Hace m√°s de una d√©cada que Occidente inici√≥ la guerra en Siria, y todav√≠a no ha terminado. El pa√≠s ha resistido durante diez a√Īos un ataque combinado del terrorismo islamista, que ha enviado decenas de miles de fan√°ticos y mercenarios, y de las tropas y bombardeos de EEUU, Europa, Arabia, Turqu√≠a, Israel y las monarqu√≠as del golfo P√©rsico. Como en otras ocasiones, esos mercenarios islamistas fueron calificados por la prensa conservadora internacional y por los canales de propaganda estadounidense como ¬ęoposici√≥n moderada¬Ľ.

Cuando, en 2011, comenzaron las protestas (en Daraa, donde despu√©s se hicieron fuertes Al-Qaeda y Daesh, y en otras ciudades, inicialmente contra las reformas neoliberales del gobierno y contra la corrupci√≥n) EEUU y sus aliados en la regi√≥n empezaron a armar a grupos ultras islamistas opositores al gobierno de Bashar al-√Āsad, que se convirtieron r√°pidamente en un ej√©rcito mercenario con elementos procedentes de decenas de pa√≠ses y dividido en facciones, muchas de las cuales depend√≠an de los servicios secretos de Arabia, Turqu√≠a, Qatar, EEUU e Israel, que combat√≠an junto a soldados norteamericanos, europeos y turcos. El reclutamiento de islamistas fan√°ticos sigui√≥ la pauta marcada por EEUU, Arabia y Pakist√°n para derribar al gobierno de Najibul√° en el Afganist√°n aliado de la Uni√≥n Sovi√©tica en los a√Īos ochenta.

Dos a√Īos despu√©s del inicio de la guerra, casi dos millones de sirios se hab√≠an convertido en refugiados, y en 2015 m√°s de cuatro millones de personas hab√≠an huido del pa√≠s. Ese a√Īo, el rumbo de la guerra empez√≥ a cambiar gracias a la ayuda rusa al gobierno de Damasco. La guerra impuesta ten√≠a como objetivo derribar a Bashar al-Asad, en el marco del ambicioso proyecto estadounidense de cambiar fronteras y establecer nuevos Estados en Oriente Medio, consolidar la hegemon√≠a militar israel√≠, debilitar a Ir√°n y controlar las fuentes del petr√≥leo. Siria, como antes Iraq, ten√≠a que ser desmembrada. La guerra destruy√≥ buena parte del pa√≠s.

En marzo de 2020 se firm√≥ un alto el fuego que ha limitado buena parte de los combates en el nordeste de Siria, aunque prosiguen los enfrentamientos en varias regiones. El gobierno sirio, aunque controla la mayor parte del pa√≠s, no ha podido recuperar a√ļn todo el territorio, subsisten serios problemas para el futuro, y grandes zonas permanecen en manos de los insurgentes: en el nordeste del pa√≠s, incluidas Raqqa, Hasaka y Qamishli, opera una administraci√≥n kurda del Partido de la Uni√≥n Democr√°tica (PYD), cuyos destacamentos armados componen las “Fuerzas Democr√°ticas Sirias” (FDS), al servicio de EEUU. Controlan el territorio desde Yarabulus (por donde entra el E√ļfrates en Siria) y Kobane, todas las provincias a lo largo de la frontera turca (excepto los enclaves en poder de Ankara), y m√°s al sur por el curso del E√ļfrates hasta su entrada en Iraq: aproximadamente la tercera parte de Siria.

En esa zona, un enclave de casi cinco mil kil√≥metros cuadrados a lo largo de la frontera turca y al sur de Tell Abiad est√° controlado por Turqu√≠a, cuyo ej√©rcito lanz√≥ en octubre de 2019 la operaci√≥n Peace Spring junto con sus milicias islamistas aliadas para arrebatarla a las FDS. La operaci√≥n turca fue posible porque el gobierno Trump retir√≥ sus fuerzas de esa zona abandonando a sus aliados kurdos, ofreciendo de esa forma nuevas opciones militares a Daesh (all√≠, denominado en ingl√©s ISIL, Islamic State of Iraq and the Levant). Ese ej√©rcito islamista de Daesh, que recibi√≥ en su origen financiaci√≥n de Arabia, Emiratos √Ārabes Unidos, Qatar y Kuwait, y se financi√≥ despu√©s con el contrabando de petr√≥leo, drogas e impuestos a la poblaci√≥n, y que lleg√≥ a dominar extensos territorios de Iraq y Siria, ha perdido la mayor parte de sus bases.

