De parte de Nodo50 March 5, 2023 334 puntos de vista

Aquest informe analitza com empreses, organitzacions pol铆tiques i sindicals i poderosos utilitzen els tribunals per intentar controlar el que s鈥檈xplica. L鈥檈studi explica qu猫 s贸n els SLAPPS i l鈥檌mpacte que han tingut a Europa, a m茅s d鈥檈xplicar quins han tingut m茅s repercussi贸 a Catalunya. En aquest sentit, es recullen prop d鈥檜na desena de casos significatius que s鈥檋an detectat en els darrers tres anys a partir de la recopilaci贸 del Mapa de la Censura de M猫dia.cat. A m茅s, l鈥檈studi planteja els riscos de la jurisdicci贸 actual i es valora la normativa que es prepara per frenar-los.

脥ndex

Introducci贸

Metodologia

Definir els SLAPPS

Radiografia de casos a Europa

Radiografia de casos period铆stics a Catalunya

Recon猫ixer els SLAPPS

M茅s enll脿 del periodisme

La delimitaci贸 del fenomen

La protecci贸 del periodisme

La jurisdicci贸 espanyola

La directiva europea

Conclusions

Introducci贸

Daphne Caruana Galizia era una periodista d鈥檌nvestigaci贸 de Malta. Tenia 53 anys quan la van assassinar amb un cotxe bomba el 2017. Fins a aquell moment havia acumulat 47 demandes judicials. L鈥檕bjectiu d鈥檃questes demandes no era 鈥渇er just铆cia, sin贸 assetjar, intimidar i silenciar鈥. Ho recull la nota de premsa de la Comissi贸 Europea que anunciava l鈥檃provaci贸, l鈥檃bril del 2022, d鈥檜na proposta de directiva contra els SLAPPS.

SLAPPS s贸n les sigles, en angl猫s, que fan refer猫ncia als litigis estrat猫gics (o abusius) contra la participaci贸 p煤blica. 脡s a dir, les den煤ncies que es presenten contra periodistes, per貌 tamb茅 contra activistes i entitats, per evitar que parlin d鈥檜n tema. La Comissi贸 Europea posa el cas de la periodista de Malta com 鈥渦n tr脿gic exemple鈥 de l鈥櫭簊 dels SLAPPS.

A part de tr脿gic, el final de la periodista maltesa assassinada 茅s extrem. Els SLAPPS s贸n processos judicials que sobretot busquen espantar i desgastar. S贸n demandes que volen posar contra les cordes qui les rep, perqu猫 possiblement no t茅 els recursos per afrontar-les. El desconeixement i la incertesa d鈥檃quests processos, que poden allargar-se durant mesos i anys, provoquen un neguit i tamb茅 poden causar dificultats econ貌miques.

La prioritat dels SLAPPS no 茅s obtenir una sent猫ncia condemnat貌ria. 脡s generar un maldecap pel fet que es vulgui informar o que s鈥檋agi parlat d鈥檜ns temes o d鈥檜nes persones. L鈥檌nter猫s dels que presenten les demandes, que acostumen a tenir un avantatge de poder, 茅s fer callar. L鈥檕bjectiu principal d鈥檃quest informe 茅s fer pedagogia: entendre qu猫 s贸n els SLAPPS i posar exemples de casos propers que encaixen amb la seva definici贸. A m茅s, vol servir per reflexionar sobre els recursos que es necessiten per afrontar el fenomen i les possibles solucions.

Metodologia

Aquest informe s鈥檋a elaborat amb la consulta de diversos documents que es mencionaran al llarg dels seg眉ents cap铆tols en els quals s鈥檃nalitzen els SLAPPS. La redacci贸 tamb茅 s鈥檋a fet amb una part de metodologia qualitativa, a partir de la incorporaci贸 d鈥檜na desena de veus de persones coneixedores o implicades en aquestes demandes a qui s鈥檋a consultat.

En primer lloc, es fa una explicaci贸 sobre els SLAPPS i l鈥檌mpacte que han tingut a Europa, abans d鈥檃terrar-los a Catalunya i comprovar quins han agafat m茅s repercussi贸. Una part destacada 茅s el recull de prop d鈥檜na desena de casos significatius que s鈥檋an detectat en els darrers tres anys a Catalunya a partir de la recopilaci贸 del Mapa de la Censura de M猫dia.cat. S鈥檈xposen els afectats, la modalitat delictiva que s鈥檋a utilitzat per posar la den煤ncia, l鈥檈voluci贸 de cada causa judicial i el temps que ha durat.

Tamb茅 s鈥檈ntra en els casos que no s贸n period铆stics i s鈥檕bre el debat de quan han de portar aquesta etiqueta. Per acabar, es plantegen els riscos de la jurisdicci贸 actual i es valora la normativa que es prepara per frenar-los.

Definir els SLAPPS

Els experts consultats per elaborar aquest informe coincideixen a dir que ni els periodistes sabem qu猫 s贸n els SLAPPS ni som conscients que existeixen. 脡s un dels primers problemes del fenomen.

鈥淓ls SLAPPS s贸n litigaci贸 abusiva per silenciar veus cr铆tiques. Tenen una finalitat concreta, que 茅s desincentivar la participaci贸 p煤blica鈥. 脡s la s铆ntesi de l鈥檃dvocada Laia Serra a l鈥檋ora de fer una definici贸 breu dels SLAPPS: en angl猫s, strategic lawsuits against public participation; en catal脿, litigis estrat猫gics contra la participaci贸 p煤blica. 鈥溍塻 una variant dels litigis estrat猫gics, que s贸n aquells litigis que van m茅s enll脿 d鈥檜n cas concret. Volen canviar l鈥檈stat de les coses o enviar un missatge determinat. Els SLAPPS s贸n contra els periodistes i la participaci贸 p煤blica鈥, descriu l鈥檌nvestigador Joan Barata, del Cyber Policy Center de la Universitat de Stanford. Per a l鈥檃dvocat Andr茅s Garc铆a Berrio, codirector d鈥橧r铆dia, s贸n litigis que es fan 鈥渁mb la idea de limitar la llibertat d鈥檈xpressi贸 i sense tenir una base jur铆dica certa鈥.

Laia Serra:

鈥淓ls SLAPPS s贸n litigaci贸 abusiva per silenciar veus cr铆tiques. Tenen una finalitat concreta, que 茅s desincentivar la participaci贸 p煤blica鈥

鈥淟a finalitat 茅s portar un tema als tribunals. No per aquell cas, sin贸 per enviar un missatge que far脿 que els periodistes o les organitzacions, abans de publicar determinades coses, s鈥檋o pensin dues vegades, perqu猫 veuran que aix貌 suposa molts problemes o embolics鈥, assegura Barata. 鈥溍塻 una estrat猫gia intimidat貌ria per coartar les funcions dels periodistes i dels defensors dels drets humans鈥, argumenta Garc铆a Berrio, perqu猫 鈥渆s veu clarament que el motiu de l鈥檃ctuaci贸 茅s una activitat censora鈥.

La Comissi贸 Europea ha fet una proposta de directiva sobre els SLAPPS que ara debaten el Parlament Europeu i el Consell de la Uni贸 Europea. El text enumera quins casos es volen recon猫ixer. S贸n els procediments judicials 鈥渋nfundats o abusius鈥 contra 鈥減ersones f铆siques i jur铆diques, en particular periodistes i defensors dels drets humans鈥. La proposta empara la participaci贸 p煤blica, que s鈥檈nt茅n com 鈥渢ota declaraci贸 o activitat鈥, en l鈥檈xercici del dret a la llibertat d鈥檈xpressi贸 i d鈥檌nformaci贸, en un assumpte d鈥檌nter猫s p煤blic. Es pret茅n aplicar a les demandes que busquen 鈥渋mpedir, restringir o penalitzar鈥 la participaci贸 p煤blica, sigui amb desproporci贸, procediments m煤ltiples o intimidaci贸, assetjament o amenaces.

Tot i aix貌, els SLAPPS no s贸n nous. 鈥淪empre n鈥檋i ha hagut. Existeix una certa tradici贸 del poder econ貌mic o dels estaments corporatius, com ara els cossos policials i els funcionaris de presons, d鈥檜tilitzar aquests mecanismes鈥, admet Serra, que tamb茅 hi afegeix: 鈥淧er貌 la societat civil ha detectat un increment d鈥檃questes pr脿ctiques a Europa i 茅s una tend猫ncia molt present als Estats Units, on ja tenen una legislaci贸 pr貌pia鈥. 鈥淐ada cop 茅s m茅s a l鈥檕rdre del dia d鈥檈mpreses i corporacions, que hi posen diners amb advocats. 脡s una manera accessible que tenen de limitar drets鈥, apunta Garc铆a Berrio.

