La Secci贸n Sindical de la CNT-AIT en Rodenas y Rivera, sigue su lucha por conseguir el convenio colectivo que corresponde a su actividad laboral, a pesar de los obst谩culos que est谩 interponiendo el Comit茅 de Empresa.

A continuaci贸n agrupamos la secuencia de hechos y comunicados, que relatan como el Comit茅 de Empresa 鈥渢apona鈥 el libre y horizontal desarrollo del derecho obrero.

12 de Mayo.

Desde la Secci贸n Sindical de CNT-AIT en la empresa R贸denas y Rivera SA, solicitamos al Comit茅 de Empresa, la convocatoria de una ASAMBLEA GENERAL de trabajadoras y trabajadores, en la que la plantilla pueda discutir las cuestiones m谩s importantes que les est谩n afectando en este momento.

Hace tan solo un mes y medio, el Comit茅 de Empresa public贸 un COMUNICADO dirigido a la plantilla en el que se manifestaban dispuestos a convocar cuantas asambleas de trabajadores hicieran falta para discutir los aspectos y cuestiones de inter茅s que surgieran en cada momento. Desde a Secci贸n Sindical de CNT-AIT en la empresa, esperamos que el Comit茅 de Empresa est茅 a la altura de las circunstancias.

Por ello, emplazamos al Comit茅 de Empresa a que en el plazo de dos semanas convoque una ASAMBLEA de trabajadores y trabajadoras, a la que puedan acudir una parte importante de la misma. Solicitamos que junto a la CONVOCATORIA de la ASAMBLEA se incluya un ORDEN DEL D脥A con los siguientes asuntos:

1) Aplicaci贸n del XX Convenio Colectivo General de la Industria Qu铆mica por parte de la empresa.

Desde la Secci贸n Sindical de CNT-AIT solicitamos que se incluya un Punto en el Orden del D铆a para discutir, debatir y aclarar todo aquello que pueda ser confuso sobre la base del Convenio Colectivo que se debe aplicar en la regulaci贸n de las condiciones y retribuci贸n y derechos de la plantilla de R贸denas y Rivera SA.

2) Aplicaci贸n correcta de las categor铆as profesionales correspondientes al trabajo efectivo de la plantilla.

Solicitamos que se incluya un Punto en el Orden del D铆a para discutir sobre las Categor铆as Profesionales y Grupos de Cotizaci贸n que la empresa no est谩 respetando a las compa帽eras y compa帽eros, y alcanzar una estad铆stica mucho m谩s fiable de los incumplimientos en esta materia por parte de la empresa.

3) Posicionamiento de la plantilla ante el CUARTO TURNO.

Es necesario que la Plantilla valore y se posicione ante el CUARTO TURNO, con la intenci贸n de estudiar la situaci贸n de la plantilla ante la organizaci贸n del trabajo por parte de la empresa, con la intenci贸n de hac茅rselo llegar a la empresa y sobre todo que nos permita estudiar las medidas a tomar por parte de la asamblea.

4) Mejoras, reparaci贸n y equipamiento en las 脕reas de Trabajo.

Es conocido que muchos compa帽eros y compa帽eras llevan mucho tiempo solicitando a la empresa que facilite equipamiento t茅cnico, reparaci贸n, instalaci贸n de equipos de manejo el茅ctrico de cargas, escaleras, extracci贸n, ventilaci贸n, etc. Creemos que la plantilla debe exigir este equipamiento, discutirlo en la asamblea y presentar un pliego de reivindicaciones a la direcci贸n de la empresa.

5) An谩lisis y evaluaci贸n, por parte de la plantilla, de la actuaci贸n del Comit茅 de Empresa desde que se constituy贸 en las pasadas Elecciones Sindicales hasta el momento actual.

Desde la Secci贸n Sindical de CNT-AIT en Rodenas y Rivera SA, hemos sido testigos de muchos compa帽eros y compa帽eras que han criticado la actuaci贸n del Comit茅 de Empresa como representantes unitarios de los trabajadores. Es necesario que los trabajadores y trabajadoras puedan discutir sobre esto con el fin de tomar medidas en el futuro para garantizar la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

6) Fecha de la pr贸xima ASAMBLEA de trabajadores y trabajadoras de la plantilla.

Es necesario que la ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE R脫DENAS Y RIVERA SA se convierta en un 贸rgano de organizaci贸n y decisi贸n de la plantilla recurrente, que se convoque asiduamente, frente a la empresa y al margen del Comit茅.

Secci贸n Sindical de CNT-AIT en R贸denas y Rivera SA

Publicamos el COMUNICADO del COMIT脡 DE EMPRESA en respuesta a nuestra SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA DE TRABAJADORES.

Y publicamos tambi茅n la CONTESTACI脫N DE NUESTRA SECCI脫N SINDICAL DE CNT-AIT AL COMIT脡 DE EMPRESA.

鈥

13 de Mayo

COMUNICADO COMIT脡 DE EMPRESA DE R脫DENAS Y RIVERA INFORMA:

1. Que el Comit茅 de Empresa ha recibido un escrito remitido por una 鈥渟ecci贸n sindical de CNT-AIT鈥, inst谩ndole a convocar una asamblea de trabajadores para tratar una serie de temas.