Los islamistas (salafistas como Yeish al-Islam, responsables del atentado que mat√≥ al ministro de Defensa sirio en Damasco en 2012 y al embajador ruso en Ankara en 2016; Ahrar al-Sham, Al-Qaeda, Ej√©rcito Libre Sirio, etc) apoyados por EEUU, Turqu√≠a y las monarqu√≠as del Golfo establecieron durante a√Īos un r√©gimen teocr√°tico feroz en la campi√Īa de Guta, que limita con Damasco. Esos pa√≠ses no han sido los √ļnicos en financiar el terrorismo islamista: tambi√©n EEUU, Israel, Turqu√≠a, Jordania e incluso Croacia han colaborado en ello.

En agosto de 2016, Turqu√≠a inici√≥ la operaci√≥n Euphrates Shield [escudo del √Čufrates], lanzada, en palabras de Erdogan, contra Daesh y las fuerzas kurdas, pese a que sus tropas ayudaron tambi√©n a las milicias de Daesh que estaban asediadas por los kurdos en Jarabulus, quienes prefirieron entregar parte del territorio que controlaban al ej√©rcito de Damasco antes de que cayera en manos turcas; Turqu√≠a ocup√≥ entonces unos dos mil kil√≥metros cuadrados del norte de Siria, que siguen en su poder.

En enero de 2018, Turqu√≠a y el “Ej√©rcito Nacional Sirio”, destacamento armado dependiente de Turqu√≠a, lanzaron la operaci√≥n Olive Branch (un sarcasmo denominarla ¬ęrama de olivo¬Ľ porque los militares turcos llegaron a utilizar armas qu√≠micas) contra las fuerzas kurdas del YPG (Unidades de Protecci√≥n Popular) y las “Fuerzas Democr√°ticas Sirias”, FDS, ocupando unos dos mil kil√≥metros cuadrados en la provincia de Afrin (al norte de Alepo), donde recientemente se han enfrentado militarmente varios grupos terroristas apoyados por Ankara. A esa ocupaci√≥n se uni√≥, en febrero de 2020, la operaci√≥n Spring Shield iniciada por Turqu√≠a para detener el avance de las tropas sirias sobre Idlib.

Ankara mantiene as√≠ el control sobre todo el territorio sirio al oeste de Alepo a lo largo de la frontera turca, junto al saliente de Antioqu√≠a. El “Ej√©rcito Nacional Sirio” ha cometido cr√≠menes, robado propiedades, violado a mujeres y ni√Īas e infligido torturas a poblaci√≥n civil kurda en Afr√≠n y Ras al Ain e interrumpe el suministro de agua a la poblaci√≥n. Las operaciones se detuvieron tras el alto el fuego acordado por Putin con Erdogan que incluye un corredor seguro de seis kil√≥metros a cada lado de la autopista M4 que termina en la costa en Latakia, que es vigilado por patrullas conjuntas ruso-turcas.

A su vez, el Ej√©rcito Libre Sirio, que depende del Consejo Nacional Sirio y recibe el apoyo de EEUU, Turqu√≠a, Arabia y Qatar, y de los Hermanos Musulmanes, y se nutre de mercenarios y de algunos desertores del ej√©rcito sirio, ha perdido buena parte de los territorios que lleg√≥ a controlar. El Consejo Nacional Sirio se integr√≥, tras la cumbre de la oposici√≥n en Doha en 2012, en la Coalici√≥n Nacional Siria, a la que reconocen como ¬ęgobierno sirio leg√≠timo¬Ľ la mayor√≠a de los pa√≠ses de la OTAN.

Adem√°s, en el centro del pa√≠s, en las provincias de Homs y de Dayr az Zawr, subsisten √°reas donde act√ļa Daesh, aunque no controla el territorio, y fuerzas kurdas al norte de Alepo. Sin olvidar los Altos del Gol√°n, ocupados desde hace d√©cadas por Israel, y la franja de separaci√≥n controlada por la UNDOF, United Nations Disengagement Observer Force, desplegada por la ONU desde 1974. Israel, que ha sido uno de los grandes beneficiarios de la guerra siria, ha ayudado con frecuencia a los islamistas de Daesh, y pretend√≠a que el sur sirio permaneciera bajo control del Ej√©rcito Libre Sirio, como barrera contigua a los Altos del Gol√°n y para evitar la presencia de milicias iran√≠es y del Hezbol√° liban√©s.

