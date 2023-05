–

De parte de Nodo50 May 7, 2023 715 puntos de vista





Una de las cuestiones que se plantea en la actual movilizaci贸n sobre las pensiones es la relativa debilidad de las huelgas mientras que la oposici贸n a la reforma es muy claramente mayoritaria entre las y los trabajadoras/es y cuando las manifestaciones interprofesionales han alcanzado niveles pocas veces igualados desde 1968. Le pedimos a 脡tienne P茅nissat que nos aporte algo de luz.

L’Anticapitaliste: 驴Puedes darnos tu punto de vista sobre las contradicciones que existen en la din谩mica de este movimiento?

脡tienne Penissat. En efecto, hay una especie de paradoja: por un lado la poderosa din谩mica de oposici贸n a la reforma en las calles y en la opini贸n p煤blica y por otro lado las huelgas minoritarias que no se han extendido m谩s all谩 de algunos sectores estrat茅gicos (ferroviarios/as, trabajadores/as de las refiner铆as, recolectores/as de basura). Ha habido muchos huelguistas durante los d铆as convocados por la intersindical, en otro caso no habr铆a superado regularmente uno o hasta dos millones de manifestantes. Por otro lado, la reanudaci贸n de los paros, especialmente despu茅s del 7 de marzo cuando la intersindical llam贸 a 鈥減arar el pa铆s鈥, qued贸 limitada, lo que no permiti贸 su generalizaci贸n. Esto es un problema porque ante un poder autoritario como el de Macron, el n煤mero alcanzado no es suficiente. Por otra parte Macr贸n lo anunci贸 al dejar entender que har铆a falta que el pa铆s se bloquee econ贸micamente para que retire su reforma.

Si ubicamos este conflicto en las 煤ltimas dos d茅cadas, no sorprende la dificultad para organizar la huelga a largo plazo y expandirla. Con otros colegas, hemos demostrado que desde mediados de la d茅cada de 2000 ha habido una disminuci贸n en la actividad huelgu铆stica[1]. Mientras que m谩s del 16% de los y las asalariados en establecimientos con 20 o m谩s asalariados en el sector privado declararon haber participado en una huelga o paro en el per铆odo 2002-2004, fueron solo el 12% en el per铆odo 2014-2016[2]. Adem谩s, las tasas de participaci贸n en huelgas han disminuido considerablemente: en 2008, el 10 % de los y las asalariados particip贸 en una huelga, mientras que fueron el 6 % en 2016[3]. Estas cifras enmascaran fuertes disparidades entre los y las asalariados porque la realizaci贸n de huelgas depende del tama帽o de las empresas: muy raro en las peque帽as y medianas empresas, es m谩s frecuente en las grandes empresas. Si se consideran los y las asalariados que se han confrontado a una huelga en su empresa, la constataci贸n es todav铆a m谩s neta: el 47 % de las y los asalariadas/os declararon haber partipado en 2008, pero solo el 31 % ocho a帽os m谩s tarde. Estas tasas de participaci贸n ya eran bajas en el sector privado desde los a帽os 1990-2000. Han disminuido significativamente en el sector p煤blico : entre las y los asalariadas/os del Estado confrontados a un conflicto, solo participaron el 29% en el 2016, frente al 57% en 2008. Este retroceso de la participaci贸n se manifiesta entre los y las asalariados de las colectividades locales, de los establecimientos HLM [oficinas de de la vivienda p煤blica, ndt] y de los hospitales p煤blicos. Incluso si las tasas de huelga aumentaron en 2019 con la primera batalla contra la reforma de las pensiones y luego, en 2022, con numerosas movilizaciones por aumentos salariales en un contexto inflacionista, la participaci贸n en la huelga sigue siendo fr谩gil.

驴Cu谩les son los factores que lo explican?

Puedes ir solo/a a una manifestaci贸n convocada por los sindicatos, pero rara vez haces una huelga sin ser parte de un colectivo de trabajadores/trabajadoras movilizados. La huelga tiene un alto coste econ贸mico pero tambi茅n simb贸lico y emocional. M谩s a煤n si se trata de plantarle cara al jefe o al patr贸n. En concreto, requiere una infraestructura militante, se construye a trav茅s de la emulaci贸n con las y los compa帽eros, del hombro con hombro, de la ayuda mutua y la solidaridad financiera, del intercambio y del desarrollo de estrategias para lograrlo. En definitiva, la huelga no es ni espont谩nea ni una pr谩ctica aislada e individual. Requiere una poderosa organizaci贸n colectiva y militante.