Radiografia de casos a Europa

Gr脿fic 1 Casos de SLAPP registrats anualment

La Coalici贸 contra els SLAPPS a Europa (Coalition Against SLAPPs in Europe, CASE) fa un recompte anual dels casos que s鈥檌dentifiquen arreu del continent. L鈥檃n脿lisi feta des del 2010 evidencia que a partir del 2017, l鈥檃ny de l鈥檃ssassinat de Daphne Caruana Galizia, la periodista de Malta, es dispara el nombre de litigis als quals es posa l鈥檈tiqueta dels SLAPPS. Entre el 2019 i el 2021 s鈥檃ssoleix el m脿xim hist貌ric perqu猫 s鈥檃rriba al voltant del centenar de casos anuals, un llindar que fins i tot s鈥檋a superat en els 煤ltims dos anys estudiats.

En total, aquest informe suma 570 SLAPPS entre el 2010 i el 2021 a 30 pa茂sos d鈥橢uropa. L鈥櫭爉plia majoria de les demandes, el 81%, s贸n per la mateixa acusaci贸: difamaci贸 (460 casos). Entre tota la resta de motivacions, les m茅s nombroses s贸n per insult (12), denigraci贸 (6), privacitat (6), protecci贸 de dades (4), assetjament (4), honor (3) i revelaci贸 d鈥檌nformaci贸 secreta (3).

La cap de comunicaci贸 i projectes de la Federaci贸 Europea de Periodistes (European Federetion of Journalists, EFJ), Camille Petit, explica que l鈥檃ssassinat de la periodista maltesa va esdevenir una alerta: 鈥淓ns vam adonar que hi havia un problema perqu猫 les m茅s de 40 demandes que hi havia contra ella eren una manera d鈥檃tacar-la, intentar-la intimidar i fer-la callar鈥.

Pel que fa als pa茂sos que acumulen m茅s litigis, en dades absolutes el r脿nquing est脿 liderat per Pol貌nia (119 casos). A m茅s dist脿ncia s鈥檋i situen Fran莽a (50), Malta (42), Eslov猫nia (41) i B貌snia i Hercegovina (40). Espanya (10 casos) es troba a la meitat de la taula. En canvi, si aquesta concentraci贸 es mira tenint en compte la poblaci贸, la primera posici贸 l鈥檕cupa, amb molta difer猫ncia, Malta, perqu猫 registra 8 demandes per cada 100.000 habitants.

Gr脿fic 2 Perfil dels afectats

Els dos pa茂sos que en nombres absoluts encap莽alen aquest r脿nquing han tingut uns casos que tamb茅 s鈥檋an posat com a exemple per identificar els SLAPPS. L鈥檌nforme recull que entre el 2010 i el 2021 el segon diari m茅s gran de Pol貌nia, Gazeta Wyborcza, ha rebut 73 litigis, la majoria per difamaci贸. No tots s鈥檋an definit com a SLAPPS, per貌 es dirigeixen a periodistes i al mateix diari, 鈥渦na t脿ctica d鈥檌ntimidaci贸 cl脿ssica鈥, segons indica l鈥檈studi. Algunes de les demandes les ha presentat el partit pol铆tic que governa a Pol貌nia, la formaci贸 ultraconservadora i populista Llei i Just铆cia (PiS). El diari lamenta que els processos impliquin molta estona en advocats i jutjats, gastar diners i 鈥渃onsumir el temps que es dedicaria a treballar en periodisme鈥.

En el cas de Fran莽a, el mateix informe detalla que l鈥檈mpresari Vincent Bollor茅 i les companyies filials del grup Bollor茅, dedicades a les activitats log铆stiques i de transport, han promogut 30 litigis des del 2009 contra periodistes, canals de televisi贸 i ONG, i els han perdut gaireb茅 tots. Algunes de les demandes corresponen a SLAPPS i s贸n per difamaci贸, amb l鈥檕bjectiu d鈥檈vitar que parlin dels seus negocis a l鈥櫭frica.

Segons el recompte de la Coalici贸 CASE, Espanya suma 10 SLAPPS entre el 2010 i el 2021. En proporci贸, suposen 0,02 casos per cada 100.000 habitants. Tot i que s贸n xifres que estan molt allunyades dels pa茂sos d鈥橢uropa amb m茅s litigis estrat猫gics, aix貌 no significa que aquesta realitat sigui menys habitual: una de les explicacions, que s鈥檃profundir脿 m茅s endavant, 茅s que encara costa posar l鈥檈tiqueta dels SLAPPS a demandes que l鈥檋aurien de portar perqu猫 no se saben identificar.

Gr脿fic 3 Casos de SLAPP registrats per pa茂sos entre 2010 i 2021 segons Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE)

El mateix estudi exposa que el 34% dels casos acumulats entre el 2010 i el 2021 es dirigeixen contra periodistes i el 23% contra mitjans de comunicaci贸. M茅s avall del r脿nquing de qui rep m茅s SLAPPS s鈥檋i situen els activistes, seguits dels editors i les ONG.

Segons el recompte de la Coalici贸 CASE, el 34% dels casos acumulats entre el 2010 i el 2021 es dirigeixen contra periodistes i el 23% contra mitjans de comunicaci贸

Darrere dels litigis, en m茅s de la meitat s鈥檋i troben dos tipus de perfils: el 32% de les demandes les presenten empreses o empresaris i el 23%, pol铆tics o funcionaris p煤blics. Entre els altres agents que tamb茅 promouen els SLAPPS sobresurten estats o entitats estatals, membres de la judicatura, associacions i serveis de seguretat.

Radiografia de casos period铆stics a Catalunya

Quins litigis estrat猫gics que s鈥檋an tramitat a Catalunya s贸n SLAPPS? L鈥檈ntitat Ir铆dia va publicar un informe el desembre del 2021, encarregat per la Direcci贸 General per a la Promoci贸 i Defensa dels Drets Humans de la Generalitat, que en parla. Segons aquest estudi, la part del fenomen que fa refer猫ncia als periodistes no s鈥檋a analitzat 鈥渆n profunditat鈥 a l鈥橢stat espanyol i a Catalunya, per貌 鈥渆s poden identificar diferents casos que mereixen aquesta concepci贸鈥.

L鈥檌nforme explica que els principals actors que han promogut les demandes contra periodistes amb 鈥渓a utilitzaci贸 del dret penal鈥 s贸n empresaris, representants pol铆tics, sindicats, alts c脿rrecs policials i partits pol铆tics d鈥檈xtrema dreta. Les querelles s鈥檋an presentat sobretot per inj煤ries i cal煤mnies, tot i que tamb茅 s鈥檋an fet servir m茅s delictes. Altres litigis s鈥檋an portat a la via civil per vulneraci贸 a l鈥檋onor i en alguns casos s鈥檋a emprat l鈥檃mena莽a sense arribar a formalitzar accions judicials.

Segons un informe d鈥橧r铆dia, els principals actors que han promogut les demandes contra periodistes amb 鈥渓a utilitzaci贸 del dret penal鈥 s贸n empresaris, representants pol铆tics, sindicats, alts c脿rrecs policials i partits pol铆tics d鈥檈xtrema dreta

El mateix estudi exposa alguns SLAPPS period铆stics destacats dels 煤ltims anys perqu猫 tenien 鈥渦na evident finalitat de silenciar les publicacions o manifestacions p煤bliques que puguin resultar cr铆tiques o molestes鈥. Entre els recollits, un dels que ha passat a Catalunya 茅s la querella que el partit pol铆tic d鈥檈xtrema dreta Vox va presentar el febrer del 2021 contra el guionista i humorista Jair Dom铆nguez, el director de Catalunya R脿dio i l鈥檈missora per un delicte d鈥檕di. Vox va denunciar les paraules de Dom铆nguez a la seva secci贸 dins El mat铆 de Catalunya R脿dio, quan va dir que 鈥渁l feixisme, als nazis, se鈥檒s combat amb un cop de puny a la boca鈥 mentre comentava els resultats del partit d鈥檈xtrema dreta a les eleccions al Parlament.

Un jutjat d鈥檌nstrucci贸 de Barcelona va arxivar la causa, per貌 el novembre del 2021 l鈥橝udi猫ncia Provincial de Barcelona, en contra del criteri de la Fiscalia, va ordenar reobrir-la i va obligar a interrogar Dom铆nguez, que va anar a declarar com a investigat el setembre del 2022. El mateix dia que va declarar, al cap d鈥檜nes hores, Dom铆nguez va ironitzar al programa Est脿 passant de TV3 que el seu advocat li havia recomanat que no digu茅s 鈥渓a F paraula鈥: 鈥淧er tant, durant la secci贸, substituir茅 la paraula feixista per un altre terme, mandonguilles鈥, va fer broma l鈥檋umorista. Al final, el gener del 2023, el jutjat d鈥檌nstrucci贸 va tornar a arxivar la investigaci贸 tot i que encara s鈥檋i podia presentar un recurs.

Un altre cas que recull l鈥檌nforme 茅s l鈥檃mena莽a de Vox el juliol del 2021, a trav茅s del seu compte de Twitter, a l鈥檈ditor de la revista sat铆rica El Jueves despr茅s que sort铆s a la publicaci贸 una col路lecci贸 de cromos que tenia com a protagonistes dirigents del partit.