En 2017, las Fuerzas Democr√°ticas Sirias, apoyadas por EEUU, expulsaron a Daesh de Raqqa y del norte sirio. Y entre 2017 y 2018, el gobierno de Damasco recuper√≥ buena parte del pa√≠s, el centro y zonas de la regi√≥n de Deir ez-Zor, que cuenta con yacimientos de petr√≥leo y gas: para el gobierno de Damasco disponer de ellos ha sido importante, aunque la recuperaci√≥n econ√≥mica sigue obstaculizada por la falta de recursos, y la devaluaci√≥n de la lira y una elevada inflaci√≥n agravaron a√ļn m√°s la situaci√≥n. Los yacimientos del Este est√°n en manos del FDS, que los explota con paraguas estadounidense.

La compleja situaci√≥n siria y los enfrentamientos cruzados, hicieron que los kurdos llegaran en 2017 a acuerdos con Damasco, cediendo incluso territorios al gobierno de Bashar al-√Āsad: eran conscientes de la debilidad kurda y de que sus principales enemigos son el ej√©rcito turco y los grupos islamistas. Adem√°s, la decisi√≥n de Trump a finales de 2019 de retirarse del norte de Siria, alarm√≥ a los kurdos, que hablaron de ¬ępu√Īalada por la espalda¬Ľ. La retirada fue posteriormente anulada, el jefe del Pent√°gono, James Mattis, aument√≥ la ayuda a los kurdos, y Biden sigue manteniendo tropas en la regi√≥n. Turqu√≠a ataca a las FDS kurdas y bombardea tambi√©n con frecuencia a los kurdos del PKK en el norte de Iraq, con el benepl√°cito del gobierno aut√≥nomo kurdo de Nechirban Barzani, miembro del clan de los Barzani que ha controlado la regi√≥n con su Partido Democr√°tico del Kurdist√°n (junto a la Uni√≥n Patri√≥tica de Jalal Talabani), y que es enemigo del PKK de los kurdos turcos.

Turquía y los grupos armados que apoya suelen acusar a las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo (integradas en las Fuerzas Democráticas Sirias) y al PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) de atacar hospitales y zonas civiles, mientras los grupos islamistas recurren con frecuencia a los coches-bomba y encapuchados de Daesh en motocicletas causan frecuentes asesinatos. Es frecuente también por ambas partes el reclutamiento obligatorio, el cobro de impuestos y la incautación de tierras. A su vez, las redes islamistas utilizan el narcotráfico y el lavado de dinero negro para enviar recursos al Frente al-Nusra en Siria. En octubre de 2021, un operativo de mil policías alemanes desmanteló una red que había enviado más de ciento cuarenta millones de euros a los grupos terroristas en Siria, a través de Turquía. También la multinacional francesa de cemento Lafarge (luego fusionada con Holcim), ayudó con dinero y cedió una fábrica de cemento a los terroristas en Jalabiya, en el norte de Siria.



La maquinaria propagand√≠stica occidental, que destaca siempre las muertes causadas por Damasco, suele olvidar las provocadas por los aliados de Occidente. En la provincia de Hasaka, en mayo de 2021, las FDS kurdas abrieron fuego contra una manifestaci√≥n que protestaba por el aumento del precio de la gasolina matando a siete personas. En Manbich, una ciudad de la provincia de Alepo, a finales de mayo de 2021 las FDS dispersaron a tiros a los manifestantes que protestaban por el reclutamiento obligatorio de j√≥venes, matando a seis personas, aunque la oposici√≥n era tal que anularon despu√©s la orden de reclutamiento. Las FDS han llegado a detener a miembros del Partido Democr√°tico del Kurdist√°n y a m√°s de diez mil personas por supuestos v√≠nculos con Daesh, incluidos ni√Īos. Cuatro mil prisioneros extranjeros se encuentran en una situaci√≥n irregular: no son procesados, pero tampoco expulsados a sus pa√≠ses, por lo que permanecen en prisi√≥n indefinida.

En los campamentos-prisi√≥n se vulneran de manera habitual los DDHH y las fuerzas kurdas del FDS utilizan el reclutamiento de ni√Īos para sus filas. En el nordeste del pa√≠s controlado por las Fuerzas Democr√°ticas Sirias tras su victoria sobre Daesh en 2019, los milicianos kurdos mantienen el campamento-prisi√≥n de Al-Hawl, donde 60.000 personas, incluidas mujeres y ni√Īos, permanecen prisioneros desde hace m√°s de dos a√Īos y donde la Asayish (una suerte de polic√≠a de seguridad de las FDS) realiza frecuentes incursiones. Tambi√©n mantiene el campamento de Roj, donde permanecen casi tres mil personas m√°s, tanto sirios como iraqu√≠es.

