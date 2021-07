–

De parte de Peri贸dico El Roble July 2, 2021 10 puntos de vista

Finalmente a principios de junio la UTA cerr贸 su acuerdo paritario. Se trata de un 37.8% escalonado que se termina de pagar en octubre y que incluye cl谩usula de revisi贸n. Seg煤n la opini贸n de delegados opositores a Roberto Fern谩ndez consultados por El Roble, este acuerdo es mejor que otros del sector como el Subte pero se帽alan que ya se viene perdiendo desde el trimestre 煤ltimo del a帽o pasado. Por eso, dicen, este acuerdo es en los hechos un 鈥渂ono en negro鈥.

Lo m谩s destacado, m谩s all谩 de este aumento con sabor a poco, es la coordinaci贸n que se dio por abajo entre choferes de zona sur, oeste y norte del conurbano bonaerense. Esta presi贸n callejera, que se tradujo en varias jornadas de lucha que incluyeron cortes en distintos accesos, marchas y asambleas, lograron incluir al acuerdo el cupo femenino. En este punto se destaca la pelea de las compa帽eras del sector con su referente Erica Borda. Tambi茅n lograron que se los incluya en el plan de vacunaci贸n como trabajadores y trabajadoras esenciales. Seg煤n refieren estos mismos delegados, completaron y presentaron los padrones a las autoridades, aunque al cierre de esta nota no tuvieron novedades.

Pese a estos logros, vienen dando una pelea l铆nea por l铆nea para que se implementen los protocolos necesarios. Al pasarse de Aspo al Dispo estos se relajaron y las empresas aprovecharon para no volver a implementarlos (es decir, ahorro en materiales sanitizantes, etc.). S贸lo por mencionar un ejemplo, decir que en los 煤ltimos 10 d铆as se hizo p煤blico el fallecimiento de dos trabajadores de la L铆nea 60 por Coronavirus.

En t茅rminos salariales, el resto de las provincias la situaci贸n es peor. La FATAP, c谩mara empresarial que nuclea a las empresas del resto de las provincias de corta, media y larga distancia, a principios de junio sac贸 un comunicado planteando que no estaban en condiciones iban a pagar el aumento, incluso que se les hac铆a dif铆cil cumplir con las escalas vigentes. Hubo un paro de UTA y frente a eso plantearon que hab铆a en riesgo 30.000 puestos de trabajo en riesgo. Recordemos que los salarios de estos trabajadores es m谩s bajo y que actualmente much铆simos de ellos est谩n sin trabajar porque las empresas est谩n dando muchos menos servicios. En provincias como Salta comienzan a agitarse las aguas por abajo, haciendo p煤blico el descontento y presionando a la seccional de la UTA para que desarrolle un plan de lucha frente a la dif铆cil situaci贸n.

Tal como sucede con muchos otros sectores de la clase, en el transporte tambi茅n golpea la crisis econ贸mica, social y sanitaria. Desde estas p谩ginas, alentamos y quedamos a disposici贸n de los trabajadores y trabajadoras del transporte que, como hicieron a fines de mayo, pese a la presi贸n de las empresas y la complicidad de la burocracia, salen a luchar por todos sus reclamos.

Por Facundo Anarres.