Tenint en compte els requisits dels SLAPPS, a continuaci贸 s鈥檃porten m茅s demandes que s鈥檋an presentat a Catalunya contra periodistes i mitjans de comunicaci贸. S鈥檋an seleccionat els litigis estrat猫gics m茅s significatius que ha recopilat el Mapa de la Censura de M猫dia.cat entre el 2019 i el 2022.

Amena莽a de la s铆ndica d鈥橝ran per un article d鈥檕pini贸 a El Temps sobre pol铆tica ling眉铆stica. Desembre del 2022

Un dels casos m茅s recents 茅s l鈥檃mena莽a de la s铆ndica d鈥橝ran, Maria Verg茅s, al fil貌leg i promotor cultural Mar莽al Girbau per un article d鈥檕pini贸 que va publicar al setmanari El Temps el desembre del 2022. Girbau va retreure a Verg茅s la seva pol铆tica ling眉铆stica i va q眉estionar la despesa de 43.000 euros del Conselh Generau d鈥橝ran en la compra d鈥檈xemplars del nou Diccionari Castelhan-Aran茅s, fet pel pare de la s铆ndica i en el qual havia detectat diversos errors.

Unes setmanes despr茅s, Girbau va rebre un correu electr貌nic de l鈥檃dvocada de Verg茅s que considerava que l鈥檃rticle suposava 鈥渦n atac directe, arbitrari i injustificat a l鈥檋onor i nomenada鈥 de la s铆ndica. La lletrada hi veia delictes d鈥檌nj煤ries, acusacions falses i vexacions. A m茅s, entenia que formava part d鈥檜na campanya pol铆tica i advertia que 鈥渟鈥檃bstingu茅s de fer m茅s acusacions d鈥檃quest estil鈥 perqu猫, si no, actuaria contra ell amb 鈥渓es oportunes accions judicials鈥. L鈥檃dvocada deia a Girbau que est脿 obligat a denunciar la compra d鈥檈xemplars del diccionari si pensa que 茅s il路legal.

Demanda contenciosa contra una resoluci贸 que obliga a facilitar a Cr铆tic els noms dels grans tenidors d鈥檋abitatge. Finals del 2021

Un altre exemple 茅s el litigi que la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona va comen莽ar a finals del 2021 contra la resoluci贸 de la Comissi贸 de Garantia del Dret d鈥橝cc茅s a la Informaci贸 P煤blica (GAIP) que obliga la Generalitat a facilitar al diari Cr铆tic els noms de les empreses que s贸n grans tenidores d鈥檋abitatge; 茅s a dir, que tenen 10 o m茅s pisos de propietat. La Cambra s鈥檋i va oposar perqu猫 al路legava que aquesta informaci贸 podria incentivar l鈥檕cupaci贸 il路legal de pisos i per aix貌 va presentar una demanda contenciosa administrativa al Tribunal Superior de Just铆cia de Catalunya (TSJC) per ab煤s de dret.

El febrer del 2022, Cr铆tic va posar en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami per poder pagar les despeses judicials d鈥檃questa causa. S鈥檋avia marcat un objectiu inicial de com a m铆nim aconseguir 15.000 euros. En 48 hores s鈥檋avia arribat a aquest llindar i al final la recaptaci贸 va superar els 22.000 euros. En una entrevista a M猫dia.cat, els periodistes de Cr铆tic Laura Aznar i Roger Pal脿 lamentaven com 鈥渆l poder utilitza els tribunals i la just铆cia en general per entorpir鈥 la seva feina i que 鈥溍﹕ una actitud defensiva que tamb茅 busca el desgast鈥. 鈥淐om que no tots tenim el temps per dedicar-te a insistir, de vegades s鈥檃caba desistint. Aix貌 茅s part de l鈥檈strat猫gia鈥, valoraven.

Querella contra Ricard Ustrell de la Brigada de Limpieza Els Segadors del Maresme per una informaci贸. Mar莽 del 2021

Un altre exemple 茅s la demanda que l鈥檃ssociaci贸 Brigada de Limpieza Els Segadors del Maresme, que es dedica a retirar lla莽os grocs, va dirigir contra el periodista Ricard Ustrell, tres membres m茅s del programa Planta baixa de TV3, la seva productora La Manchester Radiof貌nica i la Corporaci贸 Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La querella, pels delictes d鈥檕di i assetjament, deia que el mar莽 del 2021 havien assenyalat els integrants de l鈥檃ssociaci贸 definint-los com a 鈥渇eixistes鈥 i que havien esperonat a identificar-los.

La querella, pels delictes d鈥檕di i assetjament, deia que el mar莽 del 2021 havien assenyalat els integrants de l鈥檃ssociaci贸 definint-los com a 鈥渇eixistes鈥 i que havien esperonat a identificar-los

Un jutjat d鈥檌nstrucci贸 de Sant Feliu de Llobregat va arxivar la demanda, per貌 l鈥橝udi猫ncia Provincial de Barcelona va ordenar reobrir-la i va obligar a interrogar Ustrell i altres periodistes del programa, que van anar a declarar com a investigats el setembre del 2022. 鈥淣o deixarem de fer la nostra feina鈥, va assegurar Ustrell en un tuit, en qu猫 va definir la den煤ncia de 鈥渢otalment esbiaixada鈥. Al cap de quatre mesos, el jutjat d鈥檌nstrucci贸 va arxivar definitivament la causa perqu猫 va descartar que els periodistes haguessin incitat a la viol猫ncia contra els membres de l鈥檃ssociaci贸 ni que haguessin fet cap crida a erradicar-los. Despr茅s, a Twitter, Ustrell va dir: 鈥溍塻 un fet contrastat que a Segadors del Maresme s鈥檋an infiltrat components de l鈥檈xtrema dreta i que alguns tenen casos judicials oberts. Seguim鈥.

Querella de Jaume Roures contra Pere Rusi帽ol per unes declaracions en una entrevista. Desembre del 2020

Tamb茅 s鈥檋a escollit per elaborar aquesta llista la den煤ncia de l鈥檈mpresari de la comunicaci贸 Jaume Roures contra el periodista de Mongolia i Alternativas Econ贸micas Pere Rusi帽ol per unes declaracions al diari Regi贸 7 el desembre del 2020. En una entrevista, Rusi帽ol va anomenar 鈥渆stafador鈥 Roures quan, com a propietari del diari P煤blico, va tancar l鈥檈dici贸 en paper i va deixar de pagar dos mesos de salari a la plantilla. Roures va presentar una querella per inj煤ries i cal煤mnies contra Rusi帽ol i l鈥檈mpresa editora de Regi贸 7. Un jutjat d鈥檌nstrucci贸 de Barcelona va admetre a tr脿mit la demanda i va interrogar Rusi帽ol com a investigat l鈥檕ctubre del 2021. Al cap de pocs dies, Rusi帽ol va engegar una campanya de micromecenatge a Verkami per aconseguir un m铆nim de 5.000 euros per poder pagar el cost inicial de la causa. En poc m茅s de 24 hores s鈥檋avia arribat a l鈥檕bjectiu i al final la recaptaci贸 va superar els 13.500 euros.

El jutjat va arxivar el cas perqu猫 entenia que el terme estafador s鈥檋avia fet servir 鈥渃om una paraula comuna en el sentit de sentir-se enganyat鈥

Un mes despr茅s, el jutjat va arxivar el cas perqu猫 entenia que el terme estafador s鈥檋avia fet servir 鈥渃om una paraula comuna en el sentit de sentir-se enganyat鈥. Tot i que Roures va rec贸rrer la decisi贸 del jutjat a l鈥橝udi猫ncia Provincial de Barcelona, l鈥檃bril del 2022 el tribunal va mantenir que la causa qued茅s arxivada. En un tuit, Rusi帽ol va agrair als mecenes 鈥渜ue impedissin que hagu茅s d鈥檃baixar el cap鈥. Malgrat tot, l鈥檕ctubre del 2022, en una intervenci贸 a la comissi贸 de la CCMA al Parlament, Roures va sostenir: 鈥淩usi帽ol haur脿 de demostrar en qu猫 jo soc un estafador. I mentre aix貌 no es posi de manifest, jo tindr茅 la banya clavada all脿, perqu猫 la meva dignitat 茅s molt m茅s important que qualsevol xitxarel路lo dient tonteries pel carrer鈥.

Amena莽a del Front Nacional de Catalunya contra els mitjans p煤blics per diverses informacions. Desembre del 2020

La formaci贸 d鈥檈xtrema dreta independentista Front Nacional de Catalunya (FNC) ha amena莽at d鈥檈mprendre accions legals contra els mitjans p煤blics catalans: 鈥淣o podem acceptar ser tractats com a partit xen貌fob ni com a partit d鈥檜ltradreta鈥, va avisar en un comunicat el desembre del 2020. Al cap d鈥檜ns quants dies, va assegurar que denunciava la CCMA i alguns professionals que hi treballen en diversos programes per difamacions per 鈥渢ractar gratu茂tament i despectivament el FNC de partit xen貌fob i d鈥檈xtrema dreta o de no respectar els drets humans鈥. No ha transcendit que aquest anunci hagi tingut un recorregut judicial, encara que la formaci贸 va fer un altre advertiment el juliol del 2022 en qu猫 manifestava noves accions legals contra TV3 amb el mateix argument. Segons aquest comunicat, les primeres den煤ncies 鈥渆stan en via judicial鈥.

