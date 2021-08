–

Antonio P茅rez Collado, CGT PV

Hasta no hace tanto, cuando se pretend铆a resaltar el distanciamiento progresivo o la repentina altivez de alg煤n conocido, un dicho popular aseguraba aquello de siempre ha habido clases. Llegados al siglo XXI parece que las clases no han desaparecido en la pr谩ctica; otra cosa es que la clase trabajadora ya no tenga conciencia de serlo y sufrirlo y que las clases altas hayan prescindido de los antiguos s铆mbolos de su buena posici贸n econ贸mica y social (t铆tulos nobiliarios, escudos de armas, puestas de largo, etc茅tera).

Los grandes medios de comunicaci贸n han ayudado lo suyo a este desclasamiento del cl谩sico proletariado. Arrinconadas quedaron en el vocabulario profesional del periodismo no solo la misma lucha de clases, sino expresiones como explotaci贸n, plusval铆a, organizaciones obreras, huelga, despidos, capitalismo, etc. Ahora resultan m谩s pol铆ticamente correctos eufemismos como di谩logo social, conflicto, ajuste de plantilla, agentes sociales, recursos humanos y cosas as铆 de ambiguas. El sumun de esa pr谩ctica blanqueadora lo podr铆a representar la pretensi贸n de incluir en la denominaci贸n clase media (tambi茅n en una novedosa 鈥渃lase media trabajadora鈥) al conjunto de los asalariados, incluso de los que disfrutan de un salario que no les permite llegar a fin de mes.

Pero no solo desde el poder y sus voceros se desarrolla esta pr谩ctica uniformadora interclasista, sino que tambi茅n las organizaciones pol铆ticas y sindicales (especial y lamentablemente estas 煤ltimas) se han habituado a usar un lenguaje as茅ptico, donde explotadores y explotados, ricos y pobres, parecen m谩s una cuesti贸n de suerte individual que el reflejo fiel de la injusta distribuci贸n de la riqueza y de la posici贸n ocupada en el proceso productivo.

No debe sorprendernos, a estas alturas, que lo que hasta finales del siglo pasado era conocido por organizaciones obreras o sindicatos de clase se etiquete hoy preferentemente como agentes sociales. Podr铆a alegarse que si los frutos del citado di谩logo social son tan favorables para los trabajadores como lo fueron en su momento las luchas del movimiento sindical el cambio del lenguaje tiene poca importancia. Pero la gravedad del asunto es, precisamente, que la p茅rdida de combatividad ha ido paralela al proceso de descafeinado de los objetivos y propuestas del sindicalismo mayoritario. En las 煤ltimas d茅cadas no solo no se han logrado avances significativos en los derechos laborales o en las retribuciones econ贸micas, sino que se han ido cediendo en ese conciliador di谩logo social las principales conquistas de las generaciones obreras precedentes (no parece necesario hacer una lista de esas renuncias porque cualquier trabajador de cierta edad lo ha experimentado en sus propias y castigadas carnes.

Lo de 鈥渓os mayoritarios鈥, usado intencionada y machaconamente, es otra maniobra para silenciar al conjunto del sindicalismo alternativo, que aun teniendo menos representantes electos, en determinados sectores y territorios s铆 que cuenta con una fuerte y creciente implantaci贸n. Pero como lo que no se nombra es como si no existiese, ya se cuidan los medios convencionales de ningunear a esos sindicatos (CGT, LAB, CNT, SO, CIG, Intersindical, SOC, etc.) dando todo el protagonismo a los dos grandes aparatos, aunque en muchos conflictos y campa帽as su presencia y activismo sea poco rese帽able.

No parece casual ni sorprendente que gobiernos y patronal mimen a estos dos sindicatos mayoritarios con todo tipo de ventajas para su actuaci贸n en las empresas, con suculentas subvenciones desde todas de administraciones y mediante felicitaciones p煤blicas a sus dirigentes por lo bien que entienden las dificultades que, a pesar de los muchos beneficios, atraviesan los grupos empresariales.

