En noviembre de 2022, Daesh anunci贸 a Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi como nuevo l铆der del grupo yihadista, dando continuidad con este nombramiento a su proyecto de Califato global. M谩s que el hecho de la premura con la que se nombr贸 a un nuevo l铆der, tiene a煤n m谩s importancia los posteriores juramentos de fidelidad de las distintas filiales del grupo, que pese a su descentralizaci贸n y acciones aut贸nomas, siguen comprometidas con el objetivo de instaurar un Califato global y de manera progresiva, demostrando que esta idea perdura, se expande en algunas 谩reas geogr谩ficas, logra nuevas adhesiones y que la lucha continua siendo un desaf铆o a la seguridad mundial y cuyas capacidades no se deber铆an infravalorar.

Introducci贸n

Poco se sabe del nuevo califa de Daesh nombrado tras la probable muerte de Abu Hasaan al Hashimi al Qurashi (tercer califa), el cual habr铆a muerto en la zona de Daara (Siria) en combates con el Ej茅rcito 脕rabe Sirio en octubre de 2022, seg煤n el Comando Central de Estados Unidos. Daesh, el pasado 30 de noviembre, a trav茅s de sus canales de comunicaci贸n (en este caso al-Furqam Media) s贸lo ha mencionado que al Abu Has谩n muri贸 en combate, sin precisar ning煤n dato, nombrando el que ser铆a el cuarto califa de Daesh con el nombre de Abu al Hussein al Husseini al Quraishi. Seg煤n Daesh, es un veterano combatiente del que no ha trascendido ni im谩genes ni voz. Probablemente, el nuevo l铆der haya tenido un papel destacado entre los combatientes y pueda tener alg煤n tipo de formaci贸n religiosa.

El nombre asignado al nuevo 鈥渃alifa鈥 pocos datos nos aporta, ya que estos nombres suelen ser seud贸nimos que hacen referencia simb贸lica a elementos notables dentro del Islam, con el objetivo de reforzar su autoridad y legitimidad. En la dial茅ctica de Daesh es importante el nombre de un nuevo l铆der, ya que en su discurso sesgado este es el 煤nico y verdadero l铆der mundial al que deben sumisi贸n el conjunto de los musulmanes. Aquellos que no compartan estos postulados deber谩n ser considerados como ap贸statas y enemigos del islam. A diferencia de Al Qaeda, Daesh aspira a la gobernanza de un verdadero Califato a nivel global y su l铆der debe ser el gobernante leg铆timo del mundo isl谩mico, puesto que no debe quedar vacante. Sin embargo, Al Qaeda se presenta como vanguardia para la expansi贸n del islam pero su l铆der no por ello debe ser el gobernador de la comunidad isl谩mica (umma).

La aspiraci贸n de Daesh de conformar su Estado Isl谩mico no s贸lo se reduce al espacio que llegaron a gobernar y gestionar de manera efectiva entre 2014 y 2019, sino que pretende un alcance mundial, siendo su prioridad los territorios donde la comunidad musulmana est茅 establecida desde las primeras expansiones del Islam, abarcando desde Espa帽a (Al Andalus) hasta Indonesia. Las fronteras nacionales no son reconocidas, ya que son consideradas imposiciones de Occidente, creaciones de los hombres y no de Allah. Para este objetivo global, es fundamental el papel de sus diversas filiales reconocidas por la matriz del grupo y nombradas wilayat (provincias), que se expanden por distintos territorios de 脕frica y Asia, con el objetivo a largo plazo de lograr un Estado que llegue a gobernar todas las 谩reas del mundo musulm谩n.

Aunque act煤en de manera descentralizada, los juramentos de fidelidad (bay鈥檃) al nuevo califa demuestran la voluntad y el compromiso de luchar por un Califato unificado, identific谩ndose estos grupos de 谩mbito local con los postulados de Daesh y su red de lucha global. Es altamente probable que en los pr贸ximos meses se intensifiquen los ataques de estos grupos como demostraci贸n de fuerzas y lealtad al nuevo l铆der. Desde los medios de comunicaci贸n de Daesh se est谩 animando a estas campa帽as, principalmente desde el medio audiovisual Amaq as铆 como de la revista Al-Naba.

Pero tambi茅n Daesh 谩nima continuamente a la yihad desde una 贸ptica individual y personal, insiste a sus seguidores a atentar all铆 donde les sea posible y por los medios que sean (apu帽alamientos, atropellos, uso de las armas, etc.). Animando a estas acciones a trav茅s de foros y medios de propaganda a ataques a trav茅s de los movimientos insurgentes operativos, c茅lulas inspiradas (como pudo ser el caso de los terroristas de Ripoll), ataques individuales (radicalizados por terceras personas) y a los denominados 鈥渓obos solitarios鈥 (personas auto-radicalizadas que, de manera individual, cometen un atentado o pretende realizarlo). Por esta raz贸n, en las semanas posteriores al nombramiento del nuevo l铆der se sucedieron los juramentos de fidelidad al nuevo Califa de diversas filiales (algunas reconocidas por la central de Daesh y otras no), con la intenci贸n de demostrar que Daesh sigue activo, que el descabezamiento de la organizaci贸n no afecta a sus seguidores, operatividad ni objetivos marcados. En el presente an谩lisis desarrollaremos de manera resumida cu谩les son las principales filiales de Daesh por 谩reas geogr谩ficas y su papel en los conflictos actuales.

Oriente Pr贸ximo: 谩reas de Siria e Irak

Aunque el Califato fuera reducido pr谩cticamente a la desaparici贸n en 2019 en Oriente Pr贸ximo, muchos de sus combatientes lograron resistir en 谩reas rurales des茅rticas y aisladas. Esta capacidad de resistencia se ha ido reforzando en los 煤ltimos meses, logrando llevar a cabo operaciones de envergadura, como el asalto fallido a la prisi贸n de Al Sina en Hasaka, al noreste de Siria en enero de 2022, el cual dur贸 una semana y en el que actuaron fuerzas de Estados Unidos ante la virulencia del ataque.

Los ataques a prisiones o campos de prisioneros son una de las acciones m谩s recurrentes entre los grupos yihadistas, ya que con ellas se pretende recuperar a combatientes recluidos y lograr nuevas adhesiones entre los reclusos. En este caso en concreto de Oriente Pr贸ximo, tambi茅n se procura mantener alta la moral entre los yihadistas prisioneros y familiares recluidos, sabiendo que a煤n hay combatientes de Daesh que pretende restablecer el Califato en cuanto vuelvan a obtener un escenario id贸neo.

Un ejemplo de que Daesh sigue suponiendo una amenaza para la regi贸n, es la presencia de tropas estadounidenses no s贸lo en Irak, sino en Siria, cuyo n煤mero de operaciones contra esta organizaci贸n terrorista en 2002 pudieron acabar con la vida de 700 militantes de Daesh. Ya en 2023, tambi茅n se han producido operaciones por parte de las fuerzas especiales y ataques con drones.

Daesh sigue contando con importantes bolsas de resistencias en el noreste de Siria, as铆 como en el 谩rea de Deir Ezzor (Siria), realizan emboscadas contra fuerzas gubernamentales de Siria e Irak y grupos opositores, y recurren a los ataques habitualmente con artefactos IED鈥檚. Sus militantes tambi茅n procuran intentar aplicar la Sharia en sus 谩reas rurales bajo su control, cobrar el zakat (impuestos) y realizar acciones ilegales para su financiaci贸n como son el contrabando de petr贸leo y el secuestro de personas para exigir posibles rescates. Cada vez son m谩s las acciones que se llevan a cabo en nombre de Daesh, confirmando que el grupo sigue operativo y en fase de reconstrucci贸n.

Probablemente, el nuevo l铆der se encuentre en las 谩reas entre Siria e Irak. De hecho, los grupos dispersos de Daesh en los territorios de Irak y Siria (Sham, en la dial茅ctica yihadista), tambi茅n han realizados sus juramentos a al-Hussein al-Husseini.

Un dato importante destacado que puede afectar al fortalecimiento de Daesh en sus antiguos bastiones en Siria e Irak, son las continuas intervenciones turcas en territorio sirio (la 煤ltima en noviembre de 2022). Ya que estas operaciones contra las milicias kurdas a las que Turqu铆a acusa de terrorismo y ser una amenaza contra su integridad territorial, debilita a estas fuerzas que son las principales unidades de choque contra Daesh. Este desv铆o de fuerzas y recursos de estas milicias para hacer frente a las ofensivas turcas, es aprovechado por Daesh para fortalecerse y aumentar sus capacidades.

Otras 谩reas de Oriente Pr贸ximo

Ya en otros pa铆ses del 谩rea de Oriente Pr贸ximo, el nuevo califa ha recibido los juramentos de fidelidad de sus filiales en Yemen y el Sina铆.

IS-Yemen sigue siendo un actor menor en el conflicto yemen铆, donde hay involucradas terceras potencias como Arabia Saud铆 e Ir谩n. En Yemen la hist贸rica presencia de Al Qaeda de la Pen铆nsula Ar谩biga (AQAP) tambi茅n resta adhesiones a Daesh en esta 谩rea.

Respecto a la filial de Daesh en el Sina铆, denominada como Wilayat Sina铆, sigue siendo una amenaza para Egipto, donde ha reclamado m谩s de dos centenares de ataque en 2022. Tras la proclamaci贸n del nuevo l铆der se produjo un ataque reclamado por Estado Isl谩mico del Sina铆 fuera de sus 谩reas de influencia, cerca de un 谩rea tan estrat茅gica a nivel mundial como el canal de Suez, se帽al de su capacidad operativa.

Su principal objetivo en el Sina铆 se centra en las fuerzas de seguridad y la minor铆a cristiana, estando muy activos al norte de la Pen铆nsula. Su cercan铆a geogr谩fica a Siria e Irak siempre ha despertado las alarmas ante la amenaza que podr铆a suponer una uni贸n de fuerzas y territorios bajo las siglas yihadistas.

Tambi茅n desde L铆bano un peque帽o grupo realiz贸 un juramento de fidelidad al nuevo l铆der yihadista, aunque en L铆bano Daesh no reconozca ninguna filial.

Daesh tambi茅n ha reclamado ataques contra Israel, pero parecen ser ataques protagonizados por c茅lulas inspiradas reducidas o individuos radicalizados m谩s que por una estructura jerarquizada, fija y operativa desde los Territorios Palestinos. En sus medios, son continuos los llamamientos a atacar a los jud铆os y apoyar la causa palestina.

Daesh en 脕frica

脕frica se ha convertido en el territorio donde Daesh est谩 logrando mayor expansi贸n y a un ritmo vertiginoso, convirti茅ndose en una verdadera amenaza regional para las d茅biles autoridades nacionales y en un desaf铆o por su cercan铆a a Europa. 脕frica se ha convertido en el epicentro del yihadismo a nivel global.

Factores como la pobreza, desigualdad, el crimen organizado, la corrupci贸n, la mala gobernanza o la debilidad institucional, favorecen la expansi贸n del grupo yihadista. Aunque en estos momentos tengan unos objetivos regionales con una importante consolidaci贸n en el Sahel Occidental, Nigeria o el norte de Mozambique, sus consecuencias trascienden al continente.

Este potencial de crecimiento ya est谩 siendo aprovechado por Daesh, aumentando sus recursos financieros y propagand铆sticos para potenciar a sus filiales africanas, colocando este escenario como una prioridad. Un ejemplo de la importancia que supone para Daesh este territorio, es el aumento y calidad de las producciones propagand铆sticas de las filiales africanas, as铆 como la presencia de 谩rabes en las filiales africanas.

Tambi茅n, ya desde Espa帽a y Marruecos se han llevado a cabo operaciones policiales contra c茅lulas yihadistas con conexiones con grupos afines a Daesh en el Sahel.

Las filiales de Daesh en 脕frica ser铆an Estado Isl谩mico de la provincia de 脕frica Occidental (ISWAP), Estado Isl谩mico del Gran Sahara (EIGS), Estado Isl谩mico de la provincia de 脕frica Central (ISCAP), Estado Isl谩mico de Mozambique, Estado Isl谩mico de Somalia y Estado Isl谩mico de Libia.

Daesh y su potencial en 脕frica Occidental y Sahel

ISWAP fue el primer grupo af铆n a Daesh en reconocer al nuevo l铆der, as铆 como de publicar diversos v铆deos realizando tal juramento y haciendo demostraciones de fuerza, con exhibici贸n de un gran n煤mero de combatientes, armamentos y veh铆culos. ISWAP actualmente es considerada la franquicia de Daesh con mayor potencial ofensivo.

ISWAP se encuentra muy activo en amplias zonas del norte de Nigeria y en los pa铆ses ribere帽os del lago Chad, sustituyendo a Boko Haram como principal grupo yihadista en la zona. Es habitual los enfrentamientos entre ambos grupos, as铆 como la violencia hacia la poblaci贸n civil.

ISWAP es un gran desaf铆o transnacional y amenaza con expandir sus acciones hasta el Golfo de Guinea, con el objetivo de aumentar sus recursos financieros con una mayor implicaci贸n en actividades il铆citas, como el tr谩fico de drogas, de personas, minerales o combustible. Mantiene bastantes relaciones de complicidad con delincuentes comunes y bandidos, e instrumentaliza las luchas tribales por el uso de la tierra.

Su capacidad y calidad en sus medios de propaganda ha aumentado considerablemente, adquiriendo un mayor poder de estimulaci贸n y captaci贸n sobre la poblaci贸n local: la propaganda tambi茅n pretende la intimidaci贸n sobre el enemigo y su moral.

En importancia a ISWAP en 脕frica le seguir铆a Estado Isl谩mico del Gran Sahel (de siglas EIGS), cuya presencia en muy amplia en la denominada Triple Frontera (regi贸n de Liptako) entre Burkina Faso, N铆ger y Mal铆. En esta 谩rea, la filial de Daesh mantiene un conflicto abierto contra JNIM, grupo af铆n a Al Qaeda, en el cual parece que Daesh se est谩 imponiendo en algunas zonas cerca de Menaka, aunque JNIM cuenta con mayores lazos con la poblaci贸n local y una amplia red con otros grupos armados tuaregs. Aunque los dos grupos son de corte yihadista, la filial de Daesh act煤a con mayor brutalidad hacia la poblaci贸n civil y su aplicaci贸n de la Sharia es m谩s severa.

Respecto a su juramento de fidelidad (bay鈥檃) se han publicado v铆deos de gran calidad, donde se han utilizado drones para tomar planos y al igual que ha ocurrido con ISWAP, el grupo ha realizado una demostraci贸n de fuerzas con un n煤mero importante de combatientes y una puesta en escena destacable de veh铆culos confiscados a sus enemigos y motocicletas (elementos esencial de sus acciones). En los v铆deos publicados, el actual l铆der Abou al-Bara realiz贸 el juramento de fidelidad en un perfecto 谩rabe y no en ninguna lengua local.

La salida de Francia del territorio de Mali y Burkina Faso ha favorecido un auge de los grupos yihadistas, que reciben menos respuestas o presi贸n por lo que expanden sus acciones. Al igual que en otros escenarios, el abandono de las fuerzas occidentales es visto por los yihadistas como una victoria y un paso m谩s hacia sus objetivos, los cuales desde sus perspectivas alcanzarlos es s贸lo cuesti贸n de tiempo.

La presencia de Rusia en la zona a trav茅s de compa帽铆as de seguridad privada (com煤nmente identificadas como Wagner), as铆 como la ayuda militar proporcionada, est谩n teniendo pocos efectos pr谩cticos, por ahora, en disminuir las acciones insurgentes y terroristas. Cada vez m谩s cercanas a los grandes cascos urbanos.

Daesh en Mozambique

Otro de los escenarios donde Daesh est谩 expandiendo sus acciones es Mozambique. Principalmente al norte del pa铆s (provincia de Cabo Delgado), una zona que fue el epicentro de la guerra civil mozambique帽a hasta 1992. La desconfianza hacia las autoridades de Maputo de la poblaci贸n local de confesi贸n musulmana, la acumulaci贸n de armamento pasado, su riqueza mineral, la presencia de empresas energ茅ticas extranjeras que no repercute en un aumento del bienestar de la poblaci贸n, la pobreza generalizada, el tr谩fico de drogas (principalmente hero铆na) y la infiltraci贸n de radicales islamistas desde Tanzania, han hecho del norte de Mozambique un terreno perfecto para la construcci贸n de una filial de Daesh que provoca cientos de muertos, el cierre de numerosas instituciones estatales (como escuelas o centros de salud) y miles de desplazados.

IS-Mozambique, tambi茅n conocidos localmente como Al Shabbab (no tendr铆an relaci贸n con el grupo yihadista somal铆) o Ansar al Sunna wa Jama鈥檃, comenzaron a operar en el pa铆s desde 2017, consider谩ndose un problema menor y apenas contrarrestado por el gobierno central. Desde 2018 los ataques fueron reclamados por Daesh como acciones de su filial Estado Isl谩mico de la Provincia de 脕frica Central (ISCAP), pero actualmente el grupo opera como una franquicia independiente, mientras que las siglas ISCAP hace referencias al grupo af铆n a Daesh que act煤a en la zona de la R.D. del Congo y Uganda.

En 2019, se increment贸 la violencia yihadista en Mozambique con la llegada de combatientes experimentados desde el Congo y otras 谩reas, teniendo la capacidad en 2021 de tomar la ciudad de Palma, epicentro de proyectos energ茅ticos de inversi贸n extranjera. Pese a la recuperaci贸n de la ciudad por parte del gobierno y la ayuda internacional, IS-Mozambique contin煤a en expansi贸n hacia provincias m谩s al sur, no solo centr谩ndose en objetivos militares, sino tambi茅n en las comunidades cristianas, mayoritarias en Mozambique.

El asentamiento de los yihadistas que parec铆a un fen贸meno de 谩mbito local ya es un riesgo regional. Se teme que Daesh pueda llegar a unir diferentes territorios en 脕frica, creciendo la preocupaci贸n tambi茅n entre pa铆ses lim铆trofes como Tanzania o Sud谩frica. En este 煤ltimo pa铆s, considerado una de las potencias africanas, el yihadismo est谩 consiguiendo financiaci贸n y el proselitismo de visiones radicales del Islam va en aumento.

En Mozambique ya hay misiones de ayuda militar tanto de pa铆ses africanos a trav茅s de la Comunidad del Desarrollo de la 脕frica Austral (SADC) como europea a trav茅s de EUTM-Mozambique. Tambi茅n, destaca la aportaci贸n de las fuerzas ruandesas por su eficacia. Tambi茅n, se ha reportado presencia de empresas de seguridad privada sudafricanas y rusas en el pa铆s, aunque su papel actual es confuso.

ISCAP y su asentamiento en 脕frica Central

El mencionado grupo ISCAP es otra de las wilayat de Daesh, que hicieron su juramento de fidelidad y procuraron hacer una demostraci贸n de fuerza, aunque menor que otras filiales africanas. Al Bagdad铆 ya nombr贸 a este grupo como una wilayat m谩s de su Califato global en 2018, aunque su primer atentado reivindicado se produjo en 2019 contra fuerzas ugandesas.