Sin embargo, los equipos sindicales se han debilitado en los 煤ltimos diez a帽os. Primero, la sindicalizaci贸n cay贸 del 11% en 2013 al 10% en 2019; esta ca铆da afecta tanto al sector p煤blico (del 19,8% al 18,4%) como al privado (del 8,7% al 7,8%). Este declive sindical va de la mano de una menor participaci贸n de los y las asalariados en las elecciones profesionales as铆 como en las actividades sindicales (reuniones, piquetes, etc.). Luego, la presencia de los sindicatos disminuy贸 en el lugar de trabajo. La tasa de cobertura de las empresas de m谩s de 10 asalariados/as por un representante sindical o un 贸rgano electo pas贸 del 44% en 2016 al 41% en 2020. Asimismo, en 2020, el 47% de los asalariados/as en empresas de m谩s de 10 asalariados/as est谩n cubiertos por un organismo dedicado a temas de salud, seguridad y condiciones de trabajo (CHSCT o CCST) en comparaci贸n con el 60% en 2017.

Por lo tanto, la presencia de militantes sindicales m谩s cercanos a sus compa帽eros y compa帽eras en el lugar de trabajo ha disminuido en los 煤ltimos a帽os, incluso en el sector p煤blico. Si bien sigue siendo significativa en unos pocos 鈥渂astiones鈥 (transporte p煤blico, puertos y muelles, energ铆a) donde se han renovado las huelgas, la capacidad del sindicato para organizar la huelga en general ha disminuido. La encuesta por muestreo (4.000 encuestados) realizada por un equipo de soci贸logos a fines de febrero tambi茅n mostr贸 que las y los asalariados que declararon estar en huelga desde el inicio del movimiento (15% de los y las encuestados) mantuvieron v铆nculos con los sindicatos y la solidaridad en el trabajo; por el contrario, el aislamiento constitu铆a un freno al compromiso en la huelga[4].

Esta debilidad de los equipos sindicales tiene primero una explicaci贸n econ贸mica. El declive del empleo industrial y de las grandes f谩bricas, la atomizaci贸n de los y las asalariados en varias sedes y en peque帽as y medianas empresas, la individualizaci贸n del trabajo (controlada por tecnolog铆as digitales como en Amazon), la reestructuraci贸n permanente de las organizaciones de trabajo, la precariedad de los puestos de trabajo (contratos precarios, autoempleo, uberizaci贸n), el alargamiento de las cadenas de subcontrataci贸n (lo que hace que en una misma cadena de valor intervengan varias empresas y asalariados y asalariadas con diferentes contratos) desestabilizan y debilitan los colectivos de trabajo. Esto dificulta la organizaci贸n y formaci贸n de equipos sindicales activos. Despu茅s, ha habido una voluntad pol铆tica muy clara de debilitar considerablemente los sindicatos bajo Hollande y luego bajo Macron. Se trata de las reformas encaminadas a dar prioridad al contrato de empresa sobre los contratos de rama y a fusionar los 贸rganos de representaci贸n y reducir su papel.

De ahora en adelante gran parte de los y las obreros y de las y los empleados est谩n sujetos a este tipo de organizaciones del trabajo y del empleo y gran parte del proletariado no puede contar con equipos sindicales s贸lidos.

Concretamente, como resultado, sectores enteros del proletariado est谩n alejados de los sindicatos y m谩s a煤n de los equipos sindicales s贸lidos y combativos. Mientras que los trabajadores ferroviarios suman alrededor de 300.000 y los trabajadores de las refiner铆as unos pocos miles, los y las trabajadores de la log铆stica suman m谩s de 800.000, los y las trabajadore de la construcci贸n 900.000, el personal de servicios personales (auxiliares domiciliarias, asistentes maternales, empleadas de hogar, etc.), 1,8 millones y las empleadas/os comerciales (vendedoras, cajeras) 1,7 millones.

Algunos sectores son m谩s estrat茅gicos ya que bloquean la econom铆a impidiendo la circulaci贸n de trabajadores y mercanc铆as (transporte p煤blico, puertos) y el suministro de energ铆a (industria petrolera, EDF, centrales nucleares), y basta con que ellos se movilicen a trav茅s de huelgas para sacudir al gobierno y a los empresarios. As铆 es, pero ya no parece suficiente. En primer lugar, varios de estos sectores han protagonizado duras huelgas en el pasado que son dif铆ciles de reproducir. Es el caso de los agentes de la RATP [Metro de Par铆s, ndt] que encabezaron el paro en 2019 y que claramente tienen menos medios para movilizarse con tanta fuerza. Entonces, estos sectores, como los dem谩s, han experimentado reestructuraciones y fuertes ataques contra su estatuto. En una entrevista, Laurent Brun, secretario CGT de la federaci贸n de ferroviarios, recordaba que la SNCFsolo realiza ya el 9% del transporte de mercanc铆as mientras que antes era el 60%[5]. En el sector del petr贸leo, muchos establecimientos han cerrado durante veinte a帽os, las refiner铆as se han transformado en dep贸sitos de productos petrol铆feros o algunas se est谩n convirtiendo en plataformas de biocombustibles, como en Grandpuits. Poco dificultado por huelgas prolongadas en el sector p煤blico, el gobierno apunt贸 a las refiner铆as emitiendo decretos de requisa de los asalariados. Vimos en esta ocasi贸n que para operar a minima en una sede, bastaban cuatro o cinco obreros.

