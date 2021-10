–

Este 23 y 24 de octubre, en la sede de la UTT en Olmos, La Plata, las trabajadoras de la tierra de todo el pa铆s se reunieron para compartir las problem谩ticas que atraviesan como mujeres campesinas y productoras de alimento en cada territorio. Lo que las une: la necesidad de la Ley de Acceso a la Tierra, pero adem谩s talleres de plantas medicinales, de sexualidad, teatro, alimentaci贸n sana, tejidos, fiesta y agite son parte de lo que las encontr贸. Compartimos con ellas ambos d铆as de encuentro y entrevistamos a productoras de Misiones, Mar del Plata, Olmos y la secretaria de G茅nero y una de las fundadoras de la Uni贸n de Trabajadores de la Tierra (UTT), Rosal铆a Pellegrini en el marco del Segundo Encuentro Nacional de Mujeres trabajadoras de la tierra. Fotograf铆as: Marina Espeche para ANRed. Por Manuela Wilhelm (ANRed)*Primera parte

Es el primer d铆a del Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras de la Tierra. El sol y el viento pegan fuerte sobre el campo de Olmos, en 197 y 36 donde la UTT tiene una de las sedes. 鈥淗an venido m谩s de 200 promotoras rurales de g茅nero de m谩s de quince 15 provincias, mujeres rurales campesinas productoras de alimentos que organizadas en la Secretar铆a de G茅nero estamos no solo combatiendo, concientizando acerca del machismo en nuestros territorios sino tambi茅n desarrollando distintas iniciativas que tienen que ver con agroecolog铆a, perspectiva de g茅nero, con la construcci贸n de una soberan铆a alimentaria que incluya a las mujeres禄 dice Rosal铆a Pellegrini, secretaria de G茅nero y una de las fundadoras de la Uni贸n de Trabajadores de la Tierra (UTT).

La primera vez que las mujeres trabajadoras de la tierra fue durante el 34掳 Encuentro Plurinacional de MTTBNb, en La Plata. 芦Tambi茅n desarrollamos ideas que tiene que ver con el protocolo contra la violencia de g茅nero dentro de la organizaci贸n que se aplica a lo largo del territorio nacional. Porque decimos, si la justicia es patriarcal desarrollemos nuestra propia justicia feminista y nos hacemos cargo dentro de la propia organizaci贸n鈥 dice Rosal铆a antes de agarrar el meg谩fono para organizar la primera parte de los talleres: 芦Ol茅 ol茅, ol茅 ol谩, es por la tierra pa trabajar, soberan铆a alimentaria popular禄. Las mujeres de Tucum谩n, Misiones, C贸rdoba, Mendoza, Mar del Plata, Corrientes, Jujuy, Salta y otras seis provincias se suman a cantar y los talleres comienzan.

Estela Miranda, peque帽a productora de la zona de Olmos impulsa la formaci贸n en Alimentaci贸n Sana, Segura y Soberana. Buscamos un lugar al reparo del viento y la entrevistamos sentada en el frente del Refugio para Mujeres que construy贸 la UTT. Antes que nada, Estela sostiene: 芦Estar en la Uni贸n de los Trabajadores de la Tierra es la lucha por el acceso a la tierra禄 y explica: 芦No queremos que nos regalen la tierra, sino poder tener un cr茅dito blando para poder ir pagando de a poco la propia tierra que plantamos, en vez de pagar un alquiler a Cattoni o Matioli (inmobiliarias de la zona), queremos acceder a un pedazo de tierra y el d铆a de ma帽ana construir una casa digna para nosotras y nuestros hijos禄.

En La Plata son 5000 peque帽os productores que s贸lo se llevan el 30% del precio final del producto en la g贸ndola. 芦La mayor铆a alquila, luchamos por tener una vivienda digna, esa es la lucha tambi茅n, porque las quintas que alquilamos tienen casillas de madera en malas condiciones, no podemos hacer casa de material y se sufre mucho por el tiempo, el temporal te hace caer todo, o se prende fuego la casilla, quedas con lo puesto; por eso luchamos por acceso a la tierra y vivienda digna芦.

驴C贸mo afecta no tener tierra propia a las mujeres en particular? 芦Si yo alquilo una quinta el contrato est谩 a nombre de un hombre, no puedo decidir qu茅 plantar, si yo no quiero usar qu铆micos el patr贸n viene y me lo da y lo tengo que poner, y 驴por qu茅? porque no soy due帽a de la tierra, entonces cuesta que la mujer sea visibilizada禄, dice Estela.

驴Qu茅 sucede en los Encuentros de Mujeres Trabajadoras de la Tierra? 芦Para m铆 es una alegr铆a; crecimos much铆simo, podemos decir las cosas, antes no se pod铆a; podemos decir no a algunas cosas, hoy en el encuentro de mujeres ver a tantas compa帽eras que pasan por cosas duras, que a la vez nos fortalece, el d铆a de ma帽ana si alguien viene y me quiere humillar ya no le dejamos hacerlo, por eso la importancia de saber d贸nde acudir, tener compa帽eras que sepamos apoyarnos. Yo antes era una mujer callada, sumisa, era una mujer de casa, siempre atendiendo al marido, a mis hijos, tuve que pasar muchas cosas, tener que salir a trabajar, y hoy en d铆a pas贸 ya tiempo, tengo mis compa帽eras de g茅nero que estuvieron ayudando y pude salir y me siento fortalecida, por m谩s que venga un hombre y me diga no vas a ser capaz me entrar铆a por un o铆do y me saldr铆a por el otro, es bueno que se hagan estos encuentros para poder ayudarse禄 rescata Estela. Hoy en d铆a impulsa la capacitaci贸n en alimentaci贸n sana en el Mercado Central a trav茅s de una diplomatura y 芦salimos por el conurbano a ense帽ar a compa帽eros de la organizaci贸n c贸mo comer nuestra propia verdura que plantamos禄.

Desde marzo del 2020, la UTT preside el centro comercializador de frutas y hortalizas que abastece a la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, donde viven 12,8 millones de personas; con el objetivo de permitir el acceso de peque帽os productores y cooperativas a los grandes mercados.

Otra de las luchas que impulsa la UTT es la Ley de Etiquetado Frontal porque apuntan que son las mujeres y sus familias quien m谩s sufren las reglas de etiquetado de productos, y las que van al frente en las tareas de cuidados, las cuales no son reconocidas. 芦Trabajo en la quinta pero aprend铆 a variar de verdura, que se pueden mezclar colores y a implementar legumbres, no solamente comiendo carne, a veces no es necesario. El cambio es dif铆cil pero se puede cambiar a una alimentaci贸n sana, porque hay mucho sobrepeso por la comida r谩pida, y tambi茅n saber lo que estamos comiendo, aprender a leer como est谩 compuesto un producto comprado, es algo que antes no lo hac铆a y lo aprend铆, no dejarme llevar por un dibujito. A veces tambi茅n el tiempo: somos mujeres que trabajamos en la quinta, y es volver a la casa, cocinar r谩pido, estamos al cuidado de los hijos. Necesitamos que la mujer sea visibilizada porque est谩 al frente de todo: la casa, los ni帽os, el trabajo, lo econ贸mico, no nos tienen en cuenta, somos las que trabajamos a la par del hombre y m谩s que ellos禄, dice Estela. Le preguntamos si le podemos hacer un retrato fotogr谩fico pero con una sonrisa nos dice que no quiere.