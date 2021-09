–

Hace tan s贸lo dos meses fue cuando salt贸 la alarma en la que Sitel y Un铆sono quisieron instrumentalizar la licitaci贸n de servicios a su conveniencia provocando que casi 400 personas junto con sus respectivas familias quedaran en un limbo legal.

Gracias a la presi贸n que hizo CGT junto a otros Sindicatos en la prensa digital y redes sociales pudimos provocar que Carrefour, responsable final de lo que est谩 ocurriendo mantuviera su palabra de una pr贸rroga de 2 meses y revisar las condiciones de la licitaci贸n que deber铆an acabar provocando una subrogaci贸n de los servicios entre ambas compa帽铆as.

A d铆a de hoy desconocemos como Sitel perdi贸 hace 2 meses la licitaci贸n de un servicio que hace m谩s de 20 a帽os que est谩 funcionando bien y que tras la pr贸rroga comuniquen que lo han vuelto a perder y es Un铆sono el nuevo proveedor.

Carrefour sigue haci茅ndose la v铆ctima desde entonces dejando que Sitel y Un铆sono, ambas empresas de Telemarketing, se peleen a sabiendas de que Un铆sono no tiene centro de trabajo en Sevilla y que hay 200 trabajadores y trabajadoras que prestan servicio para Carrefour en Sitel y que no pueden dejarlo todo y marcharse a Madrid.

En dos meses de pr贸rroga Sitel no ha logrado ni ganar la licitaci贸n ni convencer a nadie, ya que vuelve a estar en la misma situaci贸n que en agosto, dejando la plantilla de este departamento con una antig眉edad de m谩s de 20 a帽os en un limbo legal.

Sitel ha explicado en reuniones que si por alguna raz贸n esta 鈥渏ugada鈥 no funciona y la tumban los tribunales tiene su opci贸n B, que por cierto no desvela, pero que no hace falta tirar de mucha inteligencia para saber que apunta a un Expediente de Regulaci贸n de Empleo, pues en los 煤ltimos 3 a帽os han ejecutado hasta 9 procedimientos de estos sin incluir los Expedientes Temporales de los 煤ltimos a帽os.

Comienza el calvario para la plantilla de Sitel que se ve abocada a un futuro incierto donde Sitel asume que Un铆sono debe subrogar al 50% dicha plantilla cuando esto vulnera el art铆culo 44 del Estatuto de los Trabajadores ya que la subrogaci贸n ha de ser del 100%, pero Un铆sono no se pronuncia y usa el silencio para eludir sus responsabilidades legales.

Esta grave irresponsabilidad por parte de estas tres multinacionales, Carrefour, Sitel y Un铆sono, puede impedir incluso acceder a la prestaci贸n por desempleo a las personas afectadas situ谩ndolas en un limbo legal, sin despido, sin trabajo y sin derecho a prestaci贸n. A estas tres grandes empresas le sobran los medios y el dinero, pero CGT est谩 dispuesta a luchar para parar esta situaci贸n indeseable y totalmente injusta

CGT entiende que Sitel ha usado estos 2 meses de pr贸rroga para generar m谩s negocio sin haber dado ning煤n paso real hacia una soluci贸n que ampare a este personal, en su mayor铆a indefinido y que pueden trabajar en otros departamentos y campa帽as.

Una vez m谩s se pone de relevancia la indefensi贸n de la clase trabajadora provocada por un convenio colectivo deficiente y muy abierto a ser interpretado a gusto de la empresa y que no quieren mejorar ni clarificar para seguir us谩ndolo a su antojo. La Patronal donde se encuentra Sitel y Un铆sono llevan ya desde diciembre 2019 negociando el nuevo convenio y la subida salarial que tambi茅n afectar谩 a estos trabajadores a pesar de ser 鈥渄espedidos鈥 o 鈥渄esterrados鈥 a ese limbo porque siguen jugando con el dinero de los trabajadores y la limitaci贸n de derechos.

Carrefour est谩 en silencio y la clase trabajadora, esa que ha mantenido su negocio de forma profesional comienza a subir la voz. Ya sab铆amos que estas tres empresas multinacionales no ten铆an coraz贸n, solo entienden de beneficios hasta en los peores momentos todas ellas con c贸mplices de esta situaci贸n:

Carrefour por no cuidar y mantener a sus plantillas subcontratadas

Un铆sono por no subrogar a toda la plantilla y dar teletrabajo al personal que no pueda irse a Madrid

Sitel por no mantener al personal indefinido que no pueda subrogarse

Como colof贸n a este proceso de no conseguir nada Sitel ha indicado que la Direcci贸n General de Trabajo colabora para mediar en este conflicto y promover una mesa de negociaci贸n, hecho que ha sido desmentido desde dicho Ministerio. Podemos entender la estrategia de Carrefour y Un铆sono de no hablar y seguir en silencio, pero no entendemos que Sitel, la empresa afectada mienta a sus trabajadores y trabajadoras y a sus representantes legales.

