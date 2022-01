–

Una tarde aprendiendo que perfectamente una trabajadora o trabajador puede autodefenderse en primera instancia, sin necesidad de abogado, en un juicio contra su patr贸n, contra su empresa, porque nadie mejor que tu conoce tu conflicto.

Una tarde conociendo, los procedimientos judiciales laborales, como afrontarlos y prepararlos para conseguir sentencias favorables.

Una tarde para capacitarnos frente a la estructura del derecho burgu茅s que favorece de oficio la pr谩ctica mercantil. Una tarde descubriendo que es la econom铆a de la lucha, y como podemos desgastar al capital a la vez que defendemos nuestros derechos como obreras y obreros. Una tarde asimilando las t谩cticas y estrategias necesarias para hacer que la Acci贸n Directa sea aun m谩s poderosa, al complementarla con la autodefensa jur铆dica laboral.

No necesitamos delegar, no necesitamos pagar la t茅cnica, no necesitamos tutelas externas y no necesitamos individualizar los conflictos. La Organizaci贸n obrera dentro del Anarcosindicalismo invita a la autocapacitaci贸n y el autoaprendizaje, el Apoyo Mutuo ponen estos saberes en com煤n y la Solidaridad nos da la fuerza de acci贸n para enfrentar cualquier conflicto. As铆 luchamos aqu铆, as铆 ganamos, y as铆 cada d铆a somos m谩s s贸lidos.

Si quieres conocer el contenido del taller y sus detalles, ponte en contacto con nosotras y te pasamos los materiales necesarios, pero es importante saber, que sin compa帽eros y compa帽eras, sin organizaci贸n colectiva, sin Acci贸n Directa y Solidaridad, cualquier lucha jur铆dica individualizada ser谩 insustancial.

Organ铆zate y lucha.