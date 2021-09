Sindicatos y teletrabajo

Mario Hernandez

El incremento del teletrabajo como consecuencia de la pandemia de Covid 19 ha merecido la atenci贸n de diversas organizaciones sindicales. Aqu铆 recogemos opiniones de los trabajadores de prensa, ATE, la Corriente Federal, docentes privados, Federaci贸n Judicial, la Uni贸n del personal jer谩rquico de Telecomunicaciones y la CTA Aut贸noma.

鈥淓l 67% de los y las periodistas hacen teletrabajo y ninguna empresa cumple la ley鈥

En el D铆a del Periodista, Francisco Rabini, delegado de Sipreba en Clar铆n, reflexion贸: 鈥El 67% de los y las periodistas hacen teletrabajo, ninguna empresa a煤n cumple la ley. En este contexto de pandemia hubo que poner elementos de producci贸n, cosas que no nos competen. Nosotros no logramos que Clar铆n nos d茅 las sillas que usamos en la redacci贸n, las sillas usadas, rotas, para poder trabajar desde nuestras casas porque la enorme mayor铆a est谩 haciendo teletrabajo. Nadie ten铆a preparada su casa como oficina y cuando vos est谩s laburando o escribiendo 8 horas al d铆a en una silla que no tiene respaldo, te rompe las cervicales鈥, coment贸 el delegado.

En 2020 la pandemia multiplic贸 la exigencia laboral. Las redacciones cerraron y se trasladaron a los hogares.

ATE contra el teletrabajo: 芦se trata de un fen贸meno que favorece la precarizaci贸n y tercerizaci贸n de servicios禄

La ATE asegur贸 que la modalidad de teletrabajo solo puede ser admisible en 芦el contexto de la pandemia禄 de coronavirus, y afirm贸 que ese esquema laboral 芦no podr谩 subsistir禄 una vez superada la emergencia social y sanitaria, inform贸 la organizaci贸n gremial, en junio del 2020.

Un documento del sindicato, que lideran Hugo Godoy y Rodolfo Aguiar, asever贸 que 芦no puede haber un Estado presente con trabajadores ausentes禄.

芦El teletrabajo es inadmisible en un escenario normal. No se trata de una empresa privada. La cercan铆a con el pueblo es lo que caracteriza la tarea, ya que son las franjas sociales m谩s vulnerables las verdaderas usuarias del sistema o destinatarias de los servicios y prestaciones del sector芦, expres贸 Aguiar.

El dirigente rionegrino indic贸 en un comunicado que seg煤n la informaci贸n oficial de la Secretar铆a de Gesti贸n y Empleo P煤blico solo el 14 % del recurso humano trabajaba de manera presencial, el 63 % lo hac铆a de forma remota y el resto del personal tiene licencias debidamente autorizadas.

Ante la posibilidad de que el teletrabajo fuera regularizado a partir de la pandemia a trav茅s de un debate parlamentario, Aguiar consider贸 que 芦se trata de un fen贸meno que favorece la precarizaci贸n y tercerizaci贸n de servicios, aunque es cierto que se impone en la urgencia, por lo que deber铆a aceptarse su regulaci贸n excepcional y solo por un tiempo determinado禄, indic贸 el documento.

Para ATE, el teletrabajo torna invisible la relaci贸n laboral, genera horas excesivas de labor; no reconoce las extras; no autoriza licencias por enfermedad; hay riesgos de no declarar s铆ntomas de enfermedad o lesi贸n; de estr茅s por objetivos de productividad elevados; hay ausencia de indemnizaci贸n por accidentes; riesgo de p茅rdida de status de asalariado y la precarizaci贸n es mayor para las mujeres, ya que se establece hasta una triple jornada, subray贸.

Para los gremios, se produce 芦una disminuci贸n o debilitamiento del colectivo laboral; desaparece la solidaridad y militancia; hay falta de apoyo de los teletrabajadores a las huelgas; posible p茅rdida de afiliados al pasar a la figura de aut贸nomos; m谩s explotaci贸n del empleador y lugares precarizados e inestables禄.

