–

De parte de SAS Madrid September 29, 2022 141 puntos de vista

Despu茅s de una primavera de asimilaci贸n de la guerra y el primer verano sin restricciones tras la pandemia, oto帽o llega con convocatorias agendadas en Europa contra la crisis econ贸mica, mientras otras a煤n se est谩n preparando en las asambleas de sindicatos de contrapoder y movimientos sociales.

鈥淎umentar el sueldo a enfermeras, carteros y bomberos es inflacionista. Pero son necesarias las rebajas fiscales a las rentas superiores a las 150.000 libres. Ellos saben que est谩n mintiendo, pero 驴lo sabes t煤?鈥. Este es uno de los mensajes lanzados desde las redes sociales de Enough is enough. Ya basta, en su traducci贸n al castellano, es una campa帽a que aglutina a sindicatos tradicionales y de inquilinas, as铆 como a pol铆ticos laboristas, para protestar sobre la carest铆a de la vida.

El s谩bado 1 de octubre medir谩n su fuerza en las manifestaciones convocadas en 50 municipios del Reino Unido contra la coyuntura econ贸mica, fruto de aplicar durante a帽os una pol铆tica neoliberal, colmatada con el Brexit y que ha sumido a la libra esterlina a una devaluaci贸n progresiva. El pasado viernes, tras el anuncio del nuevo ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, de unos recortes hist贸ricos en impuestos 鈥攎谩s de 50.000 millones de euros鈥 y con los que aseguran, desde la mirada de anta帽o, subir el PIB un 2,5% anualmente, la libra esterlina toc贸 su m铆nimo desde 1972 鈥攃on un cambio de 1,0327 d贸lares鈥.

Entre los recortes destacan rebajar el tipo fiscal del 45 al 40% a las rentas superiores a 170.000 euros anuales y del 20 al 19% a las de 57.000. Justo lo contrario anunciado por Ximo Puig, pero en la l铆nea de las comunidades gestionadas por el PP. Reino Unido tambi茅n reducir谩 la tasa en la compraventa de viviendas y obligar谩 a los sindicatos a consultar a su afiliaci贸n las ofertas de la empresa con el objetivo de evitar huelgas.

Por su parte, Enough is enough tiene cinco demandas: un aumento real de los sueldos, una reducci贸n dr谩stica del precio de las facturas energ茅ticas, poner fin a la pobreza alimentaria, viviendas dignas para todas y gravar a los ricos.

Luchan contra la carest铆a de la vida y est谩n conectando con la gente. Llenan los m铆tines que celebran tanto en polideportivos como en iglesias, a las que acuden feligreses, musulmanes y agn贸sticos. Y hay cola para entrar. Las organizaciones que componen Enough es enough son Communication Workers Union (CWU), el sindicato con casi 200.000 afiliados de la industria de las telecomunicaciones, m贸viles, correos y empresas financieras; National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT), de trabajadores del transporte de carretera, ferrocarril y mar, con 83.000 miembros; el medio de comunicaci贸n laborista-socialista Tribune; Acorn, un equivalente a un sindicato de inquilinas, y el colectivo contra la pobreza alimentaria Fans Supporting Foodbanks, fundado en 2015 por seguidores de los equipos del Liverpool y del Everton, e impulsada por el laborista Ian Byrne, quien tambi茅n forma parte de Enough is enogh, junto con su compa帽era de partido Zarah Sultana.

La campa帽a se caracteriza por la contundencia y eficacia de sus mensajes en las redes sociales, sin olvidar que la oratoria tradicional en la distancia corta es igualmente importante. Pero el asunto no es c贸mo dicen las cosas, sino las cosas que dicen: solicitan aumentos salariales para todos, desde el SMI, al funcionariado, la hora trabajada (no menos de 15 libras) y las pensiones. Piden no solo un precio m谩ximo al megawatio, tambi茅n la nacionalizaci贸n o creaci贸n de una energ茅tica p煤blica renovable que rompa el oligop贸leo petrolero.

Y quieren que comer sea un derecho, con medidas como comidas escolares gratuitas y universales, as铆 como cocinas comunitarias. Consideran que las colas frente a los bancos de alimentos y los ni帽os que pasan hambre son 鈥渦na verg眉enza nacional鈥.

Tambi茅n abogan por regular el precio de los alquileres y construir m谩s de 100.000 viviendas de protecci贸n oficial al a帽o, as铆 como limitar las viviendas tur铆sticas y los apartamentos de AirBNB; aumentar los impuestos a los m谩s ricos y sancionar la evasi贸n fiscal debidamente. Recuerdan que nunca ha habido tantos multimillonarios y que las grandes corporaciones no hab铆an obtenido ganancias tan abultadas como ahora. 鈥淓s hora de que finalmente les hagamos pagar su parte鈥, introduciendo un impuesto de patrimonio en los beneficios empresariales y nuevos impuestos que eviten la especulaci贸n.

Catalunya, Pa铆s Vasco

En Catalunya, la mesa intersindical formada por CGT, IAC, COS, CNT, COBAS y Solidaritat Obrera est谩 manteniendo conversaciones con la intenci贸n de comenzar un ciclo de movilizaciones conjuntas para luchar contra la p茅rdida del poder adquisitivo. En el Pa铆s Vasco, los colectivos y sindicatos que apoyan la Carta Social convocaron paros en las cuatro capitales el 26 de mayo en defensa de las pensiones y los salarios, contra la carest铆a de la vida que origina el precio de la energ铆a, la cesta de la compra y la vivienda. Tras el par贸n del verano, las organizaciones est谩n trabajando en una agenda para avanzar en la movilizaci贸n.