En la regi√≥n de Idlib se concentra hoy la mayor parte de los combates, incluidos ataques contra las patrullas conjuntas ruso-turcas que se establecieron despu√©s de la firma del alto el fuego, adem√°s de frecuentes atentados en las regiones de Afrin y Ras al-Ayn, y en Damasco, como el atentado contra un autob√ļs, el 20 de octubre de 2021, donde murieron catorce militares. Adem√°s, se producen atentados terroristas selectivos contra mandos militares del ej√©rcito sirio, y golpes de mano israel√≠es. Biden se ha vanagloriado p√ļblicamente de haber dirigido bombardeos contra milicias aliadas de Damasco, como hizo en junio de 2021.

Tambi√©n en la provincia de Deraa, en el sur del pa√≠s, se producen enfrentamientos, aunque el gobierno sirio ha conseguido la desmovilizaci√≥n de muchos milicianos con entrega de sus armas a cambio de indultos, como en Enkhel y Jassem. En junio de 2021, en la regi√≥n de Yabal al-Zawiya (provincia de Idlib), los combates provocaron la huida de miles de personas. En las zonas de esa provincia dominadas por la Organizaci√≥n para la Liberaci√≥n del Levante (denominada antes Frente Al-Nusra, y m√°s tarde Frente para la Conquista del Levante, en julio de 2016, ligada a Al-Qaeda) se estableci√≥ un ¬ęgobierno de salvaci√≥n¬Ľ, y utilizan el se√Īuelo de los Cascos Blancos como propaganda preparando puestas en escena de salvamentos y bombardeos para rodar v√≠deos y acusar a Damasco de utilizar armamento qu√≠mico.

En abril de 2018, con el pretexto del supuesto ataque qu√≠mico en Duma (los Cascos Blancos difundieron que hab√≠an llevado a las v√≠ctimas al hospital regional de la ciudad, aunque el centro m√©dico desminti√≥ haber tratado a personas que hubieran sufrido un ataque qu√≠mico), EEUU, Gran Breta√Īa y Francia bombardearon centros de investigaci√≥n y dep√≥sitos en Homs y Damasco. La acci√≥n fue criticada por Mosc√ļ, cuyo embajador ante la ONU, Vasili Nebenzia, denunci√≥ que la intervenci√≥n occidental pod√≠a desencadenar una guerra regional. Cinco a√Īos atr√°s, Guta sufri√≥ un ataque qu√≠mico que los islamistas y gobiernos de pa√≠ses de la OTAN achacaron a Damasco, mientras que el gobierno sirio responsabiliz√≥ a los rebeldes, que habr√≠an organizado la provocaci√≥n para facilitar la intervenci√≥n militar de Occidente.

Paulatinamente, el ej√©rcito sirio recuper√≥ muchas zonas del norte y los grupos islamistas se vieron reducidos a la provincia de Idlib, mientras Turqu√≠a lanzaba la operaci√≥n Peace Spring donde su ej√©rcito y los grupos terroristas aliados pretend√≠an expulsar a los destacamentos kurdos que se hallaban cerca de sus fronteras. En 2020, el gobierno de Damasco lanz√≥ una ofensiva para recuperar otros territorios del norte, y en ese a√Īo se calcula que volvieron a sus tierras rescatadas m√°s de tres millones de sirios, sobre todo en las regiones de Alepo, Deir ez-Zor y Daraa, aunque la recuperaci√≥n de la producci√≥n agr√≠cola es lenta por la destrucci√≥n de muchas infraestructuras y la falta de equipamiento y maquinaria.

En octubre de 2021, el ej√©rcito sirio volvi√≥ a asegurar el control de Daraa y Tafas, completando la recuperaci√≥n de todo el sur del pa√≠s, aunque EEUU mantiene la base militar de Al Tanf (justo en el punto donde converge la frontera siria con la jordana e iraqu√≠, enclave conquistado en una operaci√≥n lanzada desde Jordania) y ha establecido all√≠ una ¬ęzona de exclusi√≥n a√©rea¬Ľ que forma un c√≠rculo con un radio de 55 kil√≥metros desde la base. Desde all√≠, EEUU ayuda a las fuerzas del Jaysh Maghawir al-Thawra, a muchos de cuyos miembros entren√≥ la CIA en Jordania, aunque algunos grupos se han pasado a las fuerzas de Damasco. Al Tanf tambi√©n sirve de base de operaciones para la Brigada de M√°rtires Al-Qaryatayn. De hecho, la vecina Jordania ha sido el centro de mando de las fuerzas norteamericanas y √°rabes para las operaciones terroristas y sabotajes en Siria, aunque la evoluci√≥n de la guerra ha llevado al rey Abdal√° a admitir ahora que hay que negociar con Bashar al-√Āsad, y los ministros de su gobierno colaboran con los de Damasco en asuntos transfronterizos.

