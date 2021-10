–

La semana pasada, en el marco de la Semana de Lucha Internacional contra el Impago de Salarios convocada por la AIT, varios grupos de la Federaci贸n Local de Madrid de la CNT-AIT visitaron 7 establecimientos de Burger King para informar a les trabajadors de la sentencia que el Juzgado n潞3 de lo social de Albacete emiti贸 el pasado 22 de septiembre en el juicio que el sindicato de esa ciudad tiene abierto contra la multinacional.

La acogida nos dej贸 un muy buen sabor de boca. Muches trabajadors de Burger King mostraron gran inter茅s en lo que les contamos y pudieron compartir con sus compa帽eres de trabajo los carteles y panfletos que les llevamos. Tuvimos tiempo de hablar con muchos de elles sobre los abusos que sufren de manera generalizada. Esto nos reafirma en la idea de que este conflicto sindical abierto por nuestra organizaci贸n no es un caso aislado y que las condiciones de explotaci贸n denunciadas son algo que afecta a gran parte de la plantilla.

Burger King es una empresa que no solamente hace millonarios a sus accionistas mediante la venta de comida basura, sino que una parte de sus beneficios los saca de la explotaci贸n hacia sus trabajadors, con impagos de salarios, impagos de indemnizaciones por despido y por incumplimientos sistem谩ticos de las condiciones de trabajo, etc. Recordemos que Inspecci贸n de Trabajo reconoci贸 que de los 150 trabajadores aproximadamente que ten铆a la empresa en Albacete, 120 trabajadores se encontraban trabajando con jornadas a tiempo parcial.

No obstante, lo que hace Burger King no es algo excepcional, la contrataci贸n en fraude de ley es una de las pr谩cticas m谩s utilizadas por las empresas, y m谩s extendidas, para reducir costes en sus despidos, impedir la contrataci贸n indefinida, precarizar las condiciones de trabajo, alargar jornadas de trabajo ilegalmente, y sobrecargar el trabajo de la plantilla, etc.

A todas esas personas que sufren estas pol铆ticas de contrataci贸n fraudulenta, con impago de salarios y n贸minas falseadas, con despidos improcedentes, les decimos: acercaros a nuestros sindicatos, podemos ayudaros y aconsejaros, y estamos dispuestos a seguir abriendo brecha hasta obligar a las empresas (sea Burger King u otra cualquiera) a cumplir con los derechos y las demandas que llevamos m谩s de un a帽o exigiendo. La hosteler铆a es un sector que ha sufrido un proceso de precarizaci贸n brutal y desde la CNT-AIT no dejaremos de luchar por hacer frente a la explotaci贸n que la clase trabajadora sufre en ese sector y en otros.

Hemos ganado una batalla, pero la guerra no ha hecho m谩s que empezar.

Trabajadors de Burger King, informaros, organizaros y plantemos cara a la explotaci贸n.

Entre iguales. Codo con codo. Clase contra clase.

Sindicato de Oficios Varios de Madrid de la CNT-AIT

