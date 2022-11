–

Desde la Secci贸n Sindical de CNT-AIT volvemos a dirigirnos a toda la plantilla para explicar, desde nuestro punto de vista, la situaci贸n en la que actualmente nos encontramos en la empresa. Como sab茅is, la empresa se ha visto obligada 煤ltimamente a ejecutar algunos cambios en materia de Prevenci贸n de Riesgos Laborales y Salud Laboral principalmente (prohibici贸n del uso de carretillas elevadoras de motor a explosi贸n, obligaci贸n de se帽alizar las v铆as de circulaci贸n en los almac茅nes, obligaci贸n del uso de la se帽al ac煤stica en la marcha atr谩s de todas las carretillas elevadoras, una evaluaci贸n de la naturaleza y magnitud de los riesgos radiol贸gico y qu铆micos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y su clasificaci贸n, realizaci贸n de mediciones de exposici贸n a agentes qu铆micos en los procesos de producci贸n y packaging (impresoras), etc. A esto hay que a帽adirle tambi茅n la modificaci贸n de la altura de las campanas extractoras en el 谩rea de extrusi贸n, gracias a la acci贸n conjunta de varios trabajadores de este 谩rea.

Estamos seguros que muy pronto tendremos muchos m谩s cambios. No obstante, muchas de todas estas cuestiones llevan siendo denunciadas en partes de trabajo por los trabajadores desde hace a帽os, y ni el Comit茅 de Empresa, ni la direcci贸n han hecho nada por cambiarlo. Muchas de estas cuestiones han tenido que ser solucionadas por la empresa, debido al trabajo que se ha hecho desde la Secci贸n Sindical de la CNT-AIT. Estamos seguros que lo que no ha hecho el Comit茅 de Empresa lo tendremos que hacer nosotros, porque cada d铆a que pasa, solo podemos confirmar que el Comit茅 de Empresa de UGT y CCOO en R贸denas y Rivera SA act煤a m谩s en beneficio de los intereses de la empresa que en defensa del inter茅s de los trabajadores.

Como ya informamos en el 煤ltimo comunicado de nuestra Secci贸n Sindical, el pasado 22 de septiembre la Comisi贸n Mixta del XX Convenio Colectivo General de la Industria Qu铆mica deb铆a discutir una consulta sobre la aplicaci贸n del Convenio de Qu铆micas, o no, en nuestra empresa. Como sab茅is el dictamen de la Comisi贸n fue suspendido a petici贸n de la representaci贸n sindical en la Comisi贸n. Sin embargo, estamos seguros de que UGT y CCOO est谩n utilizando sus contactos en la Comisi贸n, para impedir que la Comisi贸n dictamine que nuestra empresa pertenece al sector qu铆mico, concretamente, transformaci贸n de pl谩sticos. Lo que supondr铆a un problema para la negociaci贸n del Convenio Colectivo de Empresa que quieren negociar. El hecho de que UGT y CCOO est茅n actuando de forma mafiosa y pol铆tica en un conflicto sindical como el que estamos viviendo los trabajadores de R贸denas y Rivera SA, es vergonzoso y solo se pueden ganar el apelativo de TRAIDORES a todas las trabajadoras y trabajadores de la empresa.

De la misma forma, no hay nada m谩s que ver su papel y actuaci贸n en relaci贸n a la negociaci贸n del Convenio Colectivo de Empresa. Desde la Secci贸n Sindical de CNT-AIT estamos seguros que el Comit茅 de Empresa y la direcci贸n de R贸denas y Rivera SA han accedido a negociar un Convenio Colectivo de Empresa 煤nica y exclusivamente para beneficiarse mutuamente. En el caso de UGT y CCOO para seguir teniendo el control sindical dentro de la empresa y poder canalizar los conflictos sindicales hacia el callej贸n sin salida del di谩logo con la empresa. Y por parte de la direcci贸n para intentar amortiguar el golpe econ贸mico, ya que en todo caso, el Convenio Colectivo de Empresa podr铆a acordar condiciones y derechos con vigencia por debajo del XX Convenio Colectivo General de la Industria Qu铆mica, pero no en materia salarial, ya que la ultima Reforma Laboral regulaba esta excepci贸n. Es decir, el Convenio Colectivo de Empresa podr铆a establecer condiciones por debajo de las establecidas a nivel nacional, pero no podr铆a acordar salarios inferiores.

Visto lo visto, desde la Secci贸n Sindical de CNT-AIT hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras de R贸denas y Rivera SA que est茅n afiliados a la UGT y CCOO para que valoren las acciones que los jefes de sus propios sindicatos est谩n emprendiendo, y se decidan, de una vez por todas, a romper sus carnets y a salir de estos 芦sindicatos禄.

R脫DENAS Y RIVERA SA, CONVENIO DE QU脥MICAS YA!

EL COMIT脡 ES DE LA EMPRESA, EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES.