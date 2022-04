‘Skins’: auge y caída de los chicos rudos

Trevor Basil en el centro de la ic贸nica fotograf铆a

de Derek Ridgers tomada en Housnlow y que sirve de portada para el libro

de Carles Vi帽as ‘Skinheads. Historia global de un estilo’

Es posiblemente el estilo que m谩s miradas de desconfianza sigue

despertando: una est茅tica reconocible, orgullosa de s铆 misma, para una

subcultura a menudo malinterpretada sobre la que el historiador Carles

Vi帽as cuenta la callejera y sinuosa vida del movimiento

Es casi primavera del 64 cuando la cantante jamaicana Millie Small toca

la cima de las listas brit谩nicas con su versi贸n ska del tema My boy lollipop.

Es el primer 茅xito del estilo en la ya exmetr贸polis. Es tambi茅n una

consecuencia cultural de la migraci贸n caribe帽a que, principalmente desde

Jamaica, ha llegado a una Gran Breta帽a en reconstrucci贸n y con trabajo

vacante por las bajas de la guerra. En Londres y otras ciudades, los

hijos de la clase obrera blanca ya andaban desde los cincuenta buscando

afianzar la propia personalidad dentro, eso s铆, de un grupo

relativamente homog茅neo. Infundir respeto, repudiar valores adultos y

sacarle buen partido a las calles y las noches. Los teddy boys

鈥攑or el diminutivo de su estilo dandi ‘eduardiano’鈥 dejaron paso a los

mods. Elegantes, orgullosos y con lemas como 鈥渧ida limpia bajo

circunstancias dif铆ciles鈥, cuando suena en todas las radios My boy lollipop, los mods est谩n cerca de sufrir un cisma. Por un lado, los m谩s individualistas trendy mods. Del otro, unos hard mods que reaccionan a lo que interpretan como una banal huida hacia el elitismo y el hippismo radicalizando su est茅tica y sentido de pertenencia a la clase trabajadora. A diferencia de los teds,

los mods s铆 han sentido fascinaci贸n por el imaginario del pandillero

duro y misterioso importado de los chicos procedentes de los bajos

fondos jamaicanos: el rude boy. Est谩 por nacer el estilo que el historiador Carles Vi帽as (Barcelona, 1972) ha documentado en su ensayo Skinheads (Bellaterra, 2022).

鈥淓l estilo skin nace de una fusi贸n multi茅tnica. Las personas

que hab铆an migrado desde Jamaica y otras islas aportan la banda sonora

original, una est茅tica determinada y unos h谩bitos y jerga concreta. Los

j贸venes brit谩nicos, su esp铆ritu barrial de clase obrera. El encuentro se

produce en salas de baile y conciertos, all铆 interact煤an鈥, indica

Vi帽as. Los primeros skins aparecieron en torno a 1967. Todav铆a no se llamaban as铆: eran peanuts, eggheads o lemonheads, por el perfil de la cabeza, hasta que la prensa us贸 la palabra skinhead en 1969. Para entonces, ya eran bien conocidos en Gran Breta帽a esos chicos aficionados a hablar con palabras del patois jamaicano y el cockney

londinense y a vestir botas Dr. Martens, pantalones Levi鈥檚, camisas,

tirantes y chaquetas Harrington. 鈥淓s una est茅tica en evoluci贸n aunque no

lo parezca. Est谩 el estilo original con prendas de los a帽os sesenta y

el pelo corto pero nunca afeitado. Ser谩 a finales de los setenta cuando

la est茅tica se radicaliza y aparece el corte al cero, botas de tallaje

m谩s alto, pantalones deste帽idos con lej铆a o cazadoras bomber鈥, se帽ala Vi帽as.

La Gran Breta帽a que, m谩s que verlos llegar, se encuentra con esos chavales, es un pa铆s que ha conseguido capear la posguerra de la llamada generaci贸n de las ruinas. Los primeros skins ten铆an una casi nula vinculaci贸n con la pol铆tica y sent铆an un franco desafecto hacia los pol铆ticos. 鈥淪obre todo ocurre con el laborismo, del que los skins entienden que ha traicionado los valores de la clase obrera. Hay una lectura de la academia brit谩nica que me parece acertada. Los skins surgen como reivindicaci贸n de la clase obrera brit谩nica cuando esta inicia su proceso de descomposici贸n. Asumiendo un poco la caricatura del obrero tratan de reivindicar la ra铆z social y cultural cuando el esp铆ritu de comunidad y solidario de clase se empieza a desintegrar. Por otro lado, es un estilo que se presume transgresor, rebelde, que impugna el sistema pero sin ser una contracultura porque no aporta alternativa, simplemente repudia el sistema. Asume est茅tica y valores de orden y disciplina. Esta es la paradoja que se oculta tras el estilo鈥, apunta Vi帽as sobre aquellos chicos tan insumisos como tradicionalistas.

