Diario El Nacional (Caracas)



La pandemia del Covid-19 agrav贸 la crisis ya existente en el sector educativo. Persiste el bajo rendimiento, la deserci贸n y las fallas de conexi贸n. No todos los maestros y estudiantes tienen acceso a herramientas tecnol贸gicas. Docentes de educaci贸n b谩sica y media intentan continuar, como pueden, con el cronograma escolar. Pese a sus esfuerzos, no existe la certeza de que los alumnos est茅n aprendiendo

El a帽o escolar 2020-2021 comenz贸 como se esperaba: a distancia y con muchas dificultades para alumnos y docentes, quienes en las condiciones m谩s adversas se las han ingeniado durante m谩s de un a帽o para continuar, para bien o mal, con el cronograma de clases. Pero hay que aclarar: las deficiencias del sistema educativo venezolano solo se han hecho m谩s evidentes desde que el r茅gimen decret贸 el confinamiento para evitar la propagaci贸n del Covid-19 en marzo de 2020. La crisis en el sector, sobre todo en la educaci贸n p煤blica, se ha agudizado.

Fallas en los servicios p煤blicos, falta de recursos, da帽os en la infraestructura de las instituciones y salarios insuficientes son algunos de los problemas que los maestros han denunciado en los 煤ltimos a帽os. Con la llegada de la pandemia y la educaci贸n a distancia, se evidenci贸 que el sistema educativo no est谩 preparado para trabajar bajo la modalidad de clases a distancia: no todos tienen acceso a herramientas tecnol贸gicas ni Internet, y la capacitaci贸n del personal docente no ha sido la suficiente.

Para algunos maestros este nuevo curso ha sido m谩s complicado que el anterior: la falta de recursos -econ贸micos y tecnol贸gicos- y la prolongaci贸n de las semanas de confinamiento radical han dificultado que los estudiantes puedan cumplir con las asignaciones. 鈥淟os representantes no tienen recursos para comprar tel茅fonos inteligentes y como ahora hay menos semanas de flexibilizaci贸n ya no pueden ir a las escuelas a buscar las tareas. 驴C贸mo hacen? Este a帽o ha sido terrible y los ni帽os saldr谩n peor preparados que el anterior鈥, dice una docente de la Escuela Rep煤blica Bolivariana de Venezuela, en Coche, que prefiri贸 no revelar su nombre.

Clases a distancia

Desde que comenz贸 el confinamiento el a帽o pasado cuenta que se ha mantenido en contacto con los representantes de sus alumnos a trav茅s de Whatsapp, mensajes de texto o llamadas; sin embargo, hay algunos que no han aparecido. 鈥淣o todos tienen tel茅fonos o Internet. En las semanas de flexibilizaci贸n, cuando se asignan las actividades en el colegio, hay pap谩s que ni se acercan. Es un desastre鈥, se lamenta.

En enero de este a帽o, el Observatorio Venezolano de Servicios P煤blicos (OVSP) realiz贸 consulta en 12 ciudades del pa铆s sobre las fallas en Internet y encontr贸 que solo 34,2% de los encuestados tiene acceso al servicio en sus hogares, y de ese porcentaje 54,8% report贸 padecer fallas diarias en la navegaci贸n.

A diferencia de las instituciones p煤blicas, los maestros de educaci贸n privada s铆 han podido mantener constante comunicaci贸n con padres y representantes. 鈥淭odos cumplen y env铆an sus tareas por correo, y si no pueden me avisan o buscan otra alternativa para mandar sus asignaciones鈥, comenta una docente del Colegio Fray Luis de Le贸n, en la avenida Fuerzas Armadas, que tambi茅n pidi贸 no revelar su nombre.

Aunque el colegio dio algunos lineamientos a los maestros para continuar con las actividades a distancia, cada uno tiene libertad para escoger el canal de comunicaci贸n o la plataforma con el fin de impartir las lecciones. 鈥淓n el 谩rea de matem谩tica, espec铆ficamente, trabajamos con Zoom. Todo lo dem谩s lo manejamos por correo electr贸nico, por donde env铆o las tareas, y por Whatsapp, donde conversamos sobre las inquietudes鈥, explica.

