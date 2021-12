Un estudio de Lancet en el que se compar贸 personas vacunadas y no vacunadas de entre 1,6 millones de personas durante nueve meses en Suecia, mostr贸 que la protecci贸n contra el COVID-19 disminuy贸 con el tiempo, de modo que, a los seis meses algunos de los grupos vacunados m谩s vulnerables ten铆an un riesgo mayor que sus compa帽eros no vacunados.

Los m茅dicos llaman a este fen贸meno en los repetidamente vacunados 鈥渆rosi贸n inmunol贸gica鈥 o 鈥渋nmunodeficiencia adquirida鈥, lo que explica la elevada incidencia de miocarditis y otras enfermedades posteriores a la vacuna que los afectan m谩s r谩pidamente, provocando la muerte, o m谩s lentamente, lo que resulta en enfermedades cr贸nicas.

Las vacunas COVID no son vacunas tradicionales. M谩s bien, hacen que las c茅lulas reproduzcan una porci贸n del supuesto virus SARS-CoV-2 (no aislado correctamente ni secuenciado), la prote铆na de pico. Por tanto, las vacunas inducen al cuerpo a crear prote铆nas de pico. Una persona solo crea anticuerpos contra esta porci贸n limitada (la prote铆na de pico) del 鈥渧irus鈥. Esto tiene varios efectos posteriores perjudiciales.

Primero, estas vacunas 鈥渕aleducan鈥 al sistema inmunol贸gico para que reconozca solo una peque帽a parte del 鈥渧irus 鈥(la prote铆na de pico). Cualquier cosa que difiera, aunque sea levemente, en esta prote铆na puede escapar del estrecho espectro de anticuerpos creados por las vacunas.

En segundo lugar, las vacunas crean 鈥渁dictos a las vacunas鈥, lo que significa que las personas se vuelven dependientes de las vacunas de refuerzo regulares, porque han sido 鈥渧acunadas鈥 s贸lo contra una peque帽a porci贸n de un 鈥渧irus mutante鈥. El ministro de Salud australiano, el Dr. Kerry Chant, ha declarado que COVID estar谩 con nosotros para siempre y que la gente 鈥渢endr谩 que acostumbrarse鈥 a recibir un sinf铆n de vacunas. 鈥淓ste ser谩 un ciclo regular de vacunaci贸n y revacunaci贸n鈥.

En tercer lugar, las vacunas no previenen la afecci贸n en la nariz y las v铆as respiratorias superiores, y se ha demostrado que los individuos vacunados tienen cargas virales mucho m谩s altas en estas regiones. Esto lleva, en la terminolog铆a oficial, a que los vacunados se conviertan en 鈥渟uper- propagadores鈥, ya que llevan cargas virales extremadamente altas. As铆 que, 驴en qu茅 quedamos?

Adem谩s, los vacunados se enferman m谩s cl铆nicamente que los no vacunados. Escocia report贸 que la tasa de letalidad entre los vacunados es 3,3 veces mayor que la de los no vacunados y el riesgo de muerte si est谩n hospitalizados es 2,15 veces el de los no vacunados.

Un informe de junio en Channel 12 News de Israel revel贸 que en los meses transcurridos desde que se lanzaron las vacunas, 6.765 personas que recibieron ambas vacunas hab铆an dado positivo a las tan inespec铆ficas como imprecisas pruebas de detecci贸n del 鈥渃oronavirus鈥, mientras que el rastreo epidemiol贸gico revel贸 que adicionalmente 3.133 personas contrajeron COVID-19 de las personas vacunadas .

Mientras tanto, los investigadores del New England Journal of Medicine han descubierto que la respuesta autoinmune a la prote铆na de pico del 鈥渃oronavirus鈥 puede durar indefinidamente: 鈥淟os anticuerpos Ab2 que se unen al receptor original en las c茅lulas normales, por lo tanto, tienen el potencial de mediar efectos profundos en la c茅lula que podr铆an resultar en cambios patol贸gicos, sobre todo a largo plazo, mucho despu茅s de que el propio ant铆geno original haya desaparecido鈥. Estos anticuerpos producidos contra la prote铆na de pico de 鈥渃oronavirus鈥 podr铆an ser responsables de la ola actual sin precedentes de miocarditis y enfermedades neurol贸gicas, e incluso m谩s problemas en el futuro.