芦Las supuestas bondades del sistema encubren la p茅rdida de derechos individuales y colectivos. ATE no avalar谩 ning煤n proyecto de ley en el que no participen los trabajadores y, cualquier reforma temporal, debe ser aprobada en la paritaria禄, puntualiz贸 Aguiar, quien rechaz贸 la iniciativa que impulsan las empresas.

Temas ocultos del teletrabajo

En un encuentro organizado el a帽o pasado por las Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras, Sof铆a Scasserra, economista, investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo 鈥淛ulio Godio鈥 de la Universidad de Tres de Febrero, especialista en las transformaciones econ贸micas globales y su impacto en el mundo del trabajo, plante贸 los 鈥渢emas ocultos del teletrabajo鈥 detallando una serie de puntos a desarrollar.

Capacitaci贸n: 鈥淣adie se plante贸 capacitar al trabajador en la virtualizaci贸n de sus habilidades. Un vendedor, por ejemplo, a lo mejor en el cara a cara es excelente vendiendo productos. Ahora al momento de hacer ventas por correo electr贸nico (por poner una modalidad) necesita migrar esa capacidad al modo de venta virtual. Si no lo logra baja su productividad y puede generar que hasta lo terminen despidiendo. Es un tema que excede incluso a la regulaci贸n que se pueda generar鈥.

Fallas de Seguridad: 鈥溌縌ui茅n va a ser responsable de las fallas de seguridad de trabajar con determinados sistemas? El trabajador no puede ser responsable por las fallas de seguridad. Necesita capacidad extra para ciberseguridad, que su conexi贸n y su IP sean seguros, que ingrese a su plataforma tomando todas las precauciones. Adem谩s, no responsabilizar ni criminalizar al trabajador en caso de que ocurra una falla de seguridad鈥.

Datos: 鈥淓stamos avanzando a un capitalismo cibern茅tico. Tuvo una primera fase de inteligencia y de conocimiento de los consumidores y ciudadanos. Teniendo capacidad predictiva de nuestros gustos, ideas pol铆ticas, ideolog铆as, actividades y de acuerdo a eso nos pudieron brindar servicios como consumidores y ciudadanos鈥, continu贸 explicando Scaserra.

鈥淎hora estamos en una segunda fase donde el capitalismo cibern茅tico se fagocita todo el capitalismo otrora industrial. El big data va a empezar a organizar las cadenas globales de valor de forma m谩s eficientes. Va a hacer inteligencia de los trabajadores para organizarlos de manera m谩s eficiente, poder reemplazarnos procesos por la inteligencia artificial鈥.

All铆 advirti贸 por la cibervigilancia. 鈥淗oy ya existe en los trabajadores de plataformas, en los edificios inteligentes y teletrabajadores. Tambi茅n existen casos donde se instalan software de vigilancia en las computadoras鈥, planteando la necesidad de avanzar en una 鈥渁genda para evitar la cibervigilancia sobre los trabajadores鈥.

Derecho a desconexi贸n: 鈥淗ay que entenderlo en un contexto de teletrabajo, pero tambi茅n de forma m谩s amplia. Est谩 conectado con la salud mental del trabajador, con resguardar la salud mental. Enfriar la h铆per conectividad que abusa del tiempo libre del trabajador presencial y del teletrabajador鈥.

Mecanismos para denunciar el cberacoso: 鈥淟os acosadores son muchos m谩s activos en la red. Activar mecanismos contra el ciberacoso de jefes, de compa帽eros, de clientes. Denunciar de una manera f谩cil y r谩pida鈥.

Pol铆ticas de cuidado: Scaserra plante贸 que llev贸 mucho tiempo a las mujeres poder salir del hogar para desarrollar una vida laboral y profesional. Por abrumadora mayor铆a las mujeres son las que toman a su cargo las tareas de cuidado con los ni帽os y adultos mayores.

鈥淣o queremos que el teletrabajo sea la excusa para mandar a las mujeres de nuevo a sus casas. Que sea una oportunidad para las personas y no para explotarnos鈥.

鈥淓s esencial la pol铆tica de cuidados. El verdadero vector de la desigualdad es la pol铆tica de cuidado. Eso retrasa nuestras carreras y desarrollo profesional鈥.

