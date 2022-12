–

Ah铆 va la cosa

Cuando empez贸 el l铆o ese de la operaci贸n especial militar en Ucrania, una de las quejas del sector de izquierdas (por resumir) que defiende que esa guerra o como se la quiera llamar, ha sido propiciada por la OTAN, manifestaba que (por simplificar) esa organizaci贸n militar ejerc铆a una censura contraria a la libertad de expresi贸n, al impedir el acceso a los canales rusos informativos. Y tengo que decir que eso es completamente falso.

Desde el inicio de ese 芦conflicto禄, he tenido acceso a la prensa rusa a trav茅s de la red. Uno mira en el buscador 芦peri贸dicos de Rusia禄 y te salen los enlaces. A continuaci贸n picas, empleas el traductor y puedes enterarte de la versi贸n rusa de las operaciones militares. Del mismo modo buscando muy poco, en p谩ginas latinoamericanas dan abundante informaci贸n al respecto, con v铆deos incluidos. Y con procedimiento similar tengo acceso a la revista Sputnik latina y al Ministerio del Interior ruso鈥 Y tras profundas meditaciones he llegado a la conclusi贸n de que la izquierda mencionada anti-OTAN (hay una izquierda atlantista que apoya a la OTAN), no ha vuelto a lanzar un quej铆o en torno a la falta de informaci贸n pro-rusa, porque dicen esos medios tal cantidad de pamplinas, mamarrachadas, majader铆as y estupideces dignas de Atila, que piensan los izquierdistas de pro por lo bajini, que es mejor que el lector occidental no las conozca.

El acceso a la informaci贸n a trav茅s de la red no se limita a eso. Los medios afines a la UE no se cansan de difundir la propaganda ucraniana, que ense帽a c贸mo despanzurran tanques, y acosan a la infanter铆a rusa con sus drones. Es de muy mal gusto ver c贸mo le lanzan una granada a un infante tirado en una trinchera, y c贸mo rematan a los heridos por si acaso. Si a alguien no le da por hurgar, puede pensar que Ucrania tiene machacado al ej茅rcito ruso. Sin embargo a poco que se busque, uno puede deleitarse con la p谩gina del Ministerio del Interior Ruso, o simplemente con p谩ginas indias o indonesias, para contemplar c贸mo usando parecidos instrumentos letales, vuelan las trincheras con soldados ucranianos, y c贸mo la infanter铆a rusa, por si acaso, termina por ametrallar sus agujeros no dejando t铆tere con cabeza.

Es exactamente el mismo procedimiento asesino y cruel, llevado a cabo por soldaditos de remplazo que cobran una mensualidad por ello. Asesinatos en diferido, con cientos de miles de visualizaciones, que muestran lo que es en realidad la muerte que llega a trav茅s de un tiro o de una explosi贸n: algo torpe, incapacitante, sin grandes aspavientos. No es como en las pel铆culas. Una muerte real, es algo muy tosco. Y definitivo.

Hay veces que en medio de estos idiomas raros en los que me muevo, me cuesta mucho diferenciar cuando muere un ruso y cuando un ucraniano. Se parecen tanto las escenas鈥 As铆 que鈥 驴C贸mo puede uno estar a favor o en contra de unos o de otros, cuando otros y uno son lo mismo? 驴C贸mo puede nadie intentar explicar o justificar esa matanza? A m铆 al menos me entra una angustia que pa qu茅.

Y en fin, que por si de algo sirviera, mi opini贸n en la hora de la guerra, es que a m铆 me hablan de 芦lo que nos interesa禄, que si China, que si lacayos de la UE, que si Turqu铆a avanza, que si otro orden mundial, y es que me echo a re铆r, porque a mi avanzada edad por las cosas de la geoestrategia, me meten en una trinchera arrastrando cuarenta kilos de barro con noches de diez grados bajo cero鈥 Y pienso que lo que nos interesa es disolver los Estados, borrar la legislaci贸n, eliminar la banca, cerrar los peri贸dicos y televisiones, centrar los esfuerzos en la alimentaci贸n, y empezar de cero, comenzando por establecer relaciones amistosas con el vecindario a trav茅s de lenguaje de signos. No, de verdad, no es una locura. La locura es explicar lo otro. Lo mismo as铆, cambiando la perspectiva, hasta otro mundo es posible.