De parte de Indymedia Argentina September 9, 2021 10 puntos de vista

El jefe de Gobierno porte帽o declar贸 en una entrevista televisiva que 鈥渉ay que ir de la indemnizaci贸n por despido a un seguro鈥, lo que despert贸 el rechazo de un amplio sector de la poblaci贸n. Notas dialog贸 sobre este tema con los referentes gremiales Daniel Yofra y Santiago Etchemendi.

A pocas horas del cierre de campa帽a de cara a las elecciones legislativas de este domingo, el jefe de Gobierno porte帽o y referente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodr铆guez Larreta, asegur贸 que 鈥渘adie toma un empleado con un sistema como 茅ste en la Argentina鈥, y que 鈥渃laramente hay que ir de la indemnizaci贸n por despido a un seguro鈥.

鈥淗ay que ir yendo a un sistema como por ejemplo el de la construcci贸n en la Argentina, donde hay algo m谩s parecido a un seguro que a tener que pagar una indemnizaci贸n. Incluso para el trabajador termina siendo mejor鈥, continu贸 Larreta en una entrevista televisiva en Am茅rica TV, a lo que a帽adi贸: 鈥淓s un buen sistema que ya funciona en este pa铆s, que tenemos que estudiar como podemos generalizarlo a otros sectores. No es el sistema de Suecia o Dinamarca, es de ac谩, de la industria de la construcci贸n, ya esta probado鈥.

Estas declaraciones no tardaron en ser repudiadas por referentes de distintos sectores y de diversas tradiciones pol铆ticas. Para entender el impacto que podr铆a tener esta perspectiva en el mundo laboral, Notas dialog贸 con los referentes sindicales Daniel Yofra, secretario general de la Federaci贸n de Trabajadores Aceiteros, y Santiago Etchemendi, secretario general de la Comisi贸n Gremial Interna del Banco Provincia.

-驴Por qu茅 son importantes las indemnizaciones por despidos?

鈥Daniel Yofra: La indemnizaci贸n por despido es un seguro que tienen los trabajadores contra el despido arbitrario. Es un derecho constitucional, unos le tiene que dar garant铆a al trabajador que no se lo va a despedir arbitrariamente sin darle un peso. Si se elimina, atentar铆a contra la integridad de todos los trabajadores y contra la constituci贸n nacional, en donde queda expl铆cito que hay una protecci贸n contra el despido arbitrario.

鈥Santiago Etchemendi: En este pa铆s y en el mundo, bajo el sistema social que vivimos, los estados no le garantizan a la poblaci贸n una vida digna a partir del trabajo. Siempre hay un sector que est谩 fuera del sistema. Eso incluso ayuda a ponerle un precio a esa mano de obra. En ese sentido, la indemnizaci贸n es lo m铆nimo que le puede garantizar un estado a los trabajadores, que en caso de ser despedidos tienen derecho a recibir un dinero por la labor realizada. Decimos que es lo m铆nimo porque partimos de la base que el salario nunca es el valor real del trabajo, porque est谩 el patr贸n en el medio, que se lleva la tajada m谩s importante del producto final.

-驴Contra qu茅 atentar铆a su eliminaci贸n?

鈥D.Y.: Eliminar las indemnizaciones ser铆a un avasallamiento total hacia los derechos de los trabajadores. Es una burrada, pero al venir por parte del jefe de Gobierno me parece que est谩n avizorando que en alg煤n futuro lo van a plantear. Evidentemente es una exigencia de los empresarios para apoyar la campa帽a de Cambiemos, no me llama nada la atenci贸n que tengan esa l铆nea.

鈥S.E.: La eliminaci贸n de la indemnizaci贸n podr铆a derivar en un mont贸n de consecuencias: quedarse en la calle con una familia de un d铆a para el otro sin un centavo, por ejemplo. Por otro lado, que las patronales puedan decidir despedir a alguien para castigarlo por organizarse y reclamar derechos. Hay un mont贸n de consecuencias, pero sobre todo que se abarate la mano de obra, porque si es f谩cil despedir, tambi茅n lo va a ser llevar a cabo una re-contrataci贸n en peores condiciones de trabajo.

-驴A qu茅 lectura sobre los derechos laborales responde esta idea de que la indemnizaci贸n por despido no es un beneficio para los trabajadores, y que deber铆an ser reemplazadas por 鈥渟eguros鈥?

鈥D.Y.: Las indemnizaciones no se pueden reemplazar por seguros. Los compa帽eros de la UOCRA tienen ese sistema, y lo 煤nico que hace es precarizar el trabajo. Una vez que los despiden, despu茅s es una potestad del patr贸n tomarlos o no, y los trabajadores que quieran reclamar o defender su continuidad laboral no tienen ninguna forma de ampararse.