Docentes privados: El gremio advirti贸 que el teletrabajo afect贸 la salud

El aislamiento social, preventivo y obligatorio empuj贸 a los docentes privados, como a millones, a teletrabajar sin una reglamentaci贸n ni un protocolo espec铆fico. Desde el gremio relevaron que eso trajo problemas en su salud desde el comienzo.

芦Hace 60 d铆as que el 47 % de los/as educadores conviven con jornadas laborales extenuantes, sobrecargadas/os laboralmente y con problemas de salud no comprendidos como, por ejemplo, el 90 % sufri贸 contracturas禄, se帽al贸 Sadop.

Adem谩s manifiestan un cuadro preocupante de fatiga laboral, seg煤n los datos relevados por SADOP en la encuesta 芦Contanos para cuidarte禄, que fue respondida por 8.000 educadores de todo el pa铆s.

El sondeo, realizado entre el 2 y 12 de abril del a帽o pasado, busc贸 mostrar c贸mo estaba atravesando la cuarentena este sector.

Federaci贸n Judicial tambi茅n reclam贸 derechos de 芦trabajadores remotos禄

El trabajo remoto, que en la coyuntura se presenta mayoritariamente como sin贸nimo del trabajo realizado a trav茅s de internet, es una iniciativa de los sectores patronales que no apunta al bienestar de la trabajadora o el trabajador sino a aumentar los m谩rgenes de ganancia empresaria bajando costos laborales.

En este punto es muy importante destacar el trabajo de la enorme mayor铆a de los medios de comunicaci贸n que pretenden instalar la idea que este tipo de desempe帽o laboral resultar铆a conveniente para lxs trabajadorxs involucrados.

Como organizaci贸n sindical debemos salir al cruce de estas campa帽as medi谩ticas. Por lo tanto, es nuestra obligaci贸n desmitificar las supuestas ventajas de esta modalidad laboral y fundamentalmente esclarecer sobre las verdaderas motivaciones que la originan.

La pandemia le ha servido de excusa perfecta al poder econ贸mico para llevar adelante la puesta en marcha del trabajo remoto (teletrabajo, en particular) y en tal sentido est谩 tratando de hacerlo de cualquier manera aunque para ello tenga que violar elementales derechos de lxs trabajadorxs como ser la negociaci贸n colectiva.

Al respecto, las autoridades de los poderes judiciales act煤an en la misma direcci贸n, no s贸lo respecto al teletrabajo sino tambi茅n en lo referente al trabajo presencial, neg谩ndose a discutir con los sindicatos las regulaciones necesarias para su vigencia durante la emergencia sanitaria. Es aqu铆 cuando decimos que sin negociaci贸n colectiva no hay acuerdo posible.

Particularizando sobre el trabajo remoto es muy importante destacar que estamos hablando no de un simple cambio de modalidad laboral sino que lo hacemos respecto a otro trabajo. Y es as铆 en tanto es otro el lugar f铆sico de trabajo, son otros los recursos materiales para hacerlo, es otro el ambiente laboral y la interacci贸n con el mismo (es el domicilio particular, presencia de otras personas convivientes, otras actividades simult谩neas de esas personas, alteraci贸n de la vida familiar, no diferenciaci贸n entre vida laboral y vida familiar, intromisi贸n del empleador en la vida privada, jornada laboral sin l铆mites, costos laborales a cargo del trabajador/a, entre otras cuestiones).

Por lo tanto, insistimos en la imprescindible negociaci贸n que permita arribar a un acuerdo basado en algunas condiciones b谩sicas como ser la limitada vigencia del mismo por un motivo extraordinario como es la pandemia, el car谩cter voluntario de la participaci贸n del trabajador/a en dicha modalidad como asimismo el dejar de trabajar en esas condiciones cuando lo desee, el respeto de la jornada laboral, el derecho a la desconexi贸n, el derecho a la privacidad, la cobertura de la ART, el resarcimiento econ贸mico por el consumo energ茅tico y mantenimiento/reparaci贸n de los dispositivos utilizados, entre otras.

Es muy importante agregar que otro de los objetivos buscado por la patronal con esta modalidad laboral es la atomizaci贸n del colectivo de trabajo y, por lo tanto, la desaparici贸n de la organizaci贸n de los trabajadorxs en sus lugares de trabajo, pilar insustituible para que unitaria y solidariamente puedan defender sus derechos.

