February 16, 2023

Sobre el SMI para 2023, los salarios, la alimentaci贸n y el IPC.

Te resumimos el incremento del SMI para 2023 y a qui茅n y c贸mo se aplica esta subida: El IPC se moder贸 en diciembre hasta el 5,7 %, pero sigue duplicando la subida salarial media, se ceba con los productos b谩sicos alimenticios y con unas rentas bajas estancadas por el SMI congelado.

El IPC cerr贸 2022 con una subida general de precios del 5,7 %, una d茅cima menos que el 铆ndice adelantado, pero con los alimentos m谩s caros de la historia y duplicando la subida salarial. La subida de precios en la alimentaci贸n m谩s b谩sica (l谩cteos, frutas, vegetales, carne ha roto de nuevo las estad铆sticas y ha superado la subida hist贸rica del mes anterior. As铆, termin贸 el a帽o pasado con un alza del 15,7 %.

El Real Decreto 99/2023, publicado en el BOE el 15 de febrero de 2023, establece el Salario M铆nimo Interprofesional para 2023 en 1.080鈧/mes (36鈧/d铆a), lo que supone una subida del 8% con respecto a 2022.

驴Cu谩l es la cuant铆a del SMI para 2023?.

El SMI para 2023 es de 36鈧/d铆a, 1.080鈧/mes, 15.120鈧/ al a帽o. Hay que recordar que el SMI se computa para 14 pagas, por lo que en aquellos empleos en los que est茅n prorrateadas las pagas, el importe del SMI ser谩 de 1.260鈧/mes.

驴Cu谩ndo entra en vigor esta revalorizaci贸n?.

Pese a que su entrada en vigor sea a partir del 16 de febrero, la subida del SMI se aplicar谩 con car谩cter retroactivo desde el 1 de enero de 2023, hasta el 31 de diciembre del presente a帽o.

驴Qu茅 computa el SMI?.

En el salario m铆nimo se computa 煤nicamente la retribuci贸n en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ning煤n caso, dar lugar a la minoraci贸n de la cuant铆a 铆ntegra en dinero de este. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibir谩 a prorrata.

驴C贸mo afecta el SMI a personas trabajadoras temporales, temporeros y empleadas de hogar?.

Las personas trabajadoras eventuales, as铆 como las temporeras cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 d铆as percibir谩n, conjuntamente con el salario m铆nimo, la parte proporcional de la retribuci贸n de los domingos y festivos, as铆 como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como m铆nimo, tiene derecho toda persona trabajadora, correspondientes al salario de treinta d铆as en cada una de ellas, sin que la cuant铆a del salario profesional pueda resultar inferior a 51,15 euros por jornada legal en la actividad. En el caso de empleadas y empleados de hogar, el salario m铆nimo de aquellas personas que trabajen por horas, en r茅gimen externo ser谩 de 8,45 euros por hora efectiva trabajada.

El IPC de enero se sit煤a en el 5,9 %, mientras la inflaci贸n subyacente se dispara al 7,5 %, casi triplicando la subida salarial del 2,81 %.

Enero de 2023 comienza con una nueva subida del IPC, hasta el 5,9 %, tras la bajada iniciada en julio del a帽o pasado desde el r茅cord de 10,8 %. La ropa y el transporte lideran la subida este mes. Y, aunque la alimentaci贸n baja ligeramente, en las estad铆sticas mensuales comienzan a repuntar de nuevo algunos grupos, como el pescado.

Sigue disparada la inflaci贸n subyacente, que en diciembre pas贸 por primera vez por encima del IPC general y ahora se sit煤a en 7,5 %. Esto es pr谩cticamente tres veces la subida salarial media con la que termin贸 el a帽o, 2,81 %.

SALARIOS BAJOS Y COMIDA CARA: Una comparativa de la CES muestra que el alimento internacional sube 3,5 veces m谩s que los salarios en Europa, 5 veces m谩s si miramos solo a Espa帽a.

La pizza sube en Espa帽a 5 veces m谩s que los salarios. M谩s que la media europea, donde la diferencia es de 3,5 veces. Con este resultado, la CES quiere llamar la atenci贸n sobre la p茅rdida de poder adquisitivo con respecto a la compra de alimentos, comparando los salarios con un alimento internacional, cotidiano, f谩cilmente medible en todos los pa铆ses.

Para ello, la Confederaci贸n Europea de Sindicatos ha seguido el aumento del precio de la pizza durante todo 2022. Un indicador que puede encontrarse en todos los territorios y que la CES pone como ejemplo de la inflaci贸n alimentaria. Los alimentos son, a nivel europeo, el segundo m谩ximo culpable de la inflaci贸n, tras la energ铆a. En Espa帽a, sin embargo, la cesta b谩sica es el grupo que m谩s sube.

