–

Este fin de semana pasado tuvo lugar un DEBATE en Valladolid sobre la SITUACI脫N DEL MOVIMIENTO OBRERO y la CREACI脫N Y EXTENSI脫N DE LAS CAJAS DE RESISTENCIA con la intervenci贸n de compa帽eros y aportaciones de distinto origen.

Recogemos en esta entrada parte de las aportaciones realizadas al debate y el LLAMAMIENTO a la organizaci贸n y la creaci贸n de CAJAS PERMANENTES:

Desde C谩diz:

LA PEOR

TANQUETA

Las

im谩genes de represi贸n policial, con tanquetas incluidas, durante la

huelga del metal del 2022, sirvieron para que el resto del Estado se

enterara de lo que ocurr铆a en la Bah铆a de C谩diz. D铆as de

reivindicaciones en las calles, en las que gran parte del pueblo, no

s贸lo los trabajadores y trabajadoras afectados directamente,

luchamos y dimos un ejemplo de dignidad y lucha. En C谩diz, se

hablaba de CLASE OBRERA y esto trascend铆a en cada imagen. El

gobierno,

por miedo a que lo que ocurr铆a en tierras gaditanas se repitiese en

el resto del Estado, mand贸 a sus perros a actuar con contundencia.

Pero la actuaci贸n policial durante la huelga,

y posteriormente con detenciones aleatorias y selectivas, no

consigui贸 en ning煤n momento apagar la llama de la rebeld铆a. Es

m谩s, de alguna manera, la aviv贸 y consigui贸 que, con la

solidaridad de la Clase Obrera SIN FRONTERA, se convirtiera la Bah铆a

en un s铆mbolo de lucha obrera que a煤n perdura.

Efectivamente,

la represi贸n policial no fue la que llev贸 a los trabajadores de

nuevo a las factor铆as. Ya dijimos en su momento,

y volvemos a repetir,

que los trabajadores no salimos a la calle solo por la negociaci贸n

de un convenio y una subida salarial, que tambi茅n, algo que vend铆a

el sindicalismo oficialista. Se sali贸 a la calle exigiendo dignidad

y denunciando las condici贸n de semi esclavitud que exist铆an y a煤n

existen en el sector. Fueron precisamente estas mismas condiciones de

esclavitud y de represi贸n laboral, con la connivencia de los

sindicatos mayoritarios, las que nos hicieron volver al trabajo. Es

decir, por lo mismo que salimos a la calle, por lo mismo que

denunciamos, se utiliz贸 como elemento represivo para acabar con la

huelga.

La

represi贸n laboral es la que convierte a las empresas en peque帽as

dictaduras. Puede que haya, en seg煤n qu茅 谩mbitos, democracia y

libertad de expresi贸n pero no en las factor铆as: 茅stas son c谩rceles

en las que el hecho contractual encadena a los trabajadores y anula

las posibilidades reivindicativas. Sumado a una inexistente

protecci贸n sindical.

El

contrato de obra y servicio en la subcontrataci贸n –durante

d茅cadas el contrato dominante en el sector–

le daba toda la libertad al empresario para decir: ” t煤 s铆 y

t煤 no”,” si te portas bien te contrato y si te portas mal

te echo”. Los diferentes gobiernos y el sindicalismo dieron este

contrato como BUENO y no lo reformaron. 隆Sorprendentemente! Y

despu茅s de m谩s de 30 a帽os, tuvo que ser el Tribunal Supremo el que

adelantara por la “izquierda” a partidos pol铆ticos y

sindicatos y, en un cambio de doctrina, lo considerara ABUSIVO.

Siempre,

habr铆a miles, ponemos el ejemplo de Eduardo, 煤ltimo fallecido en

accidente de trabajo: “62 a帽os, toda una vida en el metal y

solo 2 d铆as de antig眉edad el d铆a que muri贸”. Es muy dif铆cil

que un trabajador pueda decir: ” yo aqu铆 hoy no me subo”

sin antig眉edad y sin blindaje sindical ni de ning煤n tipo.

El

contrato de obra y servicio desapareci贸 despu茅s de la 煤ltima

Reforma;

las

empresas ahora utilizan, mayoritariamente, el contrato fijo

discontinuo. Este contrato, seg煤n como se presenta sin regularizar,

ha creado m谩s problemas que soluciones.

