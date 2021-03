–

De parte de SAS Madrid March 23, 2021 78 puntos de vista

Hablamos con Manuel Fern谩ndez Su谩rez, militante incombustible de la secci贸n sindical del Metro de Madrid del sindicato Solidaridad Obrera. Manuel lo ha sido todo en el Metro y en la 鈥淪oli鈥, y tambi茅n ha sido un incansable constructor de luchas sociales y plataformas reivindicativas en el Madrid de las 煤ltimas d茅cadas. Ha estado en pr谩cticamente todas las reuniones, las manifestaciones, las luchas obreras.

Con esta entrevista queremos iniciar una serie dedicada a los y las sindicalistas revolucionarios y anarcosindicalistas de nuestros d铆as. A esas gentes (mujeres y hombres) que no salen en los peri贸dicos 鈥減rogres鈥 ni ocupan puestos en los Parlamentos, pero que luchan d铆a a d铆a en los centros de trabajo, en las calles, en los barrios. A quienes organizan y viven la lucha de clases, y no se dedican a figurar bajo los focos buscando una fama ef铆mera y deshonesta. Os dejamos con Manuel:

鈥 驴Qu茅 te llev贸 a la militancia sindical?

Mi entrada a trabajar en Metro de Madrid en 1982; era mi primer trabajo legal. Antes hab铆a militado en un grupo de la Federaci贸n Ib茅rica de Juventudes Libertarias, las juventudes de CNT dec铆an entonces, en 1977 y 78. En Metro, CCOO eran mayor铆a absoluta desde la legalizaci贸n de los sindicatos, organizamos la CNT y cuando empezamos la difusi贸n de nuestro primer texto nos encontramos con que otros compa帽eros estaban intentando levantar la CNT-AIT, nos reunimos varias veces hasta que acordamos trabajar juntos como CNT, con sede en la calle Santa Isabel 22 en Ant贸n Martin

-Cu茅ntanos brevemente c贸mo ha transcurrido tu trayectoria militante.

Pues realmente siempre he estado militando desde entonces, de 1986 a 2012 form茅 parte del Comit茅 de Empresa de Metro de Madrid hasta 1989 como CNT y tras el fallo judicial de las siglas, formamos Solidaridad Obrera. Desde el principio alentamos y participamos en todas las luchas, las de la empresa Metro, las del sector Transportes y las generales.

Desde el principio nos distinguimos por estar en las calles, pegar carteles, hacer pintadas, murales, convocar concentraciones, manifestaciones, huelgas鈥 muy por delante que el resto de la organizaci贸n de la CNT de Pepe March. Siempre cuid谩ndonos en todas las luchas y ayudando a autoorganizarse a los trabajadores y trabajadoras y a la juventud. Ahora, despu茅s de tantos a帽os, seguimos igual, aunque no tan militantes 24h como entonces, pero seguimos bati茅ndonos el cobre como los que m谩s.

-Dinos algunas batallas sindicales en las que has participado, ganadas, y por qu茅 se ganaron.

Las llamadas huelgas del transporte de Madrid del 90 y 92 que llevamos a cabo en Metro y EMT fueron grandes 茅xitos. Entonces part铆amos de salarios muy bajos y en ambas conseguimos grandes subidas lineales: 50.000 ptas. anuales la primera y 13000 ptas. mensuales la segunda. Fueron las primeras subidas iguales para todas las categor铆as en Metro. Estas y todas las victorias conseguidas se basaron en la unidad de los trabajadores en la lucha, si bien no hab铆a entonces unidad de las organizaciones sindicales, el funcionamiento asambleario y participativo la supl铆a con creces. Mas tarde fue igual en el 97-98 con grandes manifestaciones en Madrid y 12 d铆as de huelga de hambre en una furgoneta ante la Asamblea de Madrid, con movilizaciones durante todos los d铆as y todos los turnos鈥

-Cu茅ntanos alguna derrota y dinos por qu茅 se perdi贸.

Quiz谩 pueda decirse as铆 de las huelgas de junio de 2010 contra la reforma laboral del PSOE que romp铆a la negociaci贸n colectiva. Huelgas a las que fuimos solos el Metro y nos abrieron m谩s de 700 expedientes de despido que permanecieron abiertos seis meses con la consiguiente desmoralizaci贸n general. Entonces CCOO y UGT dejaron pasar la reforma laboral convocando para despu茅s del verano, el 29 de septiembre, y abriendo las puertas al gobierno del PP: el gobierno que generaliz贸 la precariedad y el ataque a las pensiones y a los servicios p煤blicos.

-Hablemos de los compa帽eros y compa帽eras que conociste militando. 驴De quienes aprendiste m谩s?

En la Secci贸n de Metro, desde siempre, tenemos asambleas de trabajo diarias. Todos los d铆as debatimos colectivamente y sin darnos cuenta aprendemos unos de otros; aunque las decisiones generales de actuaci贸n se toman en las asambleas mensuales de afiliadxs, creo que donde realmente aprendemos y nos formamos es en las asambleas diarias, pues sumamos muchos puntos de vista. Al ser los delegados rotativos por quincenas, coincides con muchos compa帽eros y compa帽eras de todas las edades y distintas sensibilidades.