La respuesta autoinmune indefinida e incontrolada a la prote铆na de pico del 鈥渃oronavirus鈥 puede producir una ola de anticuerpos llamados anticuerpos anti-idiotype o Ab2s que contin煤an da帽ando el cuerpo humano mucho despu茅s de eliminar el supuesto Sars-Cov-2 o las prote铆nas de pico que las inyecciones hacen que las c茅lulas del cuerpo produzcan, explic贸 el ex reportero del New York Times Alex Berenson .

Los anticuerpos de prote铆na de pico pueden producir por s铆 mismos una segunda ola de anticuerpos, llamados anticuerpos anti-idiotype o Ab2. Esos Ab2 pueden modular la respuesta inicial del sistema inmunol贸gico al unirse y destruir la primera ola de anticuerpos.

鈥淣uestro sistema inmunol贸gico produce estos anticuerpos en respuesta tanto a la vacunaci贸n como al COVID鈥, escribi贸 Berenson. 鈥淪in embargo, aunque los investigadores no lo dicen expl铆citamente, posiblemente porque hacerlo ser铆a pol铆ticamente insostenible, los niveles de anticuerpos de prote铆na de pico son MUCHO m谩s altos despu茅s de la vacunaci贸n que de la infecci贸n. Por lo tanto, la respuesta posterior a la vacunaci贸n puede ser m谩s grave鈥.

El director cient铆fico de America鈥檚 Frontline Doctors ( AFLDS ), ex vicepresidente de Pfizer, Michael Yeadon, respondi贸 a la investigaci贸n: 鈥淓sto no tiene precedentes. No se comprende lo que est谩 sucediendo.

鈥淟os comentaristas de la televisi贸n israel铆 han informado que contactos en el Ministerio de Salud lo han denominado inmunodeficiencia

鈥淟os datos emp铆ricos son muy preocupantes. En la mayor铆a de los pa铆ses, ahora, una gran parte de la poblaci贸n ha sido vacunada. Si el estudio sueco es una gu铆a, deber铆amos anticiparnos a ver este desgaste inmunol贸gico m谩s ampliamente. El aspecto m谩s preocupante de ese estudio es que los m谩s necesitados de protecci贸n son aquellos en los que el desgaste inmunitario es m谩s marcado: los ancianos, los hombres y las personas con comorbilidades.

鈥淎lgunos han utilizado los resultados de este estudio para respaldar el uso generalizado de las llamadas inyecciones 鈥榙e refuerzo鈥. Se debe decir: nadie tiene datos de seguridad sobre dicho plan. Si el desgaste inmunol贸gico ocurre despu茅s de dos dosis y solo una dentro de unos meses, 驴c贸mo podemos excluir la posibilidad de que los efectos de un 鈥榬efuerzo鈥 no analizado no desgasten m谩s r谩pidamente y en mayor medida? 驴Y cu谩l ser铆a entonces la respuesta? Una cuarta inyecci贸n. Un disparate.

鈥淵a es hora de que se utilicen tratamientos (鈥) seguros y eficaces conocidos como respuesta principal a las infecciones sintom谩ticas.

鈥淒e esta manera, no exponemos poblaciones enteras a intervenciones m茅dicas experimentales cuando solo una fracci贸n muy peque帽a de la poblaci贸n tiene un riesgo notable de contraer este virus, que, dejando de lado las exageraciones, no es de ninguna manera excepcional en su letalidad en comparaci贸n con numerosos otros como la influenza estacional鈥.

Yeadon concluy贸: 鈥淓uropa pr谩cticamente ha desaparecido. Las luces se est谩n apagando. Austria y Alemania ahora someten a sus no vacunados a arresto domiciliario. En Grecia, los no vacunados est谩n sujetos a multas cada vez mayores, cuyo incumplimiento se convierte en tiempo de prisi贸n. En Lituania, los no vacunados est谩n excluidos de la sociedad. Las campa帽as de refuerzo se est谩n llevando a cabo en todas partes.

鈥淎lguien, en alg煤n lugar, sabe lo que va a pasar. 驴Empeorar谩 el desgaste de la inmunidad m谩s r谩pidamente y en mayor medida despu茅s de este 鈥渞efuerzo鈥 no analizado? El gobierno del Reino Unido ya ha dicho que la cuarta inyecci贸n se llevar谩 a cabo apenas tres meses despu茅s de la tercera. Es una locura total. Sin embargo, el control herm茅tico de los medios de comunicaci贸n es tal que casi nada se manifiesta en la conciencia p煤blica鈥.

