–

De parte de Nodo50 March 14, 2023 449 puntos de vista





El quiebre entre feminismo y marxismo emerge cuando el primero pone en evidencia la visi贸n patriarcal de la econom铆a en la teor铆a marxista. La centralidad dada a la categor铆a de producci贸n entendida de manera exclusiva a la creaci贸n de objetos materiales, ocult贸 el trabajo socialmente asignado a las mujeres, como parir, criar, cuidar enfermos, personas con discapacidad, limpiar, cocinar, etc., fundamentales para la vida humana y la organizaci贸n social, actividades que hoy enmarcan la categor铆a econom铆a del cuidado.

Las te贸ricas marxistas, al problematizar la categor铆a de producci贸n, visibilizaron el trabajo dom茅stico y de cuidados en las relaciones econ贸micas y mercantiles, otorg谩ndole a estas actividades la categor铆a de trabajo. Si bien, el punto de partida fue la omisi贸n simb贸lica y social de este dentro de la econom铆a, no surgi贸 de una visi贸n limitada.

Al incorporar el an谩lisis de g茅nero en las relaciones de producci贸n en la econom铆a capitalista, las feministas demostraron que estas actividades ocultas, necesarias para el sostenimiento de la vida, han sido 煤tiles a la acumulaci贸n capitalista y, a las mujeres (clase explotada) como las principales responsables del funcionamiento del sistema social y econ贸mico.

Distribuci贸n de tareas

La dimensi贸n de g茅nero en la econom铆a del cuidado devel贸 la existencia de relaciones de poder al interior de las familias y en relaciones de pareja; adem谩s, hizo evidente las condiciones de subordinaci贸n y desigualdad en las que se encontraban las mujeres. Dada la carga dispar en la asignaci贸n de tareas y responsabilidades del cuidado, las mujeres tienen menos posibilidad de acceder a recursos; sus oportunidades son limitadas y esto dificulta el acceso a ofertas de car谩cter acad茅mico, o laboral e incluso no cuentan con la posibilidad de destinar su tiempo a actividades de car谩cter social, u otras actividades orientadas al autocuidado y bienestar emocional.

Es as铆, como en el marco de las discusiones de sociedades igualitarias, en cumplimiento de los compromisos internacionales para el cierre de brechas y con el prop贸sito de garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, en el abordaje de la econom铆a del cuidado se pueden identificar dos momentos a nivel de los gobiernos. El primero, orientado a construir desde un lugar te贸rico y conceptual las variables de reconocimiento (quienes realizan las tareas del cuidado), redistribuci贸n (distribuir tareas entre hombres y mujeres) y reducir (disminuir los tiempos).

Y en un segundo momento, los gobiernos est谩n trabajando en torno a la organizaci贸n social del cuidado, la manera como se establece la interrelaci贸n entre familias, comunidad, mercado y Estado para suministrar servicios de cuidado, que, de ser un modelo integral deber铆a impactar positivamente en la distribuci贸n de las tareas y cumplir con las variables de redistribuci贸n y reducci贸n del tiempo.

En Colombia la discusi贸n inicia con la promulgaci贸n de la ley 1413 de 2010, en la que se solicita incluir la econom铆a del cuidado en el sistema de cuentas nacionales para medir la contribuci贸n de las mujeres a la econom铆a del pa铆s. Con el fin de avanzar en lineamientos t茅cnicos y operativos para la implementaci贸n de la Pol铆tica Nacional de Cuidado, se promulg贸 el Decreto 1228 de 2022, por el cual se crea la Comisi贸n Intersectorial de la Pol铆tica Nacional de Cuidado (Art.4).

Transformaci贸n cultural

Si bien, el pa铆s no ha avanzado en temas de remuneraci贸n, ideas entorno a la asignaci贸n de medio salario m铆nimo para personas cuidadoras podr铆an contribuir de cierta manera a cerrar brechas de pobreza, pero no transforman el imaginario social, ni las relaciones de g茅nero, en torno al cuidado asignado en su mayor铆a a las mujeres.