Sus producciones propagand铆sticas en colaboraci贸n con otros grupos afines a Daesh es cada vez mayor y pese a sus limitaciones suele reivindicar sus continuas conexiones con Daesh en Oriente Pr贸ximo y otras filiales africanas. En enero de 2023, intensificaron sus acciones como parte del juramento de fidelidad al nuevo Califa, reclamando diversos ataques que pudieron causar 17 fallecidos en la regi贸n congole帽a de Kivu Norte.

La presencia de Daesh en el avispero que es la Rep煤blica Democr谩tica del Congo es notable, donde act煤an numerosos grupos insurgentes, destacando ISCAP y el M-23, aunque de diferentes ideolog铆as pero similares m茅todos de violencia (se calcula que en la Rep煤blica Democr谩tica del Congo podr铆an operar hasta un centenar de grupos armados). Al igual que otros grupos, ISCAP se asienta en las zonas de riqueza mineral al este del pa铆s, donde su involucraci贸n en el tr谩fico de minerales es b谩sica para su financiaci贸n, as铆 como otras actividades ilegales como la caza furtiva o la tala de 谩rboles. Tambi茅n es com煤n el secuestro de personas, las violaciones o el alistamiento de menores forzados. ISCAP recoge a numerosos miembros de diferentes nacionalidades africanas y su matriz se encontrar铆a en el grupo insurgente Alianza de Fuerzas Democr谩ticas (AFD), que jur贸 lealtad a Daesh.

La organizaci贸n de origen ugand茅s pero con amplia experiencia en el conflicto congole帽o, vir贸 hacia posiciones yihadistas con el objetivo de lograr apoyo asistencial, propagand铆stico, de financiaci贸n y aumentar su capacidad de captaci贸n de combatientes. De hecho, el grupo est谩 multiplicando sus v铆deos a trav茅s de canales como Telegram (mayor encriptaci贸n que otras redes sociales) y presencia narrativa en los medios de Daesh. Tambi茅n ha recibido financiaci贸n desde c铆rculos radicalizados en Reino Unido y Kenia, as铆 como a trav茅s de criptomonedas.

Pese a que la poblaci贸n musulmana en la RDC se estima en el 2% del global, se est谩 detectando un fuerte radicalismo entre imanes con formaci贸n en los pa铆ses del Golfo o procedentes de Somalia. El epicentro de este radicalismo se encontrar铆a en la ciudad de Goma.

ISCAP centra sus actividades principalmente contra las comunidades cristianas y las Fuerzas Armadas congole帽as. Evitan los ataques a la Misi贸n de Naciones Unidas, ya sea por evitar protagonismo internacional o porque esta misi贸n reh煤ye de una mayor implicaci贸n en los conflictos que asolan a la RDC. Tambi茅n, ISCAP ha protagonizado incursiones en Burundi y Tanzania.

Su estrat茅gica zona de influencia en una zona central del continente como el Congo, puede ser una amenaza futura a煤n mayor, ya que puede funcionar de nexo de uni贸n entre las filiales que act煤an en 脕frica Occidental, Mozambique y Somalia.

Los l铆deres de estas filiales de Daesh son f谩cilmente reemplazables, de ah铆 a que muchas veces el descabezamiento del l铆der no signifique una debilitaci贸n del grupo. En el caso de ISCAP y su descentralizaci贸n en varias 谩reas hace complicado identificar a un l铆der. En el caso del v铆deo de juramento de lealtad al nuevo califa, se identific贸 a Abu Abd al-Rahman al-Ughandi.

Daesh en Somalia

Somalia es pr谩cticamente un Estado fallido desde 1991, azotado continuamente por un conflicto armado interminable. As铆, la violencia yihadista, se une a otros factores como las sequ铆as, hambrunas y enfermedades, elementos que hacen de este pa铆s estrat茅gico en el Cuerno de 脕frica un continuo polvor铆n.

En la actualidad, el d茅bil gobierno nacional instalado en Mogadiscio, con apoyo internacional, parece que est谩 recuperando terreno al principal grupo yihadista del pa铆s que ser铆a Al Shabaab, una franquicia de Al Qaeda operativa desde 2006 y protagonista de numerosas acciones terroristas y cr铆menes.

En este escenario tan ca贸tico, tambi茅n Daesh cuenta con su propia filial que nombr贸 su lealtad al primer califa de Daesh en 2015, con presencia principalmente en el estado de Puntlandia, regi贸n que act煤a de forma aut贸noma al resto de Somalia. Aqu铆, Daesh ha protagonizado diferentes acciones y ha conseguido atraer a combatientes radicalizados de Al Shabaab y lograr captaci贸n entre la poblaci贸n local.