Para

acabar con la represi贸n laboral en nuestro sector se necesitar铆a,

entre otras cosas, regularizar el nuevo contrato fijo discontinuo o

presentar otro m谩s adecuado y crear mecanismos (bolsas de trabajo,

caja de resistencia, control de tornos, representaci贸n sindical

efectiva,..)

que blinden a los trabajadores.

La

represi贸n laboral dentro de las factor铆as es la peor TANQUETA y es

la que impide que los trabajadores podamos reivindicar nuestros

derechos dentro y fuera de ella.

Desde Bizkaia:

SITUACI脫N DEL MOVIMIENTO OBRERO Y CAJAS DE RESISTENCIA

(…) Enlazando con la primera parte del t铆tulo del debate propuesto 鈥渟ituaci贸n del movimiento obrero鈥 es innegable que todo movimiento social requiere de compromiso, tiempo y esfuerzos que afectan a nuestro propio entorno, en Tubacex estuvimos pr谩cticamente 8 meses de huelga, 236 d铆as, y esto supuso un gran desgaste que a煤n hoy arrastramos, tensiones entre compa帽eros, tensiones familiares, desajustes econ贸micos, sanciones econ贸micas, juicios penales pendientes, etc. pero siempre tendremos presente que luchamos por algo justo, que evitamos 129 despidos, que ense帽amos a los gestores de nuestra empresa que los trabajadores podemos poner los l铆mites a su despotismo y que la uni贸n de los trabajadores sigue siendo un arma muy poderosa, porque a veces se les olvida que somos las trabajadoras y trabajadores quienes fabricamos, quienes producimos.

Dec铆amos que la uni贸n de los trabajadores es un 鈥渁rma poderosa鈥, pero precisa de herramientas para concretar ese poder en logros para los trabajadores; en ese sentido es donde los sindicatos y las cajas de resistencia adquieren la importancia. Se帽alaba Andoni Kaiero (el que fuera Catedr谩tico y Decano de la Facultad de Sociolog铆a de la Universidad de Deusto) en su texto 鈥淟os desaf铆os del sindicalismo en el siglo XXI鈥 (2012) algunos de los retos a los que deb铆a hacer frente el sindicalismo como la nuevas formas del trabajo y su deber de protagonizar e impulsar el reparto de trabajo (驴Qu茅 sentido tiene que mientras unas personas est谩n en el paro, otras destrocen su salud con jornadas interminables?), pero si alguna idea qued贸 grabada en mi mente de aquel texto es que 煤nicamente podr铆an sobrevivir los sindicatos si se mostraban eficaces, solo perdurar谩n si logran beneficios para los trabajadores. Es por esto, que los medios de comunicaci贸n dirigidos por los poderes f谩cticos se esfuerzan tanto en se帽alar sus errores y minimizar sus logros, hay 鈥減atente de corso鈥 para criticar las horas sindicales, las huelgas, a los propios sindicalistas鈥 todo est谩 permitido para da帽ar su reputaci贸n todo para tratar de evitar que los trabajadores y trabajadoras se reconozcan a s铆 mismos como miembros de una misma clase social organizada.

Las Cajas de Resistencia son una herramienta mucho m谩s concreta y en ocasiones son una parte m谩s de la organizaci贸n de los propios sindicatos, pero el modelo sindical de los sindicatos mayoritarios estatales no se acogi贸 a esta f贸rmula, lo que en muchas ocasiones les limita cuando los gestores empresariales deciden no negociar de buena fe y pasar por encima de los derechos de los trabajadores; esta din谩mica funciona exactamente igual que la de los sindicatos (aunque en el sentido opuesto), si los gestores logran sus objetivos, si logran aumentar su productividad reduciendo los salarios, aumentando las horas de trabajo鈥 seguir谩n por ese camino, poco importa si se producen con acuerdo, o no, con los sindicatos, solo la confrontaci贸n real y efectiva puede hacer que a estos gestores no les compense sufrir las p茅rdidas de una huelga, frente a esas ganancias, pero los trabajadores tambi茅n precisan de un soporte para poder hacer frente a sus propias p茅rdidas en los periodos de huelga, es ah铆 donde las cajas de resistencia muestran su val铆a.

