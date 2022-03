–

En las últimas semanas el conflicto que mantenemos con las empresas AIMART MARKETING SL Y ALPA57 PRODUCCIONES SL sigue abierto y al rojo vivo…

Después del ataque patronal a nuestras compañeras y compañeros activistas sufrido en el mes de enero por parte de la pareja de Marta Garrido, responsable de la empresa AIMART MARKETING SL. Alfonso Palacios administrador único de ALPA57 PRODUCCIONES SL, entro en contacto con el Sindicato de Oficios Varios de Albacete CNT-AIT, solicitando una reunión de mediación sin la presencia de nuestro compañero Guillermo, alegando que la tensión con el trabajador por el desarrollo del conflicto haría descarrilar la reunión.

Se acordó una fecha y hora para la reunión, a la que Alfonso Palacios no acudió, desde el sindicato se ha intentado establecer comunicación de nuevo con el empresario por su interés mediador en el conflicto, encontrando como respuesta a su falta de palabra excusas y desinterés, por lo que entendemos que es una táctica de distracción y confusión, algo no muy diferente a lo que hacen con sus clientes y trabajadores, por ello consideramos a ALPA57 PRODUCCIONES S.L parte del conflicto como ya adelantábamos en anteriores textos, la realidad lo ha confirmado, es más, entorno a Alfonso Palacios giran diversas empresas de comercialización de energía (RING RING CLIN SL, SUMINISTRADOR IBERICO DE ENERGIA SL, ISALAN ENERGY BUSSINES SL…) que a su vez contratan los “servicios comerciales” a AIMART MARKETING SL, empresa en conflicto directo con nuestro compañero.

Por este motivo, este miercoles día 2 de marzo el Sindicato de Oficios Varios de Albacete CNT-AIT , convocó un piquete informativo a las puertas de la empresa ALPA57 PRODUCCIONES SL situada en el pasaje Rotonda, con entrada por la plaza de Gabriel Lodares nº4 y Octavio Cuartero. Los compañeros, pero sobre todo las compañeras anarquistas, leyeron públicamente y repartieron más de 300 panfletos informativos acerca del conflicto y sobre sus fraudulentas prácticas comerciales. Pudimos comprobar que la intención de los responsables de ambas empresas es seguir instalados en el expolio obrero y no pagar a nuestro compañero lo que se le adeuda. Una actitud irresponsable que transmiten a su función telecomercial diaria, ya que parece ser que uno de sus trabajos es comercializar irregularmente las nuevas tarifas de luz y gas del mercado libre, haciéndose pasar por la empresa actual de suministro del cliente, y con todos los datos personales a su disposición conseguidos de forma poco clara, generan un nuevo contrato, que pasan después a ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES SL o, SUMINISTRADOR IBERICO DE ENERGIA SL (MASLUZ , comercializadora vinculada también a Alfonso Palacios) entre otras.

El rastro de engaños y estafas que estas empresas dejan a su paso, no solo afecta a sus trabajadores y trabajadoras, solo es necesario consultar la página de la OCU, y diferentes reseñas sobre estas empresas, para encontrar decenas de denuncias de consumidores, por cambios fraudulentos en la comercializadora eléctrica y del gas, contratación de mantenimientos no deseados, cobros abusivos, facturación irregular, extorsión por recobro de deudas irreales, etc. Este entramado entre comercializadoras y telemarketing, de empresas pantalla, mediadoras y comisionistas, cristaliza en la web controlatusgastos.com, donde con el gancho del ahorro, solicitan todos tus datos, incluyendo los bancarios, antes de cualquier explicación y presupuesto para de inmediato generar un nuevo contrato al que no puedes acceder después.

Este conflicto laboral y estafa social, salpica también a otras sociedades relacionadas con Alfonso Palacios, como son WASABI TRADER Y AJAX SALES LAB situadas en el polígono industrial Campollano de Albacete las cuales se dedican a la misma actividad, “comercializar” las nuevas tarifas eléctricas (tarifa 2.0TD) y de gas (tarifas 3.1 y 3.2) del mercado libre de forma engañosa, y pagando a los trabajadores y trabajadoras sueldos por debajo del convenio de contact center, con contratos en fraude de ley, como nos están confirmando desde dentro. Aunque no tenemos conflicto directo con WASABI TRADER Y AJAX SALES LAB, no podemos dejar de denunciar públicamente las presuntas irregularidades que nos llegan sobre estas empresas que forman parte del entorno de ALPA57 dentro de la campaña de boicot, respondiendo así a la solicitud de explicaciones a nuestro sindicato, por parte de un responsable de WASABI TRADER por aparecer en diferentes publicaciones. Además, también debemos denunciar la presunta sexualización en el sistema de trabajo y objetivos de estas dos empresas. Ninguna ética o moral se puede esperar de estas corporaciones, su negocio consiste precisamente engañar a consumidor@s, y sus beneficios se obtienen de la explotación y el fraude a trabajadores y trabajadoras, por eso no se puede esperar nada bueno de la gestión diaria de la gerencia, o la dirección.

Desde la CNT-AIT, no hemos dejado de luchar contra esta mafia, y en defensa de nuestro compañero, así también el pasado jueves 17 de febrero desplegamos acciones informativas, haciendo coincidir el piquete con la salida de los y las trabajadoras del centro de trabajo, esta vez Aitor Bautista corresponsable AIMART MARKETING SL , estaba solo y no parecía tan alterado como la vez anterior en la que insulto, amenazo e intento cargar contra nuestro compañero viendo su intento frustrado por la policía, en un bochornoso espectáculo de gritos, aspavientos y pataleta. Parece ser que la dirección de empresa planea trasladar las oficinas para dificultar tanto la labor sindical como la labor judicial, en un intento de blanquear la imagen, algo difícil en Albacete a estas alturas.

Si eres afectada como clienta o trabajadora por las malas prácticas de estas u otras empresas, debes saber que en el SOV de CNT-AIT de Albacete seguimos organizándonos para plantar cara a estos abusos, la Acción Directa y el Apoyo Mutuo son nuestras herramientas y la verdad nuestra principal arma. Ante las mafias del capital, la respuesta del sindicato es firme: NI UN PASO ATRÁS, no cesaremos las acciones, denuncias y el boicot, hasta que los derechos de las compañeros y compañeras sean respetados y los daños reparados.

¡¡CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL, ECONOMICA Y ENERGETICA DE LA CLASE TRABAJADORA LEVANTATE, ORGANIZATE Y LUCHA!!

¡¡VIVA LA CNT-AIT, VIVA LA REVOLUCION LIBERTARIA!!