Si tengo que nombrar compa帽eros y compa帽eras de los que he aprendido que han dejado honda huella en mi he de hablar de Nacho Caba帽as, de Juli谩n M茅ndez, de Jos茅 Gabriel Ant贸n, de Felipe Aranda, todos ya fallecidos. Y de muchos que siguen en este mundo, aunque no ya por la Secci贸n, como Crescencio Carretero, Poli Gonz谩lez, Abraham Paliza, Josete Roa, Mario Fern谩ndez, C茅sar Barreales, Miguel A. Arroyo鈥 Y por su puesto de muchos de los actuales militantes como Nata Pulido, Braulio del Pozo, Antonio Rus, Antonio Pe帽uelas, Mario Mart铆n, I帽aki Mart铆n, Arturo de la Cruz鈥 Esto por no salir de Metro.

Fuera de Metro y dentro del sindicato he aprendido de muchos compa帽eros y compa帽eras que siguen bregando cada d铆a incansables, indomables鈥 y de militantes de otras organizaciones tambi茅n, 鈥渆xcelentes compa帽eros鈥 (y compa帽eras), que dec铆a Juli谩n, los hemos tenido en muchas ocasiones a nuestro lado en las mismas luchas, dando los mejores a帽os de nuestras vidas por los derechos y libertades de todas y todos. Nos han acogido en sus casas, en sus locales, como si fu茅ramos parte de sus organizaciones, como parte de la misma clase que somos, aunque tengamos escuelas muy distintas.

鈥 驴C贸mo deber铆a ser el sindicalismo revolucionario del siglo XXI?

Hay poco que inventar, en mi opini贸n. Acabar con el capitalismo antes de que el capitalismo acabe con la vida en el planeta es el objetivo. El funcionamiento de la CNT en los 煤ltimos 7 meses de 1936 demostr贸 al mundo que la revoluci贸n social es posible, aunque ni mucho menos f谩cil. Ese funcionamiento estuvo precedido de d茅cadas de trabajo formativo e ideol贸gico que ahora no tenemos. La falta de conciencia de clase, de ideolog铆a, no es cosa del cambio clim谩tico, es s铆ntoma de estar perdiendo la guerra contra el sistema. El sistema nos est谩 ganando en alienaci贸n masiva de la juventud. Hay que seguir resistiendo, practicando el asamblearismo, el compa帽erismo, la solidaridad, luchando todo lo que se pueda y sembrando ideolog铆a. El anarcosindicalismo es la ideolog铆a m谩s moderna que se conoce, la m谩s humana y abierta, y, sin embargo, el sistema la presenta como algo arcaico y propio de museos y libros de historia; cuando realmente lo arcaico es este sistema esclavista basado en la injusticia social y la desigualdad.

鈥 驴El sindicalismo se acaba en los centros de trabajo o deber铆a ser un tambi茅n un instrumento para incidir en otros aspectos de la lucha social?

A mi juicio y as铆 lo he practicado siempre, el sindicalismo tiene que servir para luchar en todos los campos que afectan a la clase obrera, el sindicalismo profesional o corporativo no sirve para nada a la clase. Sirve a la Patronal y a la clase bur贸crata que crea.

鈥 驴Qu茅 deber铆a hacerse, ahora mismo, para construir un movimiento sindical revolucionario a la altura de la situaci贸n espa帽ola actual?

No hay recetas m谩gicas en el sindicalismo, ni siquiera en las relaciones entre las organizaciones. Cuando m谩s necesaria es la unidad de acci贸n siempre surgen quienes logran enfrentamientos entre organizaciones que estaban trabajando unitariamente. Con un n煤mero reducido de personajes t贸xicos puedes lograr una gran cantidad de rupturas.

Tenemos que seguir trabajando honestamente y de forma transparente, haciendo lo que decimos y diciendo lo que hacemos. Tambi茅n es importante dejar constancia de lo que hacemos y como lo hacemos; puede que no sirva para ahora mismo, pero puede servir para un ma帽ana distinto. Sembrar arboles no con el objetivo de comer nosotros sus frutos o aprovechar su sombra o belleza, sino para que otras personas lo puedan hacer en el futuro. Lo mismo ocurre en el sindicalismo.

鈥 驴Quieres contarnos algo m谩s?

Simplemente, que estoy orgulloso de lo realizado por las compa帽eras y compa帽eros de Solidaridad Obrera en estos a帽os, siempre tendiendo puentes, redes de apoyo y de lucha unitaria en defensa de los derechos laborales y sociales, contra la represi贸n contra el fascismo, contra la injusticia.

Entrevista: Jos茅 Luis Carretero Miramar.

Enlace relacionado Kaosenlared.net (18/03/2021)