Junto a la proliferaci√≥n de grupos armados islamistas con diferentes obediencias, existen tres procesos de paz: las negociaciones indirectas de Astan√°, los contactos de Doha, y las Conversaciones de Ginebra. En el proceso de Astan√°, auspiciado por Mosc√ļ en Kazajast√°n, participa el gobierno sirio y la oposici√≥n militar que representa a la Coalici√≥n Nacional Siria (respaldada por Arabia, Emiratos √Ārabes Unidos, Qatar, Kuwait, y tambi√©n EEUU y Espa√Īa, entre otros); Ahmet Tuma, participante en las reuniones de Kazajast√°n, ha sido muy cr√≠tico con la actividad de los kurdos de las FDS, aunque tanto el KKS (Liga Independiente Kurda) como el Movimiento Kurdo Independiente forman parte de la coalici√≥n. La √ļltima cita en Kazajast√°n, en julio de 2021, ratific√≥ el compromiso de Rusia, Turqu√≠a e Ir√°n (la ONU tambi√©n participa, e Iraq, Jordania y L√≠bano asistieron como observadores, pero no EEUU) con la soberan√≠a e integridad de Siria, con el objetivo de poner fin a la crisis en el marco de la resoluci√≥n 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. Adem√°s de esas conversaciones de Astan√°, Rusia, Turqu√≠a y Qatar se reunieron en Doha en marzo de 2021 para abordar la situaci√≥n en Siria. En Ginebra, participan en las conversaciones apadrinadas por la ONU, adem√°s del gobierno de Damasco, la Coalici√≥n Nacional Siria y el Consejo Nacional Kurdo, aunque persisten serias diferencias entre los representantes de la oposici√≥n sobre los grupos que deben asistir. Turqu√≠a y la Coalici√≥n Nacional Siria crearon adem√°s el Comit√© Conjunto Sirio-Turco, que aborda las cuestiones relacionadas con los refugiados sirios. Pese a todas esas instancias, Turqu√≠a sigue ocupando zonas del norte sirio, como EEUU, en una evidente violaci√≥n de la soberan√≠a siria y del derecho internacional.

La Coalición Nacional Siria, de la que depende el Ejército Libre Sirio, está presidida por el jeque Salem al-Meslet que sustituyó en julio de 2021 a Naser al-Hariri. Ese Ejército Libre Sirio no debe confundirse con el Ejército Nacional Sirio que depende de Turquía. Para acabar de complicar el endiablado conflicto, en Siria operan otras muchas organizaciones armadas, desde Daesh y Al-Qaeda hasta grupos terroristas de ocasión que son creados por los servicios secretos estadounidenses, israelíes y de otros países.

La evoluci√≥n de la guerra, favorable ahora al gobierno de Damasco, afecta tambi√©n a otros pa√≠ses de la regi√≥n. EEUU e Israel quieren evitar la llegada al L√≠bano de petr√≥leo iran√≠ a trav√©s de puertos sirios porque fortalece las posiciones de Hezbol√° y, en √ļltimo t√©rmino, de Teher√°n. Tambi√©n llega crudo iran√≠, vital para la econom√≠a siria, a la refiner√≠a de Baniyas, cerca de Tart√ļs, puerto utilizado tambi√©n por la flota rusa. L√≠bano se encuentra en una situaci√≥n l√≠mite, pero el fortalecimiento del gobierno de Damasco con la recuperaci√≥n de la mayor parte del territorio sirio, ha llevado a que pa√≠ses vecinos cambien cautelosamente sus prioridades: en agosto pasado, Jordania, Siria, Egipto y L√≠bano realizaron un encuentro ministerial para la conexi√≥n el√©ctrica entre Jordania y Siria, con objeto de suministrar electricidad jordana y gas egipcio a trav√©s de territorio sirio. Tambi√©n se ha acordado el desbloqueo del paso fronterizo de Nassib-Jaber entre Siria y Jordania. Todo ello indica el final del aislamiento sirio en Oriente Medio y en la propia Liga √Ārabe, de donde Damasco fue apartada en 2011 siguiendo los deseos de EEUU y Arabia. No en vano, la Liga √Ārabe hab√≠a hecho lo mismo con Libia en el plan de la OTAN para derrocar a Gadafi. Ahora, Iraq, e incluso Egipto y los Emiratos √Ārabes Unidos, apoyan el retorno de Damasco a la Liga √Ārabe, frente a la oposici√≥n de Arabia y Qatar.