Su presencia y fortalecimiento no ha pasado inadvertido para potencias como Estados Unidos, cuya fuerzas especiales y drones act煤an con regularidad en territorio somal铆 , fijando a Daesh en Somalia como un objetivo prioritario. Su juramento de lealtad al nuevo califa se produjo a principios de diciembre de 2022 aunque su principal l铆der Abdulkadir Mumin no apareciera en dicha proclamaci贸n. Daesh en Somalia cuenta con un papel muy activo en los medios oficiales de Daesh como la revista Al-Naba.

La influencia de Daesh en el resto de 脕frica

Pese a que en el auge del grupo Daesh en Siria e Irak, principalmente entre 2014 y 2017, surgieron diferentes grupos yihadistas que proclamaron su fidelidad al nuevo califato en el norte del Continente, muchos de estos grupos o c茅lulas fueron desapareciendo, diluy茅ndose en otros grupos o dedic谩ndose a otras actividades criminales.

En Libia, donde llegaron a protagonizar acciones de envergadura, ocuparon importantes poblaciones y realizaron crueles asesinatos, siendo reconocidos como una wilayat por Al Bagdad铆, el grupo ha perdido fuerza, con gran parte de su miembros en c谩rceles y repleg谩ndose en zonas des茅rticas remotas. All铆 se ven involucrados en actividades delictivas o incorporados a la filial de Estado Isl谩mico del Gran Sahel. No obstante, en una situaci贸n tan vol谩til como la que se vive en Libia, el grupo puede resurgir como ha sucedido en otros lugares.

Respecto a otros lugares del norte de 脕frica, solo en T煤nez un grupo de personas no armadas publicaron un v铆deo de lealtad a Daesh. Esto no significa que Daesh pueda contar con c茅lulas infiltradas en pa铆ses del Magreb o que se puedan producir ataques por personas individuales o grupos inspirados que pueden reclamar sus acciones en nombre de Daesh. Uno de los principales objetivos de todas las publicaciones de Daesh es precisamente animar e inspirar a estas acciones puntuales para seguir expandiendo sus ideales, mantener activa sus reclamaciones y mantener vigente la idea de un Califato Global. Toda la propaganda de captaci贸n de Daesh fue dise帽ada y planificada por Abu Mohamed Al Adnani, el cual centraba al ciberespacio como un pilar fundamental para el resurgir del nuevo Califato.

Daesh en Asia Central y el Sudeste Asi谩tico

En Asia, los terroristas que actuaron en nombre de Daesh han protagonizado diversos atentados en pa铆ses como India, Pakist谩n, Sri Lanka o Banglad茅s. Tambi茅n, el nombre de Daesh y la supuesta lucha contra el terrorismo yihadista ha sido instrumentalizada por gobiernos autoritarios para ejercer violencia contra la poblaci贸n civil, como el caso de la Junta Militar de Myanmar contra la minor铆a musulmana rohynga. Por desgracia, el terrorismo en Asia Central y el Sudeste Asi谩tico ha actuado en multitud de ocasiones, pero en lo referente a Daesh han destacado dos lugares donde sus franquicias lograron mayor protagonismo y donde siguen estando activas, aunque en contextos y con capacidades muy diferentes, como son los casos de Filipinas y Afganist谩n.

La situaci贸n de Daesh en Filipina

Actualmente la presencia en Filipinas de grupos leales a Daesh es pr谩cticamente residual. A pesar de que la mayor铆a de la poblaci贸n filipina es mayoritariamente cristiana, en la sure帽a provincia de Mindanao y otras islas cercanas (la regi贸n Bangsamoro), la mayor铆a de la poblaci贸n es musulmana. Esto llev贸 al surgimiento de una insurgencia que buscaba la independencia de la zona, siendo el grupo aut贸ctono Frente Moro de Liberaci贸n Isl谩mica el grupo mayoritario que capitalizar铆a una insurgencia armada contra el gobierno central. Pero tambi茅n exist铆an otros grupos m谩s radicales y violentos como Abu Sayyaf que proclamaron su filiaci贸n a Daesh en 2014.

Entre 2014 y 2015 surgieron distintos grupos en la zona que clamaron su lealtad a Daesh. Estos grupos se sintieron muy reforzados por la llegada de combatientes filipinos, indonesios y malayos que hab铆an adquirido experiencia de combate con Daesh en Siria e Irak, y posteriormente retornaron al Sudeste Asi谩tico con el objetivo de expandir la yihad. Filipinas fue considerada una wilayat m谩s por el primer califa Al-Bagdad铆, pero sobre el terreno actuaban varios grupos independientes que clamaban su lealtad a Daesh. Adem谩s de Abu Sayyaf, surgi贸 el denominado Estado Isl谩mico de la Provincia del Sudeste Asi谩tico (ISEAP).

Estos grupos en 2017 en una acci贸n coordinada llegaron a asaltar con 茅xito la ciudad de Marawi en Mindanao, con la intenci贸n de dar un impulso al Califato en la zona a imagen de lo sucedido en Siria e Irak en 2014. Dicha acci贸n sorprendi贸 a las autoridades locales que tardaron m谩s de 5 meses en recuperar la ciudad, teniendo que contar para ello con apoyo de fuerzas de Estados Unidos sobre el terreno y apoyo material ruso y chino.

