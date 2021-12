–

EL TALLER DE LA VEGA Y PATAPALO STU. TIENEN TRABAJADORES SIN CONTRATO, EN CONDICIONES INSALUBRES Y DESPIDEN IMPUNEMENTE

El Taller de la Vega, en colaboración con Patapalo Stu., situado en c/ Miguel de Cervantes nº7 en Sant Boi de Llobregat, obtienen sus beneficios a costa de trabajadores sin contrato y sin derechos laborales. hasta 3 personas Este taller NO CUMPLE CON LA NORMATIVA SANITARIA exigida por la ley, pues carece de sin salida de humos

reglamentaria, y tiene maquinaria industrial de serigrafía sin ningún tipo de extractor, OBLIGANDO A LOS TRABAJADORES A RESPIRAR HUMOS TÓXICOS. Tampoco No proporcionan las mascarillas de necesarias para garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores.

Nuestra compañera de CNT- AIT Barcelona solicitó que se instalara un extractor, ya que las condiciones insalubres estaban perjudicando su salud (tos, dolor de garganta, pulmones cargados…). La respuesta del taller fue que el extractor era muy caro y que de momento no iban a instalarlo. Sus palabras literales fueron “ESTO ES LO QUE HAY, SI NO TE GUSTA, NO VENGAS”

Al insistir y reivindicar unas condiciones dignas de trabajo, nuestra compañera de CNT-AIT Barcelona fue despedida del taller en febrero de 2021, tras casi un año sin contrato y en condiciones vergonzosas (Pagos tardíos todos los meses y sin derecho a vacaciones remuneradas, entre otras irregularidades). Fue despedida sin percibir ningún

tipo de finiquito. Ahora se encuentra desprotegida, ya que al no haber estado dada de alta en la seguridad social no puede disponer del paro que le correspondería por ley.

FRENTE A UN NUEVO CASO DE TERRORISMO EMPRESARIAL, EXIGIMOS AL TALLER QUE RECONOZCA LA NULIDAD DEL DESPIDO Y LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

Sindicato de Oficios Varios de

CNT- AIT Barcelona