驴Cu谩l es el impacto de las dificultades financieras y los problemas de 鈥渇in de mes鈥?

Hay un impacto especialmente en el contexto de la inflaci贸n. A fines de 2022, los salarios reales, una vez que se tienen en cuenta los aumentos de precios, cayeron un 2%, lo que dificulta a煤n m谩s las huelgas prolongadas. En oto帽o de 2021, realizamos, con otros compa帽eros, una encuesta por muestreo (2.500 personas representativas de la poblaci贸n francesa) y alrededor de un tercio indic贸 que no se hab铆a declarado en huelga, aunque s铆 hubo al menos una en su empresa, porque el costo econ贸mico ser铆a demasiado grande para soportarlo. Pesa, sobre todo, sobre los y las asalariados m谩s precarios y menos cualificados. Y eso quiz谩s pueda explicar la deserci贸n de las AG de asalariados/as o interprofesionales: no ir a votar la reanudaci贸n de la huelga porque se tiene 鈥渕iedo鈥 de ir all铆鈥 Sin embargo, no creo que esa sea la 煤nica raz贸n. Los fracasos del pasado tambi茅n juegan; recordemos las largas huelgas docentes de 2003 que terminaron en derrota. Al mismo tiempo, cuando son cuestionados, la mayor铆a de los asalariados todav铆a consideran hoy que la huelga es 鈥渦n modo de acci贸n eficaz鈥. Seguramente la represi贸n patronal es efectiva y que se ha hecho todo, como los 鈥渂onos de asistencia鈥 a la RATP, para disuadir el compromiso con la huelga. Nada sorprendente al mismo tiempo. Siempre volvemos a la debilidad de los sindicatos y militantes en la organizaci贸n y protecci贸n de la huelga. Seguramente finalmente que la represi贸n patronal es efectiva y que se ha hecho todo, como los 鈥渂onos de asistencia鈥 a la RATP, para disuadir el compromiso con la huelga. Nada sorprendente al mismo tiempo. Siempre volvemos a la debilidad de los sindicatos y militantes en la organizaci贸n y protecci贸n de la huelga.

La estrategia de la intersindical, que nunca ha convocado a una huelga general, 驴ha impedido el endurecimiento del movimiento mediante la extensi贸n de la huelga?

No comparto la tesis de la 鈥渢raici贸n a las direcciones sindicales鈥 porque en realidad no fueron 鈥渆mpujadas鈥 por el auge de las huelgas y por apremiantes demandas de huelga de las y los trabajadores. Las AG de los huelguistas eran relativamente d茅biles. Y si la idea de la huelga y el bloqueo de la econom铆a era mayoritaria en la opini贸n, no se ha salido de una l贸gica de 鈥渉uelga por poderes鈥. En este contexto de d茅biles equipos militantes en las empresas, es comprensible que los sindicatos m谩s combativos (CGT, FSU, Solidaires, FO) jugaran la carta de la unidad sindical y siguieran la estrategia de Laurent Berger y la CFDT para ganar la batalla de la opini贸n. De hecho, la CFDT no habr铆a convocado una huelga general renovable.

Sin embargo, no es in煤til cuestionar la estrategia de estos sindicatos, especialmente cuando se trata de iniciar una din谩mica de huelgas: todos entendieron que Macron no ceder铆a ante las manifestaciones masivas. Aparte de las pocas federaciones y sindicatos que est谩n acostumbrados a construir la huelga (ferroviarios, refiner铆as, etc.), se podr铆a haber imaginado una pol铆tica de huelga m谩s voluntarista, paralela a los comunicados de prensa de la intersindical.

