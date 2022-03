–

Hoy la guerra es el gran motivo que paraliza el tiempo y condiciona las agendas de los políticos y de los medios de comunicación/adoctrinamiento.

A lo mejor mañana, si Sánchez consigue que cambien el modo de fijar el precio de la luz, pongamos por caso, o cualquier otra pirueta, cambiamos el foco y la guerra pasa a ser un olvido más, como las otras guerras que hay, pero no cuentan. Pero ese día todavía no ha llegado y por eso los mandamases se ocupan de momento del cuento de la guerra. Mañana, como decía Jesús Ibáñez, pasarán a las cuentas, que en eso consiste la política: cuento-cuenta, cuento-cuenta y así en una cadena interminable.



Si hay algo en lo que estamos de acuerdo toda la gente es en que la guerra no: No a la guerra.





Es un acuerdo tan abrumador que hace sospechar que tiene trampa. ¿Puede ser que pensemos lo mismo, pongamos por caso, los jefes de la patronal y los curritos de a pie, o que digamos no a la misma guerra los palmeros del gobierno y del PP y los pacifistas? ¿decimos no a la misma guerra?¿Decimos el mismo no? No, no, no.

Veamos, por ejemplo: ¿Qué le ha dado por hacer al gobierno y a los poderes variados? De entrada, dar armas a los ucranios a pesar de que Margarita Robles dijo en el congreso que la guerra se acabará en entre diez días y cuatro semanas con la derrota del ejército ucranio. Luego, anunciarnos que por culpa de la guerra tendrán que hacer un pacto de rentas y someter a nuevas disciplinas a la economía. Después que la culpa del aumento de la inflación y la situación de estanflación son culpa también de la guerra a pesar de añadir que la subida susodicha se refiere a los datos de nuestra economía de hace mas de un mes, cuando aún no había guerra. Más adelante que por culpa de la guerra tendremos que aumentar nuestro gasto militar (no dicen que, si los ingresos disminuyen, ello supondrá recortes sociales) y nuestros compromisos con la OTAN y la UE (no dicen que ya tenemos 17 operaciones militares en el exterior, varias y desde hace varios años en los países limítrofes con Rusia).



Y la gente ¿Qué está haciendo? Pues organizarse para mandar ayuda humanitaria, organizarse para apoyar a ONG, organizarse para acoger a familias y niños ucranios . . . y esa gente extravagante del pacifismo y antimilitarismo, apoyando a las redes pacifistas y noviolentas de Ucrania y de Rusia.

Incluso hay donde se han hecho manifestaciones y protestas ante industrias militares o frente a barcos que llevan armas made in spain de las que venden los señores de la guerra . . . o cadenas humanas uniendo en señal de protesta a las embajadas de Ucrania, rusia y a instalaciones de la OTAN, como en Berlín, o como en Roma, donde los lemas más coreados fueron «Por la paz, stop Putin, stop guerra».”, «Ni bases, ni soldados, Italia fuera de la OTAN» (no les parece raro que la prensa española no se haya hecho eco de esta orientación de las protestas en otros países y se hayan dedicado a decirnos que toda Europa está de acuerdo en apoyar la entrega de armas a Ucrania o la postura de la OTAN?) Incluso en otros países que tampoco son para tirar cohetes los líderes sindicales «más representativos» han dicho no a la guerra incluyendo en su no a los ejércitos y a la OTAN y sin plegarse a los intereses de sus gobernantes.

En fin, que visto cómo actúa cada cual, No parece que la casta política y sus voceros y la gente de a pie estén haciendo lo mismo precisamente. ¿A lo mejor es que las ideas contra la guerra de unos y otros no son las mismas?¿A lo mejor es que protestamos contra distintas guerras?

En todo caso, a mi se me ocurren muchos sitios donde, desde la disponibilidad de cada cual, podemos gritar no a la guerra y hacer visible nuestro rechazo (de hecho, en algunos ya hay gente haciéndolo).

Dado que quieren imponer un aumento del gasto militar, podemos manifestar nuestro no a la guerra ante los ministerios variados que están involucrados en esto, como el de Hacienda o el de defensa. Tal vez no todo el mundo puede ir allí a decir no a la guerra, pero hay otras formas, como expresárselo por escrito, o por medio de la objeción fiscal ahora que viene la época recaudatoria.

Podemos hacerlo en los cuarteles generales y capitanías militares, un lugar donde seguramente serán muy sensibles al no a la guerra. Conviene irse acostumbrando a protestar en estos lugares, dado que a lo mejor a alguna lumbrera le ha podido dar por estudiar reimplantar el servicio militar para su «no a la guerra» por medio de la guerra y conviene recordarles que aquí eso no es gratis.

También en los campos de entrenamiento militar. No a la guerra al aire libre.

¿Y qué me dicen de las industrias militares? No a la guerra es también no vender armas con las que se hacen las grandes escabechinas en las guerras.

En España se celebran varias ferias de armas, de seguridad, y diversos encuentros de los señores de la guerra donde estaría bien protestar por la guerra de Ucrania y, de paso, por las otras silenciadas.

Y en Madrid en poco tiempo van a tener una cumbre de la OTAN donde también hace falta gritar a esos sordos el no a la guerra.

¿Y que me dicen de las sedes de nuestros casposos partidos políticos, todos ellos afiliados a la internacional militarista del pensamiento unánime?

¿Les parece poco? Pues el 30 de mayo será el día de las fuerzas armadas y también se debería oír el no a la guerra en tal fasto, tan lleno de galones, medallas y demás parafernalia. Incluso en torno a ese día hay actos de exaltación militar en todas las regiones militares donde no estaría de más gritarles no a la guerra.

Y qué me dicen las juntas de accionistas de la banca armada ¿no necesitarán oír el no a la guerra?

¿Y en las bases militares de EE.UU.?

Hay que llevar el no a la guerra allí donde la guerra se hace.

Ya lo ven. Soy de los que piensan que su no a la guerra es la guerra en sí y que nuestro no a la guerra es además el no a su guerra y a la preparación de la guerra también aquí.

Y por lo que veo, a pesar de la enorme nube tóxica de la propaganda obscena, no soy el único que piensa así.