Demanda d鈥檜na empresa d鈥檃partaments contra El Jard铆 per un article. Agost del 2020

Un altre cas 茅s la demanda de l鈥檈mpresa d鈥檃partaments My Space Barcelona contra el diari de Sant Gervasi i Sarri脿 de Barcelona El Jard铆 per un article publicat l鈥檃gost del 2020. La not铆cia recollia els testimonis d鈥檜na plataforma de ve茂ns que es queixaven dels problemes que causaven uns pisos tur铆stics propietat d鈥檃questa companyia d鈥檃partaments. L鈥檃rticle tamb茅 anunciava que s鈥檋avia intentat contactar amb l鈥檈mpresa, que havia declinat oferir la seva versi贸. El febrer del 2021, My Space va demanar al jutjat la convocat貌ria d鈥檜na conciliaci贸 per evitar la presentaci贸 d鈥檜na querella per cal煤mnies. La companyia considerava 鈥渢otalment gratu茂ta i sense fonament鈥 la descripci贸 que feien els ve茂ns de les festes als pisos, en qu猫 parlaven de 鈥減rostituci贸 i drogues鈥.

L鈥檈mpresa d鈥檃partaments demanava a El Jard铆 que digu茅s que la descripci贸 dels ve茂ns 茅s falsa i que pagu茅s 12.000 euros per danys; si no, els denunciaria

鈥淓ns podran demandar les vegades que vulguin. Nosaltres seguirem fent la nostra feina: escoltar la veu del ve茂nat i transmetre-la鈥, va dir a Twitter la periodista Carme Rocamora, autora de l鈥檃rticle i cap de redacci贸 del diari. L鈥檈mpresa d鈥檃partaments demanava a El Jard铆 que digu茅s que la descripci贸 dels ve茂ns 茅s falsa i que pagu茅s 12.000 euros per danys; si no, els denunciaria. Un jutjat de primera inst脿ncia de Barcelona va admetre la petici贸 de fer aquesta conciliaci贸: la va fixar per a l鈥檃bril del 2021, per貌 el diari explica que l鈥檃ltra part no va compar猫ixer. El jutjat va tornar a convocar-los el setembre del 2021, quan tots van assistir a la conciliaci贸. Per貌 no hi va haver consens perqu猫 El Jard铆 va defensar que l鈥檃rticle exposava les declaracions dels ve茂ns i tampoc estava d鈥檃cord amb la indemnitzaci贸 que volia My Space. Des d鈥檃leshores el diari no ha rebut cap m茅s notificaci贸 d鈥檃quest cas.

Demanda de vuit empreses municipals de Tarragona contra una resoluci贸 que obliga a facilitar a Porta Enrere els pagaments al N脿stic. Mitjans del 2019

Vuit empreses municipals de Tarragona, p煤bliques o amb participaci贸 p煤blica, van presentar el 2019 unes demandes contra la resoluci贸 de la Comissi贸 de Garantia del Dret d鈥橝cc茅s a la Informaci贸 P煤blica (GAIP) que els obligava a facilitar al digital Porta Enrere els pagaments que havien fet al club de futbol N脿stic. Els litigis es van portar al Tribunal Superior de Just铆cia de Catalunya (TSJC) i al cap d鈥檜ns quants mesos l鈥橝juntament de Tarragona va ordenar retirar-los.

Segons Porta Enrere, aquests processos judicials per intentar evitar lliurar la informaci贸 van suposar que entre les vuit empreses municipals es gastessin gaireb茅 16.500 euros en advocats

Una de les empreses, la de serveis f煤nebres, el va mantenir, per貌 el 2021 el TSJC va tombar el seu recurs. Segons Porta Enrere, aquests processos judicials per intentar evitar lliurar la informaci贸 van suposar que entre les vuit empreses municipals es gastessin gaireb茅 16.500 euros en advocats.

Recon猫ixer els SLAPPS

El recompte de la Coalici贸 CASE, que ha detectat 10 SLAPPS a Espanya entre el 2010 i el 2021, no inclou cap de les demandes period铆stiques que s鈥檋an recollit en el cap铆tol anterior. 鈥淐rec que els SLAPPS no s贸n tan coneguts com en altres pa茂sos perqu猫 no tenim gaires casos denunciats鈥, opina Camille Petit, de la Federaci贸 Europea de Periodistes.

Per ordre cronol貌gic, el primer 茅s la demanda que el 2011 l鈥檃leshores presidenta de la Diputaci贸 de Lle贸, Isabel Carrasco, va presentar contra el digital leonoticias.es i el periodista Javier Calvo per haver publicat el seu compte bancari per demostrar que havia cobrat dietes tot i viatjar amb vehicle oficial. El 2019, el Tribunal Constitucional (TC) va donar la ra贸 al digital i al periodista despr茅s de dues sent猫ncies condemnat貌ries del jutjat penal i l鈥橝udi猫ncia Provincial de Lle贸.

Els seg眉ents dos exemples que recull l鈥檌nforme de la Coalici贸 CASE representen el mateix cas, encara que es compta com a doble perqu猫 el proc茅s judicial va tenir una via penal i una altra de civil. 脡s la den煤ncia del Sindicato Unificado de Polic铆a, Uni贸n Federal de Polic铆a i Asociaci贸n de Guardias Civiles contra l鈥檃dvocada Lorena Ruiz-Huerta per cal煤mnies. El 2014 va dir al programa Salvados de La Sexta que hi havia maltractaments als detinguts. El 2020, el jutjat penal la va absoldre i es va anul路lar la demanda civil.

En aquesta llista tamb茅 surt l鈥檈xcomissari Jos茅 Manuel Villarejo, que el 2015 va presentar una querella per revelaci贸 de secrets contra el diari P煤blico i la periodista Patricia L贸pez per haver publicat la gravaci贸 d鈥檜na conversa privada entre ell i l鈥檈mpresari Javier de la Rosa. El 2016, el jutjat d鈥檌nstrucci贸 va arxivar la causa i el 2017 l鈥橝udi猫ncia Provincial de Madrid va confirmar la decisi贸.

Un altre cas 茅s la den煤ncia de la Policia Nacional l鈥檕ctubre del 2017 contra la revista sat铆rica El Jueves per inj煤ries pel seg眉ent titular: 鈥淟a cont铆nua pres猫ncia d鈥檃ntidisturbis acaba amb les reserves de coca茂na a Catalunya鈥. El jutjat d鈥檌nstrucci贸 volia enviar la causa a judici, per貌 el 2019 l鈥橝udi猫ncia Provincial de Barcelona la va arxivar.

El recompte de la Coalici贸 CASE tamb茅 recull que el 2018 l鈥檃leshores presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, va presentar una querella per revelaci贸 de secrets contra el director del diari eldiario.es, Ignacio Escolar, i la periodista Raquel Ejerique per haver publicat que tenia un m脿ster amb notes falsificades. El 2021, el jutjat d鈥檌nstrucci贸 va arxivar la causa i el mateix any l鈥橝udi猫ncia Provincial de Madrid va confirmar la decisi贸.

Els seg眉ents litigis representen un altre cas que es compta dues vegades perqu猫 va tenir dos processos judicials. El primer va ser quan el 2019 el sindicat policial JUPOL va denunciar per inj煤ries, cal煤mnies i incitaci贸 a l鈥檕di l鈥橢ditorial Comanegra, l鈥檌l路lustrador Toni Galm茅s i l鈥橧nstitut d鈥橢studis Bale脿rics pel c貌mic On 茅s l鈥橢stel路la?. 脡s un c貌mic sat铆ric amb dibuixos, entre d鈥檃ltres, dels cossos policials durant la votaci贸 de l鈥1 d鈥橭ctubre. Despr茅s de convocar una conciliaci贸 que es va suspendre, el 2020, el jutjat de primera inst脿ncia va arxivar la causa. El segon proc茅s tamb茅 va comen莽ar el 2019 per la querella per inj煤ries del Sindicato Unificado de Polic铆a, la Uni贸n Federal de Polic铆a, la Confederaci贸n Espa帽ola de Polic铆a i el Sindicato Profesional de Polic铆a contra Galm茅s. El 2021, el jutjat d鈥檌nstrucci贸 va arxivar la causa.

Una causa recent que no forma part del recompte de la Coalici贸 CASE per貌 que ja apareix al mapa Mapping Media Freedom 茅s la den煤ncia d鈥橧berdrola contra el diari El Confidencial

Un altre exemple 茅s la den煤ncia contra l鈥檃ctivista ecologista Manuel Garc铆a, que el 2019, al programa Espa帽a Directo de TVE, va mostrar el v铆deo d鈥檜na cisterna d鈥檜na granja i va assegurar que pertanyia a la c脿rnia Coren, que regava un prat amb purins i contaminava l鈥檃igua. Coren va presentar una demanda per dret a l鈥檋onor en qu猫 exigia un mili贸 d鈥檈uros a Garc铆a per danys i perjudicis. El 2020 es va fer una conciliaci贸 al jutjat de primera inst脿ncia que va acabar sense acord. Des d鈥檃leshores no ha transcendit res m茅s sobre aquesta causa.