鈥S.E.: Corresponde a la lectura de tratar de bajar la masa salarial, de no pagar por mejores condiciones de trabajo. Por el contrario, las empeora, porque la soluci贸n a cualquier reclamo ser铆a el despido. Entonces, el trabajador para poder subsistir tendr铆a que ir con la cabeza gacha, agarrar el puesto que pueda conseguir, y si no, ser presa de la avaricia patronal. Si se implementaran los seguros, significar铆a que eso se debite todos los meses de nuestro salario. El 煤nico seguro que tenemos que tener es el trabajo para toda la vida, y poder vivir en un pa铆s en el que todos nos ganemos el pan. No hay otra discusi贸n.

-驴Es cierto que, tal como se帽al贸 el jefe de Gobierno, 鈥渘adie toma un empleado en Argentina con un sistema como 茅ste鈥?

鈥D.Y.: Eso no es verdad, porque el empleo no se crea a trav茅s de sacar las indemnizaciones, se crea por producci贸n. En la medida de que haya producci贸n en nuestro pa铆s, la desocupaci贸n baja. Pensar que los empresarios no toman gente porque no pueden despedir es un enga帽o a la sociedad, como tanto enga帽o que tiene esa l铆nea pol铆tica que desprecia a la clase trabajadora. Adem谩s, el DNU 413/2021 proh铆be el despido a los que ingresaron a trabajar antes de diciembre del 2019. Esa es otra falacia o ignorancia por parte del jefe de Gobierno.

鈥S.E.: No es cierto lo que dice el jefe de Gobierno. Hemos tenido tasas alt铆simas de empleo. Fueron momentos hist贸ricos donde la redistribuci贸n de las ganancias se daban en mejores condiciones para el trabajador a partir de las grandes luchas, en las que se les arrancaba a las patronales mejores condiciones laborales. Esto no es s贸lo con mejoras salariales, sino tambi茅n con vacaciones y licencias de todo tipo. Tiene que ver con qu茅 tipo de desarrollo productivo queremos para el pa铆s. Es una discusi贸n muy profunda, pero lo cierto es que si hay un mejor reparto de las riquezas, hay m谩s trabajo para todas y todos en mejores condiciones. Es todo lo contrario a lo que plantea Horacio Rodr铆guez Larreta.

-驴C贸mo se vinculan estos dichos a las pol铆ticas en torno al mundo laboral aplicadas durante el gobierno de Mauricio Macri?

鈥D.Y.: Manejan una pol铆tica que representa a los empresarios, no a la clase trabajadora. En ese sentido, nosotros tenemos que aprender a defendernos y ver qu茅 es lo que va a pasar en el futuro si esta clase pol铆tica llega a tomar el poder del gobierno nuevamente. Ya han intentado aplicar medidas como la reforma previsional y laboral, todas situaciones que perjudican a los trabajadores. La indemnizaci贸n es una forma de disuadir que despidan, no darle la posibilidad al patr贸n de que el d铆a de ma帽ana nadie se lo quiera organizar, afiliarse a un sindicato o protestar. Ese es el objetivo, volver a antes del a帽o 30, 茅pocas en donde se esclavizaba a los trabajadores, una regresi贸n total. Como dice Serrat: 鈥淪i no fueran tan da帽inos, causar铆an gracia鈥.

鈥S.E.: Esta postura se vincula directamente con las pol铆ticas de Mauricio Macri. Aspiraba a que los trabajadores se mantengan activos hasta los 70 a帽os, obviamente en peores condiciones. Quer铆an llevarnos a un pa铆s en donde los ricos, tanto extranjeros como argentinos, hagan cada d铆a m谩s plata a partir de derramar menos gotas hacia lo que le toca a la clase trabajadora. Esta gente que hoy viene con estos discursos es la misma que se negaba a una ley que planteaba por 煤nica vez un aporte extraordinario de las grandes fortunas, imaginate si planteamos que haya una mayor redistribuci贸n. Ellos siempre aspiran a llevarse m谩s riquezas a su bolsillo, no les importa cu谩l es el destino de las millones de personas que podr铆an padecer esta decisi贸n.

Es lo mismo que lo que nos ense帽贸 el macrismo durante sus cuatro a帽os de gesti贸n: no podemos aspirar a tener vacaciones, a jubilarnos a una edad que nos permita vivir la vida dignamente, a tener un sistema de salud o a ir a la universidad. Esta declaraci贸n est谩 vinculada exactamente con esas ideas de car谩cter pol铆tico y econ贸mico que destruyen la vida del trabajador. Esta es la propuesta m谩s clara y transparente de la derecha para continuar con sus planes. A pocos d铆as de las PASO, tiran 鈥渓a verdad de la milanesa鈥.

Fuente: https://www.notasperiodismopopular.com.ar/2021/09/08/sindicalistas-repudian-los-dichos-de-larreta-sobre-la-eliminacion-de-las-indemnizaciones/