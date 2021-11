–

De parte de CGT CITEL Madrid November 13, 2021 46 puntos de vista

El pr贸ximo 17 de noviembre centenares de teleoperadoras y teleoperadores de que atienden las llamadas de Carrefour se quedaran sin trabajo por el cambio de empresa de Contact Center que presta este servicio desde hace a帽os. Las plantillas afectadas est谩n en Sevilla y Madrid.

La patronal del sector se niega a aceptar que es inviable que cada vez que haya un cambio de empresa haya despidos masivos, y con la desaparici贸n del contrato de obra esto es ahora una realidad.

CGT entiende que existen dos cuestiones fundamentales para un buen servicio de Contact Center, La mano de obra, que recoge la excelencia de las personas que llevan a帽os gestionando un servicio, y las aplicaciones para desempe帽arlo, algo que en el servicio de Carrefour facilita el cliente al 100%. Que haya subrogaci贸n en este sector es una necesidad inaplazable si no queremos que las empresas presenten todos los a帽os decenas de despidos colectivos cada vez que hay una empresa que cambia de proveedor.

CGT ha presentado una propuesta de subrogaci贸n que adjuntamos a esta noticia (pincha enlace final noticia) y que evitar铆a estas cuestiones y que no ha sido tenida en cuenta ni por la patronal.

No obstante, quien podr铆a haber evitado este proceso, a mayores que las empresas de telemarketing implicadas es Carrefour, que se lava las manos y es el 煤nico que puede solucionar los centenares de dramas que van a provocar estos centenares de despidos sin causa alguna. El impacto de la actitud de Carrefour con sus trabajadoras y con la sociedad es alarmante.





Para CGT resulta especialmente da帽ino el trato que se da a un personal que, en pleno confinamiento, dispar贸 su productividad, debido a la multiplicaci贸n de llamadas a este servicio de Contact Center. Mucha gente que no pod铆a ir a comprar f铆sicamente llam贸 por tel茅fono o contacto a trav茅s del resto de canales no presenciales que atendieron durante todo el tiempo el personal de SITEL con total profesionalidad. Entonces 茅ramos esenciales. Este personal, contratado por SITEL, trabaj贸 desde su casa para que Carrefour saliera adelante y ahora se lo pagan con posible despido. Es una verg眉enza. En este sector, hasta que obligue el convenio como pide CGT, s贸lo hay subrogaci贸n si el cliente lo dice, as铆 que hay que pedirle a Carrefour que no se lave las manos. CGT exige a esta multinacional que se haga responsable del destino del personal que lleva 15 a帽os sacando adelante su Contact Center. Hasta entonces nos han declarado la guerra y lo vamos a dar todo para defender a esta plantilla.

Leer m谩s: https://www.cgt-telemarketing.es/blog/1260-sitel-carrefour-dejan-a-centenares-de-personas-en-el-limbo-el-16-de-noviembre.html

Copyleft Sector Federal de Telemarketing