El paso adelante de los sectores m谩s acostumbrados a la huelga ha sido, quiz谩s, demasiado poco articulado con una pedagog铆a de la huelga para todos y todas frente a la idea de la 鈥渉uelga por poderes鈥. Esta es tambi茅n la ambig眉edad de la cobertura medi谩tica de las cajas de huelga: por un lado, su 茅xito destaca el apoyo popular a la movilizaci贸n, dando confianza y ayuda financiera a los y las involucrados en la huelga, por el otro, a veces pueden legitimar el 鈥渄elegaci贸n鈥 de la huelga a terceros. Me sorprendi贸, por ejemplo, que los dirigentes de los sindicatos m谩s combativos no hicieran ejemplares, con su presencia en los piquetes, las huelgas del 7 de marzo y luego del 8 de marzo.

La hermosa idea de la 鈥渉uelga feminista鈥 del 8 de marzo no encontr贸 as铆 ninguna traducci贸n visible, ni siquiera de manera minoritaria, planteando huelgas o asambleas de mujeres huelguistas. Por cierto, esta hubiera sido una buena oportunidad para destacar a las l铆deres sindicales porque en su mayor铆a hemos visto lideres sindicales masculinos en este movimiento, que est谩 fuera de sinton铆a con la fuerte feminizaci贸n del proletariado contempor谩neo. Tambi茅n cabe preguntarse por la preparaci贸n del 7 de marzo y sus consecuencias en el marco de las AG. Aqu铆 volvemos a la capacidad de acci贸n de los equipos sindicales. Parece que ha habido pocas AG de asalariados/as en empresas y lugares de trabajo y cuando las ha habido, a menudo se redujeron a unas pocas intervenciones de los responsables sindicales sin ning煤n debate real y sin que los trabajadores/as se apropiaran de la estrategia. Esta delegaci贸n de la lucha es un problema y seguramente ser谩 un punto de cuestionamiento en el futuro.

En consecuencia, el cronograma de la movilizaci贸n fue dictado 煤nicamente por la intersindical, y dentro de ella por la CFDT, sin otra agenda, en torno a la construcci贸n de huelgas y bloqueos, que las pusiese en pr谩ctica a gran escala, despu茅s del 7 de marzo o en el momento del 49.3 cuando el movimiento pod铆a bascular. En fin, formas de sustituci贸n de la huelga han podido surgir aqu铆 o all谩, como el bloqueo de plataformas log铆sticas (Niza) o las incineradoras, en apoyo a los recolectores de basura en huelga en la regi贸n parisina, pero sin llamamientos a participar m谩s all谩 de los sectores militantes organizados. Sin embargo, se vi贸 durante los chalecos amarillos que estas formas de bloqueo de la econom铆a permit铆an participar a los y las asalariados que no pod铆an hacer huelga (auxiliares domiciliarias, enfermeras, trabajadores/as de artesan铆as y pymes, parados/as etc.)

Del mismo modo, no ha habido intentos reales de ampliar el frente de las reivindicaciones al tema de los salarios y los precios, a pesar de que es una emergencia inmediata para las clases trabajadoras y ha habido huelgas locales o de empresa (Intermarch茅, grupo Rexel, etc.). Sin embargo, incluso si se hubieran seguido estas pistas, su efecto sobre la din谩mica sigue siendo muy incierto en un contexto de debilidad estructural de los equipos sindicales. La fuerza del movimiento, sin embargo, abre perspectivas positivas: la relegitimaci贸n de los sindicatos, que parece redundar en nuevas afiliaciones, la reconexi贸n de gran parte de la fuerza de trabajo con pr谩cticas combativas y la politizaci贸n que suscita la movilizaci贸n pueden constituir una base para la renovaci贸n de la acci贸n sindical y el inter茅s de adoptar pol铆ticas de sindicalizaci贸n en las franjas que est谩n excluidas de la misma. La versi贸n neoliberal del capitalismo est谩 en crisis. Los ciclos de movilizaciones y protestas seguramente est谩n por delante.

*脡tienne P茅nissat es investigador del CNRS y miembro del Centre d鈥櫭﹖udes et de recherches administratives, politiques et sociales de Lille.

Revista l鈥橝nticapitaliste, n潞 145, 2023, https://lanticapitaliste.org/actualite/politique/des-syndicats-affaiblis-qui-ne-trahissent-pas-mais-ne-menent-pas-la-bataille.

[1] Tristan Haute, 脡tienne P茅nissat, 鈥淟e 7 mars et apr猫s: la gr猫ve reste une arme centrale pour la classe travailleuse鈥, Contretemps, 4 mars 2023. https://www.contretemps鈥

[2] Fuente encuesta REPONSE, DARES

[3] Fuente encuesta SRCV, INSEE

[4] Encuesta realizada por el colectivo Quantit茅 critique. Leer https://qcritique.hypoth鈥

[5] https://www.contretemps鈥

(Visited 222 times, 79 visits today)