Los sindicatos de contrapoder y los movimientos sociales 鈥攑ensionistas, inquilinas鈥 a煤n no han comunicado qu茅 est谩n preparando en Catalunya y Pa铆s Vasco, pero desprenden intenciones. Es el momento.

Coespe (pensionistas), CGT y otros sindicatos de clase han convocado una manifestaci贸n el 15 de octubre en Madrid. Desde Catalunya avanzan que est谩n fletando autobuses, consideran que ese d铆a ser谩 un 鈥減rimer bocado鈥. El secretario general de CGT, Miguel Fadrique, se encuentre hoy en Par铆s para asistir al mediod铆a a una manifestaci贸n organizada por Union Syndicale Solidaires por 鈥渦nos salarios dignos compatibles con la realidad diaria a la que se tiene que enfrentar la clase trabajadora鈥. 鈥淓n Francia, Italia, Alemania o en el Estado espa帽ol, las movilizaciones contundentes deben ser el camino, porque de lo contrario, con lo que viene, nos pasar谩n por encima de la clase trabajadora鈥, resalt贸 ya ubicado en la capital francesa.

Por su parte, los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe 脕lvarez, ofrecieron en el mediod铆a de ayer una rueda de prensa para comunicar su agenda coordinada a nivel europeo con la Confederaci贸n Sindical Internacional (CSI) y la Confederaci贸n Europea de Sindicatos (CES), que este a帽o est谩 dedicada a la 鈥渏usticia salarial鈥. Se concentrar谩n frente a las sedes de las patronales el 7 de octubre y han convocado una manifestaci贸n el jueves 3 de noviembre en Madrid. En julio, tras el 茅xito de la huelga del metal en Cantabria, advirtieron de que no suscribir铆an un pacto de rentas si las empresas no asumen una subida salarial que consideren justa, y que llamar铆an a la conflictividad laboral en los centros de trabajo. De momento, la negociaci贸n con la CEO en los colectivos a renovar sigue parada.

Espa帽a no es Reino Unido

El Gobierno de Espa帽a no es el del Reino Unido, que ha anunciado unas medidas econ贸micas propias del thatcherismo. Espa帽a ha avanzado en materias que hace solo ocho meses parec铆an imposibles para muchas personas: topar el precio del megavatio, gravar a la banca y a las grandes fortunas. Pero el calendario avanza, el fr铆o se acerca y el men煤 de Navidad se prev茅 austero. No hay intenci贸n de crear una empresa p煤blica energ茅tica, ni intervenir en el mercado de los alimentos 鈥攆omentando la producci贸n agroec贸logica y articulando los Observatorios de Precios que requiere la Ley de la Cadena Alimentaria鈥 y frenar la especulaci贸n de un mercado inmobiliario que lleva desbocado m谩s de veinte a帽os. Los 20 c茅ntimos de ahorro en el litro de di茅sel y gasoil apenas se notan en el bolsillo, tampoco la reciente bajada del precio del barril de brent. Repsol ha duplicado sus beneficios en el primer semestre 鈥2.539 millones鈥.

El Gobierno de Pedro S谩nchez inform贸 ayer de que propondr谩 una subida en las n贸minas del funcionariado del 3,5%, lejos del IPC, lejos tambi茅n de la bajada salarial de 2010 que decret贸 Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero. La gran pregunta es 驴las medidas asumidas hasta ahora por un t铆mido Partido Socialista, empujado por Unidas Podemos, contendr谩n la estabilidad social o seguir谩n propiciando la hist贸rica devaluaci贸n salarial espa帽ola? Mientras el salario medio en la Eurozona aument贸 un 12,5% entre 2000 y 2020, en Espa帽a retrocedi贸 un 1,1%, seg煤n el Servicio de Estudios de UGT.

Los cuatro sindicatos m谩s importantes que representan a los 142.526 funcionarios de la Comunidad Aut贸noma Vasca 鈥擡LA, LAB, CC OO y UGT鈥 valoraron a 煤ltima hora de la tarde, de forma un谩nime, que 鈥渘o aceptar谩n鈥 que el Gobierno vasco se limite a replicar las condiciones salariales marcadas por los Presupuestos Generales del Estado. Reclaman una actualizaci贸n acorde con el IPC.

El potencial social de los autobuses de Barcelona

Los autobuses urbanos de Barcelona llevan en huelga desde el jueves 22 de septiembre. Empezaron con un paro de 24 horas y desde entonces y hasta ma帽ana, los ch贸feres dejan de conducir dos horas por turno, lo cual hunde al sistema de transportes de la ciudad en un caos. Los sindicatos 鈥擴GT, CC OO, CGT, Actub y SIT鈥 cuantifican el seguimiento del 100%. Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) adeuda a la plantilla 25 millones por un error contable en las n贸minas de entre 2003 y 2021, malestar que ha explotado con la p茅rdida del poder adquisitivo de este a帽o. TMB les ofreci贸 en la tarde de ayer una subida para 2022 del 0,8% sobre el salario base y una prima variable de 200 euros. La oferta no gust贸.

CGT Catalunya anunci贸 que el comit茅 de empresa entregar谩 la convocatoria de huelga indefinida a partir del 17 de octubre, con el paro de dos horas en cada uno de los tres turnos de lunes a viernes. Recuerdan que la direcci贸n se subi贸 el sueldo un 7,25% en 2021. 鈥淭endremos que demostrar a esta direcci贸n que la plantilla sigue fuerte y lo demostraremos en la calle, es el 煤nico camino. 隆Nos vemos en las cocheras!鈥, firmaron ayer. Aseguran que esta huelga 鈥渢iene mucho potencial social鈥. El fr铆o que entrar谩 en los hogares ser谩 el mismo que calentar谩 las calles.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 29/09/2022.