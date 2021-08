Sobre Anfibia, Cosecha Roja y la NED, una fundación ligada al departamento de Estado

Por Conrado Yasenza, Director de la Revista La Tecl@ E帽e



Hoy recib铆 por correo una interesante nota de la Agencia Paco Urondo: Los v铆nculos de Revista Anfibia y Cosecha Roja con una pol茅mica fundaci贸n norteamericana, escrita por Santiago G贸mez, donde el autor nos informa que un usuario de internet, Diego Fernando Guti茅rrez, analista de pol铆tica internacional, encontr贸 que la Asociaci贸n Civil Cronos que edita las revistas Anfibia y Cosecha Roja recibi贸 US$80.000 de la Fundaci贸n para la Democracia (NED por sus siglas en ingl茅s) para formar periodistas cubanos para que cubran 鈥渓a violencia y crisis en la pandemia Covid-19鈥. Ambas publicaciones dependen de la Universidad Nacional de San Mart铆n, afirma el autor de la nota.

鈥淓l CEO de la NED es Damon Wilson, quien trabaj贸 en el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos como director de asuntos del centro, este y norte de Europa鈥, agrega G贸mez.

La nota despert贸 mi inter茅s y decid铆 comunicarme con CronosLab para averiguar un poco m谩s. Recib铆 una contestaci贸n en modo comunicado de prensa. Copio: 鈥淭odos los financiadores y alianzas de Cronos (Cronos es una Asociaci贸n Civil que hoy se dedica a la formaci贸n de periodistas y al periodismo a trav茅s de dos medios: Anfibia y Cosecha Roja) pueden consultarse ac谩: https://cronoslab.org/alianzas/. Son p煤blicos. Del mismo modo que son p煤blicas todas las actividades que hemos realizado.

Cada periodista que hemos formado, es periodista. Lo mismo cada editor. Cada docente de los cursos o programa de formaci贸n es un maestrx del oficio o un referente. Anfibia, Cosecha Roja, como hoy Cronos, est谩n comprometidos desde siempre con la b煤squeda de un mejor periodismo y con la independencia period铆stica.

Las convocatorias a programas de formaci贸n, la cantidad de alumnxs, la producci贸n, son parte de un trabajo integral que pretende transformar el periodismo de Am茅rica Latina. Periodistas cubanos -que desde una mirada progresista y democr谩tica han creado medios independientes- han participado de programas de formaci贸n y producci贸n de contenidos.

La UNSAM no participa puntualmente de este programa de formaci贸n que recibe financiamiento de NED. El v铆nculo de UNSAM con Cronos es exclusivamente a trav茅s de la edici贸n de la revista Anfibia.

Con respecto al v铆nculo de Cronos con Open Society Fundation, Cronos ha formado m谩s de cien periodistas de medios importantes de todo Am茅rica Latina con un proyecto financiado por OSF. En la 煤ltima edici贸n, la formaci贸n estuvo dedicada a directores de medios.

Y con cada 鈥渁liado鈥 o financiador de los que figuran en la web -NED, OSF y tantos otros- hemos tenido o tenemos proyectos en marcha vinculados a la formaci贸n o producci贸n de contenidos period铆sticos.鈥

Ante esta respuesta repregunt茅: 鈥淎lgo que agregar sobre lo nodal de la nota de APU: Sorprende que una revista vinculada a una universidad p煤blica del conurbano bonaerense se preste a recibir financiamiento de un organismo ligado al Departamento de Estado, que financia organizaciones para interferir en la realidad de otros pa铆ses con el argumento de fortalecer la democracia y generar proyectos comunicacionales que formen periodistas independientes鈥 Respuesta: 鈥淭odo est谩 dicho en lo que te mand茅鈥.

Volv铆 a repreguntar, y cit茅 a Rafael Correa 鈥 citado a su vez en la nota: 鈥淪eg煤n declar贸 el expresidente Rafael Correa a P谩gina/12 la NED es una agencia de la CIA que financia organizaciones no gubernamentales y fundaciones para desestabilizar a los pa铆ses de la regi贸n.鈥 Respuesta: 鈥溌縇a CIA?鈥, y emotic贸n de risa.

Realic茅 varias preguntas m谩s: 鈥 Encontr茅 una nota de Anfibia d贸nde se posicionaban de modo m谩s contundente sobre la injerencia norteamericana en la regi贸n a trav茅s de Ned y otras fundaciones. Respuesta: Vaga 鈥 no hay mucho m谩s.

-驴No hubo un cambio editorial en Anfibia con relaci贸n a la regi贸n, especialmente Cuba y con relaci贸n al populismo?; 驴Tienen una posici贸n m谩s contundente con relaci贸n a Ned y la injerencia de EEUU. en la regi贸n a trav茅s de fundaciones y ONG鈥檚? Respuesta a esta 煤ltima: La posici贸n contundente es la autodeterminaci贸n de los pueblos.

Y segu铆 intentando: 驴Cu谩les son espec铆ficamente los proyectos financiados por Ned en Anfibia sobre Cuba? Respuesta: Formaci贸n de periodistas.

