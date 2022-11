–

Quiero presentar hoy un material llamado SNAP, una gu铆a de acci贸n. La tesis fundamental de las autoras es que resulta ventajoso coordinar la acci贸n directa noviolenta con las iniciativas de construcci贸n de paz. Y recomendamos su atenta lectura porque estamos de acuerdo con su tesis y puede ser beneficioso para el movimiento pacifista espa帽ol analizar sus propuestas.

Lo ha publicado en 2018 USIP (Instituto de la Paz de Estados Unidos), curiosa universidad por la paz fomentada desde el m谩s rancio militarismo norteamericano como analizamos en un art铆culo anterior. Las autoras son Nadine Bloch y Lisa Schirch, que se presentan en la p谩gina 20 de esta gu铆a.

Dos dudas y otra que no lo es

Primera duda: 驴c贸mo puede ser que, despu茅s de demostrar que el t茅rmino 鈥渦niversidad de paz鈥 es demasiado dudoso si lo aplicamos a USIP, aboguemos por promocionar un art铆culo publicado por ellos?

La respuesta es sencilla: porque nos convence el planteamiento de las autoras, Bloch y Schrich, y hemos de ser finos e inteligentes a la hora de enjuiciar a estas autoras y su trabajo a pesar de d贸nde provenga la publicaci贸n.

驴Puede ser que a una 鈥渦niversidad de la paz鈥 intervencionista y militarista 100% no se le caigan los anillos a la hora de apoyar argumentos y propuestas noviolentas? Desde su perspectiva la respuesta puede ser positiva si tenemos en cuenta cuatro argumentos:

muy probablemente considerar谩n que la publicaci贸n de este trabajo no supone una modificaci贸n del 99鈥99 % de su esencia intervencionista y militarista. Es peccata minuta;

la publicaci贸n de SNAP puede, incluso, servirles como lavado de cara y como justificaci贸n de que son una verdadera universidad de la paz;

la publicaci贸n puede ser 煤til para seguir fomentando la agnotolog铆a y la desinformaci贸n militarista, confundir a la sociedad y, sobre todo, llevarla a la inacci贸n;

la publicaci贸n puede servir, tambi茅n, para abrirse paso y contactar con capas de la sociedad civil de ra铆z noviolenta para poder usarlas para sus espurios intereses.

Es decir, pierden muy poco o nada, y quiz谩 puedan ganar algo.

Segunda duda:

驴C贸mo es que dos personas activistas noviolenta buscan el apoyo de una instituci贸n tan taimada como USIP para publicar su trabajo?

quiz谩 no encontraron otra forma de financiaci贸n para publicarlo y divulgarlo (esta historia, la falta de apoyo para publicar los trabajos de la desaparecida Utop铆a Contagiosa fue una constante. No tuvimos casi ning煤n apoyo desde la izquierda ni desde lo alternativo);

quiz谩 no sean tan cr铆ticas con USIP, lo cual nos plantear铆a una duda considerable sobre la ubicaci贸n pol铆tica de las autoras (de esto no tenemos informaci贸n);

quiz谩, incluso siendo consciente de lo que es USIP, se planteen la publicaci贸n con ellos como una peque帽a infiltraci贸n en las l铆neas enemigas para sacarles alg煤n r茅dito para el pacifismo. As铆, en este aspecto no actuar铆an desde el purismo sino desde posturas pragm谩ticas. Quiz谩 en sus presentaciones del material razonen que es un peque帽o ejemplo de transarme en el que se consigue trasvasar una parte del gasto militar a un proyecto netamente pacifista.

Una duda que no lo es:

Tras todo lo anterior, 驴c贸mo hemos de valorar el contenido de SNAP? Y aqu铆 no dudo, todo va a depender del contenido, no de qui茅n lo publica ni de qui茅nes lo redactan. Si el contenido convence, adelante, si lo consideramos 茅tica y pr谩cticamente correcto, adelante.

SNAP, las bases

A lo largo de las casi 180 p谩ginas la tesis que defienden las autoras es que la coordinaci贸n de dos esfuerzos (la acci贸n directa noviolenta, por un lado, y la construcci贸n de paz, por otro) puede ser productivo para ambas a la hora de transformar conflictos.

En primer lugar, se dedican a explicar los conceptos clave:

A los efectos de esta gu铆a, transformaci贸n de conflictos es un t茅rmino general para hacer referencia a los procesos que cambian o transforman un conflicto violento en uno no violento, donde las personas usan diferentes canales institucionales y extrainstitucionales, y una variedad de m茅todos no violentos para abordar las causas ra铆z y lograr una paz justa y sostenible.

