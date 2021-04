–

Desde la Asamblea El Algarrobo y sus abogados defensores informaron la situaci贸n de los vecinos y las vecinas de la localidad catamarque帽a criminalizades. A Aldo Flores y Sara Fern谩ndez se les otorg贸 detenci贸n domiciliaria, mientras que los nueve restantes (Abel Damian, Brizuela Augusto, Brizuela Enzo, Diamante Saracho Ailen, Mansilla Walter, Martiarene Oscar, Paz Mat铆as, Ramos Jorge y Villagra Eduardo), quedan en calidad de detenidos. A partir de este jueves 15, el Juzgado y Fiscal铆a intervinientes tienen diez d铆as para resolver su situaci贸n procesal, es decir si se confirma la prisi贸n preventiva o se otorga su libertad.

Desde la Asamblea agregaron que el SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) viene apoyando su reclamo, al igual que much铆simas organizaciones hermanas, la lucha del pueblo de Andalgal谩, y mediante parte de su equipo de abogades se han entablado tratativas a nivel internacional.

鈥淣uestra causa por los derechos elementales como el derecho a la vida digna, requiere de la lucha constante de todos y todas. Pero adem谩s de un Estado y una Justicia que no se ponga a favor de los intereses de las empresas. Dado que es obligaci贸n del Estado la promoci贸n, la garant铆a y el respeto de los derechos humanos, cosa que no hace el Estado catamarque帽o, en sus diferentes poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la realidad nos demuestra lo afirmado, dado que hay personas con privilegios para violar la ley y hay otros que nos judicializan por defender el agua, la vida y el ambiente.

En el d铆a de la fecha,y ante la presencia real de camiones del ej茅rcito, la paz de nuestra ciudadan铆a volvi贸 a zozobrar ante la falta de informaci贸n oficial. Situaci贸n que capt贸 la atenci贸n debido a la sensibilidad palpable de 茅stos d铆as .

Claramente el prop贸sito del establishment pol铆tico y econ贸mico garantizado por el poder judicial, y los medios de comunicaci贸n y prensa afines a sus intereses y a los de las corporaciones megamineras, buscan acallar las voces de una lucha incansable y justa. La poblaci贸n consciente de sus derechos y que defiende su tierra, su agua y su aire, sigue en alerta. No nos vencer谩n, aqu铆 estamos fuertes sabiendo una vez m谩s que con estas acciones s贸lo demuestran que sin represi贸n este modelo de muerte no cierra, por lo tanto, no tienen licencia social鈥, expresaron desde El Algarrobo a trav茅s de un comunicado.

Este viernes 16 de abril a las 19.00 la Red Nacional de Medios Alternativos realizar谩 entrevistas en vivo con Mariana Katz, abogada de lxs detenidxs y con Rosa Far铆as asamble铆sta desde Andalgal谩.

La situaci贸n en la ciudad catamarque帽a es de un estado de represi贸n a cielo abierto contra el pueblo que se resiste a la megaminer铆a en el 煤nico afluente h铆drico que es el proyecto Agua Rica. El pasado lunes detuvieron a 7 vecinxs, al d铆a siguiente otrxs 4 asamble铆stas. Los once se帽alados por salir a las calles a manifestarse en defensa del agua y al d铆a de hoy siguen privadxs de su libertad.

El ej茅rcito y la polic铆a provincial desembarcaron en la Pueblo para garantizar el neogocio de las empresas mineras. La Paz en Andalgal谩 se perdi贸 cuando se reiniciaron las obras. Hace 11 a帽os que lxs pobladores dicen 鈥渆l agua vale m谩s que el oro鈥.