Aquellos primeros skins estaban escuchando mucha m煤sica: Desmond Dekker, Laurel Aitken o Symarip, uno de cuyos cl谩sicos, Skinhead moonstomp , hace referencia al paso de baile m谩s conocido del estilo, el que pivotando sobre los talones simula caminar sobre la luna. Para Vi帽as, 鈥渓a m煤sica es uno de los pilares del estilo, uno de sus elementos de cohesi贸n y atracci贸n referenciales. El folclore jamaicano se mezcla con el rhythm and blues y da lugar al ska. Despu茅s el rocksteady, cuando el ska se ralentiza. O el reggae, que aporta un mensaje m谩s religioso y hace a algunos skins volver a las ra铆ces. La banda sonora skin acabar谩 siendo muy plural鈥.

Desde el comienzo de los setenta y hasta 1976 los skins pr谩cticamente

desaparecieron. Entonces lleg贸 el punk. 鈥淵 el revival de la m煤sica

jamaicana gracias a que grupos brit谩nicos versionan sus temas de la

anterior d茅cada. La mezcla de eso con el punk da lugar a una

revitalizaci贸n del estilo skin, que estaba de capa ca铆da,

aguantando solo en algunas ciudades del norte, en las Midlands o en

Escocia鈥, sostiene Vi帽as. En los estadios de f煤tbol tambi茅n se volvieron

a ver skins. 鈥淒os elementos explican la vinculaci贸n entre skins y

f煤tbol. Uno es que es el deporte de preferencia de la clase obrera

brit谩nica. Adem谩s, Inglaterra gan贸 en casa la copa del mundo del 66.

Justo en el momento en que apareci贸 el estilo, el f煤tbol estaba de

moda鈥, se帽ala el historiador. Pero esta vez hab铆a una diferencia entre

estos skins de grada y los de hac铆a casi diez a帽os. Esta vez s铆

estaban politizados. 鈥淗ubo un intento de captaci贸n de la extrema

derecha que tiene que ver con la desidia y el menosprecio de la

izquierda hacia el f煤tbol, con el discurso de que aliena a los j贸venes.

Eso gener贸 un vac铆o que fue aprovechado por la extrema derecha, que

penetr贸 en 谩mbitos in茅ditos hasta entonces, primero los estadios y

despu茅s los conciertos. El 茅xito en algunos estadios fue notable鈥.

Especialmente en los del Chelsea, Millwall, West Ham, Leeds o

Birmingham. Compet铆an entre s铆 por ver qui茅n comandaba la clasificaci贸n

de las aficiones m谩s racistas que realizaba Bulldog, la revista de las juventudes del National Front.

Los directos de algunos grupos fueron otro campo en disputa

pol铆tica. Para Vi帽as, 鈥渉ubo una operaci贸n orquestada, sobre todo del

National Front y del British Movement, para a trav茅s de la m煤sica

aumentar su base de apoyo social鈥. La presencia provocadora de skins ya

directamente neonazis en conciertos y las consecuentes peleas entre

seguidores de los grupos lleg贸 a acabar en la pr谩ctica con carreras como

la de los punks Sham 69. Otras bandas se opusieron expl铆citamente a la

invasi贸n de la extrema derecha. Fue el caso de las encuadradas en el

estilo 2-Tone con su ska hipervitam铆nico: The Selecter, Madness, The

Beat, Bad Manners y, sobre todo, The Specials. 鈥淓sas bandas fueron

fundamentales a la hora de dar un empuje antirracista. La mezcla de

razas en componentes de estos grupos proyectaba la realidad social de

Gran Breta帽a. Fueron cruciales para frenar la irrupci贸n de los cabezas

rapadas neonazis鈥, defiende Vi帽as.