Per acabar, l鈥檌nforme de la Coalici贸 CASE incorpora la den煤ncia al periodista Ignacio Cembrero, que el 2021 va sortir a la llista de tel猫fons que havien estat objectiu del programa d鈥檈spionatge Pegasus, segons va revelar el consorci period铆stic Forbidden Stories. Cembrero va vincular el Marroc amb Pegasus, i el 2022 el regne del Marroc va presentar una demanda civil contra ell que porta un jutjat de primera inst脿ncia.

Una causa recent que no forma part del recompte per貌 que ja apareix al mapa Mapping Media Freedom del consorci Media Freedom Rapid Response (MFRR) 茅s la den煤ncia d鈥橧berdrola contra el diari El Confidencial. La companyia el猫ctrica va presentar el 2022 una demanda per dret a l鈥檋onor dirigida al diari per haver informat sobre les relacions entre Iberdrola i l鈥檈xcomissari Jos茅 Manuel Villarejo. L鈥檈mpresa xifra en m茅s de 17 milions d鈥檈uros els danys de les not铆cies publicades per El Confidencial i un jutjat de primera inst脿ncia tramita el cas.

鈥淟a indemnitzaci贸 que s鈥檈st脿 reclamant a El Confidencial 茅s molt alta. Aix貌 no ho veiem a gaires pa茂sos. Per exemple, a Fran莽a hi ha un l铆mit per als danys鈥, explica Camille Petit. Els SLAPPS, segons la representant de la Federaci贸 Europea de Periodistes, 鈥減oden adoptar formes diferents, per貌 l鈥檕bjectiu 茅s el mateix: no 茅s guanyar, sin贸 intimidar, esgotar i evitar que es publiqui m茅s sobre determinats temes鈥.

Per Petit, 鈥渓a primera eina per lluitar contra els litigis estrat猫gics 茅s prendre鈥檔 consci猫ncia: explicar qu猫 s贸n per poder-los identificar, perqu猫 aix铆 sigui m茅s f脿cil denunciar-los p煤blicament鈥. El segon pas, afegeix, 茅s fer un mapa d鈥檃quests casos: 鈥淰eure els n煤meros, algunes difer猫ncies entre pa茂sos, quina legislaci贸 s鈥檈st脿 utilitzant i qui est脿 demandant els mitjans de comunicaci贸. 脡s molt important saber exactament de qu猫 estem parlant鈥.

El Consell de la Informaci贸 de Catalunya (CIC) 茅s l鈥檈ntitat que, constitu茂da per voluntat del Col路legi de Periodistes de Catalunya, vetlla pels principis d鈥櫭╰ica professional period铆stica. El seu objectiu 茅s ser un 貌rgan d鈥檃rbitratge privat i independent. El secretari general del CIC, Josep Rovirosa, recorda que treballen a inst脿ncia de l鈥檃udi猫ncia que els trasllada queixes o per iniciativa pr貌pia. 鈥淔ins ara no hem rebut mai cap queixa que faci refer猫ncia a un periodista a qui estan fent callar o a qui li han presentat querelles per silenciar-lo鈥, precisa.

Josep Rovirosa, secretari general del CIC admet que 鈥渃oneixem el problema dels SLAPPS, el tenim detectat i preocupa鈥, per貌 apunta que de moment l鈥檃udi猫ncia 鈥渘o l鈥檋a reconegut鈥

Rovirosa diu que el consorci dels consells de la informaci贸 d鈥橢uropa (Alliance of Independent Press Councils of Europe, AIPCE), del qual 茅s membre el CIC, ha tractat 鈥渆l problema鈥 dels SLAPPS. 鈥淓l coneixem, el tenim detectat i preocupa鈥, admet, per貌 apunta que de moment l鈥檃udi猫ncia 鈥渘o l鈥檋a reconegut鈥. Segons Rovirosa, encara no hi ha hagut prou casos 鈥減erqu猫 el p煤blic se n鈥檋agi adonat o hagi sigut motiu de queixa鈥. De fet, per al secretari general del CIC, actualment a Catalunya 鈥減reocupa m茅s l鈥檃ssetjament als periodistes i sobretot a les periodistes que no l鈥檃ssetjament legal a trav茅s dels SLAPPS鈥.

M茅s enll脿 del periodisme

Els litigis abusius no s贸n exclusius dels periodistes ni dels mitjans de comunicaci贸, com s鈥檋a pogut evidenciar en alguns dels casos exposats: 鈥淪鈥檜tilitzen per intimidar qualsevol organitzaci贸 que vulgui posar en coneixement del p煤blic determinades opinions, idees o temes鈥, explica l鈥檌nvestigador Joan Barata.

Tot i aix貌, en la radiografia de Catalunya exposada al punt 5 d鈥檃quest informe s鈥檋an excl貌s els que van m茅s enll脿 de l鈥櫭爉bit period铆stic, alguns dels quals queden recollits en l鈥檌nforme que l鈥檈ntitat Ir铆dia va publicar el desembre del 2021 per a la Generalitat. El document inclou els SLAPPS en els quals grups d鈥檌nter猫s tamb茅 han fet accions judicials contra persones defensores de drets humans per 鈥渟ilenciar les seves den煤ncies, desacreditar la seva tasca i limitar-ne l鈥檃bast鈥. Segons la Coalici贸 CASE, els activistes s贸n els m茅s afectats pels SLAPPS despr茅s dels periodistes i els mitjans.

En aquests casos contra activistes, concreta l鈥檈studi d鈥橧r铆dia, els delictes que s鈥檋an imputat de forma m茅s recurrent s贸n els seg眉ents: inj煤ries, cal煤mnies, coaccions, incitaci贸 a l鈥檕di, contra els sentiments religiosos, violaci贸 de domicili de persona jur铆dica i enaltiment del terrorisme i humiliaci贸 de les seves v铆ctimes. Entre els principals actors que han promogut aquestes demandes destaquen sindicats com el Sindicato Unificado de Polic铆a i Manos Limpias, vinculat a l鈥檈xtrema dreta; associacions religioses com l鈥橝ssociaci贸 d鈥橝dvocats Cristians; partits pol铆tics d鈥檈xtrema dreta com Vox i empreses privades.

A m茅s, l鈥檌nforme exposa dos exemples dels SLAPPS a Catalunya contra defensors dels drets humans. Un dels seleccionats 茅s la demanda contra el director de l鈥橭bservatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona, I帽aki Rivera, que el novembre del 2018, en una entrevista al programa Tot es mou de TV3, va assegurar que els maltractaments i la tortura a les presons catalanes no passaven nom茅s en casos a茂llats i va parlar de les morts en el r猫gim d鈥檃茂llament penitenciari. Els sindicats CCOO, Agrupaci贸 dels Cossos de l鈥橝dministraci贸 d鈥橧nstitucions Penitenci脿ries, CSIF i Marea Blava Presons, com a representants del personal penitenciari, van presentar querelles per inj煤ries i cal煤mnies contra Rivera per les seves declaracions. Un jutjat d鈥檌nstrucci贸 de Barcelona va admetre a tr脿mit les den煤ncies i va interrogar Rivera com a investigat. La causa es va mantenir oberta fins al novembre del 2021, quan es va arxivar.

Un exemple que cita l鈥檌nforme d鈥橧r铆dia 茅s la demanda contra tres integrants del Sindicat de Llogateres que l鈥檕ctubre del 2018 van fer una protesta de manera pac铆fica a un centre d鈥檈st猫tica

L鈥檃ltre exemple que cita l鈥檌nforme 茅s la demanda contra tres integrants del Sindicat de Llogateres que l鈥檕ctubre del 2018 van fer una protesta de manera pac铆fica a un centre d鈥檈st猫tica. El local pertanyia al propietari d鈥檜n pis a qui havien denunciat per assetjament immobiliari. L鈥檈mpresa administradora del centre d鈥檈st猫tica va presentar una querella per coaccions i violaci贸 de domicili de persona jur铆dica contra la parella que residia al pis i el portaveu del Sindicat de Llogateres per la seva mobilitzaci贸. Un jutjat d鈥檌nstrucci贸 de Barcelona va admetre a tr脿mit la den煤ncia i va investigar-los. La causa va arribar a judici el juny del 2021 a un jutjat penal, que un mes despr茅s els va absoldre.

