De parte de CNT-AIT Albacete March 15, 2023





ACOSO EN IMPAGO EN FARMACIA MARÍA INMACULADA MOTIÑO PALACIOS, DE CASAS DE VES.

Desde Sindicato de Oficio Varios de la CNT-AIT informamos del conflicto que hemos abierto contra la empresa de Farmacia Inma, de Casas de Ves.

Nuestra compañera empezó a prestar sus servicios como técnico de farmacia y parafarmacia en Farmacia Inma en Marzo de 2021 hasta Junio de 2021, contratada durante estos meses con un contrato de prácticas. Al finalizar éstas, María Inmaculada Motiño Palacios le propuso a nuestra compañera formalizar una relación laboral una vez terminadas las prácticas.

Propuesta que aceptó nuestra compañera, iniciándose así un contrato laboral de seis meses, que se prorrogó seis meses más hasta que en Julio de 2022 empresa y trabajadora firmaron un contrato indefinido tras finalizar dicha prórroga. Todo esto en contrato a jornada parcial pero donde la empresa le hacía prestar horas complementarias. Nuestra compañera al ir dándose cuenta de la situación a la que la arrastraba la empresa, empezó a encontrar más irregularidades en su relación laboral.

Irregularidades tales como: Vacaciones no disfrutadas, trabajos a puerta cerrada no remunerados, ausencia de la farmacéutica titular de manera frecuente, supervisión de un estudiante en prácticas en un periodo de dos meses aproximadamente (trabajo para el que no tiene la titulación requerida). Entre todo esto cabe destacar los atrasos salariales y horas complementarias no remuneradas.

Debido a la ausencia reiterada de la farmacéutica y a la inexistente falta de supervisión de ésta se han cometido errores principalmente en los Sistemas Personalizados de Dosificación (pastilleros), donde hablamos de personas de edad avanzada la mayoría con patologías graves, que nunca deben entregarse sin supervisión del facultativo. Se han cometido también errores en la dispensación de medicamentos al no poder estar nuestra compañera atendiendo y supervisando al personal de prácticas al mismo tiempo (según el convenio colectivo de farmacia un técnico, no puede hacerse cargo del personal en prácticas y trabajar sin supervisión del farmacéutico, algo que ha estado sucediendo desde que comenzase la relación laboral)

Todo esto y el constante acoso a nuestra compañera que se veía obligada a desarrollar tareas para las que por su titulación no puede bajo ningún concepto llevar a cabo sin supervisión (así lo contempla el convenio colectivo de farmacia) la ha llevado a una incapacidad temporal.

Parece que la empresa no ha querido mostrarse comprensiva con la situación de la compañera, hasta el punto de ridiculizar y mostrar su poca empatía ante ésta situación. María Inmaculada ofrece tan sólo una pequeña parte del total de dinero que le debe a nuestra compañera junto con un despido disciplinario, para nada merecido, cosa que la trabajadora ha rechazado rotundamente.

A la desesperada sigue acosando y chantajeando a nuestra compañera diciéndole que si no coge la alta voluntaria no le paga, y eso que sólo quiere pagar una pequeña parte del total que le debe.

Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT queremos dejar claro que no nos amedrentamos, ni nos dejamos chantajear por las migajas como éstas, que nos ofrecen los empresarios, que el único acuerdo posible en este conflicto es que María Inmaculada pague todo lo que debe, entre ellos los atrasos estipulados por el convenio colectivo a nuestra compañera.

¡¡¡FARMACIA INMA EXPLOTA, ACOSA Y NO PAGA!!!