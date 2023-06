–

El paso lunes día 12 de junio, un grupo de compañeros y compañeras anarcosindicalistas de las CNT-AIT de Albacete se concentraron frente la puerta de las oficinas de la empresa Rodenas y Rivera S.A para realizar un piquete informativo sobre el conflicto que mantenemos con dicha empresa por la readmisión de un compañero despedido por realizar actividad sindical en favor de la instauración del Convenio Colectivo de Industria Química.

Una docena de compañeras anarcosindicalistas hacían un llamamiento a la organización obrera en la puerta de las oficinas, denunciando públicamente las prácticas de explotación a través del hurto en las diferencias salariales de un convenio que no corresponde. Una de las compañeras entró a las oficinas nada más empezar el piquete para informar de éste y también para exigir la READMISIÓN del compañero despedido.

El piquete duró alrededor de una hora, en la que los compañeros no pararon de informar y repartir panfletos informativos, tanto a los trabajadores y trabajadoras como a los viandantes que pasaban por allí.

La empresa al ver que nuestro sindicato no se da por vencido, intenta esconderse tras la policía, que no tardó en venir y no pudo hacer nada al respecto. Tanto fue así que mientras uno de los compañeros les informaba del conflicto, el resto seguía haciendo el llamamiento a la organización al grito de «obrera si no luchas, nadie te escucha».

Tras el piquete los compañeros y compañeras continuaron con la difusión de información por el pueblo de Hellín como ya lo habían hecho en otra ocasión. Se dirigieron al centro del pueblo por la Gran Vía repartiendo panfletos informativos por todo el pueblo y animando a los trabajadores y trabajadoras de la zona a qué se organicen y reivindiquen sus derechos.

Un gran porcentaje de los viandantes nos apoyaron, cada uno a su manera, pero tuvimos una buena acogida; hasta hubo quienes se animaron y se unieron a nuestra marcha por la Gran Vía.

CNT-AIT es la única que le ha plantado cara a la empresa, dejando claro que la instauración del convenio de químicas no es negociable ya que es un derecho obrero, mientras UGT y CCOO siguen haciendo lo que le interesa al patrón desde el Comité de Empresa, intentando comprar con migajas a los trabajadores y trabajadoras, negociando un convenio de empresa a todas luces bastante inferior al convenio colectivo de química, dejando así al descubierto lo que son: los perros fieles del patrón. Esperamos que les haya quedado claro, tanto a la dirección de la empresa, como al Comité de Empresa que no nos rendimos, porque aquí entendemos que la lucha es el único camino.

Al día siguiente, martes día 13 de junio de celebró el juicio por vulneración de derechos fundamentales de nuestro compañero en Albacete.

En la puerta de los juzgados una decena de compañeras y compañeros realizaron un nuevo piquete, para seguir repartiendo panfletos y dando difusión al atropello de derechos que comete Rodenas y Rivera S.A contra sus trabajadoras y trabajadores, dejando claro nuevamente que la lucha se construye con Solidaridad, Apoyo Mutuo, Acción Directa y Visibilidad, exactamente todo lo contrario a lo que hace el Comité de Empresa.

Nuevamente se hace patente que el anarcosindicalismo se abre camino a través de la Solidaridad, durante la semana de lucha contra Rodenas y Rivera S.A, esta solidaridad ha vuelto a aparecer, en los piquetes, en las RR.SS, en el boicot a la empresa y a sus empresas clientes o en muestras de apoyo desde otras secciones sindicales del sector químico, y en un buen número de lugares, en Albacete, en Villarrobledo, en Badalona, en Levante, en Hellín…

EN LAS LUCHAS OBRERAS EL CONFLICTO ES INELUDIBLE, LA SOLIDARIDAD OBRERA ES INCUESTIONABLE

READMISIÓN DESPEDIDO CNT-AIT

BASTA DE REPRESIÓN SINDICAL

CONVENIO DE QUÍMICAS, YA!