Un altre cas m茅s recent que s鈥檋a posat sota l鈥檈tiqueta dels SLAPPS 茅s la querella del desembre del 2021 de l鈥橝ssociaci贸 per la Transpar猫ncia i la Qualitat Democr脿tica contra l鈥檃lcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per prevaricaci贸, malversaci贸, frau, tr脿fic d鈥檌nflu猫ncies i negociacions prohibides per les subvencions atorgades a algunes entitats: l鈥橭bservatori DESC, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma d鈥橝fectats per la Hipoteca (PAH) i l鈥橝lian莽a contra la Pobresa Energ猫tica. El gener del 2022, despr茅s que un jutjat d鈥檌nstrucci贸 de Barcelona admet茅s a tr脿mit la den煤ncia i cit茅s a declarar Colau com a investigada, diverses entitats de defensa dels drets humans van fer un comunicat en qu猫 exigien 鈥減osar fre a les estrat猫gies d鈥檃ssetjament jur铆dic promogudes pels grups de poder鈥.

Una de les entitats que firmava el comunicat 茅s Aigua 茅s Vida, que el 2016 va fer una petici贸 d鈥檌nformaci贸 a Aig眉es de Barcelona (Agbar) emparant-se en la Llei de transpar猫ncia. Amb les dades obtingudes, el 2018 es va publicar un estudi sobre els talls d鈥檃igua executats per Agbar. Per貌 la companyia subministradora va portar l鈥橝g猫ncia de Transpar猫ncia de l鈥櫭rea Metropolitana de Barcelona (AMB) a la just铆cia per haver facilitat una informaci贸 que considerava que havia de ser privada i no p煤blica. Al final, Agbar va retirar-se d鈥檃questa causa judicial, que tamb茅 s鈥檋a posat com a exemple dels SLAPPS de les grans corporacions.

Els portaveus d鈥橝igua 茅s Vida, M铆riam Planas i Quim P茅rez, recorden que la Comissi贸 de Garantia del Dret d鈥橝cc茅s a la Informaci贸 P煤blica (GAIP) havia fet una resoluci贸 que obligava Agbar a donar les dades. Per貌 lamenten la desigualtat en recursos: 鈥淣osaltres ens movem amb voluntariat i l鈥檈mpresa t茅 una maquin脿ria amb professionals i bufets d鈥檃dvocats鈥. Per aix貌 admeten que van 鈥渕茅s amb compte鈥 perqu猫 saben 鈥渆l risc鈥 que corren. 鈥淨uan fas de portaveu tens tensi贸, perqu猫 qualsevol relliscada pot comportar una demanda i t鈥檋aur脿s d鈥檈nfrontar a molt poder鈥, expliquen. Per acabar, adverteixen dels litigis que poden superar la participaci贸 p煤blica i que poden arribar a frenar processos democr脿tics, com pot passar amb la municipalitzaci贸 de l鈥檃igua.

La delimitaci贸 del fenomen

La querella contra Colau per les subvencions, esmentada al cap铆tol anterior, no est脿 resolta. Tot i que el juliol del 2022 el jutjat d鈥檌nstrucci贸 va arxivar-la, al cap de quatre mesos l鈥橝udi猫ncia Provincial de Barcelona va ordenar reobrir-la. Per貌 aquesta causa ha de portar l鈥檈tiqueta dels SLAPPS? 鈥淐rec que la pol铆tica s鈥檋a judicialitzat fins a tal punt que el fet que lobbies econ貌mics puguin intentar irrompre o restringir mandats pol铆tics de tend猫ncies d鈥檈squerres t茅 transcend猫ncia democr脿tica. Entenc que 茅s equiparable emmordassar un diari que fa una cr铆tica contra Repsol amb el fet d鈥檈mmordassar la pol铆tica de l鈥橝juntament de Barcelona amb la gesti贸 de l鈥檃igua鈥, valora l鈥檃dvocada Laia Serra.

Per a Serra, els SLAPPS s贸n molt clars quan no hi ha una simetria per part del poder p煤blic o privat contra els que fan la funci贸 de cr铆tica social, siguin periodistes o activistes. En canvi, quan la part perjudicada t茅 una situaci贸 de poder, com passa amb el cas de Colau, Serra pensa que 茅s 鈥渋nterpretable鈥. Segons l鈥檃dvocada, actualment 鈥渉i ha certs pols de poder tan b猫sties, com pot ser l鈥檈con貌mic, que es pot considerar que hi hauria una asimetria evident鈥. Opina que els litigis abusius no nom茅s es defineixen pel qui, sin贸 tamb茅 pel contra qui i amb quina finalitat: 鈥淣o estan destinats a guanyar. S贸n per generar titulars, descr猫dit i desgast sabent que es perdran o que no arribaran enlloc鈥.

Tanmateix, Serra avisa que sempre que es fan definicions 鈥渟鈥檋a d鈥檃nar amb compte, perqu猫 es poden aprofitar a la inversa鈥. Ho exemplifica amb els delictes d鈥檕di que s鈥檜tilitzen contra els activistes. 鈥淨uan parlem d鈥檃simetria, a qu猫 ens referim? De poder, econ貌mica, pol铆tica o capacitat d鈥檃ltaveu?鈥, planteja. S贸n preguntes que la directiva europea contra els SLAPPS hauria de respondre.

La protecci贸 del periodisme

Els litigis estrat猫gics contra periodistes i mitjans de comunicaci贸 es caracteritzen per ser 鈥渦n atac a la llibertat d鈥檈xpressi贸 i d鈥檌nformaci贸鈥, sintetitza l鈥檌nvestigador Joan Barata. Es dirigeixen a l鈥檃cte d鈥檌nformar. 鈥淟a llibertat d鈥檌nformaci贸 茅s clau. Si la limites, la informaci贸 no arriba鈥, diu l鈥檃dvocat Andr茅s Garc铆a Berrio. Afegeix que no afecta nom茅s el dret dels periodistes a fer la seva feina, sin贸 tamb茅 el dret de la poblaci贸 a la informaci贸, 鈥渜ue 茅s col路lectiu鈥.

L鈥檃dvocada Laia Serra explica que 鈥渆l periodisme havia tingut la funci贸 de gos guardi脿 de la democr脿cia, perqu猫 fins ara havia fet aquesta feina de fiscalitzaci贸, investigaci贸 i den煤ncia鈥. Per貌 apunta que 鈥渆l monopoli de la funci贸 period铆stica s鈥檋a erosionat amb un aven莽 del ventall d鈥檃ctors鈥. L鈥檃dvocada recorda que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d鈥橢strasburg ha ampliat la llibertat d鈥檈xpressi贸 i d鈥檌nformaci贸 a un sector social cada cop m茅s ampli, que tamb茅 exerceix aquesta contribuci贸 al debat democr脿tic, com s贸n ONG, entitats i ve茂ns.

Segons Serra, els periodistes i els mitjans tenen una jurisprud猫ncia per defensar la seva tasca que, en canvi, per a la resta 鈥溍﹕ m茅s ambigua鈥. Les afectacions tampoc s贸n iguals entre periodistes. 鈥淣o 茅s el mateix un periodista amb un mitj脿 de comunicaci贸 fort al darrere, que pot tenir un equip jur铆dic i recursos per reaccionar, que un mitj脿 petit o un periodista freelance. Haver de dedicar molts diners a aquestes actuacions genera un impacte鈥, considera Garc铆a Berrio.

Camille Petit, de la Federaci贸 Europea de Periodistes, ressalta que els SLAPPS 鈥渢enen un impacte econ貌mic, psicol貌gic i, en realitat, professional perqu猫 alguns periodistes no poden continuar amb les seves investigacions鈥. Es pot necessitar 鈥渆star fora de la feina per agafar un descans o diners per pagar els advocats per preparar la defensa鈥. Tot i que com a periodista o mitj脿 es pot optar per no informar m茅s d鈥檃quella persona, empresa o tema, 鈥渢amb茅 s鈥檈nvia un senyal a tota la professi贸 que s鈥檃rrisca a rebre una den煤ncia鈥.

Petit lamenta que s贸n processos que poden posar en risc el model de negoci d鈥檜n mitj脿 petit o d鈥檜n periodista aut貌nom per ser massa costosos: 鈥淎ix貌 茅s el que est脿 en joc. La censura o l鈥檃utocensura s贸n dif铆cils de mesurar, per貌 sabem que passen鈥. Per aix貌, Petit reivindica 鈥渆l suport moral鈥. Pensa que la professi贸 鈥渟鈥檋a d鈥檃juntar a l鈥檋ora de denunciar els litigis abusius per donar m茅s visibilitat a les informacions que es volen silenciar鈥, fet que provoca un efecte bola de neu perqu猫 encara tindr脿 m茅s impacte. 鈥淓l desequilibri que veiem, perqu猫 econ貌micament un empresari o un pol铆tic pot ser molt m茅s poder贸s que un mitj脿 o un periodista, es pot contrarestar amb la cobertura medi脿tica鈥, diu la representant de la Federaci贸 Europea de Periodistes. 鈥淧er lluitar contra els SLAPPS tamb茅 es necessita que sigui una mica menys temptador presentar aquestes demandes, perqu猫 poden tenir un efecte bumerang i amplificar-se鈥, conclou.