El camino hacia la transformaci贸n del conflicto no es lineal ni directo. Los m茅todos de construcci贸n de la paz, como el di谩logo, la mediaci贸n y la negociaci贸n, pueden ser necesarios cuando los activistas comienzan a organizar y generar movimientos, y las t谩cticas de acci贸n no violenta, como las protestas y huelgas masivas, pueden ser necesarias para ayudar a los negociadores a usar m茅todos de arreglo de conflictos con el objetivo de lograr un acuerdo de paz m谩s justo y respetuoso de los derechos.

La acci贸n no violenta es un m茅todo para impulsar el cambio social, pol铆tico y econ贸mico que incluye t谩cticas de protesta, no cooperaci贸n e intervenci贸n dise帽adas para desplazar el foco del poder en un conflicto sin la amenaza ni el uso de violencia. Estos m茅todos son no violentos porque no incluyen la amenaza ni el uso de fuerza perjudicial sobre otras personas. La acci贸n no violenta tambi茅n se conoce como 鈥減oder popular鈥, 鈥渞esistencia civil鈥, 鈥渞esistencia no violenta鈥 o 鈥渁cci贸n directa no violenta鈥.

La construcci贸n de la paz es un t茅rmino general usado para describir una amplia variedad de esfuerzos de diferentes actores del gobierno y la sociedad civil. La construcci贸n de la paz aborda el conflicto en el 谩mbito comunitario, regional o nacional a trav茅s de procesos participativos que incluyen el di谩logo, la negociaci贸n basada en principios, la mediaci贸n y la resoluci贸n colectiva de problemas. La construcci贸n de la paz en las altas esferas realizada por las Naciones Unidas (ONU) o los Estados-naci贸n incluye esfuerzos diplom谩ticos oficiales y para la prevenci贸n de conflictos con el objetivo de encontrar una soluci贸n a los impulsores profundos de conflicto. Los esfuerzos de construcci贸n de la paz llevados a cabo en el 谩mbito local incluyen programas de di谩logo y otros esfuerzos comunitarios para disminuir el conflicto y mejorar las relaciones y la calidad de vida.

SNAP, la coordinaci贸n de la acci贸n noviolenta y la construcci贸n de paz

En 1971, la activista feminista no violenta Barbara Deming escribi贸 Revolution and Equilibrium, donde afirma que los activistas necesitaban 鈥渄os manos de no violencia鈥. Una mano con la palma hacia adelante, para decir: 鈥溌asta de injusticia!鈥. La otra mano ofrecida para estrechar la mano de alguien. Notables activistas no violentos, como Mohandas Gandhi y Martin Luther King Jr., tambi茅n se han referido al enfoque de las dos manos. Apoyaban el uso de t谩cticas estrat茅gicas no violentas para desplazar el foco del poder y, al mismo tiempo, extender una mano para dialogar o negociar con los adversarios. Los activistas no violentos exitosos han usado el di谩logo y la negociaci贸n durante muchos a帽os. Al mismo tiempo, los procesos de construcci贸n de la paz m谩s eficaces tuvieron 茅xito en gran medida gracias al apoyo de movimientos no violentos.

Esta gu铆a pr谩ctica sigue esta hip贸tesis: una combinaci贸n de procesos de construcci贸n de la paz y acci贸n no violenta pueden desplazar el foco del poder y aumentar la concientizaci贸n para permitir resultados sostenibles ante los conflictos entre grupos. Resulta imperioso tanto abordar las injusticias que exacerban el conflicto violento como restablecer las relaciones necesarias para lograr una paz sostenible.

Algunos consideran que la acci贸n no violenta y la construcci贸n de la paz son conjuntos de habilidades separados, incompatibles o contradictorios. La acci贸n no violenta se centra en desplazar el foco del poder para lograr la victoria contra un oponente (a menudo) opresivo o indiferente. Los procesos de construcci贸n de la paz buscan construir relaciones, aumentar la concientizaci贸n de los intereses subyacentes y descubrir posibles soluciones. Cada enfoque tiene su propia historia, comunidad de pr谩ctica, bibliograf铆a y programas de educaci贸n y capacitaci贸n. La acci贸n no violenta y la construcci贸n de la paz generalmente se ense帽an por separado, tanto en entornos populares como acad茅micos.