Podr铆a decirse que el pa铆s est谩 en el segundo momento, relativo a la organizaci贸n social del cuidado. Bogot谩 cuenta con el Sistema Distrital del Cuidado, modelo bajo el liderazgo de la Secretar铆a Distrital de la Mujer, en el que a partir de la informaci贸n disponible se identifica un esquema de articulaci贸n interinstitucional que busca garantizar a las mujeres y personas cuidadoras acceso oportuno a los servicios del cuidado (manzanas del cuidado).

El modelo contempla un componente de transformaci贸n cultural, a trav茅s de la propuesta pedag贸gica a cuidar se aprende, un proceso de formaci贸n en tareas del cuidado, autocuidado y reconocimiento como persona cuidadora dirigido tanto a hombres como a mujeres.

Para el caso de los hombres, la escuela busca que estos 鈥渁prendan鈥 algunas tereas de mantenimiento del hogar y aseo, cuidado de las personas, cuidado emocional y cuidado medioambiental. Este enfoque limita el abordaje en relaci贸n con la responsabilidad compartida de hombres y mujeres frente a las tareas del hogar y la crianza de hijos e hijas, tampoco hay espacio para cuestionar el modelo de masculinidad hegem贸nica que privilegia y legitima las paternidades irresponsables.

Esta no es una acci贸n transformadora, los hombres pueden 鈥渁prender鈥 este tipo de tareas en casa. Lo perjudicial de estos abordajes es que afianzan en el imaginario social, la idea de que los hombres no pueden asumir tareas de cuidado, crianza y el hogar porque no saben como hacerlo, 鈥渘adie les ha ense帽ado鈥, y lo que realmente se est谩 generando a partir de estas visiones institucionales es desviar la discusi贸n de la estructura patriarcal que los constituye.

El rol de cuidadoras

En esta visi贸n institucional del cuidado existen otros elementos que generan preocupaci贸n frente al modelo. Uno de estos es el abordaje de las mujeres como poblaci贸n principal de sus acciones, por supuesto, no se pretende ignorar el car谩cter social e hist贸rico del cuidado y lo que su ocultamiento signific贸 para la vida de las mujeres.

Si bien, el feminismo marxista hizo evidente la existencia de un trabajo no remunerado, 煤til a la teor铆a econ贸mica, tambi茅n permiti贸 ver la estructura de los cuidados en su integralidad, es decir, en el marco de las relaciones de g茅nero de las personas que confluyen en este entramado. Por supuesto, las necesidades de las mujeres en la dimensi贸n del cuidado deben ser atendidas, cuidando de no encerrarlas en su rol de cuidadoras; un sistema de cuidados debe adem谩s permitirles explorar otras oportunidades y campos de la vida social.

En relaci贸n con lo mencionado, aparece otro elemento de preocupaci贸n, y es que la institucionalizaci贸n y puesta en marcha del sistema de cuidados en Bogot谩 ha sido capacitista. En la provisi贸n de los servicios institucionales las personas con discapacidad siguen siendo vistas como la carga de la familia, de la mujer, de la sociedad.

Reestructuraci贸n del sistema

El Gobierno del cambio crear谩 el Sistema Nacional del Cuidado. En su configuraci贸n es importante que el modelo no sea de car谩cter asistencialista, es decir, que en su dise帽o estructural y operativo permita a la sociedad transitar del cuidado entendido como una labor de las mujeres, al cuidado como el conjunto de pol铆ticas encaminadas a cuidar, asistir y apoyar a las personas que lo requieren. El sistema deber谩 estructurarse a partir de los enfoques feminista, de g茅nero, antirracista, anticapacitista, interseccional, curso de vida y territorial.

Si bien, la prestaci贸n de los servicios (no limitados a temas m茅dicos) son el eje central en el sistema de cuidado, la din谩mica del modelo est谩 determinado por personas cuidadoras, personas que requieren cuidados o apoyos y personas que prestan servicios de cuidado. Frente a este 煤ltimo grupo, el modelo debe garantizar condiciones laborales dignas y justas, avanzar en el reconocimiento del trabajo no asalariado y garantizar su remuneraci贸n.

Publicado en Semanario Voz