Desde la Secretar铆a de G茅nero e Igualdad de Oportunidades de la Federaci贸n Judicial Argentina, entendemos que si ya existe trabajo remoto o se est谩 ante la posibilidad de su implementaci贸n en las filiales, el mismo debe ser regulado paritariamente sobre la base de lo dispuesto por el convenio 177 de la OIT de 1996, ratificado por Argentina (Ley 25.800).

[鈥 El pa铆s que suscribe un convenio de la OIT debe hacerlo cumplir, circunstancia que se concreta generalmente a trav茅s de leyes espec铆ficas. Algunos convenios, sin embargo, son tan destacados que en distintos pa铆ses forman parte de su texto constitucional como ocurre en la Argentina (art. 75 inc. 22 de la CN).

Si bien la preocupaci贸n por el trabajo a domicilio se inserta en el campo m谩s amplio de la precariedad y los procesos de precarizaci贸n del empleo, queda en discusi贸n de si todo el trabajo a domicilio es precario. El an谩lisis de la Secretar铆a de G茅nero de la FJA es que con la ampliaci贸n de la aplicaci贸n de nuevas tecnolog铆as de informaci贸n y comunicaci贸n tiende a aumentar la posibilidad de la expansi贸n de nuevas formas de trabajo a domicilio, por ejemplo, en el Poder Judicial. Y estas nuevas formas pueden estar asociadas con precariedad y vulnerabilidad.

La definici贸n m谩s actualizada del trabajo a domicilio es probablemente la que se incluye en el Convenio N掳 177 de la OIT. En el art铆culo 1掳 de dicho Convenio, se define como el trabajo que una persona realiza:

1) en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador;

2) a cambio de una remuneraci贸n;

3) con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de qui茅n proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello, a menos que esa persona tenga el grado de autonom铆a y de independencia econ贸mica necesario para ser considerada como trabajador independiente en virtud de la legislaci贸n nacional o de decisiones judiciales;

Establecer la subordinaci贸n del trabajador no es una tarea sencilla. Los l铆mites son siempre borrosos. Varias dimensiones est谩n presentes en la realidad y abonan el debate:

1) la utilizaci贸n de maquinaria propia;

2) la contrataci贸n de fuerza de trabajo auxiliar por parte de quien recibe trabajo;

3) el control supervisado de la producci贸n.

Forma de organizaci贸n y/o ejecuci贸n del trabajo realizado a distancia, en gran parte o principalmente, mediante el uso intensivo de las t茅cnicas inform谩ticas y/o de telecomunicaciones. El uso de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n facilita el almacenamiento, tratamiento y acceso, valga la redundancia, a la informaci贸n. Es posible supervisar y obtener datos en forma continua sobre los diferentes aspectos de las actividades del teletrabajador e incluso respecto a 茅l mismo, posiblemente sin su consentimiento. Ello puede darse por motivos de seguridad, para medir o mejorar la productividad, pero en lo que ata帽e a la intimidad del teletrabajador al estar m谩s expuesto, 茅ste deber铆a estar m谩s protegido.

Caracter铆sticas del teletrabajo



鈼 Nueva cultura organizacional: 驴Qui茅n est谩 a cargo de la organizaci贸n del trabajo? 驴C贸mo ser谩 la comunicaci贸n con el jefe directo? 驴Existir谩n los equipos de trabajo? 驴Qui茅n y c贸mo capacitar谩 sobre las nuevas formas de trabajo? 驴Se respetar谩 la jornada laboral?

鈼 Trabajo individual voluntario: debe regularse el trabajo como voluntario, dependiendo ello de las caracter铆sticas individuales de cada trabajadxr, debido a la conciliaci贸n con la vida privada de lxs mismxs,especificando derechos y obligaciones del empleador y de lxs trabajadores.

鈼 Trabajo por objetivo: No se trata de que se fijen objetivos de productividad dado que los expedientes judiciales no son un n煤mero. Refieren a personas, cada expediente tiene una problem谩tica espec铆fica y se le debe dar el trabajo y el tiempo necesarios para brindar el derecho a la justicia.