Crecen los reprobados

Recuerda Fausto Romeo, presidente de la Asociaci贸n Nacional de Instituciones de Educaci贸n Privada (Andiep), que en el pasado hab铆a una diferencia considerable entre la educaci贸n privada y la p煤blica porque en la primera los alumnos contaban con m谩s recursos y herramientas; pero desde que comenz贸 el a帽o escolar 2020-2021 las fallas constantes en el servicio de Internet han hecho que los estudiantes que pagan por educarse no est茅n cumpliendo con los objetivos propuestos.

Romeo asegur贸 que aunque comenzaron el a帽o escolar con optimismo, en noviembre detectaron que el rendimiento de muchos estudiantes hab铆a bajado. 鈥淰imos que alumnos de 19 y 20 bajaron a 13 y 14, y los de 13 y 14, reprobaban. El crecimiento de reprobados en el primer lapso escolar fue muy alto, incluso la asistencia ya no fue la misma de antes鈥, precisa.

Clases a distancia

El presidente de Andiep afirma que las deficiencias de la educaci贸n p煤blica est谩n llegando a la privada. 鈥溌縋or qu茅 est谩 pasando esto? Porque no se ha cumplido con lo que hemos pedido al Ministerio de Educaci贸n: ampliar el ancho de banda porque el que tenemos no es suficiente. Yo puedo tener las mejores herramientas tecnol贸gicas, pero si tengo un Internet deficiente, b谩sico, no puedo hacer nada鈥, se帽ala.

La educaci贸n a distancia: un modelo fracasado en Venezuela

Aunque reconoce que la educaci贸n a distancia ha llegado para quedarse, jam谩s podr谩 sustituir a la presencial. Por eso, Romeo destaca la necesidad de regresar a las aulas lo m谩s pronto posible, tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias. 鈥淰enezuela tiene que dar un paso adelante y permitirnos regresar a las escuelas, tomando todas las precauciones. Pero debe ser un regreso descentralizado, que cada escuela pueda implementar su protocolo y evaluarlo con padres y representantes, porque no todas las escuelas tienen las mismas necesidades鈥.

Romeo destaca que el sector educativo privado ha hecho un enorme esfuerzo para continuar con sus actividades, y lo ha hecho sin apoyo del Estado en medio de la pandemia. 鈥淪abemos que si se destruye lo poco bueno que queda, que es el sector educativo privado, no tendremos pa铆s para el futuro鈥.

Maestros hu茅rfanos

La educaci贸n a distancia tom贸 por sorpresa y sin herramientas a los maestros, dice Luisa Pernalete, profesora del Centro de Formaci贸n e Investigaci贸n Padre Joaqu铆n, de Fe y Alegr铆a. Por eso insiste en que el acompa帽amiento a los docentes es primordial en este momento.

Pernalete se帽ala que, en el caso de Fe y Alegr铆a, se han dedicado a brindar apoyo y acompa帽amiento a los docentes para ense帽arles estrategias que pueden implementar en clase. 鈥淭odos los meses hacemos actividades formativas como forochats para atender a los maestros y se les env铆an gu铆as instructivas por correo. Hemos estado ayudando a los docentes con herramientas para que no tengan que hacerlo todo鈥, explica. Pero insiste: 鈥淟os maestros de educaci贸n p煤blica est谩n muy hu茅rfanos鈥.

Clases a distancia



Comenta sobre una encuesta que se realiz贸 a un grupo de maestros en la que se les pregunt贸 qu茅 esperaban del nuevo a帽o acad茅mico. Mejoras salarios, servicios p煤blicos y equipos tecnol贸gicos fueron las respuestas. Pero cuando se les pidi贸 que comentaran qu茅 hab铆a sido lo que m谩s los hab铆a ayudado en este a帽o de educaci贸n a distancia, respondieron: el acompa帽amiento del equipo directivo. 鈥溌緼 esos maestros de educaci贸n p煤blica qui茅n los est谩 acompa帽ando? Yo no tengo ning煤n dato, pero me temo que est谩n en total orfandad y creo que esa es una de las grandes diferencias que hay con la educaci贸n privada鈥, indica Pernalete.

