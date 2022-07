–

La literatura cient铆fico-educativa ofrece numerosas ideas y datos de por qu茅 las becas de estudio se dan a personas con pocos recursos y por qu茅 es en estos colectivos donde m谩s sentido tienen, siguiendo el modelo de pa铆s que Espa帽a se ha dado a trav茅s de la Constituci贸n: el reparto de la riqueza y la igualdad de oportunidades como motores, al menos te贸ricos, del sistema. Tambi茅n de en qu茅 circunstancias y a qu茅 grupos poblacionales les sirven m谩s las ayudas en Educaci贸n, y ninguna de estas dos caracter铆sticas incluye a las familias que ganan m谩s de 100.000 euros al a帽o, a las que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha incluido en su pol铆tica de becas bajo el argumento de que 鈥渓as rentas medias son las que siempre pagan y nunca reciben nada鈥. En Madrid, las rentas bajas pagar谩n los estudios a las medias y altas.

Dos ideas combinadas explican por qu茅 las becas se dan a los menos favorecidos. 脕lvaro Choi de Mendiz谩bal, profesor de Econom铆a de la Universitat de Barcelona (UB), expone la primera: 鈥淓l nivel socioecon贸mico del alumno condiciona su rendimiento acad茅mico. Esta causalidad ha sido establecida con rotundidad, independientemente de la metodolog铆a, definici贸n de nivel socioecon贸mico y de las bases de datos empleadas (evaluaciones generales de diagn贸stico, evaluaciones auton贸micas y programas internacionales como PISA)鈥, sostiene en el informe Desigualdades socioecon贸micas y rendimiento acad茅mico en Espa帽a, elaborado por el Observatorio de la Fundaci贸n La Caixa.

Esto es, ser rico determina que tendr谩s muchas m谩s posibilidades de tener buenas notas (siempre hay excepciones). La afirmaci贸n contraria, sin embargo, no es tan categ贸rica (sobre todo porque hay factores correctores), pero ser pobre s铆 predispone a tener un peor rendimiento. Esto es una realidad en todo el mundo.

Mauro Mediavilla, profesor del departamento de Econom铆a aplicada de la Universitat de Val茅ncia, completa el razonamiento con varias investigaciones derivadas de su tesis doctoral, como las que recoge el estudio 驴Son efectivas las becas en Espa帽a? Una evaluaci贸n de impacto para el nivel secundario post-obligatorio. Las becas mejoran las opciones del alumnado sin recursos en varios niveles, sostiene el texto: mejoran las posibilidades de simplemente no abandonar los estudios, de sacar mejores notas o dan un 40% m谩s de opciones de concluir formaciones postobligatorias.

Una monta帽a de evidencia

La evidencia que respalda que el nivel socioecon贸mico es el mejor predictor del rendimiento educativo es amplia. Algunos ejemplos: en el 铆nclito examen de PISA, con alumnado de 15 a帽os, existe una brecha de 82 puntos 鈥搎ue se corresponden con dos cursos enteros de escolarizaci贸n鈥 entre los hogares con un mayor y menor nivel socioecon贸mico; la pertenencia a un hogar situado entre el 25% m谩s pobre multiplica por seis el riesgo de obtener un rendimiento bajo. El nivel socioecon贸mico constituye uno de los principales determinantes del riesgo de no acabar la educaci贸n secundaria superior, uno de los mayores retos que afronta el sistema educativo espa帽ol.

M谩s, esta vez de Save The Children: mientras la mitad del alumnado pobre repite curso en alg煤n momento de su periplo educativo, solo el 8,9% de los m谩s ricos lo hace. M谩s a煤n: a igualdad de condiciones, con los mismos resultados acad茅micos, los estudiantes con pocos recursos repiten cuatro veces m谩s que sus compa帽eros acomodados. Y la repetici贸n, esto tambi茅n se sabe, no es buena para (pr谩cticamente) nadie.