鈼 Horarios flexibles: .De ninguna manera debe flexibilizarse el horario laboral debiendo respetarse horario y jornada laboral legal o menor correspondiente a cada poder judicial.

鈼 Distancia + ajenidad + TIC: El trabajo se realiza remotamente en un domicilio ajeno al empleador o no, mediante la utilizaci贸n de las Tecnolog铆as de la Informaci贸n y las Comunicaciones (TIC).

鈼 Lugar de trabajo determinado o no: El trabajo remoto puede tener una locaci贸n determinada o no, siempre y cuando exista el consenso de ambas partes.

鈼 Conectividad: El lugar donde se desarrolle la jornada laboral debe tener la conexi贸n a internet adecuada para cumplir con las tareas asignadas.

鈼 Cobertura de ART: Los trabajadores deben tener cobertura de su jornada laboral semanal, con horarios aproximados y menci贸n de d铆as presenciales.

鈼 Igualdad de derechos y obligaciones con el trabajador presencial: El teletrabajador goza de los mismos derechos, beneficios y obligaciones de aquellos trabajadores que presten igual tarea en las dependencias judiciales; los mismos estar谩n sujetos a la legislaci贸n vigente y los Convenios Colectivos de Trabajo y/o Acordadas de los TSJ.

鈼 Respeto a la vida privada: todos los sistemas de control destinados a la protecci贸n de los bienes e informaciones de propiedad del teletrabajador deber谩n salvaguardar la intimidad del trabajador y la privacidad de su domicilio.

鈼 Reversibilidad acordada: El convenio debe regularse temporalmente, mientras dure la pandemia, y no ser exigible como una nueva forma de trabajo.

鈼 Herramientas de trabajo provistas por la empresa o el trabajador: Los equipos y herramientas necesarias para cumplir con la labor deben ser provistos por el empleador y el trabajador ser谩 responsable por su correcto uso y mantenimiento, como sucede en cualquier puesto de trabajo. En el caso de la inmediatez de la puesta en funcionamiento de la nueva forma de trabajo, el empleador debe compensar la totalidad de los gastos y/o amortizaciones que genere su uso.

Conciliar el hogar, la crianza, la limpieza y lo laboral



Entre los aspectos que dificultan el teletrabajo, se evidencian:

* tener que compatibilizar el tiempo con las tareas del hogar

* tener que apoyar con las tareas a lxs hijxs al mismo tiempo que trabajar

El 46% de las mujeres reconocen tener m谩s carga laboral con teletrabajo: 92% de las mujeres debe cocinar y limpiar mientras teletrabaja Las mujeres sienten estar trabajando m谩s que en tiempos normales de oficina.

Las mujeres son m谩s afectadas con la sobrecarga laboral a la hora de teletrabajar, eso no quiere decir que para los hombres no se haya vuelto m谩s complicado, pero aun en este siglo, las tareas del hogar contin煤an recayendo en su mayor铆a sobre las mujeres, aunque la brecha se haya ido acortando con el tiempo.

La jornada hoy en d铆a de las mujeres es m谩s que triple: madre, ama de casa, cuidadora de adulta mayor, docente particular de adolescentes y trabajadora remota 鈥渉ome worker鈥, m铆nimo cuatro jornadas laborales. Nadie contempla la sobrecarga que recae nuevamente en las mujeres.

Los horarios corridos. La falta de concentraci贸n y de organizaci贸n. El sue帽o interrumpido. Los v铆nculos exigidos. El trabajo reinvent谩ndose. Todo est谩 movi茅ndose al ritmo de un monstruo que no se ve.

[鈥

芦El teletrabajo no es un beneficio, es una modalidad de trabajo禄

La Uni贸n del Personal Jer谩rquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET) es una organizaci贸n sindical pionera en la modalidad de teletrabajo en Argentina. De hecho es de los primeros gremios en firmar convenios marco para que sus representados puedan optar por esa forma de prestar servicios.

芦Lo primero que hay que tener en cuenta es el car谩cter voluntario del teletrabajo. No se puede estar forzado a teletrabajar禄, remarc贸 Fabi谩n Boccella, secretario General de UPJET, ingeniero y especialista en Telecomunicaciones.