Tras el asalto de Marawi, las fuerzas yihadistas quedaron muy debilitadas y desgastadas. Adem谩s, el gobierno aceler贸 el proceso de pacificaci贸n de la isla y estableci贸 conversaciones de paz con el FMLI para calmar un posible descontento mayor en la zona y evitar su radicalizaci贸n. A trav茅s de estos acuerdos de paz se ha reconocido la singularidad religiosa y cultural musulmana de la regi贸n de Bangsamoro pero no la Sharia como fuente de derecho p煤blico.

Respecto a ISEAP y el nuevo califa, el grupo public贸 un v铆deo en diciembre donde clamaba su lealtad. Sin embargo, lo cierto es que ISEAP no supone una amenaza de consideraci贸n actualmente y sus acciones se reducen a combates espont谩neos con las fuerzas de seguridad, robos, secuestros o extorsi贸n en 谩reas selv谩ticas remotas. Aun as铆, no se puede subestimar el poder de reconstrucci贸n de estos combatientes.

Abu Sayyaf tambi茅n sigue actuando puntualmente en la provincia de Sulu. Como singularidad, hay que se帽alar que es el 煤nico grupo en Filipinas que ha protagonizado ataques suicidas con mujeres (como el ataque a la catedral de Jolo).

La filias de Daesh en Asia Central: ISKP

Esta filial de Daesh denominada Estado Isl谩mico del Khorasan se encuentra asentada principalmente en Afganist谩n, aunque el nombre Khorasan har铆a referencia a una regi贸n hist贸rica que abarcar铆a gran parte de Asia Central, entre ellos los actuales estados de Afganist谩n, parte de Pakist谩n e Ir谩n. Con este nombre haciendo referencia a una regi贸n hist贸rica, Daesh manda el mensaje de que las fronteras actuales son divisiones nacionales ileg铆timas impuestas por Occidente y asimiladas por los gobiernos regionales ap贸statas actuales. ISKP fue el segundo grupo af铆n a Daesh en proclamar su juramento de fidelidad del nuevo Califa, escenificaci贸n que transmiti贸 a trav茅s de la revista digital Al Naba y Voice of Khorasan.

ISKP se comenz贸 a organizar en 2014 aunque su reconocimiento de filial de Daesh se produjo en 2015. Su origen estar铆a conformado por ex miembros del grupo Tehrik-e Talib谩n Pakist谩n (TTP, los com煤nmente llamados Talibanes paquistan铆es), talibanes afganos radicalizados, uzbecos pertenecientes al Movimiento Isl谩mico Uzbeko y tayikos. Aunque llama especialmente la atenci贸n la integraci贸n en este grupo de miembros de etnia uigur, un pueblo musulm谩n originario de la provincia China de Xinjiang pero fuertemente reprimido desde Pek铆n.

Los miembros de ISKP rivalizan profundamente con los Talib谩n a los que consideran ap贸statas y de regirse por cuestiones tribales o nacionales y no religiosas. Adem谩s, lo acusan de confabular con el enemigo infiel, como quedar铆a demostrado en los Acuerdos de Doha alcanzados entre los Estados Unidos y los Talib谩n.

Los Talib谩n a煤n contin煤an siendo aliados de Al Qaeda, grupo con el que Daesh lucha por la hegemon铆a del yihadismo global, lo cual tambi茅n ser铆a una causa m谩s de su enemistad. Un ejemplo de esta rivalidad fue el hecho de que la primera ejecuci贸n que los Talib谩n se adjudicaron al tomar Kabul, fue el l铆der de ISKP Abu Omar Khorasani el cual se encontraba en prisi贸n.

En los 煤ltimos a帽os de presencia de las potencias occidentales en Afganist谩n, se llevaron a cabo diversas operaciones de gran escala contra ISKP, destacando en 2017 el ataque que se realiz贸 contra sus posiciones haciendo uso de la bomba convencional m谩s potente de la historia.

Conforme las fuerzas internacionales se iban retirando, ISKP iba expandiendo su presencia que en un principio estaba centrada en las provincias del norte y este de Afganist谩n fronterizas con Pakist谩n, siendo su epicentro Nangarhar. Esta expansi贸n de actividades y capacidad se hizo patente en el 煤ltimo atentado que sufrieron los estadounidenses en Afganist谩n, concretamente en la ca贸tica operaci贸n de repliegue de fuerzas estadounidenses donde fueron asesinados 13 militares de Estados, as铆 como de cientos de v铆ctimas civiles.

