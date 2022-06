–

Comunicado de la Secci贸n Sindical de CNT-AIT en R贸denas y Rivera SA ante el comunicado del Comit茅 de Empresa del 2 de Junio de 2022.

Desde la Secci贸n Sindical de CNT-AIT en R贸denas y Rivera SA queremos hacer p煤blico nuestro posicionamiento ante el comunicado que el Comit茅 de Empresa dirigi贸 a la plantilla el pasado d铆a 2 de Junio de 2022, tras la reuni贸n que llev贸 a cabo, para preparar la reuni贸n que mantendr谩 con el Departamento de RRHH de la empresa.

Es claro que el Comit茅 de Empresa no apuesta nada m谩s que por la paz social, el di谩logo con la empresa y evidentemente por una negociaci贸n colectiva que desde el principio renuncia a cualquier tipo de lucha de las trabajadoras y trabajadores de la empresa.

Como hemos dicho en varias ocasiones, seguimos defendiendo que no se puede establecer ning煤n di谩logo, ninguna negociaci贸n con la empresa, sin que la plantilla cuente con una posici贸n de fuerza, desde la que poder conquistar mejores condiciones de trabajo (salario, jornada, contrataci贸n, conciliaci贸n, formaci贸n, etc.).

Ante esta situaci贸n, entendemos que lo 煤nico que va a firmar el Comit茅 es el acuerdo que le ofrezca la direcci贸n de la empresa. M谩s a煤n, en un momento como 茅ste en el que a la direcci贸n de la empresa le interesa alcanzar acuerdos con el Comit茅, con la intenci贸n de dar legitimidad a la representaci贸n unitaria de los trabajadores, aparentar que se producen cambios y mejoras para la plantilla y, sobre todo, apaciguar los 谩nimos entre los trabajadores e intentar frenar a la CNT-AIT.

Es muy indicativo que el Comit茅 de Empresa siga sin mencionar al XX Convenio Colectivo General de la Industria Qu铆mica; y es indicativo porque el Comit茅 de Empresa aspira, entre otras cosas, a alcanzar acuerdos de mejoras salariales con la empresa, intentar resolver el problema de las categor铆as, etc., con la intenci贸n de mejorar el marco de aplicaci贸n del Convenio Colectivo General de Trabajo de la Industria Textil y de la Confecci贸n (Fibras Diversas). Es decir, negociar, renunciando a la dignidad que nos supone reconocernos como lo que somos, trabajadoras y trabajadores de la Industria Qu铆mica.

Por otra parte, desconocemos las subidas salariales que quiere proponer y acordar el Comit茅 de Empresa con la direcci贸n, pero en ning煤n caso se acercar谩n a las cantidades que la empresa se est谩 ahorrando anualmente por la incorrecta aplicaci贸n del Convenio Colectivo. Desde nuestra Secci贸n Sindical de CNT-AIT calculamos que la empresa se ahorra entre 4.000 y 8.000 euros por trabajador/a al a帽o. Estamos seguros que las mejoras salariales no se acercar谩n, ni por asomo, a los impagos salariales a los que nos condena la empresa por la aplicaci贸n del Convenio Colectivo General de Trabajo de la Industria Textil y de la Confecci贸n (en concepto de Salario M铆nimo Garantizado, Plus Turnicidad, Plus Antig眉edad, etc.), en vez del XX Convenio Colectivo General de la Industria Qu铆mica que es el que se deber铆a de aplicar.

La empresa se r铆e de la plantilla mientras abre una negociaci贸n con el Comit茅, mientras realiza constantes cambios de horario a la plantilla, del 3er a 4潞 Turno, s贸lo cuando le interesa a la Direcci贸n y siempre, seg煤n la carga de trabajo, y sin tener en cuenta ni la opini贸n de la plantilla, ni el derecho a conciliar la vida laboral con la vida personal; y sobre todo, cuando lo que se recibe econ贸micamente por ello es una miseria.

El Comit茅 de Empresa nos querr谩 vender como un TRIUNFO lo que nosotros llamar铆amos sin dudar el PACTO DE LA VERG脺ENZA.

Al mismo tiempo, queremos informar que el pasado viernes 3 de Junio, se reuni贸 en Madrid la Comisi贸n Mixta del XX Convenio Colectivo General de la Industria Qu铆mica. 脡sta Comisi贸n Mixta es la encargada de interpretar los art铆culos del Convenio Colectivo, ya que fue quien lo firm贸. La Comisi贸n discuti贸 un punto en el Orden del D铆a, con el fin de esclarecer si la empresa R贸denas y Rivera SA, con CNAE 2222, Fabricaci贸n de Envases y Embalajes de Pl谩sticos se encontrar铆a entre los subsectores recogidos en el art铆culo 1.1 de 脕mbito Funcional del XX Convenio Colectivo General de la Industria Qu铆mica.

Finalmente, con la intenci贸n de dar audiencia a la empresa, se suspendi贸 el Pronunciamiento por parte de la Comisi贸n Mixta sobre este asunto hasta la pr贸xima reuni贸n que se celebrar谩 en septiembre, que desde nuestra Secci贸n Sindical de CNT-AIT vemos muy claro; ya que R贸denas y Rivera SA es una empresa de Transformaci贸n de Pl谩sticos.

Por 煤ltimo, la Secci贸n Sindical de CNT-AIT en R贸denas y Rivera SA queremos hacer un llamamiento a toda la plantilla para que se organicen de una vez por todas, y de que los trabajadores y trabajadoras se hagan conscientes de que las conquistas y derechos de las trabajadoras y los trabajadores, se han conseguido hist贸ricamente con la lucha, no con negociaciones y, menos a煤n, con pactos de la verg眉enza.

隆BASTA DE AGACHAR LA CABEZA, ORGAN脥ZATE Y LUCHA!