Sin duda las cajas de resistencia de 2 de los sindicatos mayoritarios en el Pa铆s Vasco, como son ELA y LAB son las que provocan situaciones tan rese帽ables como la recogida por un art铆culo del peri贸dico La Vanguardia, donde dice que durante el a帽o 2022, el 50,36% de las huelgas del estado tuvieran lugar en Euskadi, cuando 煤nicamente representa el 5% de la poblaci贸n estatal.

Durante la huelga nosotros nos decidimos a poner en marcha la Aiaraldeko Elkartasun Kutxa (Caja Solidaria de Aiaraldea) como resultado de un proceso, primero nuestros compa帽eros que ten铆an que prestar los servicios m铆nimos o de mantenimiento decidieron donar parte de sus salarios para mejorar las condiciones de los que est谩bamos fuera (con ese dinero pagamos carpas, mesas, bancos鈥), despu茅s empezamos a ayudar a las personas que necesitaban dinero porque no pod铆an aguantar (primero empezaron a solicitar las personas de los sindicatos que no ten铆an caja de resistencia pero despu茅s algunas personas que eran de ELA y LAB tambi茅n se vieron obligados a pedir dinero, lo que demuestra que ning煤n sistema es perfecto, solo la honradez y solidaridad de las compa帽eras y compa帽eros hizo posible el milagro de aguantar tantos d铆as, eso y la evidente soberbia de una direcci贸n de la empresa que cometi贸 algunos errores graves por no contar con esa solidaridad entre compa帽eras). […]



Desde Valladolid:



LA TEMPESTAD

En una sociedad como la actual dividida

y polarizada en dos clases tan antag贸nicas, por una parte los

explotadores y represores, y por otra los explotados y represaliados,

es pr谩cticamente imposible que no existan enfrentamientos. En ellos,

los primeros utilizan como arma fundamental la actividad represiva

que tienen monopolizada a su servicio; los segundos, para librarse de

su represi贸n, tienen la unidad y la solidaridad de clase, y cuando

esta se consigue est谩 demostrado que es m谩s fuerte que la

represi贸n.

Los represores lo saben y por eso uno

de sus principales objetivos es dividir continuamente a sus

opositores. Los represaliados tambi茅n lo saben, pero no siempre

utilizan las herramientas necesarias para conseguir dicha unidad y

solidaridad.

Hay un refr谩n que dice que 鈥淪olo nos

acordamos de Santa B谩rbara cuando truena鈥.

El trueno es s铆ntoma de que se acerca

la tempestad. Pero nosotros estamos convencidos de que rezar a Santa

B谩rbara no nos librar谩 de esa tempestad que se avecina. Aplicando

dicho refr谩n al mundo laboral, vemos c贸mo las condiciones de

trabajo, los m茅todos de explotaci贸n y la actividad represiva se

agravan m谩s y m谩s; la reducci贸n de los salarios provoca que a

muchos obreros no les llega para vivir dignamente; la situaci贸n del

paro est谩 llevando a millones de personas a la miseria y la

marginaci贸n. Esto es solo una parte de los truenos que anuncian la

cercana tempestad en el mundo laboral, una tempestad de incalculables

consecuencias y que no se podr谩 afrontar con in煤tiles rezos ni con

indiferencia.

Es por tanto de vital importancia que

la clase trabajadora utilicemos las herramientas para forjar esa

unidad y apoyo mutuo que nos permita estar preparados para afrontar y

vencer a la tormenta que se nos acerca una vez m谩s.

LLAMAMIENTO

Una herramienta imprescindible para

conseguir la unidad y el apoyo mutuo entre la clase obrera son las

Cajas de Resistencia y Comit茅s de Solidaridad de los Trabajadores

que con su larga experiencia y su actividad permanente tienen

demostrada su efectividad. Por ello consideramos necesaria la

creaci贸n de m谩s cajas solidarias y antirrepresivas, el

fortalecimiento de las ya existentes y la colaboraci贸n con la

coordinadora de estas, constituida como red de 谩mbito nacional.

Para afrontar la lucha obrera de

base: Cajas de Resistencia, Solidaridad de clase y para nuestra

clase.

Contra la explotaci贸n y la

represi贸n: Solidaridad, resistencia y uni贸n.

Contra la actividad de los

sindicatos vendidos: la actividad y la lucha de los obreros unidos.

Contra el capitalismo explotador:

la unidad y lucha del trabajador.

Comit茅 de Solidaridad de los

Trabajadores