芦El mundo del trabajo tiene dos grandes desaf铆os que en UPJET los hemos visto. Uno es regular el teletrabajo a trav茅s de una ley que anhelamos desde hace muchos a帽os. Y, por el otro lado, la propuesta para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones en la Argentina. Si no hay redes no va a haber desarrollo y no se va a poder teletrabajar. Ambas cosas aportan a que se puedan desarrollar la revoluci贸n 4.0鈥, se帽ala el dirigente que forma parte de la Corriente Federal de Trabajadores.

Para Boccella hay un paso previo a una 芦buena implementaci贸n禄 del teletrabajo y es la regulaci贸n: 芦Primero el gremio a trav茅s de un convenio marco y luego los trabajadores a trav茅s de un contrato individual donde se lo proteja, porque debe ser un trabajador con los mismos derechos del convenio colectivo y los derechos sindicales禄, advierte.

芦Hay que contemplar que el espacio de teletrabajo sea seguro, que la ART lo cubra y que se otorgue un plus por servicios, porque el trabajador paga los costos, agrega el gremialista en lo que son una tanda de cuestiones a tener en cuenta para lo que 茅l mismo denomina 芦teletrabajo seguro y decente禄.

Uno de los puntos clave en la cuesti贸n tiene que ver con la necesidad de generar un mecanismo que permita dar marcha atr谩s con la modalidad. Por eso para Boccella: 芦Es importante la cl谩usula de reversibilidad para poder interrumpir la modalidad禄. Y sentencia: 芦El teletrabajo no es un beneficio, es una modalidad de trabajo禄.

Los jer谩rquicos telef贸nicos fueron de los primeros en hacerse eco de la necesidad de regular la modalidad. 芦Somos pioneros en Teletrabajo y desde 2009 suscribimos los primeros acuerdos marcos con la Dra. Viviana D铆az, ex Coordinadora y Directora de Teletrabajo hasta 2015. A partir de ello comenzamos con la implementaci贸n en las empresas禄, recuerda Boccella.

芦El teletrabajo bien implementado es posible y bregamos por un teletrabajo seguro y decente. Esta crisis nos est谩 dando una oportunidad para eso禄, asegura el dirigente, y en base a su experiencia aconseja: 芦Nosotros recomendamos que no se teletrabaje m谩s de 3 d铆as a la semana porque es importante que se socialice con sus compa帽eros para trabajar en equipo禄.

鈥淓l teletrabajo significa, para muchos, trabajar a destajo鈥

Frente al proyecto de ley presentado por el Frente de Todos para regular el teletrabajo, donde su autora, la senadora Mar铆a Eugenia Catalfamo, aseguraba 鈥渆l home office incrementa la productividad y genera un impacto positivo en el ambiente al utilizar menos el transporte p煤blico, entre otros beneficios鈥, el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Aut贸noma, Luis Campos, analizaba en qu茅 medida la pandemia produjo una invasi贸n del mundo laboral sobre los espacios personales. Adem谩s, qu茅 aspectos del teletrabajo llegaron para quedarse y por qu茅 se avizora una pelea por el 鈥渄erecho a la desconexi贸n鈥.

No caben dudas, la cuarentena aceler贸 los tiempos de un debate tan necesario como inevitable. La urgencia producto de la pandemia Incluso legitim贸 r谩pidamente la idea del teletrabajo como la panacea laboral, tal como se desprende de la frase de la legisladora oficialista o las conclusiones de los medios hegem贸nicos a 鈥渦n nuevo paradigma laboral鈥 que 鈥渓leg贸 para quedarse鈥.

Sin embargo, todav铆a son numerosos los aspectos pol茅micos y cuestiones a discutir al respecto, empezando por derechos laborales b谩sicos como son los l铆mites a la jornada y a la cantidad de trabajo, el derecho a la desconexi贸n, las condiciones adecuadas sobre el espacio f铆sico en que se realizan las tareas, etc. Para conocer m谩s sobre los beneficios y perjuicios del trabajo remoto, Canal Abierto dialog贸 con el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Aut贸noma, Luis Campos.

驴Qu茅 cambios representa el teletrabajo para el mundo laboral y los trabajadores?

