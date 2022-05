–

La empresa transnacional Smurfit Kappa, l铆der mundial en producci贸n de papel y cart贸n, lleva operando en Colombia desde hace varias d茅cadas. En el norte del Cauca, las comunidades locales han venido denunciando los impactos de sus operaciones, que pasan por utilizar megaproyectos de monocultivo forestal con graves impactos socioecol贸gicos. Los pueblos ind铆genas que habitan en esa regi贸n, particularmente los Misak, reivindican la ocupaci贸n de tierras controladas por esta multinacional como forma de recuperar su territorio y modos de vida tradicionales.

En este informe, elaborado conjuntamente entre el Observatorio de multinacionales en Am茅rica Latina (OMAL), SumOfUs y LASC se sistematizan los patrones de actuaci贸n y los principales impactos causados por esta transnacional papelera en Colombia. As铆, en el caso de Smurfit Kappa en Colombia, puede observarse c贸mo la empresa se maneja con una combinaci贸n de estrategias basadas tanto en la opacidad (filiales, contratistas y arrendatarios de los terrenos conforman una estructura societaria caracterizada por la complejidad) como en la multidimensionalidad (apoyo de las instituciones gubernamentales para el desarrollo de los negocios empresariales; fortalecimiento del discurso de progreso, empleo y bienestar asociado a la inversi贸n extranjera; estrategia legitimadora fundamentada sobre las pol铆ticas de RSC y las diferentes certificaciones, junto con una estrategia de coerci贸n y criminalizaci贸n), adaptando sus estrategias corporativas en funci贸n de la coyuntura con el objetivo de maximizar las ganancias.

La empresa ha ido ampliando sus operaciones a trav茅s de grandes concesiones de tierra que ha ido completando con la compra y alquiler de fincas, as铆 como con los contratos de participaci贸n. Esta 煤ltima forma de explotar el territorio le permite a la compa帽铆a no responsabilizarse de lo que ocurra en la plantaci贸n porque no es propietaria, aunque el uso y las condiciones de explotaci贸n s铆 est茅n dirigidos por la papelera. La capacidad financiera, la cercan铆a a los gobiernos y la capacidad de ejercer una labor de lobby para favorecer cambios normativos e incentivos fiscales han sido factores esenciales para la expansi贸n de la empresa en el pa铆s. La transnacional irlandesa ha ido acumulando poder pol铆tico-econ贸mico mediante su cercan铆a a los Estados de origen y destino de las inversiones.

En Colombia, donde ha recibido numerosas denuncias p煤blicas por los impactos socioecol贸gicos de sus plantaciones, Smurfit Kappa afirma que 煤nicamente ocupa territorios degradados y que sus cultivos forestales ayudan a conservar el medio ambiente. La realidad, sin embargo, es que el inter茅s econ贸mico prevalece sobre la conservaci贸n de ecosistemas de gran valor natural, pues la plantaci贸n de monocultivos de pino y eucalipto no sirve para la recuperaci贸n de los ecosistemas naturales y multiplica la generaci贸n de Smurfit Kappa en Colombia: impactos socioecol贸gicos y violaciones de derechos humanos impactos ambientales negativos sobre el suelo, el agua y la biodiversidad. Los monocultivos forestales de uso comercial trastocan el funcionamiento de los ecosistemas y albergan una m铆nima parte de la biodiversidad de los h谩bitats originarios de zonas tropicales.

Adem谩s de la dimensi贸n ambiental de los impactos de la empresa, que tienen que ver con la contaminaci贸n y destrucci贸n de ecosistemas, se producen impactos al menos en otras tres dimensiones: a nivel econ贸mico, con la destrucci贸n del tejido econ贸mico local y la dificultad de acceso a los bienes comunes; en el 谩mbito pol铆tico, con la criminalizaci贸n y represi贸n de activistas sociales y defensoras de derechos humanos; y en la dimensi贸n sociocultural, con la afectaci贸n a los modos de vida y los derechos de los pueblos ind铆genas. Al observar la expansi贸n de monocultivos forestales en un territorio habitado por comunidades ind铆genas, el eje 茅tnico atraviesa todo el an谩lisis de los impactos socioecol贸gicos generados.

Ante las reiteradas denuncias de las organizaciones campesinas e ind铆genas contra la empresa por sus impactos socioecol贸gicos, esta ha puesto en marcha una estrategia de relegitimaci贸n social que pasa por la obtenci贸n de certificados sociales y ambientales. Dado que las comunidades afectadas no han respondido positivamente a los proyectos de RSC de la transnacional y han mantenido sus demandas frente a la compa帽铆a, se ha dado tambi茅n la aparici贸n de una estrategia coercitiva. Coincidiendo con los intereses corporativos aunque en la mayor铆a de los casos sin una vinculaci贸n directa con la empresa, se ha producido la intensificaci贸n de una l贸gica represiva que criminaliza a los l铆deres y lideresas que se oponen a las actividades de la empresa y que incluso ha llegado a materializarse mediante el uso de la violencia.

En los 煤ltimos a帽os el Estado ha judicializado a varios l铆deres del pueblo Misak, especialmente a ra铆z de las protestas sociales que se han realizado con m谩s fuerza en 2021 y 2022. El objetivo ha sido frenar su acci贸n social a trav茅s de acusaciones como da帽o a bienes p煤blicos, invasi贸n de territorios o terrorismo. Las comunidades rechazan este se帽alamiento de ser los causantes de conflictos; por el contrario, se identifican como actores que cuidan 鈥渓os territorios, los procesos sociales, las autonom铆as organizativas y la no posibilidad de extracci贸n de los recursos naturales鈥.

Los incumplimientos del Estado, la concentraci贸n y mercantilizaci贸n del territorio por las empresas transnacionales y los impactos socioecol贸gicos generados por estas forman parte de los antecedentes que han llevado al movimiento ind铆gena a impulsar la recuperaci贸n del territorio y la memoria ancestral. Las comunidades y pueblos en resistencia tienen la convicci贸n de que la recuperaci贸n de la tierra es un paso esencial para acabar con los privilegios de unos pocos y apostar por la soberan铆a alimentaria, la educaci贸n y las econom铆as de los sectores populares. Para el pueblo Misak, es la forma de construir un futuro digno para sus comunidades.

Título: Smurfit Kappa en Colombia: impactos socioecológicos y violaciones de derechos humanos

Autoría: Erika González y Pedro Ramiro

Fotografías: Maho Hidalgo

Fecha: Abril de 2022

Informe completo aqu铆 >>

English version of the report here >>

Resumen del informe aqu铆 >>

Summary of the report here >>