De parte de CNT-AIT Albacete December 16, 2021





Ayer d铆a 14 de diciembre, tuvo lugar el acto de conciliaci贸n de nuestro compa帽ero contra las empresas ALPA57 Producciones S.L. y AIMART Marketing S.L.

A la llegada de la empresa, ya hab铆a un grupo de militantes del sindicato apoyando a nuestro compa帽ero, reforzando la estrategia de nuestro sindicato de hacer colectivos los conflictos sindicales, y demostrar la capacidad de lucha de la asociaci贸n obrera frente a la patronal.

Finalmente, por la parte patronal, solo acudi贸 AIMART Marketing SL, a pesar de que ALPA57 Producciones S.L. tambi茅n hab铆a sido demandada, demostrando la cobard铆a y el desprecio que profesan contra los trabajadores.

Por AIMART Marketing SL, acudi贸 Marta Garrido Soria y un trabajador que la acompa帽aba. A pesar de que el acto de conciliaci贸n es un mero tr谩mite de lo m谩s sencillo y breve, se convirti贸 en el t铆pico 鈥驴d贸nde est谩n tus deberes Marta?鈥.espera, que no lo encuentro鈥, alargando el procedimiento hasta la desesperaci贸n de la funcionaria.

La intenci贸n de Marta de negociar las cantidades adeudadas se vio frustrada por la intervenci贸n de la administraci贸n que tajantemente dijo que o se pagaba el total o no se pagaba nada, con resultado de sin avenencia, lo que significa que no quisieron negociar ni pagar las cantidades reclamadas.

Lo que est谩 pensado como un acto relajado de entendimiento entre las partes, se torn贸 en una reuni贸n tensa, incomoda y rid铆cula, demostrando la inexperiencia y dejadez de estos nuevos empresarios del sector de la estafa telef贸nica.

La reacci贸n del Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT fue inmediata, desplaz谩ndose el grupo de militantes anarcosindicalistas que apoy谩bamos al compa帽ero, a las puertas de las oficinas de AIMART Marketings SL., para seguir con el piquete informativo. La sorpresa de Marta Garrido fue may煤scula cuando lleg贸 a la oficina y vio al grupo de compa帽eras y compa帽eros del sindicato frente a su empresa.

Durante todo el piquete, los jefes demostraron impaciencia y nerviosismo, llamando por tel茅fono y mirando por la ventana mientras que se difund铆a el conflicto contra la empresa. Hasta la fecha lo 煤nico que han demostrado es su incapacidad para resolver un conflicto que se podr铆a haber resuelto mediante el di谩logo y que ha provocado una campa帽a de boicot y acci贸n directa contra la empresa, que no va a finalizar hasta que no paguen las cantidades adeudadas.

Ante esta negativa, nuestro compa帽ero y el sindicato han reforzado y reafirmando su decisi贸n de seguir hasta el final y mantener el pulso contra la empresa el tiempo que haga falta. Por todo ello, animamos a toda la clase trabajadora a que nos apoye y se solidarice con la causa.

隆EL PATR脫N SOLO ENTIENDE UN LENGUAJE: BOICOT, HUELGA Y SABOTAJE!

隆AIMART MARKETING SL PAGA LO QUE DEBES A NUESTRO COMPA脩ERO!