La Generalitat va impulsar una enquesta entre les entitats de defensa de drets humans per saber si havien rebut assetjaments o atacs. Els resultats van servir per dissenyar un pla de suport a les entitats i persones defensores dels drets humans

L鈥檌nforme que Ir铆dia va elaborar per a la Generalitat en qu猫 es parla dels SLAPPS es tanca amb una llista de propostes. Es demanava a l鈥橝dministraci贸 que faci una consulta amb les principals organitzacions sindicals de periodistes i amb entitats de defensa de drets humans de Catalunya per analitzar quina 茅s millor manera de garantir les necessitats que poden causar, entre d鈥檃ltres, els SLAPPS. El director general per a la Promoci贸 i Defensa dels Drets Humans de la Generalitat, Adam Maj贸, admet que finalment no es va fer ben b茅 el mateix perqu猫 es va impulsar una enquesta entre les entitats de defensa de drets humans per saber si havien rebut assetjaments o atacs. Els resultats van servir per dissenyar un pla de suport a les entitats i persones defensores dels drets humans.

Segons Maj贸, el pla inclou els periodistes, per貌 no est脿 ideat per defensar-los a t铆tol individual, sin贸 pel fet que formin part d鈥檜na entitat. De fet, es preveu un servei d鈥檃ssessorament jur铆dic gratu茂t al qual es poden acollir periodistes que siguin membres d鈥檜na entitat o fins i tot d鈥檜na publicaci贸 que funciona en r猫gim cooperatiu. En canvi, no est脿 tan dirigit a un periodista que forma part d鈥檜na empresa privada perqu猫 s鈥檈nt茅n que hauria de ser la companyia 鈥渜ui se鈥檔 fa c脿rrec鈥. Per Maj贸, aquest servei est脿 鈥渕茅s pensat per a periodistes en situaci贸 d鈥檌ndefensi贸鈥.

El director general tamb茅 deixa clar que es vol oferir un assessorament per貌 no la representaci贸 legal durant un litigi, perqu猫 ja existeix la figura de l鈥檃dvocat d鈥檕fici. Malgrat aix貌, Maj贸 defensa que l鈥檃ssessorament pot ser 鈥渁mpli i profund鈥, perqu猫 pot arribar a aportar material amb informes i argumentari que despr茅s es pugui utilitzar per a la causa judicial. La intenci贸 de la Generalitat 茅s que el servei comenci a funcionar aquest any.

La jurisdicci贸 espanyola

La legislaci贸 espanyola afavoreix els SLAPPS si es compara amb Europa? L鈥檌nvestigador Joan Barata explica que existeix una pr脿ctica coneguda com a forum shopping, o libel tourism, que consisteix a portar una causa judicial a un tribunal d鈥檜n altre pa铆s en qu猫 la possibilitat de guanyar sigui m茅s factible. Posa com a exemple que una empresa tingui filials a diversos pa茂sos per貌 la matriu al Regne Unit, 鈥渙n el forum shopping sempre ha passat bastant perqu猫 茅s favorable a obtenir una compensaci贸 alta鈥. 鈥淓n un m贸n globalitzat, el fet que un contingut es publiqui a un pa铆s no exclou que sigui accessible a un altre pa铆s a trav茅s d鈥檌nternet. Aix貌 fa que es pugui justificar l鈥櫭簊 d鈥檜na altra legislaci贸鈥, exposa.

L鈥檃dvocada Laia Serra considera que 鈥溍﹕ molt idoni鈥 escollir la jurisdicci贸 espanyola perqu猫 no tots els pa茂sos europeus tenen la difamaci贸 al Codi Penal: 鈥淎 Espanya les inj煤ries i les cal煤mnies poden comportar penes de pres贸鈥. Tanmateix, Barata assegura que la majoria dels codis penals d鈥橢uropa s贸n molt antics i encara criminalitzen fets 鈥渜ue no hi haurien de ser, com ara les inj煤ries, les cal煤mnies i els insults contra els reis o els caps d鈥檈stat鈥. La difer猫ncia, segons Barata, 茅s que s贸n delictes que 鈥渘o s鈥檋an utilitzat recentment, mentre que a Espanya s鈥檋an continuat fent servir鈥.

Barata apunta que 茅s una legislaci贸 que no compleix els est脿ndards internacionals. Serra afegeix: 鈥淟a litigaci贸 abusiva es pot vincular des de molts punts de vista. Per la via civil o b茅 pel Codi penal, que inclou diversos delictes, des de la revelaci贸 de secrets fins als cl脿ssics d鈥檌nj煤ries i cal煤mnies, que trenquen la tend猫ncia d鈥橢uropa de despenalitzar la difamaci贸鈥. L鈥檃dvocada recorda que si les inj煤ries i les cal煤mnies s鈥檋an fet amb publicitat, 鈥渜ue amb internet s贸n totes鈥, poden comportar penes de pres贸. 鈥溍塻 una anomalia democr脿tica鈥, assegura.

Segons la xarxa acad猫mica sobre els drets de la ciutadania europea, la legislaci贸 espanyola 茅s 鈥渕茅s vulnerable a l鈥檃b煤s鈥 perqu猫 la seva aplicaci贸 鈥減ot comportar interfer猫ncies injustificades i desproporcionades鈥

La xarxa acad猫mica sobre els drets de la ciutadania europea (Academic Network on European Citizenship Rights, EU-CITZEN, fundada per la Comissi贸 Europea) va publicar un informe el juny del 2021 que comparava els SLAPPS a la Uni贸 Europea. Segons aquest estudi, la legislaci贸 espanyola 茅s 鈥渕茅s vulnerable a l鈥檃b煤s鈥 perqu猫 la seva aplicaci贸 鈥減ot comportar interfer猫ncies injustificades i desproporcionades鈥. Per aix貌 ho qualifica com 鈥渦n problema per a l鈥檈xercici de la llibertat d鈥檈xpressi贸 i d鈥檌nformaci贸鈥.

L鈥檕rganitzaci贸 Article 19, dedicada a la defensa de la llibertat d鈥檈xpressi贸 i el dret a la informaci贸, va difondre un altre informe el novembre del 2021 sobre l鈥檈stat dels SLAPPS a Espanya. Una de les recomanacions que el text fa al Govern espanyol 茅s revisar el Codi penal 鈥渁 fons鈥 per adequar-lo als est脿ndards internacionals sobre llibertat d鈥檈xpressi贸. Proposa derogar els articles dels delictes d鈥檌nj煤ries i cal煤mnies, incloent-hi els que fan refer猫ncia a la fam铆lia reial i a la Corona, a l鈥檈x猫rcit, als cossos i forces de seguretat, a Espanya, a les seves comunitats aut貌nomes i als seus s铆mbols o emblemes. Tamb茅 demana modificar l鈥檃rticle de revelaci贸 d鈥檌nformaci贸 secreta per incorporar-hi una excepci贸 expl铆cita sobre informaci贸 d鈥檌nter猫s p煤blic.

Una altra petici贸 de l鈥檌nforme d鈥橝rticle 19 茅s canviar els apartats i els articles de la Llei org脿nica 1/1982 que fan refer猫ncia a la dignitat i a la protecci贸 de l鈥檋onor. Planteja que es limitin a les declaracions falses que causen un dany real a la reputaci贸 i a la intimitat. Entre les recomanacions s鈥檋i troba que els tribunals espanyols 鈥渉aurien de proporcionar una 脿mplia protecci贸 a les opinions, deixant de basar-se en l鈥檃bs猫ncia d鈥檜n dret a l鈥檌nsult a la Constituci贸 per restringir les opinions ofensives o el discurs cr铆tic utilitzat en el material period铆stic i els reportatges鈥. Tamb茅 els proposa que apliquin les normes previstes a la Llei d鈥檈njudiciament civil 鈥減er assegurar que els periodistes i els mitjans no s鈥檈nfronten a procediments civils innecessaris com a resultat de demandes infundades o injustificades鈥.

La directiva europea

La proposta de directiva contra els SLAPPS que la Comissi贸 Europea va aprovar l鈥檃bril del 2022 continua amb la seva tramitaci贸. 鈥淪egueix el procediment legislatiu habitual鈥, diuen fonts de la Comissi贸 Europea, que expliquen que el Parlament Europeu i el Consell de la Uni贸 Europea han de definir les seves posicions individuals abans d鈥檃cordar un text com煤. 鈥淣o hi ha un calendari exacte, per貌 esperem una adopci贸 r脿pida鈥, expressen. Tot i aix貌, tenint en compte que encara es desconeix quina ser脿 la data de l鈥檃provaci贸 definitiva de la directiva europea i que despr茅s els estats acostumen a tenir dos anys per fer-ne la transposici贸 al seu ordenament jur铆dic, 茅s evident que l鈥檃plicaci贸 no ser脿 immediata i trigar脿 a arribar.

鈥淓s va tard perqu猫 els SLAPPS fa anys que passen i estan en augment. Per貌 si es t茅 en compte quan la societat civil hi va comen莽ar a treballar, s鈥檋a anat bastant de pressa鈥, opina Camille Petit, de la Federaci贸 Europea de Periodistes, que pensa que el fet que la Comissi贸 Europea hagi elaborat un text 鈥渧ol dir que realment hi ha una voluntat pol铆tica鈥. El projecte Xnet forma part de la Coalici贸 CASE i la seva fundadora, Simona Levi, creu que la directiva ha de servir per 鈥渁fluixar la pressi贸 dels SLAPPS i avan莽ar cap a una millor democr脿cia鈥. Per貌 els experts consultats expressen alguns dubtes sobre la proposta que s鈥檋a aprovat, a l鈥檈spera de la directiva definitiva.

