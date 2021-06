Un testigo clave en el proceso del Departamento de Justicia de EEUU contra Julian Assange, Sigurdur Ingi Thordarson, ha confesado en una entrevista concedida al peri贸dico island茅s Stundin que minti贸 en sus declaraciones utilizadas por las autoridades del r茅gimen norteamericano para armar el caso contra el fundador de WikiLeaks. “Esto es el fin del caso contra Julian Assange”, escribi贸 el excontratista de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU (NSA) Edward Snowden en referencia a estas revelaciones.

This is the end of the case against Julian Assange. https://t.co/bhFCfVBuq0

鈥 Edward Snowden (@Snowden) June 26, 2021