2. Que esta secci贸n sindical carece de bases legales para representar a ning煤n trabajador de Rodenas & Rivera. Adem谩s de desconocerse quien conforma la supuesta secci贸n sindical, ya que nadie firma esta solicitud. Indicar que este sindicato no tiene representaci贸n en el Comit茅 de Empresa elegido por los trabajadores democr谩ticamente, en el proceso de elecciones sindicales al que no concurrieron y que da soporte a la conformaci贸n de secciones sindicales en las empresas.

3. Que este comit茅 de empresa no va a atender dicha solicitud, ni las exigencias de los remitentes o la remitente.

4. Aprovechamos la ocasi贸n, para informar que por parte de este comit茅 se ha solicitado a la direcci贸n el registro retributivo de toda la plantilla, con el objetivo de preparar la reuni贸n que se mantendr谩 previsiblemente en un par de semanas. En la que se abordar谩n la equiparaci贸n salarial de los trabajadores por categor铆as profesionales. La revisi贸n de las categor铆as y la confecci贸n de un nuevo nomenclator de categor铆as que se ajusten a las funciones que se realizan en Rodenas & Rivera. Participaci贸n efectiva del comit茅 de empresa en las decisiones que afectan a los trabajadores y trabajadoras seg煤n establece el Estatuto de los trabajadores en su art铆culo 63 y siguientes. Revisi贸n del Plus transporte. Y la negociaci贸n de mejoras salariales para toda la plantilla.

Estabilizaci贸n de los trabajadores con contrato temporal, entre otros temas. Del resultado de estas reuniones se os informar谩 puntualmente, ya que este comit茅 tiene bien definidos sus objetivos que no son otros que la mejora de las condiciones sociolaborales de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de Rodenas & Rivera.

Tambi茅n queremos dejar claro a la plantilla que, sin renunciar a nada, tomaremos las decisiones previa consulta a la asamblea de trabajadores y trabajadoras de nuestra empresa. Igualmente, los acuerdos a los que se puedan llegar se someter谩n a la asamblea previamente para su refrendo.

Para finalizar indicar que este comit茅 de empresa, aboga por el di谩logo con la direcci贸n de la empresa para acometer los grandes cambios necesarios en lo referente a la plantilla.

Por otro lado, quedamos a vuestra disposici贸n para cualquiera aclaraci贸n o sugerencia.

LA UNI脫N HACE LA FUERZA

16 de Mayo.

CONTESTACI脫N DE LA SECCI脫N SINDICAL DE LA CNT-AIT EN RODENAS Y RIVERA AL COMUNICADO DEL COMIT脡 DE EMPRESA PUBLICADO EL 14 DE MAYO 2022

Desde la Secci贸n Sindical de CNT-AIT en la empresa queremos responder al COMUNICADO que el Comit茅 de Empresa ha publicado, dirigido hacia nuestra Secci贸n Sindical y al resto de laplantilla. Con esto queremos tambi茅n aclarar algunas cuestiones que pensamos que el Comit茅 de

Empresa no tiene demasiado claras.

1).- La Secci贸n Sindical de CNT-AIT en R贸denas y Rivera SA es una Secci贸n Sindical constituida legalmente por el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT y comunicada a la direcci贸n de la empresa.

2).-La Secci贸n Sindical de CNT-AIT en R贸denas y Rivera SA no tiene ninguna pretensi贸n de representar a nadie m谩s que a los trabajadores y trabajadoras que est谩n afiliados a nuestro sindicato y que forman parte de la asamblea de la Secci贸n.

No sabemos hasta qu茅 punto le ha quedado claro, o no, al Comit茅 de Empresa que la CNT-AIT no se presenta a Elecciones Sindicales, no forma parte de Comit茅s de Empresa, no tiene liberados sindicales, no disfruta de horas sindicales y no recibe subvenciones del Estado.

Por el contrario, la constituci贸n de Secciones Sindicales no tiene nada que ver con la representaci贸n unitaria de los trabajadores. Las Secciones Sindicales son la representaci贸n del sindicato dentro de la empresa. La legitimidad legal la tienen los sindicatos, est茅n o no representados en el Comit茅 de

Empresa, y los trabajadores de una empresa afiliados a ese sindicato. Solo representa a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran afiliados al mismo.

La base legal para constituir Secciones Sindicales se encuentra recogida en el art铆culo 8 de la Ley Org谩nica de Libertad Sindical. La Secci贸n Sindical no aspira a representar a ning煤n trabajadorque no se encuentre representado en nuestra propia asamblea de la Secci贸n.

Al contrario, el 煤nico que tiene la pretensi贸n de representar a toda la plantilla es el Comit茅 de Empresa y la representaci贸n unitaria de los trabajadores, que reciben la legitimidad de una Ley, envez, de recibirla de una asamblea de trabajadoras y trabajadores, incluso a pesar de que no les hayan votado o que directamente ni siquiera quisieran que les representaran.

3).- Por otra parte, la empresa sabe, y el Comit茅 de Empresa debe saber, quien es la compa帽era que ocupa el cargo de delegada de la Secci贸n Sindical de CNT-AIT en R贸denas y Rivera SA. Es lamentable que el Comit茅 de Empresa venga ahora a jugar a ignorar o desconocer lo que es bien conocido por todos los trabajadores y trabajadoras dentro de la empresa.

Y m谩s, cuando el Comit茅 de Empresa ni siquiera firma su propio comunicado. Consejos vendo, que para m铆 no tengo.