayor empresa de restauraci贸n del pa铆s. No pod铆amos olvidarnos de estos explotadores en el d铆a de la clase explotada. Y as铆 se lo hicimos ver a las vecinas y vecinos de Villarrobledo.

Seguimos nuestra ruta de denuncia por las calles de esta localidad, llamando a la movilizaci贸n contra el capital desde el anarcosindicalismo, hasta llegar a el sal贸n de juegos Joker de la empresa Verajoker, donde realizamos un piquete en solidaridad con nuestras compa帽eras de la CNT-AIT de Granada, que est谩n viviendo como esta empresa no reconoce su Secci贸n Sindical y sus reivindicaciones sobre sus derechos y condiciones de trabajo. En el piquete recogimos diferentes muestras de apoyo de las y los viandantes, ya que a la gente no se le escapa que este tipo de negocios vasados en las apuestas y el juego, generan no pocos problemas econ贸micos y sociales entre las clases populares.

De camino a un nuevo punto de encuentro, nuestra megafon铆a contaba los or铆genes del 1潞 de Mayo, su ra铆z anarquista, de palabra, cuerpo y hecho. En la plaza del mercado comenzamos nuestro acto central, acompa帽ados por una amplia muestra de literatura y publicaciones anarquistas que pusimos a disposici贸n de los y las viandantes, comenzamos a contar micr贸fono en mano:

Que el Estado quiere a las y los trabajadores maniatados y encerrados en la parcela de lo estrictamente laboral legislativo, vigilados por las burocracias sindicales que cuidan de que cualquier atisbo de emancipaci贸n y globalidad sean borrados del pensamiento obrero. Revelarse contra esta situaci贸n conlleva la represi贸n, no solo patronal y estatal, tambi茅n, en menos medida la del reformismo imperante. La CNT-AIT tuvo y tiene claro cu谩l debe ser el camino, como hemos manifestado este primero de Mayo en los distintos puntos de la geograf铆a, 鈥渓a paz social es imposible y el conflicto inevitable, como vimos con el sector del metal en C谩diz, como estamos viendo d铆a a d铆a con los sueldos congelados y la vida subiendo鈥.

Recordamos a aquellos luchadores de Chicago, condenados por buscar justicia y libertad para las clases oprimidas. 鈥淰uestras leyes est谩n en oposici贸n a las de la naturaleza, y mediante ellas rob谩is a las masas el derecho a la vida, a libertad y al bienestar鈥 (George Engel).

Otros compa帽eros hablaron de las problem谩ticas laborales en diferentes sectores, como es el caso de una empresa de pl谩sticos que no aplica el convenio colectivo del qu铆micas, si no el de textil, ganando millones a costa de la salud y la econom铆a de cientos de trabajadores y trabajadoras, y como est谩n luchando desde su Secci贸n Sindical, al margen de un comit茅 de empresa completamente rendido al inter茅s patronal para aplicar el convenio correcto.

Otro compa帽ero del sector qu铆mico indica la importancia de la prevenci贸n de riesgos en esta rama industrial, y la importancia de organizarse a trav茅s de la Secci贸n Sindical.

Desde el sector del telemarketing nos informa otro compa帽ero, que las condiciones de trabajo no solo son precarias, sino que tambi茅n se les obliga a formar parte de una estafa generalizada en la contrataci贸n de tarifas el茅ctricas y de gas, y que no solo hay que luchar por la mejora constante de los derechos laborales si no por la 茅tica en el desarrollo del trabajo.

Una compa帽era nos recuerda la doble carga de la mujer, la explotaci贸n propia del trabajo asalariado, m谩s la de los cuidados y el trabajo en el hogar, adem谩s de tener que soportar diferentes formas de acoso por raz贸n de sexo, una pr谩ctica habitual, pero velada por la propia jerarqu铆a laboral.

Otro compa帽ero nos cuenta que dentro de CNT-AIT de Albacete se ha puesto en marcha una Secci贸n Agraria, por los y las propias compa帽eras del sindicato, recuperando tierras abandonadas y con la autogesti贸n como herramienta fundamental.

Se presenta el n煤cleo Confederal de la CNT-AIT de Villarrobledo, donde un grupo de militantes se han organizado a nivel local para poner en marcha la praxis anarcosindical y difundir la memoria e ideas anarquistas en la comarca.

Y seguimos, dando a conocer el funcionamiento y trayectoria de la CNT-AIT, trayectoria marcada desde la transici贸n, ya que fue el 煤nico sindicato que no firmo los Pactos de la Moncloa. La Acci贸n Directa frente a la acci贸n delegada, el Apoyo Mutuo frente al individualismo sindical, la Autogesti贸n frente a la estructura y la Asamblea frente a la comit茅, son herramientas b谩sicas, y junto a la Solidaridad activa, nos dan la formula anarcosindical, formula con la que en Albacete hemos ganado innumerables pulsos a la econom铆a patronal a trav茅s de la presi贸n, el boicot y la denuncia p煤blica, en sectores tan precarios como el de la hosteler铆a, donde se lleg贸 a conseguir cerrar negocios de explotadores.

Al t茅rmino de este acto, invitamos a las presentes a compartir la comida con nosotras en un jard铆n cercano, las compa帽eras y compa帽eros aportaron diferentes platos a la mesa com煤n, all铆 pudimos seguir conversando y comentado desarrollo del d铆a, la realidad actual y el devenir futuro. Futuro que sin el Comunismo Libertario se ve cada vez m谩s oscuro.

隆隆VIVA LA LUCHA OBRERA SIN INTERMEDIACIONES E INSTITUCIONES, VIVA EL ANARCOSINDICALISMO, HACIA LA REVOLUCI脫N, VIVA EL COMUNISMO LIBERTARIO!!