Pese al llamamiento, en marzo de 2020, del secretario general de la ONU para un alto el fuego general y la renuncia a imponer sanciones econ√≥micas para garantizar alimentos y medicinas a la poblaci√≥n, en junio de ese a√Īo entraron en vigor las nuevas sanciones (la ley C√©sar) contra Siria aprobadas por el gobierno Trump, castigando a Bashar al-√Āsad y a casi cuarenta personas relacionadas con √©l. Pese a que EEUU inici√≥ la guerra armando a grupos islamistas, el secretario de Estado Mike Pompeo no tuvo reparo en declarar que Washington aprobar√≠a m√°s sanciones hasta que “Al-√Āsad y su r√©gimen detengan la brutal e innecesaria guerra y acuerden una soluci√≥n pol√≠tica, como lo exige la resoluci√≥n 2254 de la ONU”. El acoso no se ha detenido con ning√ļn gobierno norteamericano. En septiembre de 2020, Trump revel√≥ que propuso eliminar a Bashar al-√Āsad en 2017, pero que su secretario de Defensa, James Mattis, se opuso, y el plan no se llev√≥ finalmente a cabo. Desde el inicio del asedio a Siria, Washington exig√≠a la salida de Bashar al-√Āsad como una condici√≥n imprescindible para solucionar la crisis, y tras el fracaso militar de las fuerzas islamistas, EEUU aprob√≥ sanciones econ√≥micas contra Siria.

Las elecciones celebradas en mayo de 2021 dieron la victoria a Bashar al-√Āsad, que consigui√≥ el 95 % de los votos, aunque solo pudieron votar quienes viven en las regiones controladas por Damasco y una parte de quienes est√°n fuera del pa√≠s. A la felicitaci√≥n china sigui√≥ la visita del ministro de Exteriores, Wang Yi, el primer diplom√°tico que recib√≠a Bashar al-√Āsad tras sus reelecci√≥n, y la firma de acuerdos con Damasco, entre ellos el env√≠o de vacunas para la Covid-19 y suministros m√©dicos. China es el mayor socio comercial de Siria. Con la mirada puesta en EEUU, China defiende la integridad territorial siria, se opone a un ¬ęcambio de r√©gimen¬Ľ y ha propuesto un plan de cuatro puntos para terminar la guerra que consiste en: abandonar la idea de una ¬ętransici√≥n¬Ľ de poder en Damasco, eliminar las sanciones econ√≥micas, apoyar a Siria en la lucha contra el terrorismo y ayudar al pa√≠s a superar la divisi√≥n pol√≠tica interna. Es justo todo lo contrario de lo que busca Washington, que en su objetivo de derribar a Bashar al-√Āsad, ha impuesto sanciones a Siria, apoya a grupos terroristas y fomenta los conflictos internos en el pa√≠s. La resoluci√≥n 2254 de la ONU contempla la elaboraci√≥n de una nueva Constituci√≥n, que ya ha empezado a discutirse. Como China, Rusia defiende tambi√©n la resoluci√≥n 2254 y apoya la elaboraci√≥n de una nueva Constituci√≥n.

Mientras Rusia e Ir√°n apoyan militarmente al gobierno de Damasco, tres pa√≠ses mantienen tropas en el pa√≠s violando el derecho internacional: EEUU, Turqu√≠a e Israel (adem√°s de Francia y Gran Breta√Īa), que bombardean con frecuencia objetivos gubernamentales sirios, mientras otros pa√≠ses (Arabia, Qatar, EAU) financian grupos islamistas. EEUU participa incluso en el interrogatorio de prisioneros, como hace en su base militar en Deir ez-Zor, que traslada despu√©s a la prisi√≥n de Al Kasrah, donde encierran incluso a chicos menores de edad. El nuevo gobierno Biden intenta reforzar las posiciones de los grupos armados que patrocina para forzar a Damasco a realizar concesiones en la mesa de negociaci√≥n, pero sabe que necesita recomponer su relaci√≥n con los kurdos, mejorar las tensas relaciones con Turqu√≠a y ligar todo el tablero regional a su presencia en Iraq y Afganist√°n, sin renunciar, adem√°s, a acosar a Rusia en territorio sirio como moneda de cambio para obtener concesiones en otros escenarios.