Actualmente, algunas fuentes aseguran que el grupo cuenta con algunos miles de combatientes pero es dif铆cil contabilizar sus fuerzas reales. Sobre el terreno no controlar铆an rese帽ables 谩reas de manera efectiva, aunque s铆 parecen ser la mayor fuerza armada opositora al nuevo Emirato. Sus capacidades pudieron ser reforzadas con la salida de prisi贸n de algunos de sus combatientes en la situaci贸n de caos vivida en 2021, o la adhesi贸n de miembros de la inteligencia y fuerzas de seguridad del anterior gobierno.

Su estrategia estar铆a enfocada con la mismas t谩cticas que los Talib谩n utilizaron contra el anterior gobierno y fuerzas internacionales: atentados indiscriminados contra las infraestructuras sensibles as铆 como contra la poblaci贸n civil (principalmente contra la minor铆a hazari de confesi贸n chi铆), emboscadas, utilizaci贸n de IED鈥檚 y asesinatos selectivos.

En algunas de estas 煤ltimas acciones estar铆an involucrados miembros de ISKP de origen uigur, cuyos objetivos han sido ciudadanos chinos en Afganist谩n. Hay que recordar que China y las nuevas autoridades afganas han mostrado su deseo de colaborar. Mientras que los Talib谩n se comprometer铆an a no prestar apoyo a la causa secesionista uigur, los chinos invertir铆an en Afganist谩n con el objetivo de conseguir concesiones en el campo de la miner铆a y tierras extra帽as. Esta complicidad entre China y los Talib谩n han sido criticada y amenazadas por ISKP, quien ha colocado a los intereses chinos en Afganist谩n como uno de sus principales objetivos en su lucha contra los Talib谩n y ha denunciado la represi贸n que sufrir铆an la poblaci贸n musulmana uigur en China.

Llama la atenci贸n como China est谩 comenzando a ser se帽alada por grupos yihadistas como un nuevo objetivo, teniendo en cuenta la expansi贸n y mayor presencia del gigante asi谩tico en nuevos escenarios.

Tambi茅n ISKP ha actuado en Pakist谩n, pudiendo ser los autores del atentado contra una mezquita de las fuerzas de seguridad pakistan铆es que dejaron cientos de v铆ctimas.

Los Talib谩n no dejan de hostigar a los miembros de ISKP, se帽al谩ndoles como su principal amenaza y centr谩ndose en desactivar cualquier c茅lula en Kabul. Con ello tambi茅n querr铆an ganar la confianza internacional de que Afganist谩n no supondr谩 una amenaza regional ni base para grupos terroristas, pero lo cierto es que los Talib谩n siguen siendo aliados de grupos yihadistas como Al Qaeda y en su gobierno est谩n integrados miembros de la red terrorista Haqqani, por lo que Afganist谩n posiblemente sea un foco de inestabilidad regional.

Conclusiones

La proclamaci贸n de un nuevo Califa no significar谩 un nuevo y repentino renacer de Daesh a nivel global, pero s铆 simboliza que la ideolog铆a que pretende impulsar y su causa 鈥渄ivina鈥 sigue contando con un l铆der dispuesto a seguir capitalizando una lucha por la supuesta voluntad de Allah y la defensa de su verdadero mensaje. La proclamaci贸n del cuarto Califa de Daesh es una cuesti贸n simb贸lica sin valor operativo, ya que este no ejerce mando directo sobre las distintas filiales.

Los grupos terroristas de 铆ndole yihadistas han demostrado una gran capacidad de adaptaci贸n, resistencia y organizaci贸n ante cualquier escenario de inestabilidad, siendo capaces de instrumentalizar situaciones cr铆ticas, vol谩tiles o de malestar para expandir su ideolog铆a de la violencia, que puede atraer a sectores de la poblaci贸n radicalizados o desencantados con las situaciones pol铆ticas de all谩 donde vivan.

La ideolog铆a yihadista sigue atrayendo a miles de simpatizantes. Las redes sociales e internet han favorecido su expansi贸n y capacidad de captaci贸n a nivel mundial, de ah铆 la importancia y repercusi贸n que las distintas filiales de Daesh le han dado a sus proclamaciones de fidelidad, con la intenci贸n de persuadir a posibles simpatizantes. En Oriente Pr贸ximo pese a la derrota de Daesh en 2019 preocupa que cualquier cambio de escenario pueda reactivar la amenaza regional.

Mientras, en 脕frica la amenaza yihadista se consolida, siendo el epicentro actual del yihadismo global. 脕frica se puede convertir en un terreno perfecto para el crecimiento de los grupos yihadistas donde factores como la pobreza, la falta de oportunidades y la desilusi贸n puede atraer hacia postulados radicales y rompedores con la pol铆tica tradicional a una poblaci贸n muy joven y en pleno proceso de explosi贸n demogr谩fica. En Asia, Afganist谩n posiblemente sea un foco continuo de inestabilidad, no solo por ISKP sino por la propia pol铆tica de las nuevas autoridades.

Daesh, aunque fr谩gil en su matriz, resurge en otros escenarios sin cesar de ser una amenaza para millones de personas.

FUENTE: Manuel Paz Bernal / Geopol21

