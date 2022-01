–

Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT informamos de la apertura de un conflicto sindical contra la empresa Hostal El Coto de Tobarra SL por el impago de las horas extras, la indemnización por despido improcedente a un compañero de nuestro sindicato y por el incumplimiento sistemático del Convenio Colectivo de Hostelería de la provincia de Albacete.

Nuestro compañero entró a prestar servicios en la empresa en el mes de agosto del año pasado como ayudante de camarero con un Contrato de Trabajo Temporal en fraude de ley, como la mayor parte de los contratos temporales establecidos en la Hostelería.

El compañero estuvo trabajando hasta el mes de noviembre del año pasado, cuando fue despedido por la empresa. Y esto es debido a que la empresa en el tiempo en el que nuestro compañero estuvo trabajando, esta le dio de baja en varias ocasiones sin establecer formalmente un contrato.

Durante los 3 meses en los que estuvo trabajando para la empresa no se le facilitó la copia de sus contratos de trabajo, que solo se le entregaron después de la fecha de despido, y la empresa vulneraba sistemáticamente el Convenio Colectivo de Hostelería de la provincia de Albacete en materia de salario, jornada de trabajo, vacaciones, contratación, calendario laboral, etc. Todos estos incumplimientos por parte de la empresa fueron asistidos por su asesoría.

La empresa no incluía en las nóminas las cantidades acordadas en las Tablas Salariales de 2021, principalmente en relación al Plus de Locomoción. El Plus de Nocturnidad ni siquiera se incluía en la nómina, así como tampoco las horas extraordinarias, ni respetaba las vacaciones.

La jornada laboral de 40 horas a la semana se superaba con creces, ya que la plantilla debía trabajar 6 días a la semana, incumpliendo el derecho al descanso ininterrumpido de dos días de descanso, según el Convenio Colectivo de la Hostelería de la provincia de Albacete; y por otra parte, porque se hacían muchas horas extras. En 3 o 4 meses, un trabajador como nuestro compañero podía superar el máximo de jornada extraordinaria de 80 horas anuales.

Por otra parte, la empresa incumplía el registro horario, obligando a los trabajadores a firmar un registro de horas que estaba falsificado, en el que no se incluían las horas extras, no se incluía el trabajo nocturno, ni quedaba reflejado la jornada real de los trabajadores y en el que se reflejaba una jornada laboral de 5 días a la semana.

Al mismo tiempo, la dirección de la empresa es incapaz de mantener a la plantilla, debido a la vulneración sistemática de los derechos laborales y la actitud de los empresarios contra los trabajadores. El ambiente de trabajo se encontraba siempre en tensión por la práctica profesional de uno de los jefes para crear conflictos entre los trabajadores.

El Hostal El Coto de Tobarra SL es una empresa más de la hostelería que se enriquece a base de explotar a los trabajadores y no pagar lo que corresponde. Nuestro Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT va a plantar cara a esta empresa explotadora hasta que pague lo que debe a nuestro compañero y hasta que cumpla el Convenio Colectivo y respete los derechos de las trabajadoras.

¡POR LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA HOSTELERÍA! ¡POR LAS ASAMBLEAS Y LAS SECCIONES SINDICALES!

EL PATRÓN SOLO ENTIENDE ESTE LENGUAJE: BOICOT, HUELGA Y SABOTAJE