No por casualidad, James F. Jeffrey, enviado especial de Trump para Siria y embajador en Iraq durante la ocupaci√≥n, apoy√≥ el despliegue de tropas turcas en Idlib, y afirm√≥ que uno de los objetivos era atrapar a Rusia en el infierno sirio. Ya en enero de 2011, antes de las primeras protestas en Daraa, Obama envi√≥ al embajador Robert Ford a Damasco. Ford hab√≠a colaborado en la organizaci√≥n de escuadrones de la muerte en Iraq, y en Siria apoy√≥ las protestas desde su inicio, violando su status diplom√°tico, llegando a participar en manifestaciones en Hama y otras ciudades y canalizando fondos para financiar la revuelta contra Bashar al-√Āsad.

Hoy, violando el derecho internacional y la soberanía siria, además del ejército turco y del israelí, se hallan en el país fuerzas militares de EEUU en el noreste controlado por los kurdos: en la provincia de Hasaka, cuenta con varias bases militares y aeródromos, donde a finales de septiembre de 2021 llegó un nutrido contingente de vehículos militares con blindados y artillería, y de nuevo a principios de octubre otro convoy enviado desde el norte de Iraq. EEUU tiene desplegadas tropas en yacimientos petrolíferos, como en Al Omar, en la provincia de Deir ez-Zor. En esas regiones ocupadas se encuentran la mayor parte de los yacimientos de petróleo sirios.

El 13 de septiembre de 2021, Bashar al-√Āsad se entrevist√≥ con Putin en Mosc√ļ, cita que sirvi√≥ al presidente ruso para exigir la retirada de las tropas extranjeras de EEUU y Turqu√≠a acantonadas en Siria, destacando que se hab√≠an enviado al pa√≠s sin respaldo del gobierno de Damasco ni de la ONU. Tambi√©n Putin y Erdogan se encontraron en Sochi a finales de septiembre de 2021. La principal preocupaci√≥n turca es el enclave de Idlib, donde se encuentran los grupos islamistas que apoya.

Las diferencias de Ankara con Mosc√ļ son muchas: desde el conflicto de Nagorno-Karabaj y el apoyo turco a Azerbaij√°n, hasta la guerra en Libia, donde apoyan a bandos distintos, pero el firme sost√©n ruso a Damasco hace que Erdogan no ignore que no puede ganar en ese frente: aspira a que contin√ļe en vigor el alto el fuego y que el ej√©rcito sirio no inicie una gran ofensiva que aumente la corriente de refugiados hacia Turqu√≠a, donde viven casi cuatro millones de sirios desplazados por la guerra.

Pero también hay muchos intereses conjuntos, y el pragmatismo se impone: Ankara ha facilitado la construcción del gasoducto Turk Stream, compra a Rusia casi la mitad del gas que necesita, y encargó a una empresa rusa la construcción de la central nuclear de Akkuyu (en la costa mediterránea turca, al norte de Chipre), donde trabajan varios miles de ingenieros rusos. Putin se ha comprometido a que la primera planta del reactor estará completada en mayo de 2023. Erdogan está también interesado en la compra de aviones rusos de quinta generación, en conseguir más sistemas de misiles S-400, y ante los retrasos alemanes en la construcción de barcos de guerra para Turquía, sugiere la posibilidad de comprar esos buques a Rusia: pretende con esos gestos la benevolencia de Putin para que no presione a los militares turcos en Idlib y puedan seguir ocupando el norte de Siria. Pero más allá de algunos desplantes hacia Washington, sin consecuencias, Turquía depende de su permanencia en la OTAN y de los acuerdos con la Unión Europea, aunque Erdogan no abandona el objetivo de aplastar a los kurdos, y mantiene su disparatado proyecto de recuperar la grandeza otomana, donde el norte de Siria sería la primera pieza a cobrar.

