El pasado miércoles 22 de septiembre, el Juzgado de lo Social N.º 3 de Albacete nos notifica la sentencia judicial del juicio que celebramos contra Burger King Spain SLU en Albacete el pasado día 6 de septiembre, por el despido de un compañero, por reclamación de cantidades y por fraude de ley en la política de contratación de Burger King.

Tras varias Semanas de Lucha contra la empresa, donde un importante número de militantes y sindicatos se solidarizaron con nuestra causa organizando piquetes, reparto de panfletos, acciones de sabotaje, etc., el Juzgado de lo Social N.º 3 de Albacete nos da la razón.

Estamos convencidos de que nos encontramos ante una situación que la empresa quería evitar a toda costa. El hecho de tener que enfrentarse a una sentencia judicial en la que se probaba su política de contratación en fraude de ley a través de la falsificación de nóminas bajo la forma del Plus de Productividad, que les permitía cubrir el servicio aumentando la carga de trabajo de la plantilla sin contratar más personal.

La sentencia declara que el despido de nuestro compañero era improcedente y que la relación laboral se encontraba en fraude de ley. Al mismo tiempo, el Juzgado declara que el contrato temporal se realizó en fraude de ley, lo que implicaba considerar la relación laboral, que unía a las partes, con un carácter indefinido y a tiempo completo, al realizar el trabajador al menos durante dos meses, una jornada muy superior a la pactada en el contrato y en el Convenio Colectivo para los contratos a tiempo parcial.

Por otra parte, se dan probados los hechos que desde la CNT-AIT estábamos denunciando, que la empresa desde Madrid se encargaba de realizar contratos temporales en fraude de ley para encubrir la precariedad y la explotación laboral de la empresa.

Quedó probado por nuestro abogado, que la empresa desde Madrid se encargaba de encubrir y falsificar las nóminas, con el objetivo de ocultar la jornada ilegal de aquellos contratos a tiempo parcial en los que se superaban la jornada laboral legalmente permitida.

En este sentido, quedaba probado también de esta forma que la empresa utilizaba el Plus de Productividad para encubrir la jornada ilegal de contratos a tiempo parcial y de su utilización en otras localidades y establecimientos, existiendo una manera específica de calcular estos jornales desde Madrid.

La sentencia judicial viene a probar lo que desde nuestro sindicato siempre hemos defendido que Burger King es una empresa que no solamente hace millonarios a sus accionistas mediante la venta de comida basura sino que una parte de sus beneficios los saca de la explotación hacia sus trabajadoras y trabajadores, con impagos de salarios, impagos de indemnizaciones por despido y por incumplimientos sistemáticos de las condiciones de trabajo, etc. Recordemos que Inspección de Trabajo reconoció que de los 150 trabajadores aproximadamente que tenía la empresa en Albacete, 120 trabajadores se encontraban trabajando con jornadas a tiempo parcial.

No obstante, lo que hace Burger King no es algo excepcional, la contratación en fraude de ley es una de las prácticas más utilizadas por las empresas, y más extendidas, para reducir costes en sus despidos, impedir la contratación indefinida, precarizar las condiciones de trabajo, alargar jornadas de trabajo ilegalmente, y sobrecargar el trabajo de la plantilla, etc. Burger King es otra empresa más, que se beneficia de una manera muy concreta y habitual de cubrir su carga de trabajo con menos trabajadores.

La contratación fraudulenta, la mayoría de las veces, va de la mano de los impagos de salarios y de la contratación temporal, haciéndole de soporte para impedir que la clase trabajadora cuente con una estabilidad en su puesto de trabajo, le proporcione un control y una formación sobre su labor, y le permita el desarrollo de relaciones de apoyo mutuo que permitan a medio y largo plazo organizar luchas que puedan conseguir victorias en los centros de trabajo.

Sin embargo, que hayamos conseguido demostrar que una empresa como Burger King gana millones de euros con incumplimientos sistemáticos de su Convenio Colectivo, con contratos en fraude de ley, con impagos a sus trabajadores, etc., demuestra que la lucha y la organización de la clase trabajadora es más necesaria que nunca, y que no solamente podemos demostrarlo sino que podemos organizarnos para luchar contra ello. La organización debe ser entre iguales, sin Elecciones Sindicales, sin Comités de Empresa, sin liberados sindicales, sin subvenciones; mediante asambleas de trabajadores y mediante la acción directa.

¡BURGER KING SPAIN SLU NO RESPETA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, DESPIDE Y NO PAGA!