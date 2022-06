–

Presentaci贸n del libro Siria. La d茅cada negra (2011-2021) (Catarata, 2022). Con Ignacio 脕lvarez-Ossorio, autor. Otras invitadas por confirmar.

La aproximaci贸n al conflicto sirio no resulta sencilla dada la multiplicidad de actores implicados en su desarrollo y la diversidad de intereses que defienden. Lo que empez贸 siendo un levantamiento popular contra Bashar al-Asad se transform贸 pronto en una confrontaci贸n civil. Aunque el conflicto todav铆a no ha finalizado, no cabe duda de que al-Asad ha conseguido su objetivo: mantenerse en el poder. El precio a pagar ha sido demasiado elevado, como demuestra el 茅xodo de m谩s de 13 de sus 23 millones de habitantes y el hecho de que el 90% de ellos vivan bajo el umbral de la pobreza.



La indiferencia occidental ante el descenso de Siria a los infiernos abri贸 el camino a las potencias internacionales que armaron a los diversos bandos de la contienda. El r茅gimen sirio se ha impuesto a sus rivales gracias a la determinante ayuda prestada por Rusia e Ir谩n, que no dudaron en intervenir militarmente para proteger a su aliado estrat茅gico y que han instaurado un protectorado de facto sobre el pa铆s 谩rabe. Este libro, una versi贸n revisada y ampliada de Siria. Revoluci贸n, sectarismo y yihad, publicado en 2016, intenta aportar las claves para comprender de d贸nde viene y hacia d贸nde se dirige Siria.