En primer lugar, hay que decir que estamos viviendo una experimentaci贸n masiva de algo que ya ven铆a siendo un debate en materia de relaciones laborales: el teletrabajo o trabajo remoto. No es algo nuevo. Viene implement谩ndose en algunos sectores, sobre todo a partir de avances tecnol贸gicos en 谩reas que ya no necesariamente necesitan de un espacio laboral espec铆fico.

No hay que pensar una sola faceta del teletrabajo -que para unos puede ser dormir m谩s a la ma帽ana o trabajar por las noches-, sino de manera sist茅mica: jornadas laborales, mecanismos de control m谩s sofisticados e impersonales, etc.

Es un fen贸meno que se inscribe en un aumento de la tercerizaci贸n y deslocalizaci贸n productiva.

Por un lado, no caben dudas de que no cualquier trabajo puede ser teletrabajo y, por otro, que no cualquier trabajador est谩 en condiciones de acceder a las herramientas necesarias para llevarlo a cabo.

驴Entend茅s el trabajo a distancia como una suerte de privilegio peligroso o condicionado?

Efectivamente, son muchas las tareas y procesos productivos que no pueden teletrabajarse o desarrollarse a distancia. Ah铆 sigue habiendo un obst谩culo f铆sico o t茅cnico que va a seguir estando. Uno puede pensar, por poner un ejemplo, en la recolecci贸n de naranjas, a menos que se desarrollen m谩quinas que sean manejadas a distancia para recolectar frutos.

Surge otro debate cuando pensamos en una persona que no pueda realizar su trabajo, ya no porque las condiciones t茅cnicas generales se lo impidan, sino por razones de acceso individual a una computadora, conexi贸n a internet, por las condiciones habitacionales. Estos trabajadores est谩n experimentando un mayor temor a reducciones salariales o a la p茅rdida de sus puestos. S贸lo en ese sentido el teletrabajo hoy aparece en t茅rminos de privilegio. Pero hay que tener mucho cuidado con esto: porque es cierto que a煤n desde antes de la cuarentena, muchos empleadores ven铆an planteando el teletrabajo como un beneficio para los trabajadores. Sus principales defensores ponen el acento en las supuestas ventajas del trabajo a distancia: la reducci贸n de costos -econ贸micos y de tiempo al disminuir el uso del transporte p煤blico, por ejemplo-, una alimentaci贸n m谩s saludable y una mayor 鈥渃onciliaci贸n鈥 de la vida familiar y la vida laboral. De hecho, y esto se plantea en estos t茅rminos, implicar铆a un avance en la igualdad de g茅nero, al permitir a las mujeres desarrollar una actividad laboral en simult谩neo con las tareas reproductivas. Desde ya, uno observa que varias de estas cuestiones no s贸lo implican ciertas trampas, sino que directamente esconden nociones muy peligrosas para los trabajadores y trabajadoras.

驴Cu谩les son los principales riesgos del teletrabajo?

Creo que podemos separar esta cuesti贸n en dos dimensiones: una tiene que ver con las relaciones individuales del trabajo y otra vinculada al impacto sobre la organizaci贸n colectiva. Sobre la primera, es muy claro que se desdibuja la idea de una jornada laboral limitada. Esa idea de que con el teletrabajo podr铆amos organizar el trabajo, administrarlo y distribuirlo a lo largo del d铆a como mejor me convenga, puede en un principio aparecer como una ventaja real. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, esa jornada de trabajo se va desdibujando y dejamos de saber cu谩nto tiempo estamos trabajando. Es decir, experimentamos una jornada laboral continua, donde la l贸gica empieza a ser el trabajo a demanda: ya no es que a uno le asignan tales o cuales tareas y uno las organiza en el d铆a, sino que las tareas van llegando en cualquier horario, es el empleador el que va mandando los requerimientos y ajustando los tiempos de respuesta.

Por otro lado, quiero referirme a este argumento falaz que reivindica el teletrabajo como una v铆a facilitadora para que las mujeres accedan al mercado de trabajo, cuando en realidad termina consolidando esa doble o triple jornada de trabajo productivo y reproductivo.

