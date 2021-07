–

De parte de Fundacion Aurora Intermitente July 16, 2021 54 puntos de vista

Comunicado del Taller Libertario Alfredo L贸pez de La Habana

No aceptamos amos sobre nos ni servidores bajo nos. Trabajamos por una sociedad donde todos los asuntos p煤blicos sean resueltos mediante la auto-organizaci贸n de quienes convivimos, trabajamos, creamos y amamos, en Cuba y el planeta. Damos testimonio, sin embargo, de que el paso a tal modo de agenciar nuestras vidas en com煤n s贸lo puede ser producto de la m谩s profunda revoluci贸n social. Pero el ser radicales en nuestra concepci贸n del socialismo y la liberaci贸n humana no nos convierte en gente estricta o extremista, ni nos opone a quienes sinceramente buscan caminos de dignidad. Es leg铆tima la lucha por las garant铆as sociales, aun cuando su ra铆z germinativa no alcance el ideal de inmediato 鈥攃on tal s贸lo de que una ra铆z as铆 exista鈥, muchas de las cuales contienen g茅rmenes vivos y en crecimiento del com煤n de la sociedad que por ahora s贸lo nos atrevemos a so帽ar. Defender tales g茅rmenes y sembrar las semillas de la libertad aun si sabemos que pueden demorar milenios en volverse 谩rboles tan robustos como las ceibas de nuestros campos, es nuestro deber y opci贸n de vida.

Y por todo ello:

1. Repudiamos todo bloqueo al pueblo cubano, impuesto ya sea desde el exterior o desde dentro por los Estados, Unidos o no. Apoyamos radicalmente el pleno despliegue de las capacidades creativas de nuestro pueblo, su auto-organizaci贸n, auto-sustento y auto-liberaci贸n, en un mundo que debe ser m谩s solidario y cooperativo.

2. No apoyamos las provocaciones tendentes a la explosi贸n social. 脡sta ser铆a tr谩gica en las circunstancias actuales de deterioro organizativo de las clases trabajadoras y los segmentos m谩s precarizados de la sociedad.

3. Apoyamos todas las formas de auto-organizaci贸n de quienes trabajan, conviven y crean en Cuba. Por auto-organizaci贸n social entendemos los emprendimientos, proyectos, redes, colectivos y dem谩s empe帽os donde no exista el trabajo asalariado, la imposici贸n de la autoridad, el culto de la personalidad, las diversas violencias directas, estructurales ni simb贸licas, la hiper-competitividad, el burocratismo, las decisiones en manos de una 茅lite, la concentraci贸n de riqueza y la apropiaci贸n desigual del conocimiento. Exigimos que el marco institucional del pa铆s d茅 prioridad a entidades auto-organizadas, como por ejemplo promover la creaci贸n de cooperativas y otros proyectos colectivos de producci贸n y servicios de tipo autogestionario por encima de las micro-empresas capitalistas y otros emprendimientos con base en las asimetr铆as sociales, en especial el autoritarismo, la burocracia y la desigualdad econ贸mica.

4. En tal sentido, las organizaciones que distribuyen productos a la poblaci贸n deben re-organizarse como cooperativas de consumo, integrando la mayor parte de esta de manera auto-organizada, para cumplir con las funciones de venta en bodegas y otras minoristas, transportaci贸n, acopio, sin que ello implique robo ni corrupci贸n.

5. Nos oponemos al sistema salarial, pero mientras este exista, deben existir tambi茅n el reconocimiento a un salario m铆nimo real, visiblemente por encima de la canasta b谩sica en tanto ingreso m铆nimo para una vida digna, la cual debe ser p煤blica en cuanto a su composici贸n y estar sujeta a debate y aprobaci贸n general; debe pagarse lo debido seg煤n los horarios laborales y las horas y d铆as extra, debe imponerse a la patronal en todos los centros de trabajo la obligatoriedad del convenio colectivo, de los derechos de sindicalizaci贸n, el pleno acceso a la resoluci贸n de conflictos laborales por parte de quienes trabajan, y su derecho a la huelga.

6. Si ha resultado posible reconocer la legitimidad de representantes de tendencias liberales dentro de la oposici贸n pol铆tica estatista cubana, nos consideramos portadores de la plenitud de legitimidad en tanto socialistas libertarios y parte de la organizaci贸n de las clases trabajadoras en Cuba; si no ha sido posible tal reconocimiento, lo exigiremos para todas las opiniones pol铆ticas.

7. El delito de desacato a la autoridad, como herencia del orden mon谩rquico, debe ser abolido, y liberadas todas las personas presas por tales actos.

8. La prisi贸n o cualquier otra sanci贸n por 鈥渆xpediente de peligrosidad pre-delictiva鈥 debe ser abolida inmediatamente como instituci贸n de origen fascista (C贸digo Rocco).

9. Trabajamos por la liberaci贸n de espectro completo frente a todas las dominaciones y opresiones, en especial las del capital, la burocracia, el patriarcado, la hipercompetencia, la epistemocracia, la colonialidad, el racismo, el etnocentrismo, la intromisi贸n de poderosas estructuras for谩neas, el consumo desenfrenado y la depredaci贸n ecol贸gica.

10. Espectro completo significa que nadie 鈥損ersona o grupo bajo opresi贸n- se libera por s铆 mismo/a, sin incluir a otrxs, hasta darle alcance a la sociedad toda. La liberaci贸n no admite exclusiones.

11. No reconocemos la falsa y autodestructiva 鈥渘ormalidad鈥 de este mundo como ideal al que deber铆a tender una Cuba para ser 鈥渦n pa铆s normal鈥.

12. Estamos en guardia contra cualquier movida que, desde colectivos, procesos o esfuerzos que aspiran a la liberaci贸n, pudiese propiciar el emerger de nuevas y peligrosas dominaciones.

El Taller Libertario Alfredo L贸pez es un colectivo anarquista que desde hace a帽os apoya y promueve experiencias afines a sus principios antiautoritarios y anticapitalistas, y procura ser una oportuna voz libertaria en este archipi茅lago que llamamos Cuba. Ha organizado cuatro Jornadas Primavera Libertaria en La Habana, y actualmente es gestor principal del Centro Social ABRA.

https://centrosocialabra.wordpress….