Segons la Comissi贸 Europea, els elements principals de la seva proposta s贸n que els litigis es desestimin sense cap tr脿mit de procediment si s贸n infundats; que qui ha promogut la demanda, si 茅s abusiva, assumeixi el cost del proc茅s, incloent-hi els honoraris dels advocats de totes les parts; que les v铆ctimes dels SLAPPS tinguin dret a una indemnitzaci贸, i que els 貌rgans judicials puguin posar sancions per dissuadir els qui presenten les den煤ncies. Tamb茅 ha recomanat als estats membres que vetllin perqu猫 els marcs jur铆dics serveixin per lluitar contra aquests litigis, que facin formaci贸 als professionals del dret i a les possibles v铆ctimes, que organitzin campanyes de conscienciaci贸, que les v铆ctimes tinguin una assist猫ncia jur铆dica i que a partir del 2023 recullin dades sobre el nombre de casos, que s鈥檋auran de notificar cada any.

Camille Petit, de la Federaci贸 Europea de Periodistes:

鈥溍塻 molt important formar els jutges i els advocats, aix铆 com l鈥檃ssessorament jur铆dic i el suport econ貌mic als periodistes鈥

Petit assegura que la principal debilitat de la proposta de directiva europea 茅s el seu abast: 鈥淣om茅s s鈥檃plicar脿 als SLAPPS amb car脿cter transfronterer i tenim molt pocs casos amb aquesta implicaci贸鈥. Tanmateix, la representant de la Federaci贸 Europea de Periodistes admet que el text 鈥溍﹕ bo鈥 perqu猫 inclou 鈥渦n ampli ventall de situacions, no nom茅s de periodistes sin贸 tamb茅 d鈥橭NG i entitats鈥. Fonts de la Comissi贸 Europea defensen que les disposicions de la directiva 鈥渟贸n prou espec铆fiques per proporcionar l鈥檕rientaci贸 necess脿ria als tribunals鈥. Tamb茅 confien que els estats membres hi 鈥渄onin suport鈥 mentre es 鈥渃ontinuar脿 avaluant鈥 l鈥檌mpacte de la recomanaci贸, que ja 茅s vigent.

Per a Petit, disposar d鈥檃quest text legislatiu servir脿 per adaptar els sistemes judicials. 鈥溍塻 molt important formar els jutges i els advocats, aix铆 com l鈥檃ssessorament jur铆dic i el suport econ貌mic als periodistes. Ha d鈥檋aver-hi uns fons financers disponibles per ajudar a fer front als procediments legals鈥, enumera.

L鈥檌nvestigador Joan Barata explica que 鈥渉i ha molts casos que no arriben a una sent猫ncia condemnat貌ria que haurien de ser rebutjats d鈥檈ntrada, encara que el jutge prefereix fer tot el proc茅s i al final absoldre鈥. La idea de la directiva europea, segons Barata, 鈥溍﹕ establir unes garanties b脿siques, per貌 comptant que els estats membres s贸n els que ho traslladaran a la seva legislaci贸鈥. Pensa que 鈥渄ependr脿 molt de les lleis que cada pa铆s adapti per transposar la directiva鈥, tot i que avisa que a Espanya els jutges 鈥渘o estan formats amb especial sensibilitat en la llibertat d鈥檈xpressi贸 perqu猫 encara hi ha poques refer猫ncies al Consell d鈥橢uropa o al TEDH鈥. Per aix貌 conclou que 鈥渟er脿 molt important sensibilitzar els jutges, no nom茅s canviar la llei, amb l鈥檕bjectiu que entenguin que la demanda que tenen al davant l鈥檋an de tractar de manera diferent鈥. Per a Barata, 鈥渁ra dep猫n del jutge que et trobis鈥 perqu猫 la legislaci贸 鈥渏a t茅 un marge d鈥檃preciaci贸鈥.

L鈥檃dvocat i codirector d鈥橧r铆dia Andr茅s Garc铆a Berrio considera que, m茅s enll脿 de com 鈥渟鈥檃cabi aterrant鈥 la directiva europea dels SLAPPS a la normativa estatal, 鈥渏a es pot comen莽ar a al路legar aquest concepte, que existeix, als procediments鈥. Hi coincideix l鈥檃dvocada Laia Serra, que creu que, quan s鈥檋agi fet l鈥檃provaci贸 definitiva, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i la Fiscalia hauran de 鈥済enerar una cultura jur铆dica que interpel路li鈥. 鈥淓m costa aterrar qui s鈥檈ncarregar脿 dels fons de suport a les v铆ctimes i com es vehicular脿 a nivell processal. La litigaci贸 abusiva hauria d鈥檈star ben definida perqu猫 a priori 茅s molt clara鈥, opina Serra, que exposa que 鈥渓a judicatura, en general, est脿 entrenada per aplicar la llei per resoldre conflictes; la vessant com a garant de drets no est脿 incorporada鈥.

L鈥檃dvocada es pregunta si un jutge pot prendre la posici贸 que alg煤 茅s abusiu sense practicar cap prova: 鈥淐om s鈥檃fina aix貌?鈥. Tamb茅 planteja com actuar脿 la Fiscalia a la pr脿ctica i quin ser脿 el seu paper. 鈥淟a funci贸 de neutralitzaci贸 dels SLAPPS recaur脿 en la judicatura o en la Fiscalia?鈥, demana Serra, que anticipa que si qualsevol resoluci贸 es pot rec贸rrer, hi continuar脿 havent uns mesos d鈥檌ncertesa per saber si arrenca o no el procediment. 鈥淟a directiva t茅 una 貌ptica democr脿tica i pol铆tica a la qual apel路la鈥, per貌 afegeix que 鈥渁 la judicatura no li agrada el posicionament pol铆tic鈥.

Per acabar, Serra defensa que la directiva europea doni resposta a l鈥檃uge del feixisme social i l鈥檈xtrema dreta amb 鈥渓a necessitat de protegir determinades funcions democr脿tiques, mitjan莽ant la cr铆tica, el periodisme o la investigaci贸 acad猫mica鈥. Garc铆a Berrio tamb茅 pronostica que, encara que hi hagi la normativa, 鈥渓a censura i la limitaci贸 de drets continuar脿 funcionant鈥 perqu猫 茅s 鈥渕olt complicat鈥 posar-hi fi, malgrat que reivindica tenir les eines per frenar-ho.

Conclusions

鈥擠onar a con猫ixer el nom dels SLAPPS facilita que els casos tinguin m茅s repercussi贸 i que els afectats puguin trobar suport.

鈥擡ls periodistes, i en part tamb茅 els mitjans, han de poder saber amb m茅s facilitat quins passos han de seguir quan s贸n v铆ctimes dels SLAPPS i necessiten un acc茅s a recursos judicials i econ貌mics per garantir la seva feina i continu茂tat.

鈥擫鈥檃utocensura 茅s el perill m茅s evident d鈥檃quests litigis i la professi贸 hauria de fer un esfor莽 per evitar que determinats temes, empreses o persones causin temor i ser capa莽 de plantar-hi cara amb noves publicacions.

鈥擡s necessita fer un control i un seguiment dels litigis estrat猫gics que es tramiten per saber l鈥檃bast real del fenomen i poder impulsar campanyes conjuntes dins el sector period铆stic, perqu猫 es veu predisposici贸 per part de la poblaci贸 a participar en els micromecenatges per afrontar els costos judicials.

鈥擫鈥檃n脿lisi dels casos recollits en aquest informe demostra que dif铆cilment les den煤ncies acaben en sent猫ncies condemnat貌ries, per貌 evidencien que els jutjats i les audi猫ncies provincials no tenen uns criteris unificats sobre com actuar.

鈥擧i ha una coincid猫ncia a demanar una revisi贸 dels delictes d鈥檌nj煤ries i cal煤mnies del Codi penal espanyol que propicien els litigis abusius per la via penal i a reivindicar l鈥檈mpara de la llibertat d鈥檈xpressi贸, reconeguda pel TEDH, en les opinions.

鈥擫a directiva europea 茅s el primer pas per afrontar els SLAPPS, per貌 la seva aprovaci贸 definitiva ser脿 clau perqu猫 la definici贸 que en surti marcar脿 la interpretaci贸 dels casos que han de rebre aquesta consideraci贸 i protecci贸.

鈥擫a just铆cia espanyola est脿 allunyada de la proposta de directiva europea, necessita una formaci贸, i la primera evid猫ncia per veure la prioritat del Govern espanyol ser脿 comprovar si a partir d鈥檃quest any es fa un recompte dels litigis, com diu la recomanaci贸 de la Comissi贸 Europea.

Podeu consultar l鈥檃rxiu en PDF: Consulteu-lo aqu铆.