Estas situaciones, adem谩s, se retroalimentan y perpet煤an. El abandono escolar temprano es del 3,6% entre aquellos que tienen madres universitarias y del 20% entre los que son hijos de progenitores solo con Secundaria, dice la estad铆stica. Si abandonas los estudios antes de llegar al tercer nivel, pasas a estar en el grupo de personas sin estudios terciarios, lo cual aumentar谩 las opciones de tus hijos de que les pase lo mismo, y as铆 sucesivamente. 鈥淟a desigualdad aparece temprano en la vida de los j贸venes y luego se mantiene o queda exacerbada durante la educaci贸n secundaria鈥, recuerda Choi de Mendiz谩bal.

驴Por qu茅 sucede esto? 鈥淩esulta conocido que los efectos de las desigualdades de origen socioecon贸mico pueden transmitirse a trav茅s de mecanismos muy diversos como, por ejemplo, las distintas expectativas parentales, la disponibilidad de recursos educativos en el hogar o los ‘efectos compa帽ero’, es decir, la influencia del nivel socioecon贸mico de los compa帽eros de un centro鈥, argumenta el profesor de la UB.

El contrapeso de las becas

Precisamente para corregir estas desigualdades de origen se ponen en marcha los programas de becas, explican los expertos, y justifican habitualmente los propios textos legales que los amparan. Pero siempre hay matices.

El Real Decreto 154/2022 por el que el los Ministerios de Educaci贸n y Universidades regulan las becas estatales a la educaci贸n postobligatoria habla de 鈥渃ompensaci贸n鈥 o de 鈥渜ue ning煤n estudiante abandone sus estudios por motivos econ贸micos, asegurando as铆 la cohesi贸n social y la igualdad de oportunidades鈥. La orden 1142/2022 por la que la Comunidad de Madrid establece su sistema de becas para todos (de Bachillerato, en ese caso, son muy similares los de Formaci贸n Profesional) habla sin embargo de 鈥渋ncentivar鈥 la permanencia del alumnado en el sistema educativo 鈥渋ndependientemente de su situaci贸n econ贸mica鈥 y de 鈥渁poyar la libertad de elecci贸n de las familias entre una pluralidad de centros y proyectos educativos鈥. Diferentes motivaciones.

Lo que se sabe es que las becas cumplen su cometido, al menos cuando este es compensar desigualdades de origen. C贸mo se comportan las becas a la hora de cumplir el objetivo madrile帽o de pagar el instituto o centro de FP incluso a familias con ingresos de m谩s de 100.000 euros anuales es probable que no lo haya estudiado nadie.

Pero si te la conceden para que no abandones la educaci贸n porque en tu familia hay otras urgencias o no se puede pagar estudios postobligatorios (y por tanto no necesariamente gratuitos) 鈥渜ueda clara su efectividad a la hora de evitar el abandono de los estudios (principalmente en la educaci贸n primaria y secundaria obligatoria), para mejorar los resultados educativos y para asegurar la transici贸n primaria-secundaria obligatoria (aunque en lo que respecta a este 煤ltimo resultado la evidencia disponible es m谩s escasa)鈥, explica Mediavilla.

Este profesor, uno de los investigadores que m谩s ha estudiado el efecto de las becas en Espa帽a, introduce matices. Por un lado, asegura, no todas las becas tienen la misma utilidad. 鈥淟as becas que tienen como objetivo la graduaci贸n de los alumnos parecen no obtener el efecto deseado鈥, asegura. Por otro, no todos los colectivos las aprovechan por igual: 鈥淟a revisi贸n de la literatura pone de manifiesto que los alumnos procedentes de entornos m谩s desfavorecidos son los que m谩s rentabilizan la ayuda recibida鈥. Por eso, y porque el dinero es finito, se limitan las familias que las pueden recibir cribando por renta: las rentas altas las aprovechan menos, tanto por ser quienes son como por el fin que tiene la beca.