En el caso de Fe y Alegr铆a, dice que cada escuela mantiene contacto con sus estudiantes a trav茅s de los maestros para conocer la situaci贸n de cada estudiante y buscar la manera de que el alumno contin煤e con sus clases. 鈥淯n liceo nuestro en Ant铆mano tiene 451 alumnos y all铆 han tenido contacto pr谩cticamente con todos sus estudiantes, menos con 5. A 1 lo retiraron, 4 han flojeado mucho y a otros 30 les pondr谩n trabajos de compensaci贸n. Yo quisiera que esos datos los dieran en todas las escuelas鈥.

驴Se est谩 aprendiendo?

Comenta Fausto Romeo que en este momento, tanto en el sector p煤blico como el privado, es dif铆cil saber cu谩nto est谩n aprendiendo los estudiantes porque los maestros solo est谩n evaluando resultados. 鈥淵o mando la tarea y recibo el resultado: 2+2=4. Listo. Tiene 20. No se est谩 evaluando el procedimiento鈥, dice.

En las escuelas p煤blicas no se realizan pruebas para medir la calidad y el impacto de la educaci贸n desde hace 10 a帽os, indica Luisa Pernalete. 鈥溌緿贸nde est谩 la medici贸n para saber c贸mo est谩n rindiendo nuestros muchachos? No sabemos si estamos avanzando o nos estamos atrasando鈥, asegura.

La educadora afirma que cuando hay un paro o vacaciones muy largas los ni帽os desaprenden porque no ponen en pr谩ctica sus habilidades. Entonces, en el caso de las clases a distancia, en las que muchas veces los maestros no tienen control absoluto, no hay forma de saber si los ni帽os est谩n aprendiendo. 鈥淣osotros trabajamos con estrategias multimodales para tratar de que todos los ni帽os tengan acceso a la educaci贸n. Pero no creo que sea la manera como se est谩 trabajando en todos los colegios鈥.

Un aspecto no menos importante es el tema de la alimentaci贸n: antes de la pandemia muchos estudiantes asist铆an a las escuelas porque recib铆an desayuno o almuerzo. Ahora que est谩n cerradas, la ingesta alimenticia de ni帽os y adolescentes no es la misma. En algunas instituciones, comenta Pernalete, distribuyen alimentos entre las madres para que preparen comida en casa. 鈥淎ntes de la cuarentena en liceos p煤blicos, cuando se daba el almuerzo, sub铆a la matr铆cula. La letra con hambre no entra. Tener las escuelas cerradas hace que ese factor de protecci贸n de la alimentaci贸n se vea restringido鈥.

Tanto Fausto Romeo como Luisa Pernalete consideran que el sistema educativo venezolano no podr铆a resistir un a帽o m谩s de educaci贸n a distancia. 鈥淣o podr铆amos avalar un siguiente a帽o escolar en estas condiciones. La calidad educativa no es un clich茅. Yo puedo decir 鈥榶o imparto calidad educativa鈥, pero se nos est谩 acabando鈥, afirma el presidente de Andiep.

La pandemia dejar谩 un gran aprendizaje en el sector educativo venezolano y har谩 que tanto padres como estudiantes valoren m谩s el esfuerzo que hacen los docentes, considera Romeo. 鈥淟a educaci贸n a distancia lleg贸 para quedarse, pero nunca para sustituir al maestro鈥, asegura.

Cuando se pueda regresar a las aulas, bajo una modalidad semipresencial, Pernalete considera que se necesita implementar un plan que permita recuperar los conocimientos y habilidades que no se pudieron desarrollar durante las clases a distancia. 鈥淣o podemos volver al pasado. En lo que sea que vayamos a tener es necesario que haya la voluntad pol铆tica y decir las verdades: qu茅 es lo que funciona, buscar a la gente que sabe. No puede ser por la franela. Este pa铆s tiene buenos profesionales y estoy segura que ninguno se va a negar a cooperar si ve que la intenci贸n es salvar el sistema educativo. Tambi茅n es necesario ver qu茅 est谩n haciendo otros pa铆ses, no podemos aislarnos鈥.