Espa帽a, entre los diez pa铆ses con m谩s diferencia entre alimentos y salarios.

Dentro del estudio pizza vs salarios de la CES, Espa帽a sale especialmente mal parada.

Eslovenia lidera esa diferencia de velocidad entre la subida de los alimentos y los salarios (9 veces mayor la de la alimentaci贸n), pero Espa帽a est谩 entre los diez pa铆ses con mayor desequilibrio. Es, de hecho, el 5潞, empatado con Holanda. Adem谩s, tiene una de las subidas salariales m谩s bajas de la lista: 2,9 %, solo por delante de la propia Eslovenia (2,5%) y Suecia (2,8 %). Obvia adem谩s decir que Suecia, donde suben los salarios casi tanto como en Espa帽a, tiene un punto de partida muy por encima que la media salarial espa帽ola.

Y, mientras los sueldos suben menos del 3 %, la pizza se ha incrementado en un 14,6 %.

En el otro extremo, el pa铆s m谩s equilibrado es Luxemburgo, donde la inflaci贸n de alimentos

es 1,5 % de la subida salarial.

Los salarios han subido m谩s en Centroeuropa y Europa del Este, liderados por Bulgaria

(15,2 %) y Hungr铆a (14,5 %); Letonia, Lituania y Polonia, todos ellos con el + 10,9 %.

Tambi茅n en datos de OCDE Espa帽a sale mal parada.

En concreto, en el estudio sobre p茅rdida de poder adquisitivo comparando el 煤ltimo trimestre previo al covid (octubre-diciembre de 2019). Mientras que el conjunto de los pa铆ses que conforman la OCDE vieron crecer su renta en un 1,9 %, en Espa帽a la p茅rdida de poder adquisitivo es cercana al 10 %: 7,8 %. Una p茅rdida que se ha concentrado en el 煤ltimo a帽o y medio, desde el segundo semestre de 2021.

Tras la ca铆da en picado de las econom铆as en el peor trimestre del coronavirus, la renta de los espa帽oles se hab铆a recuperado. Sin embargo, 2022 comenz贸 con una p茅rdida de casi el 5 %, que se elev贸 hasta el mencionado 7,8 % en oto帽o de 2022, los 煤ltimos datos disponibles. Espa帽a est谩 a la cola de p茅rdida de renta, muy por detr谩s de Portugal (-4,14%) o Reino Unido (3,94%).

Frente a la subida asfixiante de precios.

Muchas familias, pese a que sus miembros tengan la suerte de tener un trabajo, se est谩n viendo abocadas a una verdadera econom铆a de subsistencia. Las soluciones al elevado precio de los alimentos, la energ铆a, el transporte, la vivienda o la asfixiante subida de las hipotecas o los alquileres no nos las va a proporcionar los poderes econ贸micos o la clase pol铆tica. Si no hacemos nada, si no seguimos saliendo a las calles y nos quedamos de brazos cruzados, estaremos confiando nuestro futuro precisamente a los responsables y causantes directos de la miseria y las desigualdades que se vienen desarrollado a toda

m谩quina durante los 煤ltimos a帽os.

Por todo esto la CGT organiza el 11 de Marzo un autob煤s a Barcelona para acudir a la manifestaci贸n 鈥淔rente a la subida asfixiante de precios鈥. Esta manifestaci贸n es la segunda que organiza CGT para denunciar la carest铆a de la vida y el estancamiento de los salarios. 隆Frente al ego铆smo de estados y patronal, organizaci贸n obrera.

Mediante esta nueva convocatoria, que supone una continuaci贸n de la manifestaci贸n del pasado 17 de diciembre en Madrid, la CGT protesta contra las dificultades econ贸micas que atraviesa la mayor铆a de la poblaci贸n, con salarios cada vez m谩s alejados de los costes reales de la vida y muy escasos para hacer frente a las necesidades m谩s b谩sicas.

El llamamiento se realiza con los siguientes lemas 鈥Contra la subida asfixiante de precios y la p茅rdida de poder adquisitivo鈥 y 鈥Por un reparto m谩s justo de la riqueza y por unas condiciones de trabajo dignas para toda la clase trabajadora鈥. Para m谩s informaci贸n te puedes pasar por nuestra sede sindical en la avenida del Cid,154 de CGT-Val猫ncia o llamando al tel茅fono 96 3834440.