Otra cuesti贸n es que mucha gente no siempre tiene un espacio en su casa donde trabajar tranquilos, sino molestar o impedir las actividades del resto de la familia. O bien, el problema de la invasi贸n de lo laboral sobre espacios comunes de la casa como la cocina o el living.

Si lo pensamos en forma m谩s sist茅mica y asociamos la jornada de trabajo con los mecanismos de control y distribuci贸n del trabajo, podemos pensar situaciones m谩s complejas: por ejemplo, que la cantidad de trabajo que cada uno recibe est茅 en funci贸n de la rapidez con la cual responde, que esto redunde en m谩s tareas y en una mayor distancia salarial respecto de mis pares.

Una suerte de trabajo a destajo鈥

Definitivamente. Estamos hablando de un sistema de trabajo a destajo que hoy ya existe, por ejemplo, a trav茅s de las plataformas de delivery. El teletrabajo permite que se generalice o extienda el trabajo a destajo sobre actividades que hasta hace poco nos parec铆an impensadas. Por poner otro ejemplo, pensemos en un docente que hoy trabaja a distancia y al que empiezan a calificar por la cantidad de ex谩menes que corrige, y que en funci贸n de eso se le asignan m谩s o menos alumnos y salarios diferentes.

驴C贸mo podemos contrarrestar esta dislocaci贸n de los tiempos de trabajo?

Como medida de seguridad, uno deber铆a poder apagar el Whatsapp. Es decir, a determinada hora, ejercer un derecho a la desconexi贸n. Todos sabemos que esto es muy dif铆cil, y el trabajo sigue llegando.

Incluso cuando no existe la presi贸n de resolverlo en el momento, muchas veces resolvemos inmediatamente una tarea para -por ejemplo- no hacerla ma帽ana. El problema es que ma帽ana va a seguir llegando trabajo.

Tenemos que volver a pensar en aquella lucha hist贸rica por las 8 horas de trabajo: no era s贸lo para limitar el tiempo de explotaci贸n de nuestra mano de obra, sino por un tiempo de descanso y esparcimiento por fuera del 谩mbito laboral. El teletrabajo est谩 desdibujando ese derecho.

Hablabas de los efectos e implicancias del teletrabajo desde un punto de vista colectivo鈥

Si de por s铆 -cuando los trabajadores est谩n f铆sicamente en un mismo lugar- es complejo sortear los obst谩culos que ponen los empleadores para la organizaci贸n colectiva, las dificultades se potencian cuando trabajamos a distancia.

驴C贸mo identificamos la existencia de una injusticia si estamos solos frente a una computadora? 驴C贸mo hago para ver en los otros lo que me est谩 pasando? 驴C贸mo planteamos un reclamo?

Muchas veces, la forma de ver que uno est谩 sufriendo una injusticia no surge a partir de lo que uno ve, sino producto de la mirada de los otros. Esto es mucho m谩s dif铆cil a distancia, y un desaf铆o muy grande para las organizaciones sindicales.

Sin dudas, situaciones como estas tienden a debilitar las instancias de organizaci贸n colectiva y lograr un mayor control sobre la fuerza de trabajo.

驴Qu茅 particularidades del teletrabajo llegaron para quedarse?

Desde hace tiempo, distintos desarrollos tecnol贸gicos e inform谩ticos vienen impulsando una tendencia hacia el teletrabajo. Por lo tanto, negarse rotundamente a realizar cualquier tarea a distancia parece muy dif铆cil.

Sin embargo, son varias las organizaciones sindicales que ya ven铆an discutiendo esta cuesti贸n desde antes de la pandemia. Entre otras cosas, para intervenir en la regulaci贸n de estos procesos y as铆 garantizar derechos: por ejemplo, poner l铆mites a la jornada y a la cantidad de trabajo, el derecho a la desconexi贸n, las condiciones adecuadas sobre el lugar f铆sico en que se realizan las tareas, la voluntariedad por parte del trabajador a someterse o no a esta modalidad laboral.

Creo que es tiempo de que los trabajadores aborden esta cuesti贸n desde sus organizaciones, con sus perspectivas, y que no s贸lo circule el discurso de quienes venden el teletrabajo como la panacea que vino a resolver todos los problemas del mercado laboral.