Lo que los procesos de construcci贸n de paz ofrecen a la acci贸n noviolenta

Los procesos de negociaci贸n y paz rara vez son exitosos si existe un gran desequilibrio de poder. Si un grupo tiene mucho m谩s poder que otro, es posible que el grupo con m谩s poder sienta que no es necesario cambiar y quiz谩s no negocie de buena fe. La acci贸n no violenta puede fortalecer los procesos de paz exitosos de tres maneras principales:

La acci贸n no violenta desplaza el foco del poder: la acci贸n no violenta moviliza a las personas para que emprendan una acci贸n conjunta a fin de aumentar su poder y legitimidad p煤blica y presionar a los actores del conflicto. Cuando el poder cambia, la negociaci贸n puede ser fruct铆fera, ya que todos los grupos reconocen los costos del statu quo y es m谩s probable que participen en los procesos de negociaci贸n de buena fe. La acci贸n no violenta aumenta la legitimidad y el conocimiento p煤blico: la acci贸n no violenta expone los conflictos ocultos o latentes y aumenta el conocimiento p煤blico sobre la legitimidad de los problemas. Los procesos de construcci贸n de la paz tienen m谩s probabilidades de triunfar cuando existe un reconocimiento amplio del problema y el compromiso p煤blico para abordarlo. La acci贸n no violenta puede incluir intervenciones creativas: las intervenciones no violentas pueden promover estructuras alternativas y de organizaci贸n aut贸noma para respaldar la imagen p煤blica y construir un futuro m谩s justo y pac铆fico. Las intervenciones tambi茅n pueden brindar protecci贸n a los constructores de la paz, negociadores, activistas de derechos humanos, periodistas y otras personas para que puedan realizar su trabajo de manera segura.

Lo que la acci贸n noviolenta ofrece a los procesos de construcci贸n de la paz

Los movimientos no violentos requieren habilidades para establecer relaciones y desarrollar soluciones. Los procesos de construcci贸n de la paz pueden consolidar los movimientos no violentos exitosos de tres maneras principales:

Las habilidades de construcci贸n de la paz permiten formar coaliciones y movimientos no violentos m谩s fuertes: el conflicto interno dentro de un movimiento no violento y las divisiones 茅tnicas, religiosas, de clase y de g茅nero dentro de una sociedad son motivos significativos del fracaso de los movimientos. Los movimientos no violentos exitosos forman coaliciones amplias y diversas. El uso de las habilidades de di谩logo, facilitaci贸n y negociaci贸n para abordar los conflictos internos, facilitar la toma de decisiones inclusiva y formar coaliciones aumenta la probabilidad de que un movimiento no violento sea exitoso. Los procesos de construcci贸n de la paz usan la negociaci贸n para obtener resultados sostenibles: los movimientos no violentos que terminan cuando un grupo 鈥済ana鈥 y el otro 鈥減ierde鈥 crean las condiciones para que el grupo derrotado reinicie el conflicto. Los procesos de paz exitosos abordan los intereses de todas las partes interesadas a trav茅s de la negociaci贸n basada en principios. Las habilidades de construcci贸n de la paz pueden permitir a los l铆deres de los movimientos no violentos vincular el poder de sus movimientos con propuestas detalladas de pol铆ticas y negociaciones en las altas esferas que determinan la implementaci贸n a largo plazo y resultados sostenibles. Los procesos de construcci贸n de la paz pueden desarrollar nuevas instituciones y procesos pol铆ticos inclusivos: los procesos de construcci贸n de la paz brindan la oportunidad de recrear la interrelaci贸n de los grupos sociales a largo plazo.

驴Qu茅 ocurre cuando no hay sinergia entre la acci贸n noviolenta y los procesos de construcci贸n de paz? La respuesta en un gr谩fico magn铆fico:

SNAP, una gu铆a de an谩lisis, reflexiones, trabajos grupales en talleres

La mayor parte del documento son una serie de cap铆tulos que se inician con el estudio de un caso pr谩ctico real en el que la noviolencia ha tenido un papel importante (Liberia, los derechos civiles en EE.UU., campa帽a por el 鈥淣O鈥 en Chile, 鈥), la explicaci贸n de unos conceptos clave y su desarrollo mediante propuestas de actividades participativas en talleres. No olvidan dar consejos sobre la facilitaci贸n de los talleres, ni aportar recursos para profundizaciones futuras.

Posibles conclusiones para el pacifismo del Estado Espa帽ol

Remodelando un antiguo gr谩fico de Adam Curle, las autoras nos explican que

El objetivo principal de la acci贸n no violenta es desplazar el foco del poder y equilibrarlo entre los grupos. Si bien algunos movimientos no violentos tambi茅n aplican habilidades de construcci贸n de la paz, como el di谩logo, la facilitaci贸n y la negociaci贸n, estas tienden a recibir menos 茅nfasis en la capacitaci贸n sobre acci贸n no violenta. El objetivo principal de la construcci贸n de la paz es construir relaciones y concientizar sobre los intereses y las necesidades de todos los grupos, las causas ra铆z estructurales, la interdependencia entre los grupos y las posibles soluciones. Si bien algunos procesos de construcci贸n de la paz tambi茅n prestan atenci贸n a la din谩mica del poder, en general, el campo de la construcci贸n de la paz pone menos 茅nfasis en el poder que en generar conciencia y relaciones.