Sin embargo, pese a los deseos de Erdogan, su plan se complica: el CHP (el viejo partido de Kemal Atat√ľrk y su principal contrincante) se opone a prorrogar la presencia militar turca en Siria y el norte de Iraq. El desacuerdo se basa en la presencia de cuatro millones de refugiados en Turqu√≠a, porque considera que su retorno depende de la pacificaci√≥n completa de Siria. Erdogan lidia tambi√©n con el apoyo norteamericano a los kurdos sirios, y la desconfianza por el episodio golpista de julio de 2016, donde murieron doscientas personas y que llev√≥ al ministro del Interior turco, S√ľleyman Soylu, a acusar p√ļblicamente a EEUU de ser responsable de la intentona. Adem√°s, tras la compra de sistemas rusos S-400 en 2019, Turqu√≠a fue apartada del programa estadounidense para fabricar el avi√≥n F-35, y en julio Biden anunci√≥ nuevas sanciones a Turqu√≠a si compra m√°s equipos militares a Mosc√ļ.

Israel, que ocupa los Altos del Golán sirios, sigue utilizando grupos terroristas y bombardeando Siria. El 19 de julio de 2021, Israel bombardeó el área de Al-Safira, en el sureste de Alepo, y un centro de investigación. Casi todos los ataques fueron repelidos gracias a los sistemas de defensa aérea entregados por Rusia. De nuevo, en octubre, el aeródromo militar sirio T-4, en Homs, fue atacado por cazas F-16 israelíes; el 13 de octubre cuatro cazas israelíes bombardearon una fábrica de fosfatos en la provincia siria de Homs, cerca de la ciudad de Palmira, y a finales del mismo mes su aviación atacó con misiles las posiciones del ejército sirio en la provincia de Quneitra, a cuarenta kilómetros de Damasco. Pese a la evidente violación del derecho internacional, Tel-Aviv sabe que cuenta con la protección de EEUU y que cualquier iniciativa de condena en la ONU será vetada por Washington. El Mossad cuenta con infraestructura en Azerbeiján, desde donde trabaja para acosar a Irán y a las milicias chiítas presentes en Siria.

Siria ha resistido la acometida imperialista gracias a la ayuda de Rusia e Ir√°n y con efectivos de Hezbol√° y de las Fuerzas de Movilizaci√≥n Popular (FMP), pero ha pagado un alto precio. Han muerto m√°s de cuatrocientas mil personas en la guerra. Seis millones de sirios se encuentran en campamentos de refugiados en L√≠bano, Turqu√≠a, Jordania, Iraq y Egipto, adem√°s de un n√ļmero indeterminado en Europa; doce millones de sirios se han visto obligados a abandonar sus hogares, aunque antes de la guerra √°rabes, jud√≠os, kurdos, cristianos, drusos, viv√≠an juntos sin mayor problema: siempre ha sido as√≠, en la misma Damasco. Las infraestructuras y el sistema de salud han sido devastados. Se estima que la cuarta parte de las viviendas del pa√≠s y la mitad de los centros m√©dicos y las escuelas han sido destruidas. El Programa Mundial de Alimentos estima que doce millones de sirios, m√°s de la mitad de la poblaci√≥n, padecen escasez de alimentos.

En el √ļltimo a√Īo, las dificultades econ√≥micas, las violaciones de DDHH a consecuencia de la guerra y la pandemia de la Covid-19 han agravado la situaci√≥n, y barrios enteros de las ciudades permanecen en ruinas, as√≠ como muchas poblaciones rurales. Aunque en 2021 se ha recuperado una parte de la producci√≥n industrial, en abril el Banco Central devalu√≥ de nuevo la libra siria: un d√≥lar estadounidense equival√≠a a 1.250 libras sirias y pas√≥ a costar 2.500 libras, provocando nuevos aumentos de precios en alimentos y medicinas, y las sanciones norteamericanas tienen un efecto devastador sobre la poblaci√≥n, porque han provocado grandes aumentos de precios en las importaciones. El Banco Mundial considera que la reconstrucci√≥n del pa√≠s precisa al menos de 300.000 millones de d√≥lares.

La guerra no ha terminado. Pese a que el plan norteamericano para derribar a Bashar al-√Āsad ha fracasado y Damasco cuenta con el apoyo de Mosc√ļ, Pek√≠n y Teher√°n, los riesgos siguen siendo muchos y el proceso de paz avanza con lentitud. EEUU dise√Ī√≥ un √ļtil artefacto propagand√≠stico disfrazando el viejo imperialismo con el rostro de intervenciones humanitarias, sin que despu√©s Washington se haya conmovido por la terrible mortandad causada: ha seguido armando a ej√©rcitos mercenarios y a grupos de fan√°ticos islamistas, y la presencia ilegal en Siria de tropas norteamericanas, turcas e israel√≠es es una seria amenaza para el futuro, aunque queremos creer que los malos tiempos pasar√°n.