Insist铆: 驴Cu谩l ser铆a la postura sobre Cuba por ejemplo? La de Ned es clara, es un r茅gimen, una dictadura. 驴Pod茅s responder en tu texto algunos de estos interrogantes? Respuesta: 鈥淟a finalidad del proyecto de formaci贸n/producci贸n que se hizo con NED es la misma que se hizo con otros financiadores en otros proyectos: se trabaja en formato de talleres, se busca mejorar las producciones, trabajar sobre la calidad del trabajo period铆stico鈥.

Nada.

Volv铆 a preguntar: 驴Cu谩l ser铆a la calidad y rigurosidad period铆stica si cuesta tanto dar una posici贸n sobre Ned? 驴Qu茅 financia, y para qu茅 y qui茅n?

Respuesta: 鈥淓so que lo respondan Ned o OFS (Open Society Fundation, creada por George Soros) Insisto con algo: los financiadores, aliados, socios, los nombres pueden cambiar seg煤n el proyecto, seg煤n qu茅 tipo de alianza, etc., est谩n ah铆. El 100% de las actividades son p煤blicas, se publicitaron, se convocaron, se contaron casi en tiempo real en las redes, las producciones que salen de esos talleres tambi茅n son p煤blicas. Despu茅s, si se quiere cuestionar qui茅n financia, est谩 bien. Lo que nos importa resaltar es que en cada proyecto el objetivo siempre es el mismo.鈥

Repregunt茅, nuevamente: 驴Y cu谩l es el objetivo, hay que entenderlo en abstracto, escindido de la funci贸n de Ned como fundaci贸n con injerencia en la regi贸n?

De nuevo: Proyectos period铆sticos, de formaci贸n y algunas producciones period铆sticas.

Desist铆 con un breve texto: Da la impresi贸n de que no se puede hablar en profundidad del v铆nculo con NED y OFS. Bueno, no vamos a avanzar. Esperaba otro tipo de respuestas y no casi un comunicado de prensa.

Me inquietaba este tema, ahora me preocupa m谩s. No pude obtener nada en profundidad; y este hecho intranquiliza por los medios que estamos leyendo, en algunos casos, muy ingenuamente. Los lectores de Anfibia, si son rigurosos y atentos, deber铆an hacerse estas preguntas, como con cualquier medio, que debe responder por sus alianzas financieras, si hablamos de una verdadera democracia.

Al parecer, de Anfibia no se puede hablar. En la consulta, Cronos ten铆a el cassette puesto con el tema de formar periodistas independientes que respeten la autodeterminaci贸n de los pueblos. Si la NED y la OFS financian Anfibia y sus proyectos period铆sticos no creo que estas fundaciones dejen de lado su accionar injerencista contra gobiernos populares de la regi贸n, m谩s all谩 de las buenas intenciones de formaci贸n de profesionales rigurosos que Cronos alega. Es llamativo el prestigio que han construido cubriendo problem谩ticas como la miner铆a, el extractivismo o las diversidades sexuales a trav茅s de una narrativa que se apoya en defender la democracia, la libertad y los DD.HH., con proyectos financiados por fundaciones que se vinculan con el departamento de Estado y que se preocupan por la calidad del periodismo y la democracia en la regi贸n. Preocupa tambi茅n la construcci贸n de una cultura de la correcci贸n pol铆tica que opera sobre un lector autodenominado progresista, preocupado por demandas afines a este posicionamiento, pero complacientes con no preguntarse por el origen de la financiaci贸n de proyectos de comunicaci贸n y formaci贸n de periodistas que hoy est谩n cubriendo las demandas sociales en Cuba. 驴Se puede dejar de lado los intereses de NED y la OFS que presentan a Cuba como una dictadura?

Lo mismo puede aplicarse a Venezuela, Bolivia o Per煤, o incluso a Argentina. Preocupa adem谩s porque Anfibia es una revista que edita la Universidad de San Mart铆n, universidad p煤blica. Aunque en las respuestas que Cronos me dio en forma de comunicado de prensa, aclaran que a la Universidad no la financia la NED ni la OFS.

Arrojo un posicionamiento personal: CronosLab (Anfibia, Cosecha Roja) es el Establishment formando 鈥減eriodistas independientes鈥 con dos fines claros: el m谩s banal, hacer del periodismo una carrera exitosa, una promesa de periodismo y prestigio, y la segunda, crear una nueva narrativa desde la cual generar un sentido com煤n alineado a la estandarizaci贸n en clave correcci贸n pol铆tica de conceptos como independencia, democracia, periodismo independiente y DD.HH. Claro, tambi茅n est谩 la cobertura 鈥渋ndependiente鈥 de los procesos de cambio que vive la regi贸n.

En definitiva, una narrativa anfibia acorde a tiempos de excesivo pragmatismo financiero neoliberal, con una interesante p谩tina de formaci贸n period铆stica que permea mucho entre les estudiantes de las universidades p煤blicas del conurbano, que ven en Anfibia un modo moderno de hacer periodismo independiente.

Fuente del art铆culo de Conrado Yasenza: https://www.agenciapacourondo.com.ar/medios/sobre-anfibia-cosecha-roja-y-la-ned-una-fundacion-ligada-al-departamento-de-estado-por