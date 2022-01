–

Afirman que buscan 鈥済ripalizar鈥 al Covid en forma prematura y reclaman participaci贸n en las decisiones. Tambi茅n piden comit茅s mixtos y creen que 鈥渆l remedio puede ser peor que la enfermedad鈥.

La ministra de Salud Carla Vizzotti confirm贸 a diversos medios period铆sticos la decisi贸n de avanzar en la flexibilizaci贸n de los protocolos para el aislamiento de contactos estrechos en los lugares de trabajo.

La medida, asegur贸, implicar谩 una recomendaci贸n de orden general emanada del Consejo Federal de Salud que luego podr谩 o no ser adoptada por cada uno de los gobiernos provinciales en orden de su propia evaluaci贸n de la situaci贸n epidemiol贸gica y laboral.

La propuesta implica eludir el aislamiento autom谩tico de contactos estrechos de casos positivos de Covid-19 en caso de que los mismos no presentaran s铆ntomas y tuvieran el esquema de vacunaci贸n completo. La medida apunta a disminuir el ausentismo en los lugares de trabajo e incluso entre el personal sanitario y las fuerzas de seguridad.

En ese sentido se hab铆an pronunciado diferentes CEO鈥檚 de empresas multinacionales antes y durante una reuni贸n que mantuvieron el jueves pasado en el Palacio de Hacienda con el ministro de Econom铆a Mart铆n Guzm谩n y sus pares de Agricultura y Salud Juli谩n Dom铆nguez y Carla Vizzotti.

All铆 los gerentes generales de empresas como Toyota, Syngenta, Natura y Unilever manifestaron su preocupaci贸n por la rigidez de los protocolos vigentes ante los supuestos altos niveles de ausentismo y tambi茅n habr铆an reclamado la aplicaci贸n de un protocolo sanitario laboral que obligue a los trabajadores a vacunarse para ingresar a los establecimientos.

En la reuni贸n, de la que participaron tambi茅n dirigentes de la CGT, no estuvo presente la Uni贸n Industrial Argentina (UIA) aunque su titular Daniel Funes de Rioja difundi贸 un informe propio en el que asegura que el promedio de ausentismo llega al 12,5% en f谩bricas y lugares de trabajo.

Antes de confirmar la decisi贸n de flexibilizar los protocolos vigentes la ministra de Salud minimiz贸 las presiones patronales y explic贸 que, en realidad, la iniciativa eman贸 por pedido de los gobiernos provinciales preocupados por la escasez de personal de las actividades esenciales.

El mismo martes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, public贸 una resoluci贸n en el Bolet铆n Oficial provincial en la que efectivamente exime a los contactos estrechos del personal sanitario que no tuvieran s铆ntomas y a la vez tengan el esquema completo de vacunaci贸n.

La medida que oficializar谩 el gobierno nacional, recogi贸 el repudio de organizaciones sindicales y de abogados laboralistas aunque todav铆a no se conoci贸 un pronunciamiento oficial de la CGT.

En di谩logo con Tiempo Argentino, la presidenta de la Asociaci贸n de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), Cynthia Benzion asegur贸 que 鈥渆s una medida a pedido de las patronales. Con los alt铆simos niveles de contagios se desarman todos los planteles y obviamente eso resiente a las empresas. Pero se me escapa el fundamento sanitario, hace poquitos d铆as redujeron a cinco d铆as el aislamiento de los contacto estrecho y ahora autorizan a las provincias a que se suprima en caso de que la persona tenga el esquema completo de vacunaci贸n鈥.

La dirigente se帽al贸 que 鈥渉asta donde entend铆 los vacunados se contagian y contagian, por ende, si no se a铆slan van a contagiar al resto. Esto, como suele suceder, puede terminar perjudicando incluso a las empresas, porque en vez de contactos estrechos van a tener a todos positivos de Covid, y ah铆 s铆 que deben aislarse. A esto se suma que pas贸 a ser enfermedad inculpable y por ende, el salario lo paga el empresario鈥.

El presidente de la Federaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa) se帽al贸 a Tiempo que 鈥渃riticamos la decisi贸n de eliminar el aislamiento de trabajadores de salud por contacto estrecho dado que son una fuente de transmisi贸n y de expansi贸n de la enfermedad. No se discuti贸 con los trabajadores de salud este cambio de protocolo. Ni siquiera hay registros p煤blicos de los contagios de personal de salud. El 煤ltimo se public贸 en septiembre por pedido nuestro ante la ley informaci贸n p煤blica鈥.

Visiblemente molesto el dirigente se帽al贸 que 鈥渟e toma otra decisi贸n epidemiol贸gica que va en camino de gripalizar la pandemia de Covid que es apresurada. No est谩 claro que la variante 贸micron tenga bajo impacto en la mortalidad y que haya que levantar las restricciones progresivamente como sugiere Espa帽a ante la oposici贸n de los trabajadores espa帽oles y sus organizaciones. La ministra tiene que convocar a los representantes de los medio mill贸n de trabajadores de la salud p煤blica y no solo a los representantes patronales o de algunas sociedad cient铆ficas que no han demostrado mucha precisi贸n en sus pron贸sticos y diagn贸sticos鈥.

Por 煤ltimo, Le贸n Piasek, abogado laboralista de diversos sindicatos e integrante de la AAL se帽al贸 que 鈥渓a nueva disposici贸n es riesgosa y obedece a una presi贸n de la patronal vinculado a la econom铆a y la baja de la actividad. Se debi贸 esperar unos d铆as y se debe consultar con las organizaciones sindicales que hasta ahora no se han pronunciado鈥. A su vez, el especialista se帽al贸 que 鈥渆s muy importante que se conformen comit茅s mixtos de seguridad e higiene y prevenci贸n de accidentes y enfermedades porque los trabajadores tienen que participar en estas decisiones y medidas porque est谩n en juego el derecho humano a la salud. Estamos totalmente en contra de esta nueva medida que no se ha tomado viendo el aspecto sanitario sino solamente las ausencias y la necesaria vuelta a la presencialidad por parte de las patronales. Puede ser peor el remedio que la enfermedad y que se potencien los contagios. Va a traer m谩s conflictos鈥.

