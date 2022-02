–

De parte de CNT-AIT Albacete February 8, 2022 27 puntos de vista





[COMUNICADO]

Desde la Secci贸n Sindical de CNT-AIT en R贸denas y Rivera SA hemos evaluado el impacto que ha tenido la noticia de la constituci贸n de la Secci贸n Sindical de CNT-AIT en la empresa y nos alegramos enormemente que haya generado cierto inter茅s entre algunos trabajadores y trabajadoras.

No nos sorprende que las trabajadoras y trabajadores de Rodenas y Rivera SA, a pesar de que miren desde la distancia la constituci贸n de la Secci贸n Sindical, est茅n siguiendo atentamente los comunicados que est谩 haciendo la CNT-AIT.

No es desconocido para los trabajadores y trabajadoras de R贸denas y Rivera SA, que desde hace muchos a帽os la empresa no solamente se est谩 enriqueciendo por su propia actividad mercantil, sino que lo est谩 haciendo gracias a la mala aplicaci贸n del Convenio Colectivo, debido a impagos salariales por diferencias de cantidades, pluses, categor铆as, horas extras, etc.

Como sab茅is, la empresa actualmente est谩 aplicando el Convenio Colectivo General de Trabajo de la Industria Textil y de la Confecci贸n, cuando en realidad se debe aplicar el XX Convenio Colectivo General de la Industria Qu铆mica de 2021, para todas las empresas de transformaci贸n de pl谩sticos y fabricaci贸n de envases y embalajes de este tipo de materiales.

Son muchos a帽os en los que el Comit茅 de Empresa no ha hecho otra cosa que perpetuar esta situaci贸n en la que no se aplica el Convenio Colectivo correspondiente.

No obstante, hemos tenido noticias de que el Comit茅 de Empresa est谩 analizando la posibilidad de reunirse de nuevo con la direcci贸n de la empresa para estudiar la aplicaci贸n del Convenio Colectivo de la Industria Qu铆mica. Este tipo de rumores es evidente que no son casuales, y que responden a la constituci贸n de la Secci贸n Sindical de CNT-AIT en la empresa, aunque sabemos que el Comit茅 de Empresa lleva a帽os con esta cuesti贸n, sin haber conseguido absolutamente nada.

No tardaremos en saber si estos rumores son ciertos y el Comit茅 de Empresa va a hacer algo, o si por el contrario, simplemente har谩n m谩s de lo mismo.

Lo cierto es que no podemos entregar nuestra lucha a un Comit茅 de Empresa que lleva a帽os sin defender los derechos de la plantilla y sobre todo abandonarla.

Las trabajadoras y trabajadores de R贸denas y Rivera SA debemos dejar de mirar y adoptar el papel de un meros espectadores y pasar a la acci贸n organizada, informarse, acudir a la asamblea y acordar una estrategia de lucha en la que consigamos una representaci贸n directa de los trabajadores y trabajadoras mediante la asamblea.

Por todo esto, animamos a las trabajadoras y trabajadores de Rodenas y Rivera SA para que se pongan en contacto con la Secci贸n Sindical de CNT-AIT, con el fin de coordinar todos los esfuerzos para conseguir que la empresa aplique el Convenio Colectivo General de la Industria Qu铆mica.

Secci贸n Sindical CNT-AIT en R贸denas y Rivera SA