El experto incluye en sus estudios algunas recomendaciones de c贸mo dise帽ar un sistema de becas eficaz: que est茅 dirigido a clases desfavorecidas, que tenga el objetivo de dar continuidad a los estudios o la mejora de los resultados o que supongan un incentivo econ贸mico directo al estudiante, entre otros. Por ning煤n lado aparece la 鈥渓ibre elecci贸n de centro鈥 sobre la que pivota el sistema de ayudas de Madrid como elemento a considerar. Para Mediavilla, el efecto positivo de las becas y las ayudas al estudio (de tipo monetario) depende, en gran parte, del dise帽o de la pol铆tica en s铆, del objetivo de la Administraci贸n y del an谩lisis que se haya hecho de la poblaci贸n diana.

Esta l铆nea de argumentaci贸n permite muchas interpretaciones. Una ser铆a que el programa madrile帽o puede ser un 茅xito igualmente si 鈥渓a poblaci贸n diana鈥 a la que alude Mediavilla no es necesariamente la m谩s humilde y si los 鈥渙bjetivos educativos鈥 no son por tanto ayudar a los m谩s desfavorecidos a progresar en el sistema y son otros, que pueden incluir ayudar a colectivos m谩s acomodados o incluso a los centros educativos privados que recibir谩n nuevo alumnado.

Por qu茅 es dif铆cil que familias humildes accedan a estas becas

Pero la Comunidad de Madrid abre el l铆mite de renta por arriba, pero no lo limita por abajo y adem谩s empezar谩 el reparto del dinero (hasta que se acaben los fondos) por las familias m谩s humildes. No son becas para ricos (necesariamente), se podr铆a objetar. Las ayudas est谩n pensadas, sostiene el Gobierno regional, precisamente para que gente que en principio no podr铆a costearse la educaci贸n privada pueda hacerlo y elija centro educativo sin cortapisas. La libertad.

Sin embargo, hay al menos dos elementos que cuestionan que esto vaya a suceder, explican los expertos. Por un lado, el importe de estas ayudas, que ni se acerca a cubrir el coste total de estudiar en un centro privado. Madrid dar谩 3.750 euros anuales a las familias que ingresen hasta 10.000 euros per c谩pita (o sea, unos ingresos brutos totales m谩ximos al a帽o de 30.000 euros para una familia de tres miembros, 40.000 para cuatro miembros) y 2.000 euros anuales a las que ganen entre 10.001 y 35.913 euros por miembro familiar. Ni en la Formaci贸n Profesional ni en el Bachillerato ni en las Escuelas Infantiles, las tres etapas para las que se han habilitado las becas, se cubre el coste anual de la matr铆cula con estas cantidades, por lo que las familias habr谩n de poner de su bolsillo en cualquier caso y eso es complicado para seg煤n qu茅 nivel de ingresos.

Adem谩s, este programa de becas 鈥que se expande este curso en financiaci贸n y etapas susceptibles de ser becadas, pero viene de 2019鈥 naci贸 con la idea de financiar el Bachillerato a quienes estudiaron la ESO gratuitamente en centros privados con concierto. Argumenta el Gobierno regional que dado que el segundo nivel de Secundaria no es obligatorio, y por tanto no est谩 financiado por el Estado (en principio, hay excepciones), eso obligaba a algunos alumnos a cambiar de centro por no poder permitirse un instituto privado.

Obvia la presidenta regional en su razonamiento un sesgo de partida: acudir a la escuela concertada ya es una primera criba que deja fuera a las familias m谩s pobres. Los centros privados, con o sin concierto, tienen un 65,4% de alumnado de origen acomodado, un 27,1% de entornos medios y un 7,5% de entornos desfavorecidos 鈥揺ntre otros motivos por la existencia de cuotas obligatorias al margen de los estudios鈥, seg煤n un an谩lisis de la Fundaci贸n BBVA y el Instituto Ivie. En la p煤blica este reparto se invierte.

