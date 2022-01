–

De parte de Amigos De Mumia (Mexico) January 24, 2022 80 puntos de vista

Por Mumia Abu-Jamal

Durante casi un siglo, Sir Sidney Poitier vivi贸 y trabaj贸 en Estados Unidos. Era un actor que consciente e intencionalmente buscaba y rechazaba papeles basados en la representaci贸n de la gente negra. Si los papeles eran denigrantes u ofensivos, se los negaba. Si los papeles eran reveladores, los aceptaba.

Naci贸 de padres de las Bahamas que estaban de paso por Estados Unidos. Despu茅s de trabajar varios a帽os en la granja de jitomates de su padre en la isla, lleg贸 a Estados Unidos, donde se enamor贸 del teatro. Recibi贸 su primer golpe duro cuando le fue denegada la oportunidad de estudiar en el American Negro Theater debido a su fuerte acento bahame帽o. Poitier no perdi贸 la esperanza. Practic贸 hablar con acento estadounidense durante varios meses, volvi贸 a solicitar ingreso, y logr贸 aceptaci贸n a la compa帽铆a teatral.

No tard贸 en abandonar el teatro por el cine, donde dej贸 una huella imborrable. En 1951, sali贸 en Cry, the Beloved Country (Tierra prometida), un filme brit谩nico ambientado en Sud谩frica del apartheid. En 1958, co-protagoniz贸 con Tony Curtis The Defiant Ones (Fugitivos), una pel铆cula sobre dos pr贸fugos que luchan por sobrevivir a pesar de estar encadenados juntos. En 1967, actu贸 en una serie de filmes que abordaron la naturaleza racista de los tiempos: como un maestro en To Sir, with Love (Rebeli贸n en las aulas), un detective de la polic铆a en In the Heat of the Night (Al calor de la noche), y como el esposo en un matrimonio interracial en Guess Who鈥檚 Coming to Dinner (Adivina qui茅n viene a cenar) en los tiempos cuando tales matrimonios eran ilegales en varios estados.

Poitier gan贸 un 脫scar al mejor actor por su actuaci贸n en Lilies of the Field (Los lirios del valle), 1964, un raro honor para un actor negro, entonces y ahora. En una entrevista de 1967, Poitier hizo las siguientes observaciones: 鈥淗e aprendido que debo encontrar salidas positivas para la ira o 茅sta me va a destruir. Siento cierto coraje. Alcanza tal intensidad que expresarlo plenamente se requerir铆a rabia homicida, rabia autodestructiva, rabia para destruir el mundo, y su llama arde porque el mundo es tan injusto.鈥 Sir Sidney Poitier.

En los a帽os noventa, Poitier hizo el papel de Nelson Mandela en una pel铆cula hecha para televisi贸n. Mandela estaba en prisi贸n cuando se proyect贸 en Sud谩frica y dijo que le dio esperanza. Mandela tambi茅n vio a Poitier en Al calor de la noche, pero lo que no sab铆a hasta que sali贸 de prisi贸n fue que los censores sudafricanos hab铆an cortado una escena de Poitier dando una cachetada a un hombre blanco que lo hab铆a golpeado. Sir Sidney Poitier a quien yo disfrut茅 ver en el filme que 茅l dirigi贸 y protagoniz贸 junto con Harry Belafonte y Ruby Dee, un western llamado Buck y el farsante, sobre ex-esclavos que huyen del Sur para encontrar libertad en el Oeste del pa铆s.

Poitier vivi贸 94 veranos como un hombre que convirti贸 la rabia en arte. Era padre de seis hijas y esposo de dos mujeres. Su segunda esposa era la actriz jubilada, Joanna Shimkus, nacida en Canad谩. Sidney Poitier vivi贸 una vida de amor, no de miedo.

Soy Mumia Abu-Jamal. Gracias.

12 de enero de 2021

鈥(c)鈥22 maj

Audio grabado por Prison Radio

Circulaci贸n por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducci贸n Amig@s de Mumia en M茅xico.

***

Escribe una carta a Mumia con letra negra en papel blanco con nombre y direcci贸n de remitente en el sobre.

Smart Communications/PADOC

Mumia Abu-Jamal (#AM-8335) @ SCI Mahanoy

P.O. Box 33028

St. Petersburg, FL 33733